Призывы к превентивному ядерному удару разрушительны для государства

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19 июля, среда  |  Последнее обновление — 10:10  |  vz.ru
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Как отмена зерновой сделки поможет российским экспортерам

Россия разочаровалась в зерновой сделке ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС
Зерновой сделки больше не будет. Россия ставит точку в этом вопросе. Однако для экспорта российских зерновых и доходов бюджета это не очень печальные новости. Более того, эта сделка изначально приносила России только ущерб, считают в Российском зерновом союзе. Почему отказ от зерновой сделки может оказаться даже выгодным нашим экспортерам? Подробности...
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Три способа ответить Киеву за террор против Крымского моста

Ответ России на теракт на Крымском мосту будет комплексным Пресс-служба вице-премьера РФ Хуснуллина/ТАСС
Президент России Владимир Путин пообещал, что Россия ответит на теракт на Крымском мосту. И несмотря на то, что конкретный план мер пока находится в стадии разработки, Минобороны уже отчиталось о первом ударе возмездия. Какие еще шаги может предпринять Москва и как это скажется на положении дел ВСУ? Подробности...
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Как 20-летняя девушка стала своей среди летчиков-истребителей

Памятник Екатерине Будановой не так давно был открыт в Смоленской области Виталий Тимкив/РИА Новости
«Дважды я обязан жизнью Кате Будановой». Так сослуживцы описывали – нет, не медсестру, а боевого летчика-истребителя. Двадцатилетней девушке удалось добиться на Як-1 выдающихся даже для мужчин результатов. Ровно восемьдесят лет назад, 19 июля 1943 года, Екатерина Буданова героически погибла в бою. Подробности...
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Иран задела дипломатическая вежливость России

Один из островов, хозяином которого себя считает Иран кадр из видео
Официальный Иран демонстрирует недовольство содержанием декларации, которая касается нескольких островов в Персидском заливе и была подписана российскими представителями вместе с рядом арабских государств. О чем идет речь и чего добивается от России Иран? Подробности...
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Как России усилить защиту Крымского моста

Крымский мост надо защищать прямо сейчас Сергей Мальгавко/ТАСС
Крымский мост вновь был атакован ВСУ. Повреждения не стали критическими для стратегически важного инфраструктурного объекта. Однако эксперты говорят о необходимости усиления мер безопасности на объекте, причем с моря. Как именно можно усилить защиту моста и что для этого потребуется?  Подробности...
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Призывы к превентивному ядерному удару разрушительны для государства

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы уже начали привыкать к статьям и выступлениям на телевизионных ток-шоу, когда те или иные эксперты призывают смело грозить Западу ядерным оружием – или даже прямо применить его первыми. Подробности...

Золото эмигрирует из США и Великобритании

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На роль альтернативных финансовых центров претендуют Китай, ОАЭ и ряд других развивающихся государств, в том числе из разрастающегося БРИКС. Если занимать можно в Шанхае, Гонконге и Дубае, и занимать в юанях и дирхамах, то и поводов хранить золото на Западе остается все меньше. Подробности...

Участие в Олимпиаде предложат в обмен на отказ от Родины

Денис Миролюбов
Денис Миролюбов, Главный редактор InVoice Media
Если на приглашение атлетов на Олимпиаду в Париже некая надежда еще есть, то итоговая форма приглашения вряд ли кому-то понравится. Вероятно, спортсменам предложат поучаствовать в Играх в обмен на критику СВО или действующего политического режима, но при этом позволят выступать только под нейтральным флагом и без гимна. Подробности...
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Трамп обещает завершить СВО за сутки

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    Призывы к превентивному ядерному удару разрушительны для государства

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    19 июля 2023, 08:50

    Ряд членов Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) выступили с заявлением «О призывах к развязыванию ядерной войны». Как сказано в документе, «в последнее время появились выступления и заявления, в том числе ряда членов СВОП, в которых, пусть и с многочисленными оговорками, распространяется идея нанесения Россией превентивного ядерного удара при негативном варианте развития военных действий на Украине и на примыкающих к ней территориях. Причем авторы не ограничиваются полетом фантазии о применении тактического ядерного оружия по территории Украины, но и предлагают бить по основным странам НАТО». Подписанты заявления говорят о катастрофических последствиях такого развития событий и подчеркивают, что «считают такие предложения абсолютно неприемлемыми» и безоговорочно осуждают их.

    В самом деле, мы уже начали привыкать к статьям и выступлениям на телевизионных ток-шоу, когда те или иные эксперты призывают смело грозить Западу ядерным оружием – или даже прямо применить его первыми. Это, конечно, далеко не официальная позиция – но это создает ряд серьезных опасностей.

    Об одной из них говорят авторы заявления – «недопустимо псевдотеоретическими рассуждениями и эмоциональными высказываниями в стиле так называемого ток-шоу формировать в обществе такие настроения, которые могут подтолкнуть к принятию катастрофических решений». Но есть и еще одна опасность такой риторики. Она заставляет людей воспринимать собственное правительство (с которым ассоциируются такие эксперты) как источник угрозы.

    Страх перед ядерной войной был с нашим поколением всю жизнь – в моем советском детстве и юности нам в школе рассказывали о поражающих факторах ядерного взрыва, а повсеместные плакаты по гражданской обороне рассказывали о том, что делать при ядерном ударе. Такие плакаты еще служили неиссякаемым источником черного юмора. Однако, чем положение в СССР резко отличалось от нынешнего – так это тем, что публичная риторика могла быть только антиядерной. Постоянно подчеркивалось, каким немыслимым бедствием была бы ядерная война, которая привела бы к гибели человечества – или, по крайней мере, вызвала катастрофу столь ужасную, что живые завидовали бы мертвым.

    Поэтому СССР – как нас настойчиво (и справедливо) уверяли – вместе со всеми людьми доброй воли во всем мире неустанно борется за предотвращение ядерной катастрофы. Об этом говорил плакат за плакатом, песня за песней, одна газетная передовица за другой. От кого исходила угроза ядерной войны – так это от американских «ястребов», этих ядерных маньяков, которых в газетах рисовали уродцами верхом на атомной бомбе. Впрочем, уточнялось – и в Америке не все плохие, есть и разумные люди, которые тоже не хотят всеобщей гибели. В то время любая статья с одобрением идеи превентивного ядерного удара была немыслима. Ее автор столкнулся бы с серьезнейшими неприятностями за дискредитацию партии. Ядерные маньяки и враги человечества – это в Америке, а у нас все борются за то, чтобы «землю от пожара уберечь».

    Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

    В самом деле, развязывание ядерной войны было бы неслыханным преступлением против всего людского рода, и партия подчеркивала, что если кто и замышляет такое, то уж точно не она. Нынешняя ситуация другая – СМИ не контролируются властями прямо, но тем не менее, ядерные угрозы в изданиях, которые ассоциируются с властью, неизбежно бросают на нее тень. Прочность и эффективность власти связана с доверием людей – а сама мысль о том, что власть, возможно, готова устроить азартную игру на жизни десятков и сотен миллионов своих граждан, такое доверие подрывает. Причем не только у граждан в отношении элиты – но и внутри элиты. Как справедливо отмечают авторы обращения, «это – не только прямая угроза всему человечеству, но и вполне конкретное предложение убить всех, кто нам дорог и кого мы любим».

    Если у людей возникнет впечатление, что власти готовы рисковать ядерной эскалацией, это сделает, в их глазах, собственное правительство намного более острой угрозой для их жизни, чем НАТО или что бы то ни было еще. Люди могут отреагировать на такую угрозу по-разному – но прочности государству это точно не прибавит. Важная часть легитимности – то есть способности править, опираясь не на принуждение, а на доверие людей – это определенный нравственный облик, образ людей сострадательных, ответственных и заботящихся о народе.

    Предложение нанести превентивный ядерный удар, который в любом случае вызовет массовую гибель и страдания случайных и невинных людей, а с высокой вероятностью и глобальный ядерный конфликт, выдает уровень безнравственности, делающий какое-либо доверие невозможным. Такие предложения тяжело дискредитируют среду, из которой они исходят. Если эта среда связана с государством – они тяжело дискредитируют государство.

    В том же СССР это прекрасно понимали. Это стоит понимать и нам. В мире интернета – где люди состязаются за то, чтобы привлечь внимание аудитории – шокирующие и пугающие призывы могут быть способом привлечь публику. Но они слишком разрушительны уже на нравственном, психологическом и социальном уровне, чтобы считать их приемлемыми. Они работают на неприятельскую пропаганду, которая стремится изобразить нас людьми опасными для всего мира. Поэтому заявление членов Совета по внешней и оборонной политике является очень своевременным – и важным.

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