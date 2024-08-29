  • Новость часаВ деле о теракте в «Крокусе» появились пятеро новых фигурантов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    России нужен тихоокеанский фасад

    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    29 августа 2024, 11:50 Мнение

    России нужен тихоокеанский фасад

    В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем на улицах Южно-Сахалинска, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.

    Игорь Караулов Игорь Караулов

    поэт, публицист

    Россия бросила вызов макаронной державе Италии
    Опубликовано видео освобожденного Дурова
    В Курской области захвачен флаг элитной десантной бригады ВСУ
    Погиб учившийся пилотировать в США F-16 украинский летчик

    Если бы я не оказался на Чеховском фестивале «Остров Сахалин», я бы и вообразить себе не мог, до какой степени может быть велик русский писатель в одном отдельно взятом регионе. Конечно, трудно себе представить Тульскую область без Льва Толстого или Алтайский край без Василия Шукшина, но культ Чехова на самом большом острове России бьет все рекорды. Я не удивлюсь, если и в советское время изображение этого человека, в хрестоматийном пенсне или без оного, можно было встретить здесь чаще, чем портрет или бюст Ленина. И уж тем более без отсылки к Чехову не может обойтись ни одно серьезное явление сахалинской культурной жизни.

    Помимо того, что документальная книга гениального земского врача открыла тогдашнему русскому обществу глаза на бедственное положение каторжан, она еще и стала поводом для творческой рефлексии потомков. Я имею в виду не только нашумевший несколько лет назад роман Эдуарда Веркина, демонстративно названный так же, как чеховская книга – «Остров Сахалин», в котором маршрут поездки Чехова по острову был помещен в мир постъядерного зомби-апокалипсиса, но и стихотворение ирландского поэта, нобелевского лауреата Шеймаса Хини «Чехов на Сахалине». Об этом стихотворении я узнал из лекции Елены Иконниковой, профессора местного университета.

    Хини, что естественно для ирландца, строит свой текст вокруг бутылки коньяка, которую Чехов взял с собой в поездку. Но меня больше всего заинтересовало географическое заблуждение, допущенное поэтом. Как пишет Хини, в своем путешествии Чехов забрался так далеко на север, что вся Сибирь оказалась по отношению к нему на юге.

    Этого, очевидно, быть не могло. Мало того, что столица области – Южно-Сахалинск – находится на широте Ростова-на-Дону, но и самая северная точка этого острова, вытянувшегося с севера на юг почти на тысячу километров, всё же южнее, например, Томска, чьи жители до сих пор не могут простить писателю пренебрежительный отзыв о городе, в котором он оказался проездом по пути на Сахалин.

    Этот литературный курьез не стоил бы упоминания, если бы заблуждение ирландского поэта не разделяло множество жителей России, в особенности ее европейской части, для которых Сахалин – это где-то на севере, это то, что относится к «северАм», тогда как его истинное место на карте страны скорее можно описать как юго-восток. Впрочем, в определенном смысле сама карта вокруг острова пришла в движение – и его место на ней приходится уточнять.

    Причина этого – уже состоявшийся перенос центра тяжести мировой цивилизации из Евро-Атлантического региона в Азиатско-Тихоокеанский. Во времена Чехова каторжный Сахалин был задворками империи на задворках мира, а когда по итогам Русско-японской войны половину Сахалина пришлось уступить Японии, русское общество пожало плечами и не посчитало это особой потерей для империи.

    Сегодня такое отношение к острову уже невозможно; в условиях общемирового поворота на Восток Сахалин, как и весь наш Дальний Восток, рискует оказаться в роли Золушки, которая вдруг попала на королевский бал не в подаренном феей наряде, а в своем кухонном затрапезе.

    При этом, если сравнивать, например, с соседним Приморьем, Сахалин сегодня находится в стороне от больших дорог. Из Владивостока сразу открывается путь и в Китай, и в КНДР, да и торговля с Японией для нас ассоциируется прежде всего с приморскими портами. Страну восходящего солнца можно видеть невооруженным глазом сразу из двух точек Сахалинской области – с мыса Крильон и с острова Кунашир, но учитывая неразрешимую «территориальную проблему», сахалинцев с японцами это обстоятельство скорее разделяет, чем сближает.

    Видимо, именно поэтому, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем на улицах Южно-Сахалинска, мне показалось, что ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают и больше смотрят на остальную Россию, нежели заглядывают через забор к соседям.

    Сахалинцы умеют мечтать, и здесь есть свои планы развития, связанные и с грандиозным строительством, и с водородной энергетикой, и с аквакультурой, и с беспилотниками, в том числе морскими.

    Впрочем, чтобы осуществилась хотя бы часть этих планов, нужны люди, и по большому счету взять их можно только из других регионов России.

    Исторически население острова именно так и формировалось. Здесь все либо переселенцы в первом поколении, либо дети переселенцев; это особенно справедливо для южной, самой многолюдной части острова, которую после 1945 года, когда выгнали японцев, пришлось заселять заново.

    В советское время люди ехали сюда за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют.

    Зарплаты на Сахалине и сегодня довольно высоки, но одним лишь длинным рублем жителя Москвы или Петербурга на остров не заманишь. Нужна полноценная культурная среда. Мне кажется, здесь это хорошо понимают; об этом, например, говорит заявка Южно-Сахалинска на звание культурной столицы России в 2026 году.

    Сшивание страны в единое целое с помощью культуры – это тема, которая как раз очень актуальна на Дальнем Востоке. И наш литературный фестиваль имени Чехова показал, сколько здесь еще нужно сделать. Например, самый известный современный русский фантаст Сергей Лукьяненко пожаловался, что до его московской литературной мастерской просто не добираются молодые таланты с Сахалина. А они, между тем, тут есть, с ними надо работать на месте. Для этого было бы хорошо заманить на остров какое-то количество столичных мэтров – пусть не на постоянное жительство, но хотя бы на значительный срок. И ровно такая же ситуация, думаю, в других областях культуры: нужны работники, создающие среду, в которой здешние жители не чувствовали бы себя оторванными от центров цивилизации.

    Собственно, здесь должен находиться один из центров российской цивилизации, генерирующих идеи для всей страны.

    Наверняка многие скептически относятся к планам такого рода, считают их маниловщиной. Но вопрос сегодня стоит так: либо что-то подобное будет сделано, либо мы будем обречены на отставание от Востока в новом веке примерно так же, как столетиями отставали от Запада. Наш выстраданный «поворот на Восток» так и останется словами, если Россия не обретет прочный и привлекательный тихоокеанский фасад. При этом одного взгляда на карту достаточно, чтобы понять, что центральной частью этого фасада должен стать именно Сахалин.

    Другие материалы автора

    Главное
    В ЦРУ рассказали о планах ВСУ закрепиться в Курской области
    В Курской области заметили пытавшую пленных медика ВСУ с позывным «Каннибал»
    Кулеба пожаловался на задержки с поставками систем ПВО Patriot
    Николаевское подполье предупредило о шокирующих для Киева разоблачениях
    Чехия заблокировала поставки в Россию препарата для инновационной терапии рака
    Китай призвал ускорить разработки ядерного оружия для защиты Земли от астероидов
    VK объявила о запуске крупнейшего облачного хранилища для видеоконтента

    Россия бросила вызов макаронной державе Италии

    Россия как мировой лидер по экспорту пшеницы параллельно наращивает экспорт продукции переработки из нее. Уже четыре года растут поставки российской муки, а теперь настала очередь для взлета макаронных изделий. Доходность от их экспорта в разы превышает доходность от экспорта пшеницы. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Индии понадобилась «трехходовка» с Украиной

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди созвонился с президентом России Владимиром Путиным, чтобы рассказать ему о своем визите в Киев и встрече с Владимиром Зеленским. Сам Зеленский не в восторге от этих итогов, что видно по его хамоватым комментариям, но его можно понять: игра, которую ведет Индия, не учитывает интересы Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Военным потребовался универсальный мессенджер

    Мессенджер Telegram зарекомендовал себя помощником военных в зоне СВО. Однако задержание Павла Дурова во Франции ставит вопросы о доверии к приложению и о создании альтернативной версии программы в интересах Вооруженных сил России. Каким должен быть военный мессенджер солдата XXI века? Подробности

    Перейти в раздел

    Эрдоган собрался пристроить Асаду сирийскую оппозицию

    Примирение Турции и Сирии столкнулось с новым вызовом. Анкара поставила перед Дамаском четыре условия для нормализации отношений, одно из которых – корректировка конституции. Ситуация осложняется и недавними антисирийскими протестами в Турции. Сумеют ли государства найти путь к миру и почему в этом заинтересована Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      России нужен тихоокеанский фасад

      В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем на улицах Южно-Сахалинска, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.

      0 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Почему мы не уничтожаем Киев

      Ощущая собственную безнаказанность, Зеленский устроил самый настоящий кочевой набег на Курскую область. И снова после этого Банковая стоит на месте целая и невредимая. Стоит – и будет стоять. Просто потому, что у противников ударов есть свои аргументы, не менее серьезные, чем у сторонников. Которые сконцентрированы не на мести или справедливости, а на издержках и стратегии.

      9 комментариев
    • Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева
      Война стала не политикой, а вопросом выживания

      Когда прямо сейчас на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками и бьют по школам и торговым центрам Донецка, находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

      17 комментариев
    Перейти в раздел

    • Новый «план победы над Россией» от Зеленского

      Владимир Зеленский заявил о «плане победы» над Россией, который включает в себя четыре части и будет презентован американцам в самое ближайшее время. Примечательно, что одна из этих частей – наступление в Курской области. Какова стратегия Киева?

    • Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

      МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

    • Зачем Дуров потребовался Макрону

      В руководстве ЕС открестились от задержания основателя Telegram Павла Дурова, подчеркнув, что он нарушил национальное законодательство Франции. Президент самой Франции Эммануэль Макрон заявил, что в задержании Дурова нет «политической подоплеки». Верится в это с трудом, точнее, вообще не верится.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............