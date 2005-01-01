Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

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7 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 22:48  |  vz.ru
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Россиянам предложили выдавать сертификаты на путешествия

Россиянам предлагают сертификаты вместо живых денег за несостоявшийся отдых Фото: Артур Лебедев/РИА «Новости»
Российские туроператоры просят власти разрешить им возвращать туристам не деньги, а депозитные сертификаты. Авиаперевозчики де-факто уже так и делают. В сложившихся условиях туркомпании и авиалинии не могут вернуть всем клиентам их деньги. Но когда вся мировая туриндустрия парализована пандемией, сертификат становится способом гарантировать будущее путешествие.  Подробности...
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Трамп объявил войну русским монархистам

Лозунг РИД – фраза Иоанна Кронштадтского «Демократия в аду, а на небе Царство»Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Госдепартамент США с подачи Белого дома внес в свой список террористических организаций «Русское имперское движение». Это первый для списка случай, когда в терроризме обвинена не исламская, а православная организация. Зачем это нужно американцам и почему выбор пал именно на РИД? Ответ может показаться смешным, но смешного в этой ситуации мало.  Подробности...
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Как Россия спасает сограждан, застрявших за рубежом из-за коронавируса

Оставшиеся за границей россияне штурмуют аэропортыФото: Евгений Пахомов/ТАСС
«Мы никогда не бросим наших людей». Эти слова премьер-министра Михаила Мишустина можно считать лейтмотивом действий, которые предпринимает сейчас Россия с целью вывезти на Родину всех россиян, застрявших за границей из-за коронавируса. Газета ВЗГЛЯД поговорила с теми, кто вынужденно задерживается за рубежом, и выяснила, в чем пока остаются проблемы с эвакуацией. Подробности...
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Кто даст деньги на спасение «единой Европы»

Глава общеевропейского правительства Урсула фон дер Ляйен в КитаеФото: POOL/Reuters
Европе нужен новый «план Маршалла» для борьбы с кризисом и не нужно отменять санкции против России. Так считают в руководстве Евросоюза, не замечая очевидного противоречия. Но если ЕС в самом деле хочет преодолеть последствия коронакризиса и развиваться как самостоятельный центр силы, то пандемия может стать хорошим поводом для стратегического разворота Старого Света на Восток.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Самое честное кино о революции снимали в СССР

Владимир Веретенников, Журналист
Если человек придерживается просоветских убеждений, вряд ли фильм о красных демонах заставит его пересмотреть свою личную идеологию. Зато этот же фильм внесет вклад в миропонимание недалеких фанатиков, которые искренне уверены, что все зло от коммунистов. Подробности...
Обсуждение: 54 комментария

Не стоит бояться «цифрового тоталитаризма»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Государство может в результате коронакризиса стать сильнее, но не потому, что придумает приложения total control и внедрит его, а потому, что обеспечит эффективный и быстрый рост уровня жизни своих граждан или продемонстрирует зримые символы справедливости распределения благ. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Карантин посеял очередные споры о свободе

Алексей Алешковский, сценарист
Оказалось, что наши свободы весьма хрупки, и угроза им может исходить оттуда, откуда и не ждали. Вопрос не в том, что мы имеем, а как мы сумеем этим распорядиться. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
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    Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

    Российские особенности коронавируса

    Самые нелепые попытки обойти самоизоляцию

    Обсуждение: 5 комментариев
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      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
      Подробности...

      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
      Подробности...

      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

        ECO-Dream: Стартап для здорового сна

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

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          В случае необходимости выйти из дома вы надеваете маску?
          • Да, для защиты от вируса

          • Да, с другой целью

          • Нет, не считаю необходимым

          • Нет, не могу приобрести

          Чего вам больше всего не хватает на самоизоляции?
          • Живого общения

          • Прогулок

          • Физических нагрузок

          • Работы

          • Другого (указать в комментариях)

          Как долго вы психологически готовы соблюдать режим самоизоляции?
          • Одну неделю

          • Две недели

          • Месяц

          • Столько, сколько будет необходимо

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            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

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              «через неделю»


              Вирусолог дал прогноз по сокращению «нерабочих дней» из-за коронавируса

              судебные иски


              Нафтогаз решил предъявить новые претензии Газпрому

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              Кто даст деньги на спасение «единой Европы»

              Разговоры ни о чем


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              Угроза и возможность


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              Вино и табак


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              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              В случае необходимости выйти из дома вы надеваете маску?

              Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

              Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле  (фото: ‎Olesya Malyugina)
              Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле  (фото: ‎Olesya Malyugina)
              Эта пара копирует героев картины «Свежий кавалер» или «Утро чиновника, получившего первый крестик» Павла Федотова (после окончания самоизоляции оригинальное произведение можно будет увидеть в Третьяковской галерее). «И надо было нам выбрать картину с таким множеством мелких деталей! Четыре часа выстраивали кадр. Плюс автоспуск усложнил процесс, не попросишь же собаку нажать или котиков», – рассказали участники акции  (фото: Дмитрий Баклашов)
              А эта девочка изобразила «Девочку на шаре» Пабло Пикассо  (фото: Дмитрий Карауш)
              Даже в самоизоляции можно представить себя летящими над городом, как влюбленные с картины Марка Шагала  (фото: ‎Ivan Ischenko‎)
              Не самой простой задачей было скопировать персонажей картины Хуареса Мачадо «Последнее танго»  (фото: Виктория Савина)
              «Сидела женщина, скучала» – так одна из участниц акции объяснила смысл картины Руди Хурцльмайера «Чаепитие»  (фото: Ярослава Павлова)
              «Эдвард Мунк. Крик. 1893. Картон, масло, темпера, пастель. Национальная галерея, Осло. Светлана Слижен. Самоизоляционный крик. 2020, апрель. Постель, а поверх нее: свитер, блуза, джинсы, футболка, черные майки, колготки, носок, тапок (свежесвязанный для мастер-класса), 2 тапочка (ношеных)»  (фото: Светлана Слижен)
              Молодая пара изобразила старосветских помещиков с картины Василия Максимова «Всё в прошлом»  (фото: Алексей Романов)
              Фантазии участников акции хватило даже на то, чтобы скопировать произведения русского авангарда. Образцом для этой работы стала картина Казимира Малевича «Жатва»  (фото: Orlova Nadya‎)
              «Знаменитая картина Васнецова «Алёнушка». Очень жаль девушку, которая позировала – поза крайне неудобная, и скопировать ее 100% не получилось. Был задействован балкон и все мои растения. Долго думала, делать речку или нет, решила балкон все-таки не заливать», – рассказала автор фото  (фото: Olga Lobanova)
               (фото: Юлия Ляшенко)
              А автор и одновременно героиня этой оригинальной работы «замахнулась на самого Босха», если быть точным – здесь изображена одна из фигур с картины «Искушение святого Антония»  (фото: <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100007273413569">Ольга Евграфова</a>)

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              Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

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              Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

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              В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

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