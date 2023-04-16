Европейцы не верят в успех ВСУ

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Как союз с ОПЕК поможет России нарастить доходы

Егор Алеев/ТАСС
Объединение Саудовской Аравии с Россией по нефти раздражает США и Евросоюз, потому что рост цен на нефть бьет по их карманам и экономикам. Самим экспортерам слом тренда на дешевую нефть просто необходим. Для российского бюджета первый квартал оказался довольно скупым. Получится ли изменить ситуацию? Подробности...
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Байден личным примером показал одряхление США

Вояж Байдена по ирландским землям стал трогательным и жутким одновременно TOLGA AKMEN/POOL/EPA/ТАСС
Визит президента США и этнического ирландца Джо Байдена в британскую Северную Ирландию и независимую Республику Ирландия оказался богат на стыдные «байденизмы». Это при том, что сам он, как любит повторять, «редкий непьющий ирландец», что для многих звучит оскорбительно. За четыре дня байденовской поездки оскорбленных стало значительно больше – вплоть до премьера Британии.  Подробности...
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Летчик ВКС России: «Сейчас украинский пилот — это смертник»

Су-34 — одна из главных «рабочих лошадок» спецоперации Валентин Капустин/РИА Новости
«Сбивать такую бомбу украинским войскам нечем, а эффективность ее применения высочайшая». Летчик ВКС России рассказал газете ВЗГЛЯД о новых видах боеприпасов, используемых российской боевой авиацией, о премировании летного состава за поражение целей противника и о том, как удалось выбить лучших украинских пилотов.  Подробности...
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В США размечтались расширить НАТО на четыре континента

Джон Болтон наконец-то осознал, что в одиночку США миром управлять не смогут AP/TASS
Бывший советник Трампа Джон Болтон неожиданно предложил расширить НАТО на Австралию, Израиль и Японию, а также включить режим жесткой экономии ради увеличения оборонного бюджета. По сути речь идет о подготовке Вашингтона к большой войне, но переход от сверхдержавного хамства к сплочению союзников для США вряд ли возможен. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Европейцы не верят в успех ВСУ

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Кроме плана о мирных переговорах, у некоторых стран ЕС есть и другие замыслы. Как только ВСУ потерпят ряд серьезных поражений от русской армии, Польша, Венгрия, Румыния, заявляя о защите представителей своих этносов и украинцев, введут войска в приграничные регионы. Подробности...

Украинскую Церковь уничтожают, потому что в ней слишком много Бога

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Чем дальше, чем больше складывается впечатление, что противостояние властей и УПЦ носит не политический, а духовный характер. Церковь подвергается гонениям не за свою предполагаемую «московскость», а за свое христианство. Подробности...
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Сатанисты на Украине мрут от страха

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Складывается ощущение, что кроме «Гераней» и «Калибров» Украину требуется обработать «боеприпасом» иного рода – окропить ее снарядами, начиненными святой водой. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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Байден трижды опозорился в Ирландии

США назначили виновного за слив секретов

Из-за чего перенесли «контрнаступление ВСУ»

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Северная Ирландия встречает Байдена беспорядками

Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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Денис Пушилин посетил Артемовск

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    дипломатический скандал


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    Видео

    неудобные для Киева вопросы


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    циничные методы


    Кого вербуют украинские спецслужбы

    стратегический план ЕС


    Макрон пророчит Европе новую большую войну с Россией

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    Сергей Миркин

    Европейцы не верят в успех ВСУ

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    16 апреля 2023, 12:06

    Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ состоится летом. До этого адепты майданного режима обещали зимнее наступление, потом весеннее. Конечно, слова Шмыгаля могут быть спланированной дезинформацией, а может, они свидетельство того, что украинская армия не готова к масштабному наступлению. Многие СМИ обратили внимание на то, как ужасно в последнее время выглядит Зеленский. Возможно, это следствие его проблем с наркотиками. Но также очевидно, что он испытывает невероятный стресс из-за того, что Белый дом требует от него наступления, а собственные генералы не верят в его успех. Самая заинтересованная сторона в успешном наступлении ВСУ – это Демократическая партия США. Администрации президента Байдена нужно доказать своим избирателям, что миллиарды долларов, вложенные в Украину, были потрачены не зря.

    А вот ЕС, похоже, в военные успехи ВСУ не очень верит и готовит план «Б» и план «В». Есть несколько признаков, подтверждающих это. Так, после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Франция призывают мировое сообщество к скорейшему возобновлению мирных переговоров по Украине. Правда, сам Макрон в интервью изданию Les Echos заявил, что Франции и Китаю слишком рано вести мирные переговоры относительно украинского конфликта. А когда наступит время? Макрон также сказал: «Украинцы сопротивляются, мы им помогаем». Вероятно, по мнению французского лидера, время для дипломатии настанет, когда сопротивление Киева иссякнет, а майданный режим будет обречен.

    Смоделируем ситуацию. ВСУ поздней весной или летом начинают контрнаступление. Оно проваливается. Украинская армия теряет огромное количество людей и техники. По факту это означает скорое окончательное поражение Украины на поле боя. Население страны теряет веру в майданный режим. Начинаются протесты по всей стране, к ним присоединяются военные, которые винят Зеленского и его приспешников в бессмысленной гибели своих товарищей. На фоне этого главной задачей западных политиков становится спасение майданного режима для того, чтобы сохранить свою политическую репутацию. Ведь окончательное поражение ВСУ и крушение киевской власти будет означать поражение коллективного Запада.

    И у США, ЕС, Британии будет два пути. Первый – отправить свои войска на Украину и вступить в очное противостояние с русской армией. Но это чревато ядерной войной в недалеком будущем. Второй – искать способы прекращения огня на фронте. Думается, западные политики захотят найти дипломатическое разрешение конфликта. Даже Белый дом в новых условиях не будет настаивать на том, что России нужно нанести поражение. Для Байдена будет важно сохранить лицо, не допустив крушения киевского режима.

    В недавней истории нечто похожее было. В 2014 году, когда ВСУ наступали в Донбассе и, казалось, ДНР и ЛНР со дня на день придет конец, западные политики твердили о том, что государство имеет монополию на насилие, и Украина имеет право силой оружия возвращать под контроль свои земли. Но после Иловайского поражения украинцев риторика Запада резко сменилась – там, как мантру, стали повторять, что военного решения у донбасского вопроса нет.

    Фото: REUTERS

    Итак, чтобы спасти майданный режим Макрон и другие лидеры ЕС начинают поддерживать мирные переговоры между Москвой и Киевом. Но будут ли России выгодны переговоры после фактического поражения ВСУ? Не превратятся ли они в новое затягивание времени, чтобы снова вооружить Украину, как это было в ситуации с Минскими соглашениями?

    Кроме плана о мирных переговорах, у некоторых стран ЕС есть и другие замыслы. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз заявил о возможном вводе миротворческого контингента ЕС на Украину. Что он имел в виду? Тут два варианта. Первый – страны ЕС, а точнее, Польша и Прибалтика, отправляют свои войска на помощь ВСУ. И регулярные армейские части этих стран вступают в очное противостояние с русской армией. При этом страны старой Европы и даже США с Великобританией остаются как бы в стороне. Если благодаря помощи поляков майданному режиму удастся выстоять, весь Запад разделит победу с поляками.

    Если ничего не получится, то Брюссель и Вашингтон объявят эту военную кампанию авантюрой Варшавы и Вильнюса. Что же до возможных ударов России по территории Польши и Прибалтики, то тут американцы и европейцы могут заявить, что в данной ситуации пятый пункт договора НАТО не действует, так как эти страны сами влезли в войну на территории государства – не члена альянса. Однако данный вариант маловероятен. Сомнительно, что поляки рискнут начать войну против русской армии, не имея гарантий помощи от США. Второй вариант кажется куда более реалистичным.

    Как только ВСУ потерпят ряд серьезных поражений от русской армии, в стране начнутся акции протеста. Польша, Венгрия, Румыния, заявляя о защите представителей своих этносов и украинцев, введут войска в приграничные регионы. Польша – в Галицию и Волынь, Румыния – в Буковину, Венгрия – в Закарпатье. Затем некоторое время эти регионы будут считаться украинскими, но затем войдут в состав стран, чьи армии их заняли, что может стать последним гвоздем в гроб украинской государственности. Таким образом, может сложиться ситуация, когда большая часть земель, которые сейчас входят в украинское государство, станут частью России, а западные окраины войдут в состав европейских соседей. Хотя не исключен вариант, что часть центральных и северных областей все-таки формально останутся независимыми под названием Украина, чтобы политики в Вашингтоне и Европе смогли сохранить лицо.

    Как бы там ни было, многие европейские политики не очень верят в перспективы украинской армии, хоть и снабжают ее оружием по приказу из Белого дома.

     

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