  • Новость часаПутин предложил дать выпускникам второй шанс на ЕГЭ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Вернет ли русская литература былое значение

    @ Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

    29 февраля 2024, 12:00 Мнение

    Вернет ли русская литература былое значение

    Часто говорят, что в советское время общество было литературоцентричным. Это не вполне точно. Советское общество (прежде всего его образованная часть) было смыслоцентричным. Люди были увлечены поиском смысла и в писателе видели создателя смыслов, а не массовика-затейника.

    Игорь Караулов Игорь Караулов

    поэт, публицист

    Рогов объяснил провальную попытку ВСУ высадить десант на Тендровскую косу
    Немецкий эксперт указал на причины обсуждения в Германии «планов нападения» России
    Сторонники Навального атаковали Венедиктова

    Современная русская литература уже несколько десятилетий находится не в фокусе общественного внимания и, как казалось до недавнего времени, свыклась со своей скромной нишей. Однако в последнее время и в этой области чувствуется оживление. Один за другим пошли литературные скандалы. То обнаружится, что почтенное издательство выпускает книги, пропагандирующие однополые отношения, то кто-то из тех, кого по недоразумению считали мэтрами, признается в финансировании ВСУ. В то же время литераторы, поддерживающие нашу страну, стали все чаще задумываться о том, как изменить неказистое положение своего цеха.

    Так, по следам писательского круглого стола в Госдуме, который прошел по инициативе фракции ЛДПР, поднялась встречная волна: группа литераторов объявила о создании «Союза 24 февраля», который обещает начать решительную борьбу за перемены в литературе, в деле издания и распространения книг, и представить программу конкретных действий.

    Впрочем, любая подобная инициатива предсказуемо наталкивается на ледяной скепсис. Мол, советские времена с их поэтическими концертами на стадионах, с миллионными тиражами и соответствующими гонорарами не вернуть, если только не ставить специально отобранных литераторов на государственное довольствие, не вводить цензуру и не запрещать все прочие виды досуга, чтобы у людей просто не оставалось иного выбора, кроме как посвящать свое свободное время чтению книг.

    У нас вообще есть много любителей злоупотреблять гегелевской максимой «всё действительное разумно». У них любое неприятное явление объясняется действием объективного закона. «У русских падает рождаемость, и это естественный процесс». «Все империи распадаются, и это естественный процесс». То же и с упадком литературы. Мол, смирись, гордый человек.

    При этом те же самые люди, возможно, записываются на курсы успешного успеха, чтобы изменить свою собственную жизнь, вовсе не считая, что они объективно обречены прозябать в бедности. Так почему же мы не можем сообща попытаться что-то изменить в себе и вокруг себя? Все зависит только от нас самих.

    Часто говорят, что в советское время общество было литературоцентричным. Это не вполне точно. Советское общество (прежде всего его образованная часть) было смыслоцентричным. Люди были увлечены поиском смысла и в писателе видели создателя смыслов, а не массовика-затейника. Даже ту литературу, которая считалась занимательной, читали, чтобы что-то понять. Путешествовали по миру вместе с Жюлем Верном. От Фенимора Купера узнавали об индейских племенах. Изучали французскую историю по Александру Дюма-отцу, хотя потом огорчались, выяснив, что он многое переврал. В отличие от современного серийного фэнтези, уводящего от реальности, научную фантастику читали, чтобы понять будущее.

    Но смысл искали не только в литературе. Театр имел репутацию храма искусства, режиссеры и актеры воспринимались как интересные собеседники, а не герои светских скандалов, и никому бы не пришло в голову завлекать зрителя в театр голыми задницами. И вовсе не потому, что это было запрещено. У Юрия Любимова голая Нина Шацкая на метле летала, но на Таганку шли не за этим. Школьники, не выучившие английского, слушали The Beatles, веря в то, что эти простенькие песни содержат важный смысл, а уж наш отечественный рок в первую очередь был славен содержательностью своих текстов. И даже цирк не считался чисто развлекательным балаганом; как минимум клоуны приравнивались к интеллектуалам.

    А потом настала эпоха развлекательной культуры. На смену чтению пришло чтиво – то, во что можно уткнуться в метро, чтобы ничего не видеть вокруг себя. Смерть автора произошла у нас не по Ролану Барту. Автора убили издатели и книготорговцы, усилиями которых в топ тиражей выводились книги-однодневки, написанные армией литературных негров. На моих глазах загубил себя очень талантливый прозаик, который, чтобы как-то прожить литературным трудом, впрягся в бесконечную серию романов про межгалактических пауков, чьим автором значился какой-то придуманный англосакс.

    При этом литература как развлечение все равно проигрывает другим, более эффектным и зрелищным жанрам. Поэтому популяризация литературы за счет ее мимикрии под развлечение изначально была обречена на провал. То есть дело не в том, что издатели, книготорговцы и сами авторы недостаточно бодро идут в этом направлении, что журнал «Новый мир» выходит не на глянцевой бумаге и не с кричащей обложкой. Просто направление было выбрано неверно.

    Нет, серьезная литература не умерла, но оказалась в гетто. В этом гетто царит жесткая и прогрессирующая монополизация. В этом гетто нет литературной критики, нет ни нового Белинского, ни нового Кожинова, а есть штатные маркетологи при издательствах и книжные блогеры-любители. Этим гетто все меньше интересуется читатель, а значит, все более значительную роль играет литературно-издательская тусовка как таковая, которая по законам своей внутренней кухни определяет, «кому быть живым и хвалимым, кто должен быть мертв и хулим». Наконец, это гетто даже выведено из состава культуры, пребывая под равнодушным крылом Минцифры, для которого литература сводится к книжному бизнесу, лишенному каких-либо смысловых и ценностных приоритетов.

    Все это вынуждает самих литераторов, особенно молодых, ориентироваться не на читателя, не на своего соседа и согражданина, а на это замкнутое сообщество, которое раздает премии, приглашения на фестивали и в творческие резиденции. Так из литературы уходят большие идеи, яркие герои и судьбы, уступая место вялым персонажам и медитации на собственный пупок, именуемой «литература травмы».

    Сегодня бесполезно создавать моду на чтение. Ты приходишь в книжный магазин и видишь целые стеллажи книг, чтение которых оглупляет. Еще немного, и быть читателем станет просто стыдно. Сегодня бесполезно и просить у государства больше денег на литературу, поскольку деньги эти главным образом распределяются по уже сложившимся связям и в конечном счете не меняют положение дел, а, напротив, укрепляют власть все того же замкнутого сообщества, плоды деятельности которого продолжают отваживать читателя от книг ныне живущих авторов.

    Мне кажется, государство в литературе не должно заниматься ни цензурой, ни бездумной раздачей денег. Его участие в литературных делах должно быть основано на смыслах и ценностях. На тех ценностях – традиционных и вместе с тем новаторских, – о которых мы всей страной договорились. На тех ценностях, которые сегодня в первую очередь воплощают люди, сражающиеся за Россию и помогающие фронту. Именно в таком ценностном отборе нуждается современная литература. И тогда рано или поздно, шаг за шагом, мы вновь пробудим думающего русского читателя, который будет искать ответы на самые насущные вопросы у своего пишущего современника.

    Другие материалы автора


    Главное
    Путин предложил новый национальный проект «Молодежь России»
    Путин поручил выделить на капремонт детсадов и школ дополнительно 400 млрд рублей
    Анонсирован новый национальный проект «Кадры»
    Путин объявил о запуске нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»
    Путин: Россия превзошла СССР в объемах строительства жилья
    Россия к концу года решила отказаться от информации с западных метеоспутников
    ФСБ задержала в аэропорту Волгограда 19-летнего спонсора ВСУ

    Россия предложила БРИКС новый способ торговли без Запада

    Страны БРИКС во главе с Россией изучают вариант создания собственной системы внешнеторговых расчетов на основе блокчейна. Этот путь может стать не только выгодным с экономической точки зрения, но и безопасным с политической. Потому что сделает страны БРИКС независимыми от воли западных политиков. Подробности

    Перейти в раздел

    Русские солдаты разрушили миф о мощи американских танков

    В зоне спецоперации уничтожен первый американский танк Abrams. ВСУ возлагали большие надежды на применение этой машины. Сама разработка долгое время пользовалась репутацией «непобедимого чуда инженерной мысли». Что на практике означает уничтожение столь значимой для Запада модели танка и каковы дальнейшие перспективы использования противником этих машин в зоне СВО? Подробности

    Перейти в раздел

    Инцидент в Люберцах вскрыл две проблемы в российском обществе

    Владелица сети кофеен в Люберцах не пустила участников СВО в свое заведение. По факту происшествия уже начато расследование. Это не первый случай дискриминации ветеранов боевых действий. Как государству защитить солдат от подобных нападок? И что делать, если некоторые из военных сами ведут себя неподобающим образом? Подробности

    Перейти в раздел

    Польские фермеры показали истинное значение Украины для Евросоюза

    Полное прекращение товарооборота с Украиной обсуждается Польшей, признал польский премьер-министр Дональд Туск. Иначе говоря, тотальное закрытие поставок украинских товаров и в Польшу, и через Польшу в Евросоюз. Как устроены сейчас эти поставки, насколько они критичны для Украины и почему перед нами по сути отказ Европы от неограниченной поддержки киевского режима? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

    • План «Б» властей Украины

      В том случае, если США сократят объемы помощи, власти Украины проведут дополнительную мобилизацию и заткнут мобилизованными дыры в обороне. В этом признался руководитель пропрезидентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия, известный откровенностью своих признаний. Судя по всему, это и есть «план Б» для фронта, о котором говорили в Киеве.

    • Битва на границе Польши и Украины

      Власти Польши наконец-то решили вмешаться в конфликт на границе с Украиной, где польские фермеры организовали блокаду и переворачивают фуры с продуктами. Очевидно, последней каплей стал плакат на фермерском тракторе, призывающий президента России Владимира Путина найти управу на Киев, Брюссель и Варшаву.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............