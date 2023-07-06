Франция качается, но может и утонуть

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6 июля, четверг  |  Последнее обновление — 12:46  |  vz.ru
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Рубль подстроился под новые задачи экономики

Российскому бюджету нужен еще более слабый рубль Светлана Денисова/ТАСС
Доллар стоит уже почти 93 рубля, евро – около 101 рубля. Резко подорожала и китайская валюта – до 12,8 рубля. Последний раз рубль был так слаб весной прошлого года. Однако на этот раз ждать поддержки неоткуда, резкого разворота не будет. Российскому бюджету нужен еще более слабый рубль. Так экономика подстраивается к изменению структуры экспорта и импорта. Подробности...
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Генсек НАТО остается для второй попытки «контрнаступа ВСУ»

Йенс Столтенберг и Урсула фон дер Ляйен ключевые менеджеры конфликта со стороны Запада Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Вопреки прежним планам и заявлениям, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг официально объявил о продлении своих полномочий еще на год – до октября 2024 года. Перемены в его судьбе явно связаны с провалом «контрнаступа ВСУ». Теперь он в «спайке» с Урсулой фон дер Ляйен вынужден готовить еще одну операцию, но уже с истребителями.  Подробности...
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Зачем ВСУ наращивают контингент на фронте в ЛНР

Стало известно об усилении ВСУ под Кременной и Сватово Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
ВСУ перебрасывают дополнительные подразделения в район Сватово и Кременной (ЛНР). Несмотря на то что ВС России планомерно отражают атаки противника, украинское командование продолжает наращивать свой контингент в этом районе. На что рассчитывает противник и как может измениться военная обстановка на рубежах ЛНР в перспективе?  Подробности...
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Антироссийские санкции задушили транспорт Прибалтики

Очереди грузовиков на границе – результат антироссийских санкций REUTERS/Vasily Fedosenko
На литовско-белорусской границе выстроились очереди из сотен грузовиков. Литву «ждет самый большой кризис в истории транспортного сектора», пророчат специалисты. Но парадокс в том, что кризис этот устроил Прибалтике Запад, и связан он с антироссийскими санкциями. Более того, это лишь часть куда более масштабной картины бедствий транспортной системы Прибалтики. Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Франция качается, но может и утонуть

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Если бы Франция по-прежнему была восходящей (или, по крайней мере, устойчиво сохраняющей свои позиции) страной, нынешние буйства, чинимые инородцами, можно было бы рассматривать, как политический триппер. Но Франция устойчиво стагнирует. Подробности...

Зерновая сделка может быть продлена лишь по одной причине

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Оснований для продления зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля, сейчас нет. Об этом заявил российский МИД. И под этим заявлением, пожалуй, подпишется абсолютное большинство российских экспертов и международников. Подробности...

Многодетная семья должна стать новой социальной элитой

Джомарт Алиев
Джомарт Алиев, первый проректор РГСУ
Рождение третьего ребенка должно быть знаком перехода в «высшую лигу» с целым комплексом преференций как материального, так и нематериального характера. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Столтенберг остался для нового «контрнаступа»

Сколько Запад потратил на Украину

Обсуждение: 5 комментариев

Подростки и арабы сжигают Францию

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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Франция качается, но может и утонуть

    Максим Соколов
    публицист
    6 июля 2023, 11:46

    Уже изрядное количество времени не являются актуальными восторги наших предков.

    «Друзья! сестрицы! я в Париже!
    Я начал жить, а не дышать!»

    Или более развернутое карамзинское из «Писем русского путешественника» –

    «Я в Париже! Эта мысль производит в душе моей какое-то особливое, быстрое, неизъяснимое, приятное движение… Я в Париже! – говорю сам себе и бегу из улицы в улицу, из Тюльери в поля Елисейские, вдруг останавливаюсь, на все смотрю с отменным любопытством. Что было мне известно по описаниям, вижу теперь собственными глазами – веселюсь и радуюсь живою картиною величайшего, славнейшего города в свете, чудного, единственного по разнообразию своих явлений».

    Летом 2023 года трудно предаться такому сентиментализму.

    Хотя бы потому, что сношения с Францией затруднены до чрезвычайности. Поезда уже очень давно не ходят, а теперь не летают и самолеты. Вместо прежних трех с половиной часов окольный путь с пересадками занимает полсуток. До Китая получается быстрее. Плюс к тому валютная блокада. Российские денежные карты не действуют, отчего былое простейшее проживание и пропитание теперь сопряжено с экстраординарными трудностями. Культурные, спортивные etc. сношения также урезаны до нуля.

    Сперва это отчасти травмировало, теперь к этому привыкли, и, казалось бы, отношение к тому, как во Франции мятутся народы и князья замышляют тщетное, должно быть подобно беседе немецких бюргеров из «Фауста» –

    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

    «Как где-то в Турции, в далекой стороне
    Народы режутся и бьются».

    А нам-то что? Если бы в Австралии или в Аргентине пошла свалка а-ля франсез, наверное, так бы и было. Но все-таки исторически-культурная близость к прежней Франции остаточно велика, поэтому не все готовы судить столь охлажденно. К тому же французское начальство очень активничает в украинской кампании, отчего чисто французские проблемы воспринимаются в России, как иллюстрация к пословице «Чужую (т. е. украинскую) беду на бобах разведу, а свою беду к рукам не приложу». Что умножает злорадный интерес россиян к мятежам в Галлии.

    Отчего и раздаются суждения в том духе, что Франция движется под откос, а последние события говорят о том, что это движение чрезвычайно ускорилось. Иные даже пророчат в духе В. Я. Брюсова: «И волки будут выть над опустелой Сеной». Кто и где будет выть, сказать сложно, поскольку есть и противные мнения о дальнейших вилах Франции.

    Одни указывают, что ничего вообще не происходит, а в России безумно нагнетают. В доказательство ссылаются на собственный опыт – «А в моем парижском околотке тишь, гладь и Божья благодать. И вообще мне из Парижа виднее». Насчет тихого околотка – это сущая правда. Почти никогда не бывает так, чтобы весь большой город, не говоря уже о большой стране, был охвачен погромами. Вроде бы ничего не слышно о погромах на острове Сен-Луи. А ведь это самый центр – центрее некуда. Вроде бы и на Сите нет безобразных терроризмов республиканских. Вероятно, можно было бы найти в Париже тихие улочки и в августе-сентябре 1792 года.

    Другие, признавая, что буйства и вправду имеют место – «С дворцов срывая крыши, чернь рвалась к добыче вожделенной», – указывают, что вообще-то не впервой, а Франция от этого не погибла. О том говорит и герб города Парижа, изображающий кораблик на волнах. С подписью «Fluctuat nec mergitur» – «Качается, но не тонет». Буйства и даже прямая резня случались и прежде. Религиозные войны XVI века, Фронда, череда революций, Парижская коммуна, 1968 год. Что не помешало Франции стать великой державой и сохраниться в этом качестве. «Качается, но не тонет». И почему при Макроне – пусть он и неважный кормчий – страна вдруг должна утонуть?


    Тут, наверное, важно соотношение политики и хозяйства. Если хозяйство устойчиво и долгосрочно растет, мощь державы крепнет, то всякие эксцессы, пусть и вредные, и болезненные, могут подтормозить развитие, могут нанести ущерб, но если костяк здоровый, мясо быстро нарастает. Как хозяйство росло при Наполеоне III, так оно росло и при Третьей Республике, и буйства Парижской коммуны были не в состоянии сбить эту тенденцию. Равно как экономическая мощь послевоенной Франции (наследством которой страна во многом живет до сих пор) закладывалась в 1950–1970-х годах, и на этот восходящий тренд безобразия 1968 года не повлияли.

    Если бы Франция по-прежнему была восходящей (или, по крайней мере, устойчиво сохраняющей свои позиции) страной, нынешние буйства, чинимые инородцами (хотя и с французским паспортом в третьем уже поколении), можно было бы рассматривать, как политический триппер. Неприятно, но от этого не умирают.

    Однако милая Франция уже 15 лет как минимум находится в состоянии устойчивой стагнации. А при Макроне, пришедшем к власти со словами «Вперед, Франция!», эта стагнация только ускорилась. Когда к ней добавляется еще буйство черни, которого страна не видела полтора века, кораблик может и потонуть. Во всяком случае, для полной уверенности, что всё будет, как всегда, оснований уже недостаточно.

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