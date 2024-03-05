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    Почему с «деколонизацией» России ничего не получится

    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    5 марта 2024, 09:08 Мнение

    Почему с «деколонизацией» России ничего не получится

    «Деимпериализация, деколонизация и рефедерализация» России, случись она в реальности, была бы невыгодна никому. В первую очередь она будет катастрофой для самих россиян – и спрашивать «а почему это они не хотят этого себе устроить?» несколько наивно.

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    Европарламент на днях опубликовал пресс-релиз, где выразил свою поддержку российской оппозиции и подчеркнул необходимость поддерживать военные усилия Украины, потому что «решительная победа Украины может привести к подлинным изменениям в Российской Федерации, в частности к деимпериализации, деколонизации и рефедерализации, все из которых являются необходимыми условиями для установления демократии в России».

    Конечно, такая «решительная победа» не выглядит правдоподобной – и еще менее правдоподобным выглядит такой сценарий развития событий в самой России. Но пресс-релиз Европарламента говорит нечто о состоянии умов в этой организации и в Европе в целом. И эти умы в ряде отношений крайне далеки от реальности. Конечно, в сети нет недостатка в рассуждениях о том, что россияне культурно и даже антропологически представляют собой совсем другой тип, вот они и не ведут себя как нормальные европейцы. Но на самом деле все проще.

    В Восточной Европе и бывшем СССР «демократические» протесты носили патриотический, даже прямо националистический характер – «мы самый лучший народ на свете, но нам не дают жить богато и привольно злые инородцы/оккупанты. Вот мужественно избавимся от них, и заживем, как мы того заслуживаем, а дорогое Отечество наше процветет, превознесется, воссияет во славе, расширится и углубится».

    Иначе говоря, эмоциональным топливом для подобных событий было острое осознание национальной гордости («мы осознали себя нацией!» – гордо писали их участники) и надежды на лучшее будущее. Человек сторонний тут может заметить, что «лесть гнусна, вредна», а необоснованные надежды хотя и упоительны, но всегда кончаются похмельем. Однако лесть, может и гнусна, зато эффективна ­– людей легко мобилизовать, внушив им, какие они молодцы и как ими все восхищаются. Но национальная гордость, в Восточной Европе работавшая на революционеров, в России работает на лоялистов.

    Второй необходимый элемент мотивации – надежда. И тут светлое будущее, которое россиянам хочет предложить Европарламент, состоит в «деимпериализации, деколонизации и рефедерализации». Если соглашаться с тем, что Россия – это именно империя (тут ответ зависит от определений), то весь опыт «деимпериализации», а также «деколонизации», то есть распада империй и «освобождения» входивших в них территорий, говорит о том, что это процесс исключительно кровавый, сопровождаемый массовой резней как «колонизаторов» так и «деколонизируемых» народов между собой.

    По-другому и не бывало никогда. А по итогам этого процесса возникают нации формально независимые – но, по своей политической и экономической слабости неизбежно подчиненные более сильным государствам. А их жители оказываются, с одной стороны, подчинены интересам других держав, с другой – лишены прав, которые давало бы их гражданство. Выгоду из этого процесса извлекают наиболее мотивированные, организованные и отмороженные группы – то есть экстремисты от неонацистов до ИГИЛа.

    «Деимпериализация, деколонизация и рефедерализация» России, случись она в реальности, была бы невыгодна никому – хаос и резня всех со всеми на территории с вторым в мире ядерным арсеналом будет катастрофой для мировой безопасности. Но, естественно, в первую очередь она будет катастрофой для самих россиян – и спрашивать «а почему это они не хотят этого себе устроить?» несколько наивно.

    Впрочем, Европарламент тут скорее выступает с чисто идеологической декларацией – от которой совершенно не требуется реалистичность.

    В реальности Россия останется одной из важнейших мировых держав – и с ней надо будет договариваться. Возможно, кто-то это понимает – даже в Европарламенте, но пока не решается сказать.

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