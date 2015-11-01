В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок (фото: Geoff Caddick/PA/ТАСС)

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