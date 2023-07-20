Большой советский проект до сих пор помогает России в Латинской Америке

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20 июля, четверг  |  Последнее обновление — 10:36  |  vz.ru
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Газпрому выгодна аномальная погода в Европе

Жара и морозы в Европе помогут Газпрому заработать больше Hauke-Christian Dittrich/dpa/picture-alliance/ТАСС
Европе грозит сильная жара. В прошлые годы засуха приводила к резкому скачку цен на газ, что помогало выручке Газпрома расти. Учитывая резкое проседание заработка Газпрома в этом году, любое повышение цен из-за погоды будет только на руку. Вырастут ли газовые цены в Европе и сколько сможет заработать газовый гигант в этом году? Подробности...
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Польша нацелилась на уничтожение сельского хозяйства Украины

Еврокомиссии придется продлить запрет на экспорт украинского зерна IGOR TKACHENKO/EPA/ТАСС
Украинское зерно вновь стало причиной для противостояния Варшавы и Брюсселя. На этот раз вместе с Польшей продления запрета на экспорт украинской агропродукции требуют Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия. Что стоит за нежеланием соседей помогать Украине и как будет действовать Киев, для которого ранее закрылся морской путь экспорта?  Подробности...
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Как 20-летняя девушка стала своей среди летчиков-истребителей

Памятник Екатерине Будановой не так давно был открыт в Смоленской области Виталий Тимкив/РИА Новости
«Дважды я обязан жизнью Кате Будановой». Так сослуживцы описывали – нет, не медсестру, а боевого летчика-истребителя. Двадцатилетней девушке удалось добиться на Як-1 выдающихся даже для мужчин результатов. Ровно восемьдесят лет назад, 19 июля 1943 года, Екатерина Буданова героически погибла в бою. Подробности...
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СВО истощила западные резервы ПВО для Украины

Зеленский заявил о нехватке ПВО для защиты Одессы defense.gouv.fr
Владимир Зеленский заявил, что украинские системы ПВО не справляются с российскими ракетами, и запросил у западных стран новые системы. Подобные слова последовали после серии ударов ВС РФ по портам Одессы и Николаева. Исправят ли ситуацию поставки ПВО со стороны стран НАТО?  Подробности...
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Как России усилить защиту Крымского моста

Крымский мост надо защищать прямо сейчас Сергей Мальгавко/ТАСС
Крымский мост вновь был атакован ВСУ. Повреждения не стали критическими для стратегически важного инфраструктурного объекта. Однако эксперты говорят о необходимости усиления мер безопасности на объекте, причем с моря. Как именно можно усилить защиту моста и что для этого потребуется?  Подробности...
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Большой советский проект до сих пор помогает России в Латинской Америке

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Именно хардкорно «марксистская», идеологическая часть советского наследия объективно оказывается эффективной через 30 лет после смерти СССР и помогает России на международной арене. Подробности...

Белый дом поставил крест на Речи Посполитой 2.0.

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Команда Байдена решила, что на корабле должен быть один капитан, и ограничила активность британцев и поляков на украинском направлении. «Варшавская уния», безусловно, представляется для американцев опасным проектом. Подробности...

Решится ли НАТО на прямую войну с Россией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
НАТО явно готовится к прямой войне с Россией, но население западных стран пока к ней не готово. Удастся ли его переубедить? Пока шансы на это выглядят как 50 на 50. При всем отрицательном отношении к России, противопоказания к войне слишком существенные. Подробности...
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США послали Зеленскому черную метку

Трамп обещает завершить СВО за сутки

Конец зерновой сделки

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Центробанк выпустил серебряную монету в память о Викторе Цое

Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
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Украина ударила морскими беспилотниками по Крымскому мосту

Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
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Умерла французская певица и актриса Джейн Биркин

Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Среди ваших знакомых есть релоканты, которые после начала СВО уехали из России, но затем вернулись?
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    Большой советский проект до сих пор помогает России в Латинской Америке

    Глеб Кузнецов
    политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
    20 июля 2023, 10:04

    Как провалилась «украинская тема» на саммите Латинская Америка – ЕС, не писал только ленивый. (Там, впрочем, провалилось почти все, кроме решения собираться строго раз в два года, а не как сейчас – от случая к случаю.)

    Позицию Латама по проблеме можно свести, пожалуй, к следующим пяти пунктам:

    в войне всегда виноваты обе стороны;

    мир всегда возможен, только если над ним работать с двух сторон;

    поставки оружия никогда мир не приближают;

    утверждение «война в Европе – главная проблема человечества» – оскорбительно для человечества и отражает не пережитый колониальный подход, свойственный до сих пор и современному Западу;

    война – зло, она должна быть остановлена любой ценой без предварительных условий, а параметры послевоенного мира могут быть обсуждены после остановки боевых действий.

    Является ли позиция большинства стран Латама «пророссийской»? Нет. Она является антивоенной, левой антиглобалистской и умеренно антизападной. (За исключением трех стран, действительно пророссийски ориентированных, – Никарагуа, Венесуэлы, Кубы.)

    Почему Латам занял такую позицию? В немалой степени из-за больших внешнеполитических проектов СССР – антиколониализм/борьба за мир. Единственный глава значимой страны Латама, который выступил с идентичной европейской позиции по Украине, – чилиец Борич, 1986 года рождения. Пусть и левый политик, но полностью лишенный по возрасту возможности быть индоктринированным советскими нарративами. Что Лула да Силва, что колумбиец Петри, что на самом деле наследник боливийца Эво Моралеса Арсе – это люди с абсолютно четко сформированной в 1970-х годах мировоззренческой позицией относительно вопросов войны и мира, Запада и России, колониализма и глобализма.

    И это отличная иллюстрация того, зачем и почему нужны «большие проекты» в идеологии и госполитике. Подход «стратегия – это совокупность максимально эффективных в данной ситуации оппортунистических тактических решений» – вещь понятная, но на дистанции не дающая ничего. Кроме разочарований контрагентов. В отличие от подхода, связанного именно с большими проектами. Истории, долго и занудно бьющие в одну точку, контрпродуктивные здесь и сейчас, с непонятным «выхлопом» и отсутствующими конкретными менеджерскими результатами. Вызывающе несовременные.

    И вот поди ж ты. Именно хардкорно «марксистская», идеологическая часть советского наследия объективно оказывается эффективной через 30 лет после смерти СССР и помогает России на международной арене. Не изоляционизм, не консерватизм, не великая традиция и уникальная духовность со скрепами. Не «правый интернационал» (так и не сложившийся). Работает Коминтерн.

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