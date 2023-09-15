У НАТО началось осеннее обострение

Осень традиционно является сезоном военных учений во всех государствах мира. Это и понятно: благоприятные погодные условия, закончившиеся призывные кампании – самое время встряхнуть отдохнувший во время отпусков офицерский корпус и обновить застоявшуюся в боксах технику.

Однако в последние годы маневры государств НАТО, проходящие у границ Союзного государства России и Белоруссии, прямо-таки пропитаны ощутимым идеологическим смыслом и больше не воспринимаются как «просто учения». Вполне символично выглядят и их названия, и задачи, которые ставятся перед участниками, и даже даты, избираемые в качестве стартовых.

Сентябрь 2023 года не исключение – даже при беглом взгляде на карту видно, что Россия и Белоруссия буквально охвачены кольцом маневров, вплотную приблизившихся к границам. Причем тренируются разные рода войск, но отрабатывают они, в сущности, одну задачу – наступательную.

Так, 4 сентября в Литве начались маневры «Инженерный гром – 2023». Учения традиционные, проводятся с 2013 года, но сейчас большая их часть проходит не в Центральной Литве, а на главном полигоне имени Сильвястраса Жукаускаса (такое имя в довоенной Литве носил генерал Русской Императорской армии Сильвестр Жуковский), расположенном в Пабраде, в непосредственной близости от границы с Белоруссией. Участие в маневрах принимают военные из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, США, Великобритании, Бельгии, Венгрии и Чехии. Среди боевых задач – отработка взаимодействия инженерных частей и инженерная поддержка маневренных подразделений во время военной операции, при этом будут применены имитационные боеприпасы и пиротехнические средства.

С 9 сентября к соседке подключились Латвия и Эстония, у берегов которых начались крупные морские маневры «Северное побережье». В них принимают участие более 30 боевых кораблей и свыше 3 тыс. военнослужащих из Литвы, Латвии, Эстонии, Бельгии, Канады, Нидерландов, США, Франции и Швеции. В частности, от США участвует большой десантный корабль «Меса-Верде», предназначенный для переброски более 800 морских пехотинцев. Главком ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак уже высказался о том, что учения – это «четкий сигнал России о бдительности: не в нашу смену», отметив, что «надежное сдерживание должно включать в себя способность атаковать».

Далее адмирал развил свою мысль: «Если Сувалкский коридор будет перекрыт – а это можно легко сделать, поскольку там всего две дороги и одна железнодорожная линия – тогда нам останутся только морские пути, и именно туда нам потом придется пробиваться». Таким образом, учения «Северное побережье» впервые декларированы как откровенно антироссийские морские маневры на Балтике, ранее от подобных формулировок адмиралы НАТО все же воздерживались.

В ходе учений будут отработаны десантные операции, взаимодействие экипажей кораблей, морской авиации и поддерживающих их сухопутных подразделений. Руководить маневрами будут из нового штаба ВМС Германии в Ростоке.

17 сентября Польша начинает учения «Осенний огонь», которые пройдут в 70 км от границы с Калининградской областью – в Варминьско-Мазурском воеводстве. Главная цель – обкатать уже поступившие на вооружение Войска польского южнокорейские танки К2 и подготовиться к их серийному производству, о чем заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак на встрече с министром обороны Кореи Ли Чжон Сопом. Также интересно, что Блащак совершенно не скрывает символизма даты начала учений: 17 сентября – начало освободительного похода Красной Армии 1939 года, в ходе которого Западные Белоруссия и Украина были включены в состав СССР. Таким образом, демонстрируя корейские танки у границ России и Белоруссии, Польша как бы намекает этим на некий «реванш».

Наконец, в Латвии 5 сентября начались учения государственной обороны «Намейс-2023», которые продлятся месяц. В них примут участие около 8,5 тыс. военнослужащих всех родов войск, также участвуют военнослужащие США, Дании, Литвы и Эстонии. Во второй половине месяца Латвия проведет ежегодные учения «Серебряная стрела», суть которых традиционна – планирование и проведение наступательных и оборонительных операций.

Как видим, военная активность у границ России и Белоруссии весьма высока, особенно если учесть, что в июне ВВС Норвегии, Швеции и Финляндии провели крупнейшие совместные маневры «Арктический вызов – 2023» с участием 150 самолетов, а Финляндия тогда же отработала взаимодействие с союзниками на маневрах «Северный лес – 2023».

Но красноречивее всего другое, а именно символизм этой активности. На данный момент военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям против Союзного государства.