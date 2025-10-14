  • Новость часаFT: США могут поставить Киеву до 50 ракет «Томагавк»
    Может ли женщина быть епископом
    14 октября 2025, 08:50 Мнение

    Может ли женщина быть епископом

    Люди часто с непониманием (или даже обидой) воспринимают нежелание православной Церкви рукополагать женщин в священный сан. Тем более, что в некоторых христианских Церквях это происходит. А недавно главой Англиканской церкви впервые в истории стала дама. Однако с таким рукоположением связано два вопроса.

    Сергей Худиев Сергей Худиев

    публицист, богослов

    На днях впервые за пятисотлетнюю историю англиканства, архиепископом Кентерберийским была избрана дама – 63-летняя Сара Муллали. Епископка (или епископиня? епископесса? Не очень понятно, как это сказать по-русски) известна как сторонница абортов и «церковного» благословения однополых пар.

    Это событие было отпраздновано либералами и оплакано консерваторами внутри англиканского сообщества. Движение GAFCON, объединяющее консервативных англикан, выступило с заявлением, в котором, в частности, говорится: «Это назначение разочаровало англикан по всему миру, поскольку Церковь Англии выбрала лидера, который ещё больше разделит и без того расколотое сообщество... ещё большее беспокойство вызывает то, что она не соблюла свои обеты, данные при рукоположении. Когда её рукоположили в 2015 году, она дала клятву «изгонять и отвергать все чуждые и ошибочные учения, противоречащие Слову Божьему». Однако вместо того, чтобы изгонять такие учения, епископ Маллалли неоднократно продвигала небиблейские и ревизионистские взгляды на брак и сексуальную мораль».

    В самом деле, можно было бы найти какую-то менее скандальную фигуру – чтобы Кентербери мог и дальше оставаться духовным центром для англикан всего мира. Но продвижение либеральной повестки оказалось важнее.

    Почему на это событие стоит обратить внимание?

    Во-первых, потому, что англиканская Церковь, охватывавшая значительное число людей в странах бывшей Британской империи (и не только), до недавних пор сохраняла значительное влияние в мире. И ее ускоряющийся распад – не маленький, по историческим меркам, процесс.

    Во-вторых потому, что этот пример показывает траекторию, по которой неизбежно движется любое христианское сообщество, которое начинает подчиняться внешнему миру.

    Люди часто с непониманием (или даже обидой) воспринимают нежелание православной Церкви рукополагать женщин в священный сан. Однако с таким рукоположением связано два вопроса.

    Первый – о богословии; может ли женщина быть духовным отцом?

    Есть призвания, уникальные для того или другого пола. Даже очень заботливый и добрый мужчина не может быть матерью, даже очень рассудительная и ответственная женщина не может быть отцом.

    Превыше всех творений, превыше Херувимов и Серафимов, Церковь почитает женщину – пресвятую Богородицу Марию. При этом сам Христос – мужчина. Он избрал двенадцать апостолов – мужчин, миссия учить и совершать Таинства была возложена на них, и их преемников – епископов. Священник действует от имени Христа, и являет Его перед Церковью. Когда он произносит «Приимите, ядите, Сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое, во оставление грехов» – это Христос говорит его устами, и это не должность, на которую можно претендовать – это служение, к которому призывает Бог через Церковь.

    Ломать порядок, установленный самим Господом, и хранимый Церковью уже две тысячи лет, православные находят недопустимым.

    Но есть и второй вопрос – кто вообще решает, как должна быть устроена Церковь?

    Кто может обладать внутри нее властью и авторитетом? Требования женского священства исходили и исходят извне, от светского общества, которое вообще не интересуется богословием – а просто пытается навязать Церкви свои стандарты.

    Проблема с женским священством не только в нем самом, но и в том, что его принятие – это часть подчинения Церкви внешним по отношению к ней силам. Не случайно в протестантском мире это первый шаг, за которым следует принятие гомосексуализма, абортов и полный отказ от авторитета Писания в пользу авторитета текущей мирской идеологической моды.

    Кентербери – печальный пример этого. Как так получилось?

    Одна из причин этого – государственный статус Англиканской Церкви. Ее главой является монарх, нынешний Карл III.

    Такое положение дел существует с XVI века, когда эта община возникла в результате «реформации сверху». Король Генрих VIII хотел развестись со своей женой, испанской принцессой, на это нужно было разрешение Папы Римского. Папа не хотел ссориться с испанским королем  и разрешения не давал – и Генрих просто порвал с Римом и объявил себя главой английской Церкви, попутно разграбив монастыри в своем королевстве.

    Когда люди слышат о «государственной церкви» им представляется мрачный религиозный гнет над государством, которое, будучи на побегушках у Церкви, железной рукой насаждает благочестие.

    С реальными государственными церквями дело обстоит ровно наоборот – это государство диктует Церкви, в том числе, в вопросах ее веры и внутреннего устройства.

    Когда общество в целом является христианским, и власти, хотя бы внешне, привержены традиционному учению, это не так заметно.

    Но когда государство становится религиозно индифферентным, оно требует себе такой же неверующей Церкви. При этом государственный статус Церкви порождает ситуацию, когда светские политики считают себя вправе указывать Церкви в вопросах ее внутреннего устройства.

    Когда принималось решение о введении женского епископата, тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил: «Я хочу сказать очень ясно – пришло время для женщин-епископов. Оно пришло уже очень давно. Церкви нужно принять это... Я думаю, что для Церкви Англии важно быть современной Церковью, в контакте с сегодняшним обществом, и я думаю, что это ключевой шаг, который следует cделать».

    Такое внешнее давление привело к тому, что англиканская Церковь стала следовать за нравами светского общества – разве что только с некоторым заметным временным лагом, постепенно одобряя и принимая то, что светские политики одобрили и приняли годами раньше.

    Это привело к несчастной ситуации, когда англиканские иерархи пытались понравиться всем – и, в итоге, всех страшно раздражали.

    Традиционных христиан – тем, что они уходят от библейского учения, своих светских критиков – тем, что уходят от него недостаточно быстро.

    В этом отношении характерно, например «благословения однополых пар», которое поддержала Муллали – традиционные христиане (обоснованно) видят в этом отход от Библии, а гей-активисты страшно разгневаны тем, что им предлагают только «благословение», а не полноценное венчание, как разнополым парам.

    Эта странная политика компромиссов и полупрогибов, которые не устраивают решительно никого, при неуклонном (хотя и запаздывающем) следовании за либеральным светским обществом, не могла не привести к снижению влияния и посещаемости церквей.

    Впрочем, как показывает практика, любые общины, которые прогибаются под требования внешних обстоятельств, быстро теряют прихожан – прогрессивная общественность туда как не ходила, так и не ходит (зачем бы ей?), те, кто верит, сбегают к православным или католикам.

    Путь либеральных реформ есть путь самоликвидации – и англиканская Церковь служит этому печальным примером.

    России удалось пустить инфляцию вспять

    Инфляция в этом году вполне может снизиться до 6,8%, считают в Минфине и Минэкономразвития. Хотя обычно осенью и к концу года происходит, наоборот, всплеск цен в силу сезонности и роста бюджетных трат. Однако на этот раз ведомства верят в противоположный сценарий. Оправдаются ли их оптимистичные ожидания и почему? Подробности

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой

    На уходящей неделе было объявлено о начале испытаний новой версии одного из самых распространенных военных самолетов России – учебно-боевого Як-130. Чем Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации? Подробности

    Джонсон толкал Украину на войну с Россией за большое вознаграждение

    Знаменитое выражение Бориса Джонсона «давайте просто воевать», обращенное к главе киевского режима Зеленскому, как оказалось, мотивировалось не только русофобией бывшего премьера Великобритании. У Джонсона существовал корыстный интерес в подталкивании Украины к продолжению военного противостояния с Россией. О чем идет речь – и почему перед нами только верхушка айсберга? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

      Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    • Десять тысяч шагов в день. История Ломоносова и русской науки эпохи Просвещения

      В XVIII веке началось время стремительного развития наук и образования – Эпоха Просвещения. В России этот процесс связан с именем Михаила Ломоносова. Самая яркая характеристика Ломоносова принадлежит перу Александра Пушкина: «Ломоносов был великий человек. Между Петром Первым и Екатериной Второй он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

    • Таинственные войны, которые остановил Трамп

      Президент США Дональд Трамп настаивает, что он завершил семь войн. Или восемь. Или даже десять. Хотя, если по совести, ни одной. Вспомним каждую из них.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

