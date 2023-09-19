В Карабахе меняют геополитический расклад на Южном Кавказе

Все предсказуемо. Именно это словосочетание приходит на ум в связи с начавшейся 19 сентября операцией Азербайджана по захвату оставшейся неподконтрольной ему части Нагорного Карабаха. Точнее, операции Азербайджана и нынешнего руководства Армении во главе с Николом Пашиняном по смене геополитического расклада на Южном Кавказе за счет судеб и жизней нагорно-карабахских армян.

Очевидно, что операция была подготовлена в военном плане. Что бы там азербайджанские власти ни говорили о поводе в виде подорванной на мине машины в 15 км от линии соприкосновения, они начали сосредоточение войск заранее. Все это фиксировалось, все это виделось – и никто не мог этому помешать. Нельзя же потребовать от Баку отвести войска со своей территории?

Операция была подготовлена в информационном плане. На протяжении нескольких недель армянский премьер Никол Пашинян совершил целую серию антироссийских шагов. Рассказывал о бессмысленности российских миротворцев, об ошибочности стратегического выбора Армении в пользу союза с Россией (как будто у Армении вообще есть выбор с кем союзничать). Отправил жену в Киев участвовать в русофобских перфомансах. Наконец, пригласил Соединенные Штаты принять участие в совместных учениях на армянской территории – те самые США, которые действуют против России на Украине. На той самой армянской территории, где Пашинян отказывал в совместных учениях своему союзнику России и своему ближайшему партнеру Ирану.

Вклад в информационное сопровождение внес и Азербайджан. Тамошние власти заявили, что поставили в известность об операции российских миротворцев – дав тем самым понять, что Россия дала добро на вторжение. Хотя Москва это прямо опровергла. «Информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий», – подчеркнула представитель российского МИД Мария Захарова.

Наконец, для операции было подобрано очень удачное время. Во-первых, идет СВО и это очевидный приоритет России в военном смысле. Да, азербайджанцы могли бы подождать до 2025 года (когда российский миротворческий контингент мог быть законно выведен из региона), однако непонятно, какая ситуация к этому времени может сложиться. Если к моменту вывода миротворцев России удастся победно закрыть украинский кейс, а антироссийская власть в Армении будет смещена, то, возможно, миротворцы бы и не ушли. А сейчас есть окно возможностей для гарантированного захвата Карабаха. «Единственным путём к миру в регионе является полный вывод армянских военных из Карабаха и роспуск режима в Степанакерте», – выставляет свои условия Баку.



Во-вторых, на фоне последней фазы украинского наступления, когда Киев в попытках как-то прикрыть провал на фронте готовится к финальному накату, Западу крайне важно развернуть против России второй фронт – отвлечь российскую армию на решение других проблем. Грузины в этом перфомансе участвовать категорически отказались, а азербайджанское и армянское руководство оказалось, как видно, более сговорчивыми.





В результате Азербайджан захватывает территорию, формальный контроль над которой Армения (как напоминает Мария Захарова) признала. Воевать за Карабах Армения не готова – Пашинян не то что не объявляет мобилизацию, но даже отказывается вводить в Нагорный Карабах действующие части армянской армии (вместо этого отделываясь фразами из серии «ихтамнет»). А значит это не проблема России, а суверенное решение Еревана по капитуляции.

При любых раскладах судьба Армении незавидна. Но это ее проблема. Армяне сами себе выбрали государственный суицид в 2018 году, и подтвердили свой выбор в 2021, выбрав Пашиняна.

Для России, чьи миротворцы сейчас остаются зоне конфликта, проблема в том, что ее теснят с Южного Кавказа. И вопрос теперь в том, как одновременно на всех досках переиграть Баку, Ереван, Анкару и Вашингтон?