Без Русского мира нет и России

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19 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 18:32  |  vz.ru
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Украина и США предлагают Европе опасную ядерную игру

Заместить российское ядерное топливо очень непросто Павел Лисицын/РИА Новости
Украина заявила об амбициозных планах избавить не только себя от российского ядерного топлива, но и Европу. Самостоятельно это ей, конечно, не под силу. Главную роль здесь играет американская компания Westinghouse. Однако и для американцев задача создать ядерное топливо не только для реакторов советского типа ВВЭР-1000, но и для реакторов ВВЭР-440 – нетривиальная задача. А для Европы – еще и очень опасная.  Подробности...
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Путин поездкой в Мариуполь показал Западу решимость добиться победы

Владимир Путин, несмотря на риски, приехал в Мариуполь Скриншот из видео
Владимир Путин после Крыма посетил Мариуполь. Визит Кремлем не анонсировался. Президент России пообщался с населением, проинспектировал строительство, проехался по городу на автомобиле и даже сходил в гости к одной из семей. Почему глава государства отправился в Мариуполь несмотря на все риски и какие сигналы были отправлены Западу и Киеву? Подробности...
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Крым показал пример новым регионам

К девятой годовщине воссоединения с Крымом наша страна увеличилась еще на четыре региона Донат Сорокин/ТАСС
«В Крыму за эти девять лет активизировались кораблестроители. Некоторые получили гранты от России, но главное – они получили гарантированный рынок сбыта и заработали. То же самое, надеюсь, будет происходить и в новых регионах», – рассказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков, комментируя годовщину воссоединения Крыма с Россией. По его мнению, отработанные на полуострове практики станут моделью для Запорожья, Херсона и Донбасса. Подробности...
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Москва превращает Турцию в своего должника

Сухогрузы с зерном еще два месяца будут выходить из украинских портов Эрик Романенко/ТАСС
Продлено ключевое международное соглашение последнего времени – так называемая зерновая сделка. Однако громкую и публичную полемику вызвал вопрос о том, на какой срок продлено соглашение – 60 дней (как заявляет Россия) или 120 (как утверждает киевский режим)? Вопрос этот действительно принципиальный, и вот почему. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Без Русского мира нет и России

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Наша страна должна окончательно стать Россией. То есть настоящим родным домом для русских, русскоязычных, тех, кому до и после 1991 года не выпало счастья родиться в границах РФ. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Гегемон вынуждает не-Запад определиться

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Попытка Запада объявить Путина вне закона – сигнал не только и не столько ему, сколько остальным, которым предлагают определиться со своим отношением к «бунту». Иными словами, новое предложение не-Западу присоединиться к антироссийским мерам, но выраженное теперь в предельно заостренной форме. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

США подталкивают Китай вкладываться в победу России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Важность предстоящей встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина сложно переоценить. Стороны могут поговорить о двусторонних экономических отношениях, о сотрудничестве на Ближнем Востоке. Однако именно на Украине сейчас решается судьба всего. Подробности...
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Исторический визит Си в Россию

Предательство Турции и будущее Эрдогана

Обсуждение: 11 комментариев

Пентагон удивил адекватностью

Обсуждение: 4 комментария
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Футбольные болельщики из Германии устроили погромы в Неаполе

Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
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В Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Оскара»

В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
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  • Затрудняюсь ответить
Какой оптимальный возраст для депутата?
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    Андрей Полонский

    Без Русского мира нет и России

    Андрей Полонский
    писатель, историк
    19 марта 2023, 12:00

    Выступая на авиационном заводе в столице Бурятии Улан-Удэ, Владимир Путин сформулировал чрезвычайно важный для понимания сути СВО тезис:

    «Для нас это борьба за наших людей, которые проживают на этих территориях. Они такие же, как мы. Они – это часть нас, как же их можно бросить? <...> Мы – многонациональная страна, но все-таки это Русский мир».

    …За прошедшее десятилетие представление о Русском мире стало ключевым не только для понимания сути нынешнего конфликта, но и гораздо шире – для осознания роли России в XXI веке. И нашего собственного самоопределения, «национальной идентификации» – как привыкли говорить социологи. Выросло оно не из равнинного течения национальной истории, которого, в сущности, никогда и не было, а из череды расколов ХХ века, начиная с революции и Гражданской войны. Множество русских людей, оказавшись в чужом, часто враждебном и уж точно не гостеприимном общественном и культурном пространстве, ткали полотно Русского мира своими судьбами, творчеством, верностью покинутой Родине.

    Возвращение Русского мира в Россию и для России мыслится одной из основных задач исторического преемства, культурного кода, если угодно, большой русской, а шире – восточно-христианской цивилизации. Это стало ясно сразу после распада Союза, а еще острее проявилось с середины 10-х годов XXI века, с началом нынешнего экзистенциального конфликта.

    Можно много говорить, тем более бесплодно спорить с нашими оппонентами и откровенными врагами об основных ценностях нашей цивилизации. Но ирония в том, что перед лицом нынешних событий и агрессивной тоталитарности массового потребительского общества, базовое отличие сформулировать довольно просто. Идее человеческого довольства, сытости и перенасыщения, индивидуального психологического и материального комфорта как меры всех вещей – восточно-христианская цивилизация, идущая от Византии, противопоставляет идеал служения чему-то большему, чем отдельный, отчужденный и смертный человек. На этом, совсем не обязательно материально скудном, пути служения жертва и самоограничение становятся естественной частью проживаемой нами жизни. Не менее существенной, чем праздник, радость и взаимопонимание, ценность которых тоже никто не отменял.

    Фото: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Это «бОльшее», которому мы готовы служить, может быть Богом и Родиной, коммунистической утопией или даже «самодержавием, православием, народностью», но суть в том, что когда оно исчезает, русская жизнь расслаивается, распадается, трещит по всем швам. Наши противники сколько угодно могут называть такое пристрастие к порыву за пределы индивидуального «я» нехваткой самодостаточности, стремлением к коллективизму или просто тоской по идеологии, но сути это не меняет: русский человек – человек служивый, иначе ему тесно и тошно в мире. Можно сказать шире – любой человек реализуется только в служении, но западный постхристианский мир потерял это знание, потому и сходит с ума по психологии и теории прав (человека, кошечек, собачек, птичек и прочих меньшинств), а русский с трудом – через все искушения и разломы – сохранил. В этом наша трагедия, сила и надежда.

    В свое время в советской социологии были популярны термины «класс в себе» и «класс для себя». В параллель к ним у нас есть все основания говорить, что долгие годы после 1991-го Русский мир жил как бы «в себе», и вот на наших глазах, трудно и подчас неразворотливо, он начинает существовать «для себя». То есть осознаёт свои принципы и задачи, стратегию и тактику.

    Разумеется, Русский мир не исчерпывается ни Российской Федерацией, ни даже Донбассом и другими новыми регионами. Само понятие гораздо шире, чем территория, оно связано прежде всего с историческим наследием нашей страны, а не только с государством. Его естественная часть – те русские и считающими себя русскими люди, которые ощущают неразрывную связь с Россией-страной, Россией-цивилизацией, для которых Россия становится личным выбором. Дело тут не упирается, разумеется, в какое-то определенное географическое пространство – постсоветское, постимперское и так далее.

    Но тут же у проблемы Русского мира открывается другая, более практическая сторона. Дело в том, что Российская Федерация – перед русскими людьми, родившимися за ее границами – в неоплатном долгу. За тридцать лет, прошедших с 1991 года, наше государство их много раз оставляло, бросало на произвол судьбы, приносило в жертву сиюминутным политическим и экономическим интересам.

    Я до сих пор вспоминаю одну жуткую историю, случай невиданного стыда за державу. Дело было на рубеже веков. Тогда Ниязов, известный как Туркменбаши, принял закон об отмене двойного гражданства. Множество людей, имевших русское и туркменское гражданство (с гражданством на постсоветском пространстве всё вообще было плохо, антиисторично, противочеловечески), оказались в невыносимой ситуации. Если они выбирали русское гражданство, то в Туркмении теряли буквально всё – имущество, права, возможность поехать в страну (существует визовый режим, получить туркменскую визу и до сих пор практически невозможно).

    И уж совсем ужасным становилось положение тех, кто жил в Туркмении на момент принятия этого закона. Наше государство тогда практически ничего не сделало для защиты русских. Были какие-то обтекаемые слова, но на практике – ни единого серьезного усилия.

    …В ту пору, еще по относительной молодости, я вел творческий семинар по публицистике в одном из московских вузов. У меня училась почти моя ровесница, молодая писательница, очень талантливая, по второй профессии актриса – из Ашхабада. У нее в Ашхабаде оставалась мама с дочкой, второго, если я правильно помню, класса.

    Этим ниязовским законом моя студентка автоматически оказалась разлучена с дочерью и матерью. Тогда казалось – чуть ли не навеки. Конечно, она могла уехать в Туркмению навсегда, с концами, но это был единственный выход. Писала и играла на сцене она, разумеется, на русском языке. Даже не уверен, что знала туркменский.

    Так что перспективы в ниязовском Ашхабаде для нее были очевидны. И вот она стоит передо мной и спрашивает: «Андрей Валентинович, и что же мне теперь делать?» А я не знаю, что ответить, и чувствую, что покрываюсь краской. Куда проще было бы просто провалиться сквозь землю. И это только одна из сотен известных мне лично историй.

    Русские люди, вернувшись в Россию, годами вынуждены были стоять в общей очереди на получение не то что гражданства – вида на жительство, выпускники русского филфака из Алма-Аты и Ташкента сдавали экзамен по русскому языку преподавателям, значительно уступавшим им в профессионализме. И так далее. Такая злая ерунда местами продолжается и по сей день.

    …Так что вывод здесь опять-таки прост. Если мы, как формулирует Владимир Владимирович Путин, наконец провозглашаем «борьбу за Русский мир» одной из наших основных и судьбоносных целей, прежде всего мы должны начать со своего государства, со своей страны, со своего общества. Наша страна должна окончательно стать Россией. То есть настоящим родным домом для русских, русскоязычных, тех, кому до и после 1991 года не выпало счастья родиться в границах РФ. Государство призвано быть радушным для своих, внимательным к своим, без бюрократической чепухи. А соотечественники – испытывать к соотечественникам естественное чувство солидарности.

    И тогда понятие «Русский мир» проявит себя как основание и сила, о которой говорит президент.

     

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