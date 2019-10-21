Выбрана «Мисс Вселенная-2019»

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9 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 14:14  |  vz.ru
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Саудовская Аравия неспроста уступает России лидерство по нефти

Новая сделка ОПЕК выгодна России и рублюФото: Nick Oxford/Reuters
Очередное заседание ОПЕК+ закончилось радостными новостями для нефтяных котировок и российского рубля. Экспортеры нефти решили снова сократить объем добычи в первом квартале 2020 года. Но удивила всех Саудовская Аравия, которая добровольно решила добывать меньше, чем того требует сделка. Саудиты с легкостью уступили России лидерство в добыче. Почему королевство так старается? Подробности...
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Зачем Путин отправляет к Трампу Лаврова

Единственная встреча Трампа и Лаврова в Белом доме состоялась 10 мая 2017 годаФото: Александр Щербак/ТАСС
Сергей Лавров во вторник едет в Вашингтон. Сразу после встречи в верхах в «нормандском формате» в Париже глава МИДа проведет переговоры в американской столице. Наверняка будет встреча с Трампом – вторая за все время его президентства. При нынешнем состоянии российско-американских отношений – это важнейшее событие. Но чем вызван внезапный визит? Подробности...
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Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

Как показывает судебная практика, вместе соцсеть «ВКонтакте» и аниме могут довести человека до колонииФото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
Актер Евгений Миронов призвал помочь трансгендерной женщине, осужденной за тяжкое преступление − распространение детского порно. Обвинения такого рода сами по себе звучат отталкивающе и могут отбить всякое желание помогать. Но если присмотреться к этому скандальному делу внимательнее, речь пойдет о спасении от смерти человека, ставшего жертвой циничной схемы. Подробности...
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Переговоры в Париже не помогут Донбассу

Конфликт в Донбассе пока заморожен – и маловероятно, что в ближайшее время что-то изменитсяФото: Alexander Ermochenko/Reuters
Украина готова существенно поменять свой подход к решению проблемы Донбасса. Это прямо следует из утечек по поводу того, какую переговорную позицию предъявит на встрече «нормандской четверки» Владимир Зеленский. Как президент Украины собирается изменить Минские соглашения и почему он заранее считает себя победителем? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Для Церкви будущего нужен откат настроек

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Монаху в священном сане тратить жалование, кроме себя, не на кого, а значит, сбережения обращаются в статусные вещи этого мира. Потому, как ни скандал с «попом на джипе», так за рулем почти обязательно монах. Подробности...
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Украинская власть ненавидит и копирует Россию

Глеб Простаков, журналист
Непростая российская «регуляторная гильотина» предполагает анализ тысяч законов на предмет выявления устаревших норм. На Украине эта же благородная инициатива приобрела вид кавалерийских наскоков на молоко, трудовые книжки и радиоточки. Подробности...
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Как портовые гопники стали иконой революции

Владимир Можегов, публицист
В этот день – 8 декабря 1980 года – был убит Джон Леннон. Но эпидемия «Битлз» на этом не закончилась. Как и любая эпидемия, она была очень недолгой — три с половиной года. И полной странностей и загадок. Подробности...
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      Выбрана «Мисс Вселенная-2019»

      В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наук
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      Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

      Первая леди США Меланья Трамп показала, как украсила к Рождеству и Новому году свою резиденцию. «Дух Америки сияет в Белом доме», – написала Меланья в своем Twitter. Длина всех гирлянд, развешанных по дому, превысила 240 метров
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      Россия построила свою часть автомобильного моста в Китай

      На Дальнем Востоке построили первый в России трансграничный мост – он соединил Благовещенск с китайским Хэйхэ. Подготовка к строительству шла почти 20 лет, стартовало оно в 2016 году. Тогда стоимость проекта оценивали в 19 млрд рублей
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              Выбрана «Мисс Вселенная-2019»

              В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наук  (фото: Zuma/ТАСС)
              В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наук  (фото: Zuma/ТАСС)
              Второе место заняла Мэдисон Андерсон из Пуэрто-Рико, третье – мексиканка София Арагон  (фото: )
              Тунзи – бакалавр технологических наук, специализируется на менеджменте в сфере PR. Сейчас выпускница Кейптаунского технологического университета работает моделью и стажируется в PR-департаменте компании Ogilvy  (фото: )
              Корону она получила из рук прошлогодней победительницы – 24-летней Катрионы Грей с Филиппин  (фото: Miss Universe Organization/ZUMA/Global Look Press)
              Число участниц в этом году могло составить ровно сотню, однако конкурсантки из 10 стран по разным причинам до Атланты не доехали. Среди них – «Мисс Россия-2019» Алина Санько (на фото – «Мисс Перу-2019» Келин Ривера)  (фото: Patrick Prather/ZUMA/Global Look Press)
              Санько собиралась участвовать сразу в двух конкурсах: «Мисс Вселенная» и «Мисс Мира», который пройдет 14 декабря в Лондоне. Но из-за близости в календаре и медлительности американских организаторов, поздно объявивших сроки проведения, россиянка не успела бы получить визу в США (на фото – «Мисс Франция-2019» Маэва Куке)  (фото: PATRICK PRATHER/HO/PI/ZUMA/Global Look Press)
              Наряду с Россией, с конкурса снялись еще девять стран, среди них – Греция, Венгрия и Швейцария. Причины были разные – у Замбии, например, попросту не нашлось денег на дорогу своей девушки до США (на фото – Павинсуда Друэн из Таиланда)  (фото: Elijah Nouvelage/Reuters)
              Жюри состояло из семи девушек – моделей, актрис и бизнесвумен. Причем две из них – Риё Мори из Японии и Паулина Вега из Колумбии – становились «Мисс Вселенной» ранее (на фото – София Арагон из Мексики)  (фото: Miss Universe Organization/ZUMA/Global Look Press)
              Конкурс «Мисс Вселенная» проводится с 1952 года. Россиянка выигрывала его лишь однажды – в 2002 году победила Оксана Федорова (на фото – Бирта Порхаллсдоттир из Исландии)  (фото: Miss Universe Organization/ZUMA/Global Look Press)

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              Выбрана «Мисс Вселенная-2019»

              В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наук
              Подробности...

              Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

              Первая леди США Меланья Трамп показала, как украсила к Рождеству и Новому году свою резиденцию. «Дух Америки сияет в Белом доме», – написала Меланья в своем Twitter. Длина всех гирлянд, развешанных по дому, превысила 240 метров
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              Россия построила свою часть автомобильного моста в Китай

              На Дальнем Востоке построили первый в России трансграничный мост – он соединил Благовещенск с китайским Хэйхэ. Подготовка к строительству шла почти 20 лет, стартовало оно в 2016 году. Тогда стоимость проекта оценивали в 19 млрд рублей
              Подробности...

              Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург

              Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
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              Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей

              Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рано утром во вторник недалеко от Тираны, за ним последовала серия афтершоков магнитудой выше пяти. Известно о восьми погибших и 300 пострадавших. Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели
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              Tesla представила футуристический пикап Cybertruck

              Глава Tesla Илон Маск представил Cybertruck – мощный футуристический пикап, который позволит компании побороться за самый популярный в США сегмент автомобилей. Дизайн машины был вдохновлен фильмом Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 года
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              В Москве запустили МЦД

              В российской столице запустили первые две ветки центральных диаметров (МЦД) – нового транспортного проекта, который в перспективе соединит десять радиальных направлений московского железнодорожного узла. Диаметры должны существенно облегчить жителям пригородов доступ к центру и другим районам столицы
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              Проект нового плацкартного вагона

              Макет нового плацкартного вагона в натуральную величину показали на ежегодной выставке «Транспорт России», проходящей в московском Гостином дворе. Главная особенность концепта – наличие индивидуального пространства для пассажиров
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              Историк Соколов в бронежилете на следственном эксперименте

              В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невесты
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              На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары

              В Дубае проходит ежегодный автомобильный салон. Это главная подобная выставка на Ближнем Востоке, проводится она с 1989 года. И хотя соперничать по статусу с главными автосалонами мира мотор-шоу в ОАЭ не может, крупнейшие автопроизводители нередко показывают здесь свои новинки
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              Венеция ушла под воду

              Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метра
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              Обсуждение: 6 комментариев

              Сборка первого серийного самолета Су-57

              Появились кадры сборки первого серийного истребителя Су-57, проходящей в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе им. Гагарина. Замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет поступит в ВКС уже к концу года, а в следующем году армия получит еще один такой истребитель
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              На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года

              На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовую
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              В России празднуют День народного единства

              В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
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              Фестиваль «День народного единства» стартовал в Москве

              В субботу в Москве начался фестиваль «День народного единства». Празднества проходят сразу на девяти площадках. Всех желающих ждут спектакли, бесплатные экскурсии, кулинарные и ремесленные мастер-классы и другие развлечения
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