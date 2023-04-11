Взгляд
11 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 09:14  |  vz.ru
Разделы

Куда валютные колебания заведут рубль

Лучшая валюта в мире превратилась в худшую Алексей Сухоруков/РИА Новости
Прошедшая неделя для российской валюты выдалась нервной. Рубль перестал быть лучшей валютой в мире и перешел в совсем иную лигу. При этом бюджету России нужен более слабый рубль, чем был в прошлом году, так как нефтегазовые доходы упали почти вдвое из-за снижения цены и сокращения экспорта. Вмешаются ли монетарные власти в происходящее и когда? Подробности...
Перейти в раздел…

Как российские военные будут уничтожать танки НАТО на Украине

Переносные противотанковые комплексы – одни из самых эффективных инструментов борьбы с бронетехникой Станислав Красильников/ТАСС
«Наши лучшие противотанковые подразделения будут направлять туда, где предполагается использование самых современных танков противника». Такими словами военные эксперты комментируют заявления Минобороны о создании специальных групп по борьбе с бронетехникой стран НАТО, поставленной Украине. Как и с помощью какого оружия будут действовать эти группы? Подробности...
Перейти в раздел…

ВСУ и Пентагон лгут про контрнаступление

В планируемом контрнаступлении Украины особая роль отводится западной бронетехнике Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS
В США на высшем уровне подтвердили планы Украины перейти в контрнаступление. В офисе Зеленского рассчитывают захватить Крым, искоренив там «все русское», и хотят снести Крымский мост. На этом фоне в Сети появились секретные данные о состоянии ВСУ, из-за чего Пентагон начал служебное расследование. Как России относиться к такого рода утечкам и почему на Западе не скрывают своих военных планов?  Подробности...
Перейти в раздел…

Агрессия против Белоруссии встретит жесткий ответ Москвы

Минск уточняет гарантии безопасности со стороны Москвы Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости
Саммит с участием Владимира Путина и Александра Лукашенко получил развитие – в Минск прибыл министр обороны Сергей Шойгу. В ходе переговоров белорусский лидер заявил: Белоруссии нужны со стороны России гарантии защиты республики как собственной территории. Что подразумевается под этой просьбой и какое практическое выражение она может получить?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Электросамокат – это не модно, а опасно

Антон Крылов
Антон Крылов, журналист
И смертей (а также переломов, сотрясений мозга и разрывов внутренних органов), и роста массового недовольства можно было бы избежать уже сейчас, запретив не нужную подавляющему большинству и опасную абсолютно для всех аренду электросамокатов. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Америка сжигает за собой мосты

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Будет сделано всё для того, чтобы и Европа превратилась в мега-Украину – пространство хаоса, с разрушенной промышленностью и сельским хозяйством, затопленное ордами беженцев, сотрясаемое гражданскими конфликтами и страдающее от экологических катастроф. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Новая элита России рождается на Юго-Западе

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
После 24 февраля слово «элита» начало возвращать себе свой истинный смысл. Элита – это не тот, кто сверху, а тот, кто лучше. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
Перейти в раздел…

Чем Макрон разозлил США

Европа судит своего любимого монстра

Запад протестирует депортацию русских

Перейти в раздел…

Денис Пушилин посетил Артемовск

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
Подробности...

В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
Подробности...

Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Должно ли государство поощрять школьников деньгами за хорошие оценки?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Почему сбываются предсказания, сделанные в свое время Владимиром Жириновским?
  • Сильные аналитические способности

  • Дар предвидения

  • Случайность

  • Затрудняюсь ответить
Вы доверяете информации в политических и исторических статьях из «Википедии»?
  • Да

  • Нет

  • Не читаю «Википедию»

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно о подготовке ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области
    Глава ВТБ призвал к «перезапуску приватизации» Украинским военным в Артемовске не объяснили, в какую сторону отступать Лондон опроверг сообщения о «почти сбитом» над Черным морем британском самолете Любимову попросили отменить выступления Козловского в РФ
    Бельгия получила 625 млн евро доходов от замороженных российских активов Трамп: США без боеприпасов скатываются к третьей мировой войне Глава Минобороны Украины едва не попал в плен в Гостомеле В СПЧ назвали причины роста преступности среди мигрантов
    Эксперт: Новая система воинского учета минимизирует контакты гражданина и военкомата Названы сроки подготовки учебника по украинскому языку для 5-9 классов Кабмин одобрил соглашение о создании российско-киргизской системы ПВО Эксперт назвал условие для разблокировки Twitter в России

    шантажировать Москву


    Херш: Диверсию на «Северных потоках» США придумали в Рождество 2021 года

    освобождение города


    Пушилин: Три четверти территории Артемовска контролируется российскими силами

    соглашение на три года


    Газпром решил спонсировать футбольный клуб в Турции

    Видео

    ужесточение политики


    США испытают на Корее «суперсанкцию» против России

    нехватка топлива


    Польша вновь срочно ищет замену российскому газу

    дефицит снарядов


    Проблема ПВО лишит Украину шансов на успешное контрнаступление

    посол Украины в Британии


    Киевский режим признался в страхе перед «Красной Армией»

    карикатура


    Байден намерен сжечь еще одну страну

    единство возможностей


    Новая элита России рождается на Юго-Западе

    пространство хаоса


    Владислав Исаев: Америка сжигает за собой мосты

    городской транспорт


    Антов Крылов: Электросамокат – это не модно, а опасно

    на ваш взгляд


    Должно ли государство поощрять школьников деньгами за хорошие оценки?

    Агрессия против Белоруссии встретит жесткий ответ Москвы

    Минск уточняет гарантии безопасности со стороны Москвы
    		  
    11 апреля 2023, 08:50
    Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости
    Текст: Олег Исайченко

    Саммит с участием Владимира Путина и Александра Лукашенко получил развитие – в Минск прибыл министр обороны Сергей Шойгу. В ходе переговоров белорусский лидер заявил: Белоруссии нужны со стороны России гарантии защиты республики как собственной территории. Что подразумевается под этой просьбой и какое практическое выражение она может получить?

    Минску необходимы гарантии защиты со стороны Москвы как собственной территории в случае внешней агрессии. Об этом в понедельник заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу. По его словам, такая просьба была озвучена на переговорах в Москве с президентом Владимиром Путиным.

    «Расставаясь после последних переговоров с Владимиром Владимировичем, мы договорились, что вы со специалистами приедете в Белоруссию, и мы сядем с вами, обсудим вопросы безопасности. Вы знаете, на ВГС я уже поднимал этот вопрос. Но до этого мы обсудили это с Владимиром Владимировичем», – сказал Лукашенко.

    «В общем, это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Белоруссии Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны гарантии безопасности, – заявил президент РБ. – Нам от нашей братской России нужны полные гарантии безопасности».

    Он констатировал, что западные страны не выполняют договоренности о гарантиях безопасности, которые давались в рамках Будапештского меморандума в обмен на вывод ядерного оружия. «Где-то после 1994 года, известного Будапештского меморандума, где клялись все западные державы и Россия предоставить полную безопасность Казахстану, Украине и Беларуси. Естественно, вы знаете, что западные государства растоптали все эти договоры, соглашения и заявления, и никакой безопасности нет», – цитирует слова Лукашенко БелТА.

    А ведь под этим имелась в виду в том числе экономическая безопасность, добавил он. «Ну какая экономическая безопасность, если они вводят против нас, России санкции?! – отметил белорусский лидер. – Поэтому я этот вопрос поднял на переговорах с президентом России. Он абсолютно меня поддержал по всем направлениям. И, говорит, нам надо проревизировать все наши договоры и соглашения, посмотреть, какой нормативный правовой акт межгосударственного характера надо принять сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси».

    Еще одна тема, которую Александр Лукашенко обсудил с Сергеем Шойгу, касается боевой подготовки и слаживания совместной союзной группировки, в составе которой есть и российские военнослужащие, находящиеся на территории союзной Белоруссии. «Я вам благодарен, что при всех сложностях вы здесь держите несколько тысяч российских военнослужащих», – подчеркнул Лукашенко.

    «Мы, насколько это нужно, подключились к этом процессу и готовим вместе с вашими офицерами этих ребят, боевое слаживание проводим. Готовим так, как положено. Потому что расслабляться нам тут не следует. Вы видите, что поляки, литовцы тут шевелиться начали в нашем направлении. Поэтому это хорошее такое подспорье и опора для белорусской армии, которая на западном фланге защищает Союзное государство», – указал президент республики.

    В свою очередь Сергей Шойгу подтвердил, что прибыл по результатам договоренностей президентов. По его словам, в настоящее время на территории Белоруссии для ВС России предоставлены «пять полигонов, они оборудованы и оснащены». Он подчеркнул, что

    одной из ключевых тем встречи стала боевая подготовка и слаживание подразделений совместной группировки.

    «Более того, привлекается достаточное количество инструкторов – офицеров белорусских вооруженных сил для подготовки в том числе и нашего пополнения. Действительно, здесь достаточно большая группировка. И мы, конечно, сегодня рассмотрим все вопросы ее дальнейшего и пребывания, и подготовки, и, наверное, расширения рамок, которые вы обсуждали вместе с Владимиром Владимировичем», – сказал министр.

    По словам экспертов, встреча Шойгу и Лукашенко стала логичным развитием тех договоренностей, которые были достигнуты между президентами России и Белоруссии по итогам переговоров на прошлой неделе, когда Лукашенко прибыл в Москву для участия в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

    «В военной доктрине Союзного государства (СГ), принятой в 2021 году, есть отдельные положения о том, что в случае агрессии одна сторона будет защищать территорию другой как свою собственную. Позже для этого была создана региональная группировка войск, система ПВО, проводятся учения «Запад» и «Щит союза». У нас практически сформировано общее оборонное пространство. Однако заявление Лукашенко адресовано общественности США и НАТО. Президент предостерегает Запад от агрессии», – считает белорусский эксперт Александр Алесин.

    «В военной сфере, вероятно, Лукашенко и Шойгу обсудили не только производство микроэлектроники, но и поставку России белорусских систем радиоэлектронной борьбы, реактивной системы залпового огня «Полонез» и противотанковых беспилотников, которые могут поражать верхнюю полусферу танков. Последнее особенно важно на фоне поставок для ВСУ западных танков», – подчеркнул он.

    «Отдельно отмечу, что взаимные экономические гарантии Москвы и Минска также прописаны в дорожных картах Союзного государства и соглашениях об общих рынках. Лукашенко в своих сегодняшних заявлениях имел в виду еще и использование рубля как альтернативу созданию общей валюты. Это будут весомые гарантии экономической стабильности Белоруссии. Как и обоюдный доступ к финансовым системам обеих стран», – указал аналитик.

    Эксперты также обратили внимание на тот факт, что сотрудничество России и Белоруссии в рамках СГ значительно превосходит те форматы сотрудничества, которые предусмотрены системой договоров в рамках ОДКБ. При этом сама по себе структура ОДКБ и некоторые ее страны-участницы крайне неоднозначно проявили себя в период СВО, особенно если учесть пиковую конфронтацию России с Западом.

    «В этой связи возникает вопрос: а сможем ли мы развить военное сотрудничество в рамках ОДКБ до уровня Союзного государства? Как мне кажется, при нынешних властях центральноазиатских стран это невозможно – они лавируют между Россией и Западом и ни к кому примыкать не будут. Возможно, в будущем что-то изменится, но пока об этом говорить рано. Пока же надо заниматься обороной Союзного государства», – рассказал политолог.

    «Сейчас Союзное государство защищает региональная группировка войск. Как сообщалось в конце прошлого года, туда войдут не более 10 тыс. российских военных. Видимо, Лукашенко считает такую численность войск недостаточной, даже с учетом грядущего размещения тактического ядерного оружия на территории республики. И именно это он хочет изменить», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Грубо говоря, в случае агрессии Украины, Польши или Литвы против Белоруссии Минск обратится к Москве с просьбой выделить дополнительные силы. Поэтому я допускаю, что под озвученными сегодня гарантиями безопасности Лукашенко имеет в виду создание единого военного командования и центра принятия решений. Минск, учитывая его помощь России в СВО, хочет более оперативного и непосредственного участия России в случае агрессии против Белоруссии», – заключил аналитик.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •