Европейцы не верят в успех ВСУ

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ состоится летом. До этого адепты майданного режима обещали зимнее наступление, потом весеннее. Конечно, слова Шмыгаля могут быть спланированной дезинформацией, а может, они свидетельство того, что украинская армия не готова к масштабному наступлению. Многие СМИ обратили внимание на то, как ужасно в последнее время выглядит Зеленский. Возможно, это следствие его проблем с наркотиками. Но также очевидно, что он испытывает невероятный стресс из-за того, что Белый дом требует от него наступления, а собственные генералы не верят в его успех. Самая заинтересованная сторона в успешном наступлении ВСУ – это Демократическая партия США. Администрации президента Байдена нужно доказать своим избирателям, что миллиарды долларов, вложенные в Украину, были потрачены не зря.

А вот ЕС, похоже, в военные успехи ВСУ не очень верит и готовит план «Б» и план «В». Есть несколько признаков, подтверждающих это. Так, после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Франция призывают мировое сообщество к скорейшему возобновлению мирных переговоров по Украине. Правда, сам Макрон в интервью изданию Les Echos заявил, что Франции и Китаю слишком рано вести мирные переговоры относительно украинского конфликта. А когда наступит время? Макрон также сказал: «Украинцы сопротивляются, мы им помогаем». Вероятно, по мнению французского лидера, время для дипломатии настанет, когда сопротивление Киева иссякнет, а майданный режим будет обречен.

Смоделируем ситуацию. ВСУ поздней весной или летом начинают контрнаступление. Оно проваливается. Украинская армия теряет огромное количество людей и техники. По факту это означает скорое окончательное поражение Украины на поле боя. Население страны теряет веру в майданный режим. Начинаются протесты по всей стране, к ним присоединяются военные, которые винят Зеленского и его приспешников в бессмысленной гибели своих товарищей. На фоне этого главной задачей западных политиков становится спасение майданного режима для того, чтобы сохранить свою политическую репутацию. Ведь окончательное поражение ВСУ и крушение киевской власти будет означать поражение коллективного Запада.

И у США, ЕС, Британии будет два пути. Первый – отправить свои войска на Украину и вступить в очное противостояние с русской армией. Но это чревато ядерной войной в недалеком будущем. Второй – искать способы прекращения огня на фронте. Думается, западные политики захотят найти дипломатическое разрешение конфликта. Даже Белый дом в новых условиях не будет настаивать на том, что России нужно нанести поражение. Для Байдена будет важно сохранить лицо, не допустив крушения киевского режима.

В недавней истории нечто похожее было. В 2014 году, когда ВСУ наступали в Донбассе и, казалось, ДНР и ЛНР со дня на день придет конец, западные политики твердили о том, что государство имеет монополию на насилие, и Украина имеет право силой оружия возвращать под контроль свои земли. Но после Иловайского поражения украинцев риторика Запада резко сменилась – там, как мантру, стали повторять, что военного решения у донбасского вопроса нет.

Итак, чтобы спасти майданный режим Макрон и другие лидеры ЕС начинают поддерживать мирные переговоры между Москвой и Киевом. Но будут ли России выгодны переговоры после фактического поражения ВСУ? Не превратятся ли они в новое затягивание времени, чтобы снова вооружить Украину, как это было в ситуации с Минскими соглашениями?

Кроме плана о мирных переговорах, у некоторых стран ЕС есть и другие замыслы. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз заявил о возможном вводе миротворческого контингента ЕС на Украину. Что он имел в виду? Тут два варианта. Первый – страны ЕС, а точнее, Польша и Прибалтика, отправляют свои войска на помощь ВСУ. И регулярные армейские части этих стран вступают в очное противостояние с русской армией. При этом страны старой Европы и даже США с Великобританией остаются как бы в стороне. Если благодаря помощи поляков майданному режиму удастся выстоять, весь Запад разделит победу с поляками.

Если ничего не получится, то Брюссель и Вашингтон объявят эту военную кампанию авантюрой Варшавы и Вильнюса. Что же до возможных ударов России по территории Польши и Прибалтики, то тут американцы и европейцы могут заявить, что в данной ситуации пятый пункт договора НАТО не действует, так как эти страны сами влезли в войну на территории государства – не члена альянса. Однако данный вариант маловероятен. Сомнительно, что поляки рискнут начать войну против русской армии, не имея гарантий помощи от США. Второй вариант кажется куда более реалистичным.

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Как только ВСУ потерпят ряд серьезных поражений от русской армии, в стране начнутся акции протеста. Польша, Венгрия, Румыния, заявляя о защите представителей своих этносов и украинцев, введут войска в приграничные регионы. Польша – в Галицию и Волынь, Румыния – в Буковину, Венгрия – в Закарпатье. Затем некоторое время эти регионы будут считаться украинскими, но затем войдут в состав стран, чьи армии их заняли, что может стать последним гвоздем в гроб украинской государственности. Таким образом, может сложиться ситуация, когда большая часть земель, которые сейчас входят в украинское государство, станут частью России, а западные окраины войдут в состав европейских соседей. Хотя не исключен вариант, что часть центральных и северных областей все-таки формально останутся независимыми под названием Украина, чтобы политики в Вашингтоне и Европе смогли сохранить лицо.

Как бы там ни было, многие европейские политики не очень верят в перспективы украинской армии, хоть и снабжают ее оружием по приказу из Белого дома.