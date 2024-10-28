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    Почему страны БРИКС спокойно реагируют на украинский вопрос

    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    28 октября 2024, 09:04 Мнение

    Почему страны БРИКС спокойно реагируют на украинский вопрос

    Для России очень важно, чтобы ее нынешняя борьба за безопасность страны, за ее честь, за жизни и души родных нам людей была понята мировым большинством именно как борьба антиколониальная, неизбежная после того, как наша страна чуть было не стала жертвой неоколониализма.

    Игорь Караулов Игорь Караулов

    поэт, публицист

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    Казанский саммит БРИКС стал символом «контризоляции» России. Страшные гримасы, которые западное сообщество строило по поводу «нерукопожатности» нашей страны и ее руководства, были проигнорированы мировым большинством. Конечно, в поддержку российской спецоперации на Украине участники саммита не выступили, но и нельзя сказать, что они решили просто вынести эту тему за скобки и сосредоточиться на обсуждении каких-то других, менее болезненных вопросов. Одним из ценных итогов казанского форума стало именно то, что мировое большинство открыто высказало свою позицию по украинскому вопросу – и эта согласованная позиция вошла в принятую на саммите Казанскую декларацию.

    Украине в этой декларации посвящен один небольшой пункт под номером 36. Его суть состоит в следующем. Во-первых, у разных государств есть различные позиции по этому вопросу, причем подразумевается, что эти позиции равноправны и ни одну из них нельзя заведомо считать более справедливой (то есть никаких разговоров об «агрессоре» и «жертве» вести не стоит).

    Во-вторых, все государства должны действовать в соответствии с принципами ООН во всей их полноте и взаимосвязанности, то есть не педалировать один принцип (скажем, суверенитета и территориальной целостности) в ущерб другим принципам (таким как защита прав меньшинств и право народов на самоопределение).

    В-третьих, конфликт должен быть урегулирован мирно, путем диалога и дипломатии, поэтому приветствуется посредничество любых стран и организаций, а не только тех, которые пытаются назначить себя исключительными арбитрами.

    Нельзя сказать, что странам Глобального Востока/Юга нравится вооруженный конфликт, в который оказались вовлечены Россия и Украина. Разумеется, эти страны хотели бы его скорейшего прекращения. В конце концов, на кону такие важные вещи, как продовольственная безопасность беднейших стран и безопасность торговых путей. Но подход Глобального Востока/Юга отличается объективностью и беспристрастностью. Мировое большинство искренне хочет понять, что происходит, и готово спокойно выслушать позицию России о предыстории конфликта.

    Здесь сказывается не только мудрость традиционных культур таких стран, как Китай и Индия, где жива еще историческая память и сохранилось представление о причинно-следственных связях исторического процесса и о том, что трагические события не случаются просто так, на пустом месте. Здесь важно в первую очередь то, что роль двух сложившихся в мире блоков по отношению к этому конфликту совершенно различна. И эта разница ролей диктует разницу в оптике.

    Попросту говоря, Глобальный Восток/Юг никакого влияния на отношения России и Украины не оказывал. Он не поощрял украинский национализм, не натравливал украинцев на русских, не переписывал для них учебники истории и, кстати говоря, не внес никакого вклада в распад Советского Союза. Если бы, скажем, Россия, Украина и Белоруссия сегодня вновь объединились в одно государство, Глобальный Восток/Юг и ухом бы не повел. Если народы так решат – значит, так тому и быть.

    А вот Глобальный Запад как раз делал всё вышеперечисленное. Всю нынешнюю ситуацию Запад сотворил своими руками и заинтересован в ней больше всех, в том числе и больше самих украинцев, отсюда это постоянное науськивание и подбадривание: воюйте, умирайте, а мы вам поможем. Причем сделал он это не просто из вредности и не только из-за многовековой нелюбви к России и русским.

    На определенном этапе Западу потребовалось каннибализировать СССР, чтобы за счет освоения его ресурсов продлить свое благополучие и свое мировое доминирование. На тридцать лет таким образом удалось обеспечить непререкаемую гегемонию США, именуемую «однополярный мир», и ряд других приятных вещей, таких как промышленный подъем Германии и процветание лондонских финансистов и миланских модельеров. Хотелось, однако, продолжения и углубления банкета, хотелось добиться полной подконтрольности ресурсов бывшего СССР и в первую очередь России. Вот только нашла коса на камень.

    С нами ведь вот что произошло. В девяностые мы испытали на своей шкуре то, с чем десятилетиями ранее познакомились получившие свою государственность страны Африки и Азии – неоколониализм. Через пятьсот лет независимости нас вдруг догнала эта напасть. Владимир Путин не случайно сказал в Казани: «Запад хотел превратить Россию в сырьевой придаток».

    Было время, когда нас называли «Верхней Вольтой с ракетами». России довелось снизойти в самый ад унижения, чтобы теперь вместе с другими странами, вместе с той же Верхней Вольтой, которая без ракет (теперь она называется Буркина-Фасо), начать из него выбираться.

    Но этот опыт нисхождения дал России новую геополитическую оптику и привел ее в лагерь стран, развивающихся по восходящей линии. Стран с очень разной историей, с очень разными традициями, но с одним желанием: больше никогда не продаваться за стеклянные бусы, не верить лживым речам «цивилизаторов», строить свою цивилизацию по своим принципам.

    «Западные страны потребляют больше, чем производят и зарабатывают, хотим это изменить», – так сказал президент Путин на пресс-конференции в Казани, и это общее мнение участников саммита, мнение выстраданное, подкрепленное горьким историческим опытом.

    Россия – за равноправный экономический обмен, в то время как Владимир Зеленский и его приспешники стоят перед Западом на коленях: владейте всем, что у нас есть, возьмите наши ресурсы на вечные времена! Такое не может понравиться государствам БРИКС ни с моральной точки зрения, ни с экономической, поскольку это ровно противоположно тому, чего они добиваются и ради чего они объединились.

    Для России очень важно, чтобы ее нынешняя борьба за безопасность страны, за ее честь, за жизни и души родных нам людей была понята мировым большинством именно как борьба антиколониальная, неизбежная после того, как наша страна чуть было не стала жертвой неоколониализма. Борьба, в которой стоит поболеть за Россию не ради нас, а ради самих себя, поскольку у всех есть свои претензии к гегемону. Это понимание тем более необходимо, если учесть, что после окончания горячей фазы наша схватка с Западом продолжится на других фронтах – дипломатическом, экономическом, культурном. И тогда, возможно, России и остальным странам БРИКС удастся согласовать еще более содержательную общую позицию.

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