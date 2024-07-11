Центр «Россия» как точка сборки нации

Кажется, выставка «Россия» на ВДНХ открылась только вчера и внезапно оказывается, что ее посмотрели 18,5 млн человек. То есть больше, чем живет людей в Москве в принципе. Кто бы вообще мог подумать: формат выставки на знаменитой выставке, которая пережила несколько эпох и экономических формаций, – это очень смелый проект. Даже дерзкий. Ведь у русского человека посетить ВДНХ с детьми – это такой культурный камертон.

И вдруг именно здесь образуется отдельный центр притяжения, который не имеет уже к той самой истории, к «Кубанским казакам» и к моим любимым павильонам «Табак» и «Кролиководство» никакого отношения. Потому что на территорию советской, даже имперской, ВДНХ вдруг ворвалась Россия сегодняшняя и Россия завтрашнего дня. И оказалось, что это не просто востребовано сегодня, а супервостребовано – см. выше: 18,5 млн посетителей. Какой тогда еще проект назвать знаковым, как не этот?

Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл? При этом, как нам рассказывали, «сталинская выставка ВДНХ» предлагала идеологически заряженную, глянцевую и искаженную картину жизни в СССР. Не знаю – мы при Сталине не жили. При остальных – жили. И можем сравнивать. Никогда обычный русский человек не жил так, скажем, сытно, как сейчас. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране – очень даже нужно.

Выставка «Россия» оказалась еще и организационным и культурным центром. Достаточно перечитать все новости по поводу выставки за все время ее работы – погрузиться в хронологию. И тогда получается, что все сделанное образует целый корпус идей, решений, констатации того, что происходит в стране. И это так или иначе очень глупо терять, когда сама выставка закроется. А закрылась она на днях. Я полагаю, что это стало понятно, когда выставку пришлось продлевать, и не один раз. По реальным просьбам трудящихся – и просто исходя из потока людей, которые туда стремились.

И было принято единственное правильное решение – определить рамки наследия этой выставки, потому что она должна остаться в истории страны – и под это создать Национальный центр «Россия».

С филиалами в регионах – «в целях укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия». И это решение президент уже подписал.

На встрече с организаторами и сотрудниками выставки «Россия» Владимир Путин сказал: «Мы договорились, что мы будем создавать Национальный центр на площадке ЭКСПО, это решено. Также будем делать это и в регионах Российской Федерации. Хотелось бы, чтобы это было так же ярко, как это получилось у вас», – сообщил президент.

Судя по настроению верховного, прежде всего он имеет в виду, что посетитель этой выставки – молодой человек. Потому что формат ВДНХ и выставки «Россия» на ней очень тяготеет к понятию «семейный познавательный отдых». Думается, Наццентр тоже во многом будет заточен под молодежь и семью. Не только под конкретную семью, но и под это ощущение общности всех со всеми внутри нашей необъятной.

А что концептуально предлагает сама выставка и люди, которые ее создали, для того, чтобы перейти в формат Национального центра?

Генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова говорит следующее: «Эта инновационная площадка будет предназначена не только для демонстрации тех или иных достижений – мы создаем территорию диалога и вдохновения для новых свершений во всех областях жизни. Безусловно, большое внимание мы уделим поддержке самых дерзких мечтаний детей и молодежи – в первую очередь с точки зрения самореализации». Пропускаем слово «инновационное», потому что по-другому не получится – если вы ходите чем-то увлечь детей, это должно быть априори инновационным. Но про диалог и вдохновение уже интересней. Диалог с кем? Вдохновение чем? Если примерами того, как по всей огромной стране люди создают и придумывают то, чего не было тут никогда, тогда очень интересно. И, скорее всего, эффективно.

Естественно, переезд выставки (ну, хорошо, будем называть это «наследием выставки», а на самом деле база, на которой принципы «России» можно развивать) вызвал обсуждение как раз у самой взрослой публики.

Многие увидели в создании такого центра хороший знак. Притом публика, которая видит в нем конструктив, как правило, констатирует, что в Екатеринбурге был в свое время создан центр, который, по ее мнению, несет как раз деструктивные нарративы. И это широко обсуждается в обществе.

Так что этот новый центр обречен, чтобы его называли в разговорах «Путин-центр» – и никак иначе.