Для разных негодяев понятие «Русский мир» имеет отрицательную, даже издевательскую коннотацию. Для ультраправых околонацистских группировок оно завязано исключительно на национальном признаке. А для меня оно связано с душой человека.

Русский мир – это парни, которые, бросив свои дела, поехали к «Крокусу» развозить пострадавших.

Это люди, которые, не поддавшись панике, выводили людей из горящего здания, думая не только о собственной безопасности.

Это огромная очередь под дождем в пункты переливания крови.

Это зрители театра на Малой Бронной, которые вчера, после объявления директором театра о прекращении спектакля, в едином порыве встали на словах поддержки пострадавшим и родным погибших.

Это множество сообщений в Донецком информчате со словами соболезнования, сообщений от людей, ежедневно находящихся под обстрелами.

Это комментарии и письма от людей из Сербии, Эстонии, Грузии, Украины, Беларуси... Это толпа у посольства России в Минске. Это цветы у «Крокуса»...

Русский мир – это единство духа в любой точке мира. Русский мир – это разделение чужой боли, как своей. Русский мир – это то, что даёт надежду, что у этой планеты ещё есть шанс. И, может быть, именно глядя на русские души Бог ещё не залил все огнем и серой и не начал все заново.

Русский мир – это мы все.

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