«Холодный ад» неоязычества

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4 июля, вторник  |  Последнее обновление — 10:29  |  vz.ru
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Зачем Россия сокращает экспорт нефти и свои доходы

Россия добровольно уменьшает экспорт своей нефти Виталий Тимкив/РИА Новости
Россия и Саудовская Аравия в один день сделали синхронные заявления о новых ограничениях предложения нефти на мировом рынке. Так они противостоят монетарным действиям США и ЕС, которые тянут нефтяные цены вниз. Москва в дополнение к сокращению добычи обещает сократить экспорт еще на полмиллиона баррелей. Как и чем это поможет российскому бюджету?  Подробности...
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Зачем худший для РФ кандидат в президенты США приехал в Киев

Пенс раскритиковал Байдена за затягивание поставок оружия Украине REUTERS
Майкл Пенс, занимавший при Трампе пост вице-президента США, призвал поставлять ВСУ еще больше оружия и раскритиковал Вашингтон за медлительность. Причем сделал он это в Киеве, куда прибыл с необъявленным визитом. Это противоречит позиции Трампа, но он и Пенс теперь враги – бывший «зам» решил сам баллотироваться в президенты и стал самым антироссийским кандидатом из всех. Зачем ему это?  Подробности...
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Как усилить авиаразведку России

Шойгу призвал модернизировать самолеты А-50 для решения задач СВО Михаил Воскресенский/РИА Новости/Аврора
Сергей Шойгу заявил о необходимости модернизации самолетов ДРЛО А-50. Эта модель хорошо зарекомендовала себя в СВО. Однако число угроз и вызовов, которые стоят перед Россией, требует не только качественного приращения на этом направлении, но и количественного. Как именно отечественный ВПК мог бы решить эту задачу?  Подробности...
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Французская элита увидела «смерть нации»

Тысячи машин сожжены погромщиками Xinhua/Global Look Press
Французское общество напугано происходящими беспорядками и в массе своей винит в происходящем слабость правительства перед насилием мигрантов. Однако можно сказать, что таково просто мнение обывателей. Что же думают об этом представители интеллектуального класса, знаменитые французские мыслители и философы? Казалось бы, они должны осмыслить происходящий кризис и найти его настоящую причину. И кое-что они действительно обнаружили. Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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«Холодный ад» неоязычества

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди вообще могут верить в странные и неправдоподобные вещи. Но чем же плохо именно неоязычество? Тем, что оно создает идентичность и лояльность, не просто постороннюю исторической России, но и ей прямо враждебную. Подробности...

Переход к новому миропорядку займет десятилетия

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Яркая лексика статьи Дмитрия Медведева не должна затенять ее серьезное содержание, где ядерный аргумент – не единственный и даже не главный. Более важен тезис о том, что спецоперация, проводимая Россией, стала не причиной, а следствием «мощнейшего цивилизационного разлома». Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Российскому футболу нужно уходить от госфинансирования

Денис Миролюбов
Денис Миролюбов, Главный редактор InVoice Media
Если с Евро-2024 в Германии национальная команда пролетела, ибо отбор на турнир уже начался, то на мундиаль 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде, попасть вполне можно, причем через европейский отбор. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
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Сколько Запад потратил на Украину

Обсуждение: 5 комментариев

Подростки и арабы сжигают Францию

Зеленский узаконит язык своих хозяев

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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Беспорядки во Франции:
  • Выгодны России

  • Вредны России

  • Не играют никакой роли для России
Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
  • Тревога

  • Спокойствие

  • Равнодушие

  • Интерес

  • Другое (укажите в комментариях)

  • Затрудняюсь ответить
Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
  • Мало

  • Много

  • Достаточно
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    «Холодный ад» неоязычества

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    4 июля 2023, 09:08

    Недавние события еще раз привлекли внимание к феномену неоязычества, которое бросается в глаза на Украине, но присутствует и у нас, хотя и в более приглушенном виде. У нас трудно представить себе массовые языческие радения или установку идолов в расположении воинских частей. Тем не менее неоязычество остается заметным феноменом и с нашей стороны.

    Ну а если мы умрем,
    То в Вальгаллу попадем, –

    поется в расходящейся по сетям «песне группы Вагнера», и это не единственный образчик подобного творчества –

    Мы Арии льда, мы Хаос победный!
    Свирепые воины вечных мерзлот.
    ...
    Мы боги войны из холодного ада.
    Наш дух несгибаем ничем и никем.
    Вальгалла нам станет последней наградой,
    «Свобода и смерть» – наш девиз и тотем.

    Не очень трудно обнаружить неоязыческие символы на шевронах «Вагнера» – скандинавские руны, коловрат и т. п. Ситуация, когда одна и та же мифология и символика подхватывается (с разной степенью массовости) на обеих враждующих сторонах, выглядит несколько загадочно – и это еще более загадочно в свете того факта, что и там и там она является импортной.

    Как бы ни называли древние славяне загробный мир – это точно была не Вальгалла; это слово германского, а не славянского корня. Скандинавские языки относятся к германской группе. Оттуда же – из германского, а не славянского мира – руны. Даже коловрат, который выдается за исконный славянский символ, на самом деле sonnenrad, позаимствованный у германцев, причем даже не древних, а вполне недавних. Почему движение, яростно упирающее на племенную идентичность, заимствует символы и мифологию у чужих племен? Этому можно указать несколько причин.

    Во-первых, о германо-скандинавском язычестве мы знаем гораздо больше, чем о славянском. Произошло это, главным образом, благодаря одному человеку – Снорри Стурлусону, который, хотя и жил в христианскую эпоху и был христианином, оставил ряд произведений, в которых излагает скандинавскую мифологию. О том, что представляло собой славянское язычество, мы можем только строить предположения. Попытки заполнить белые пятна современными сочинениями вроде «Велесовой книги» не увенчались заметным успехом. Создание мифов, способных захватить воображение, требует определенного рода гениальности, и таких гениев не нашлось.

    Фото: РИА Новости

    Во-вторых, германское язычество пережило довольно успешную попытку реанимации при национал-социалистах – правда, критики полагают его на 90% придуманным, но чего вы хотите от неоязычества.

    В-третьих, вся эта нордическая романтика, мечи, секиры, медвежьи шкуры и весь набор северной героики в наши дни (в денацифицированном и вообще обезжиренном и безалкогольном виде) был поглощен и переварен индустрией развлечений – от компьютерных игр до множества фильмов и сериалов, где мощные викинги переживают различные приключения, на которые так бедна жизнь обычного горожанина. Славянские же древности оказались гораздо менее коммерчески востребованными.

    Но что делает неоязычество привлекательным, особенно в воинской среде? Тут ответ лежит на поверхности: оно прославляет именно воинские добродетели – силу, гордость и бесстрашие. Христианство с его смиренной верой, прощением и милосердием кажется не столь привлекательным. Парадокс неоязыческого мифа в том, что древние язычники (как предполагается, неукротимые воины, к тому же посвященные в древние тайны) потерпели по всей Европе историческое поражение от христиан (как предполагается, рабов и трусов).


    Но люди вообще могут верить в странные и неправдоподобные вещи.
    Чем же плохо именно неоязычество? Тем, что оно создает идентичность и лояльность, не просто постороннюю исторической России, но и ей прямо враждебную.

    «Своим» для язычника является фэнтезийный мир дохристианской древности, который был разрушен враждебным христианством. Святыни русского народа для неоязычества оказываются не только не святынями, но знаками «чужого», враждебного присутствия, «духовной оккупации» христианами «исконной», «языческой Руси». Русские святые оказываются в рамках этого мировоззрения не просто чужими, но и врагами. «Деревянные церкви Руси», иконы, монастыри, музыка Рахманинова и Чайковского, романы Достоевского, стихи Пушкина, вся русская культура, выросшая на евангельской закваске, – все это отвергается ради на ходу конструируемой неоязыческой идентичности.

    «Арии льда», собирающиеся в «Вальгаллу», оказываются чужими в реально существующей тысячелетней русской цивилизации. Впрочем, первоначальные создатели арийского мифа тоже не примут их за своих – в их картине мира все представители славянских народов (включая как русских, так и украинцев) обозначались емким словом Untermensch.

    У нас есть духовный дом, у нас есть великая тысячелетняя цивилизация, мы занимаем свое достойное место среди великих европейских народов – именно потому, что наша культура выросла на фундаменте православного христианства. Перед тем, как кидаться в «холодный ад» неоязычества, стоит внимательнее присмотреться к своим подлинным корням и к вере своих реальных предков.

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