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    Как из сиделки-мигрантки сделать миллионы высокооплачиваемых рабочих мест

    @ IMAGO/Rudiger Wolk/ТАСС

    1 сентября 2023, 09:04 Мнение

    Как из сиделки-мигрантки сделать миллионы высокооплачиваемых рабочих мест

    Гуру прогресса, футурологи и прочие свидетели будущего вставляют этот график в каждую презентацию и любой пост. Буквально крича, что скептики посрамлены: ИИ создает новые возможности через рост производительности труда! Строго говоря, врут.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов

    политолог, глава экспертного совета ЭИСИ

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    Любимый жанр – «пропагандистский DIY» (DIY – «сделай сам», англ. do it yourself). Сегодня посмотрим, как из сиделки-мигрантки легко сделать «миллионы высокооплачиваемых рабочих мест с высокой производительностью труда». Подходит для гуру искусственного интеллекта (ИИ) и начинающих.

    Маккинзи выпускает отчет про рынок труда до 2030 года, про его трансформацию «в связи с развитием ИИ». В отчете куча инфографики «ни о чем». И одна картинка – «всем интересная»: какие профессии станут более востребованы, а какие менее в связи с развитием ИИ этого самого.

    Если рассмотреть детали картинки (например, обратить внимание, что профессии-кружки различаются размером – числом занятых, а также цветом – степенью автоматизации в будущем), то можно увидеть, что в будущее возьмут низко- и среднемеханизированные специальности (стройка, транспорт, логистика, сельхозрабочие, сборщики/ремонтники и уборщики).

    Возвышаются над всеми по шкале роста спроса два «малоавтоматизируемых» кружка – «профессионалы в сфере здравоохранения» и «сотрудники сферы здоровья». Это сложное деление американское, но из текста ясно, что первые – это сотрудники домов престарелых и младший медперсонал. Вторые – домашние сиделки без специального медобразования (ясно – население продолжит стареть, судно выносить – работа не для ИИ). На вершине – дно в смысле профессиональных компетенций и заработка.

    Также в тексте доклада говорится, что основной вклад в потребности рынка труда дает не «невидимая рука рынка» или там «технологический переход», а видимая рука власти – госполитика и госинвестиции. Могучий ИИ и любые тренды – ничто, веление регулятора – всё. Решено осуществить энергопереход – значит, появится полтора-два миллиона вакансий «инженер по энергопереходу». Как в Китае при Мао: решение варить металл в каждом дворе привело (если табличку делать) к появлению рабочих мест в металлургии. А завтра регулятор велит во имя добра, справедливости и устойчивого развития капибар в каждой компании выращивать. И появится миллионы вакансий «инженер по выращиванию капибар» (ну, поголовье их подрастет).

    В табличке кружочек для «административно вводимых специальностей» естественно фигурирует без пояснений и называется «STEM-professional». (Манипулятивное изящество идеи STEM стоит отдельного поста). И тут же подчеркивается, что во всем – фармации, банкинге, сфере обслуживания, инженерии и так далее – нужны «технические работники с продвинутыми навыками».

    То есть доклад Маккинзи не обещает ровным счетом ничего, чего бы не говорили скептики:

    – ИИ принесет доминирование тяжелого физического труда, на который «платформы» неспособны;

    – Перекос в сторону технического персонала даже в сферах, где раньше работники создавали высокую прибавочную стоимость. Медицина, инженерия, программирование и так далее;

    – Рост зарплат «выше медианы в 57 тыс. долларов в год в США» будет связан с инфляцией, а не увеличением располагаемых доходов.

    Но чтобы это понять, нужно доклад прочесть. 

    Гуру прогресса, футурологи и прочие свидетели будущего вставляют этот график в каждую презентацию и любой пост. Буквально крича, что скептики посрамлены: ИИ создает новые возможности через рост производительности труда! А рост запроса на рабочие места ожидается именно в самых «высокооплачиваемых» и «человечных» сферах – «здравоохранение», «STEM» тот самый и прочее.

    Строго говоря, врут! И «полезные идиоты» в этой истории только они – гуру и презентаторы. Впрочем, доклад я прочел с подачи как раз такого «придыхателя ИИ». А Маккинзи о том ни сном, ни духом, и ничего позитивного для среднего класса не обещает. Кроме крови, пота и слез буквально, ну еще утки на старости лет от «сотрудника сферы здоровья». Но анестетический эффект и возможности для презентации «светлого будущего» достигаются и за счет формы подачи и за счет того, что никого вглубь не лезет. 

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