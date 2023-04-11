Агрессия против Белоруссии встретит жесткий ответ Москвы

Саммит с участием Владимира Путина и Александра Лукашенко получил развитие – в Минск прибыл министр обороны Сергей Шойгу. В ходе переговоров белорусский лидер заявил: Белоруссии нужны со стороны России гарантии защиты республики как собственной территории. Что подразумевается под этой просьбой и какое практическое выражение она может получить?

Минску необходимы гарантии защиты со стороны Москвы как собственной территории в случае внешней агрессии. Об этом в понедельник заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу. По его словам, такая просьба была озвучена на переговорах в Москве с президентом Владимиром Путиным.

«Расставаясь после последних переговоров с Владимиром Владимировичем, мы договорились, что вы со специалистами приедете в Белоруссию, и мы сядем с вами, обсудим вопросы безопасности. Вы знаете, на ВГС я уже поднимал этот вопрос. Но до этого мы обсудили это с Владимиром Владимировичем», – сказал Лукашенко.

«В общем, это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Белоруссии Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны гарантии безопасности, – заявил президент РБ. – Нам от нашей братской России нужны полные гарантии безопасности».

Он констатировал, что западные страны не выполняют договоренности о гарантиях безопасности, которые давались в рамках Будапештского меморандума в обмен на вывод ядерного оружия. «Где-то после 1994 года, известного Будапештского меморандума, где клялись все западные державы и Россия предоставить полную безопасность Казахстану, Украине и Беларуси. Естественно, вы знаете, что западные государства растоптали все эти договоры, соглашения и заявления, и никакой безопасности нет», – цитирует слова Лукашенко БелТА.

А ведь под этим имелась в виду в том числе экономическая безопасность, добавил он. «Ну какая экономическая безопасность, если они вводят против нас, России санкции?! – отметил белорусский лидер. – Поэтому я этот вопрос поднял на переговорах с президентом России. Он абсолютно меня поддержал по всем направлениям. И, говорит, нам надо проревизировать все наши договоры и соглашения, посмотреть, какой нормативный правовой акт межгосударственного характера надо принять сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси».

Еще одна тема, которую Александр Лукашенко обсудил с Сергеем Шойгу, касается боевой подготовки и слаживания совместной союзной группировки, в составе которой есть и российские военнослужащие, находящиеся на территории союзной Белоруссии. «Я вам благодарен, что при всех сложностях вы здесь держите несколько тысяч российских военнослужащих», – подчеркнул Лукашенко.

«Мы, насколько это нужно, подключились к этом процессу и готовим вместе с вашими офицерами этих ребят, боевое слаживание проводим. Готовим так, как положено. Потому что расслабляться нам тут не следует. Вы видите, что поляки, литовцы тут шевелиться начали в нашем направлении. Поэтому это хорошее такое подспорье и опора для белорусской армии, которая на западном фланге защищает Союзное государство», – указал президент республики.

В свою очередь Сергей Шойгу подтвердил, что прибыл по результатам договоренностей президентов. По его словам, в настоящее время на территории Белоруссии для ВС России предоставлены «пять полигонов, они оборудованы и оснащены». Он подчеркнул, что

одной из ключевых тем встречи стала боевая подготовка и слаживание подразделений совместной группировки.

«Более того, привлекается достаточное количество инструкторов – офицеров белорусских вооруженных сил для подготовки в том числе и нашего пополнения. Действительно, здесь достаточно большая группировка. И мы, конечно, сегодня рассмотрим все вопросы ее дальнейшего и пребывания, и подготовки, и, наверное, расширения рамок, которые вы обсуждали вместе с Владимиром Владимировичем», – сказал министр.

По словам экспертов, встреча Шойгу и Лукашенко стала логичным развитием тех договоренностей, которые были достигнуты между президентами России и Белоруссии по итогам переговоров на прошлой неделе, когда Лукашенко прибыл в Москву для участия в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

«В военной доктрине Союзного государства (СГ), принятой в 2021 году, есть отдельные положения о том, что в случае агрессии одна сторона будет защищать территорию другой как свою собственную. Позже для этого была создана региональная группировка войск, система ПВО, проводятся учения «Запад» и «Щит союза». У нас практически сформировано общее оборонное пространство. Однако заявление Лукашенко адресовано общественности США и НАТО. Президент предостерегает Запад от агрессии», – считает белорусский эксперт Александр Алесин.

«В военной сфере, вероятно, Лукашенко и Шойгу обсудили не только производство микроэлектроники, но и поставку России белорусских систем радиоэлектронной борьбы, реактивной системы залпового огня «Полонез» и противотанковых беспилотников, которые могут поражать верхнюю полусферу танков. Последнее особенно важно на фоне поставок для ВСУ западных танков», – подчеркнул он.

«Отдельно отмечу, что взаимные экономические гарантии Москвы и Минска также прописаны в дорожных картах Союзного государства и соглашениях об общих рынках. Лукашенко в своих сегодняшних заявлениях имел в виду еще и использование рубля как альтернативу созданию общей валюты. Это будут весомые гарантии экономической стабильности Белоруссии. Как и обоюдный доступ к финансовым системам обеих стран», – указал аналитик.

Эксперты также обратили внимание на тот факт, что сотрудничество России и Белоруссии в рамках СГ значительно превосходит те форматы сотрудничества, которые предусмотрены системой договоров в рамках ОДКБ. При этом сама по себе структура ОДКБ и некоторые ее страны-участницы крайне неоднозначно проявили себя в период СВО, особенно если учесть пиковую конфронтацию России с Западом.

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«В этой связи возникает вопрос: а сможем ли мы развить военное сотрудничество в рамках ОДКБ до уровня Союзного государства? Как мне кажется, при нынешних властях центральноазиатских стран это невозможно – они лавируют между Россией и Западом и ни к кому примыкать не будут. Возможно, в будущем что-то изменится, но пока об этом говорить рано. Пока же надо заниматься обороной Союзного государства», – рассказал политолог.

«Сейчас Союзное государство защищает региональная группировка войск. Как сообщалось в конце прошлого года, туда войдут не более 10 тыс. российских военных. Видимо, Лукашенко считает такую численность войск недостаточной, даже с учетом грядущего размещения тактического ядерного оружия на территории республики. И именно это он хочет изменить», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Грубо говоря, в случае агрессии Украины, Польши или Литвы против Белоруссии Минск обратится к Москве с просьбой выделить дополнительные силы. Поэтому я допускаю, что под озвученными сегодня гарантиями безопасности Лукашенко имеет в виду создание единого военного командования и центра принятия решений. Минск, учитывая его помощь России в СВО, хочет более оперативного и непосредственного участия России в случае агрессии против Белоруссии», – заключил аналитик.

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