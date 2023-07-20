Большой советский проект до сих пор помогает России в Латинской Америке

Как провалилась «украинская тема» на саммите Латинская Америка – ЕС, не писал только ленивый. (Там, впрочем, провалилось почти все, кроме решения собираться строго раз в два года, а не как сейчас – от случая к случаю.)

Позицию Латама по проблеме можно свести, пожалуй, к следующим пяти пунктам:

в войне всегда виноваты обе стороны;

мир всегда возможен, только если над ним работать с двух сторон;

поставки оружия никогда мир не приближают;

утверждение «война в Европе – главная проблема человечества» – оскорбительно для человечества и отражает не пережитый колониальный подход, свойственный до сих пор и современному Западу;

война – зло, она должна быть остановлена любой ценой без предварительных условий, а параметры послевоенного мира могут быть обсуждены после остановки боевых действий.

Является ли позиция большинства стран Латама «пророссийской»? Нет. Она является антивоенной, левой антиглобалистской и умеренно антизападной. (За исключением трех стран, действительно пророссийски ориентированных, – Никарагуа, Венесуэлы, Кубы.)

Почему Латам занял такую позицию? В немалой степени из-за больших внешнеполитических проектов СССР – антиколониализм/борьба за мир. Единственный глава значимой страны Латама, который выступил с идентичной европейской позиции по Украине, – чилиец Борич, 1986 года рождения. Пусть и левый политик, но полностью лишенный по возрасту возможности быть индоктринированным советскими нарративами. Что Лула да Силва, что колумбиец Петри, что на самом деле наследник боливийца Эво Моралеса Арсе – это люди с абсолютно четко сформированной в 1970-х годах мировоззренческой позицией относительно вопросов войны и мира, Запада и России, колониализма и глобализма.

И это отличная иллюстрация того, зачем и почему нужны «большие проекты» в идеологии и госполитике. Подход «стратегия – это совокупность максимально эффективных в данной ситуации оппортунистических тактических решений» – вещь понятная, но на дистанции не дающая ничего. Кроме разочарований контрагентов. В отличие от подхода, связанного именно с большими проектами. Истории, долго и занудно бьющие в одну точку, контрпродуктивные здесь и сейчас, с непонятным «выхлопом» и отсутствующими конкретными менеджерскими результатами. Вызывающе несовременные.

И вот поди ж ты. Именно хардкорно «марксистская», идеологическая часть советского наследия объективно оказывается эффективной через 30 лет после смерти СССР и помогает России на международной арене. Не изоляционизм, не консерватизм, не великая традиция и уникальная духовность со скрепами. Не «правый интернационал» (так и не сложившийся). Работает Коминтерн.

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