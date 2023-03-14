Женщины в современной политике не вдохновляют нимало

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14 марта, вторник  |  Последнее обновление — 12:13  |  vz.ru
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В экономике США лопнули надутые после кризиса 2008 года «пузыри»

МВФ допустил влияние краха SVB на глобальную финансовую стабильность Keystone Press Agency/Global Look Press
Финансовый сектор США переживает масштабный кризис: прекращена деятельность сразу двух крупных банков Кремниевой долины. В чем причины их краха, почему эксперты сравнивают текущий кризис с обвалом глобальной финансовой системы в конце нулевых и как эта ситуация отразится на планах Джо Байдена баллотироваться на второй срок? Подробности...
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Махинации соратника Навального потрясли даже оппозицию

Внутри самой оппозиции Леонида Волкова уже не раз обвиняли в лоббизме в обмен «на донат» AP/TASS
Взаимные разоблачения, которыми обменялись сторонники Алексея Навального и Алексея Венедиктова, привели к тому, что достоянием общественности стали махинации одного из руководителей радикальных оппозиционных структур Леонида Волкова, ранее бежавшего за границу. Кто достал компромат на сторонника Навального и как это восприняли в рядах несистемной российской оппозиции? Подробности...
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Как России потеснить НАТО на рынке вооружений

Российская оборонка нуждается во внешней кооперации Евгений Кузьмин/РИА Новости
Страны НАТО сохраняют доминирующее положение на мировом рынке вооружений. И хотя Россия закрепила за собой второе место, расположившись между США и Францией, доля Москвы на рынке неуклонно снижается. В чем заключается причина подобного сокращения, как России потеснить конкурентов из стран НАТО и почему Москве пора задуматься не только об экспорте вооружений, но и об импорте?  Подробности...
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Запад нашел слабое звено среди российских сторонников

Растут не только поставки западного оружия на Украину, но и давление Запада на нейтральные страны Reuters
Страны, которые до последнего времени занимали строго нейтральную позицию в противостоянии между Россией и Западом, стали объектом яростной атаки Брюсселя и Вашингтона. Турция, Венгрия, Индия – и особенно Сербия – подвергаются давлению исключительной силы. Поддадутся ли они на эти угрозы, и если да, какими будут последствия, в том числе и для России? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Женщины в современной политике не вдохновляют нимало

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Это одна из священных скрижалей феминизма вообще. Male pig chauvinism в политике (как и в прочих сферах жизни) приносит одни беды, тогда как женское начало всюду благотворно. Подробности...

Реальность не подчиняется заклинаниям с Украины

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Инициатива Зеленского о переименовании России «проработана» не кем-нибудь, а самим духовным отцом нынешнего киевского режима Адольфом Гитлером. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

России надо закрепить поворот на Восток и Юг

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Прошедший год показал, что приоритеты внешней политики России сместились в сторону глобальных Востока и Юга. И надо продолжать работать с не-Западом, оставив Европу и США на периферии внимания. И это пора закрепить в Концепции внешней политики. Подробности...
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Крах банков в США. Новый мировой кризис?

Сенсация на Ближнем Востоке: примирение шиитов и суннитов

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В Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Оскара»

В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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Российские военные поздравили жительниц Луганской области с 8 Марта

Российские военные поздравили жительниц новых регионов с Международным женским днем. В рамках акции «СВОим с любовью» сотрудники Росгвардии привезли женщинам цветы и подарки, а в ответ слышали теплые слова и лучшие пожелания
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Максим Соколов

    Женщины в современной политике не вдохновляют нимало

    Максим Соколов
    публицист
    14 марта 2023, 11:54

    Хотя Анналена Бербок служит министром иностранных дел ФРГ уже пятнадцать месяцев, до недавнего времени она славилась преимущественно своей феноменальной образованностью. Желание отстаивать немецкие интересы даже и за сотни тысяч километров от Берлина, сообщение о роли танков в европейских войнах XIX века, призыв к В. В. Путину повернуться на 360 градусов etc.

    Хотя, конечно, и прежде в Германии встречались не менее образованные лидеры. А. Гитлер в книге «Моя борьба» указывал, что «нацию, вовремя не остерегшуюся евреев, ждет печальное будущее, как это случилось с персами, которые некогда были сильным и гордым народом, а теперь влачат жалкое существование в качестве каких-то армян». Так что Анналене было куда расти в силе духа.

    Но она решила начертать общую внешнеполитическую доктрину ФРГ. Собственно, это скорее дело канцлера, министр только претворяет доктрину в жизнь, но сейчас все смешалось в немецкой политике.

    Доктрина Анналены гласит, что отныне внешняя политика ФРГ станет феминистской, и МИД ФРГ «приобретет более женское лицо» и будет более активно помогать по всему миру угнетенным по признаку половой принадлежности, обеспечивать участие женщин и прочих маргинализированных сообществ в экономических процессах и «учитывать гендерные вопросы в области климата и энергетики». Общая же цель новой доктрины – «придать немецкому обществу стимул дальнейшего развития в правильном направлении».

    В основном тут благопотребное многоглаголание без какого-либо конкретного смысла – например, что такое гендерные вопросы в области климата и энергетики? Когда прежде Анналена рассуждала о тригонометрии, это хотя бы имело практическое содержание, правда, довольно странное.

    Фото: Andreas Gora/Global Look Press

    Но будет справедливы. Конкретика все же нашлась. Глава МИД ФРГ отметила, что «участие женщин в подписании мирных договоров делает их более устойчивыми». То есть высокие договаривающиеся мужчины ветрены и взбалмошны, бумаги за их подписью мало чего стоят, тогда как слово высокой договаривающейся женщины – каменная скала.

    Конечно, это одна из священных скрижалей феминизма вообще. Male pig chauvinism в политике (как и в прочих сферах жизни) приносит одни беды, тогда как женское начало всюду благотворно. Опять же говорят, что Анналена всерьез подумывает занять пост канцлера.

    Мечтать не вредно, но зададимся вопросом. Сколь вообще гуманно и приятно женское правление в отличие от мужского? Ведь от Ромула до наших дней довольно примеров, когда прекрасные дамы следовали принципу

    «В кладовой ли пусто у тебя, чертовка,
    Что пришлось на саблю променять шумовку?».

    В старинные времена, правда, прекрасные дамы у кормила власти не отличались гуманизмом. Египетская Клеопатра, византийская Феодора, жившие с нею в одно время готские и франкские королевны вряд ли годились в качестве рекламы феминизма. На то, правда, можно возразить, что время было такое.

    Но и китайская императрица Цыси, правившая в конце 19 в., отличалась крайней жестокостью. В 1896 г. она приказала похитить революционера Сунь Ятсена из Лондона, чтобы «доставить его в Китай и, разрезав на мелкие кусочки, зажарить с бобами». Похищение, правда, не удалось, с Темзы и тогда выдачи не было, но само пожелание мало говорит о мягкости нрава. Но у китайских товарищей (как видим, и у товарок) вообще были суровые обычаи.

    В Европе, более близкой нам по культуре, тоже не все было ладно с владетельными дамами. Чего стоит Екатерина Медичи, по сравнению с которой ее сыновья Карл IX и Генрих III были не более, чем слабовольными фетюками. Королева Бесс (она же Елизавета I) находилась на той же линии.

    Правда, XVIII в. явил и светлые стороны феминизма. Царствование у нас кроткой Елизаветы, а затем матушки Екатерины, а в Австрии – правление императрицы Марии-Терезии восхвалялись как пример просвещенного абсолютизма. Наверное, был силен контраст с очень жестокой зарей Нового Времени (16-17 вв.). Тем более, что и принадлежавшие к другому полу Людовик XVI (а у нас Александр Благословенный) тоже были просвещенными и мягкими. Видно, дело не только в феминизме.

    Обращаясь же к веку XX и даже XXI, впору совсем разочароваться в теории о гуманизме и благорассудительности женщин-политиков.

    Россия прославилась Розалией Землячкой (революционерки вообще были страшными фуриями) да атаманшей Марусей. Смерть Маргарет Тэтчер была встречена ликующей песнью «Witch is dead!» («Ведьма мертва») – кого еще из британских премьеров провожали в гроб подобным образом?

    Американские госсекретарши Мадлен Олбрайт и Хиллари Клинтон, равно как и нынешняя заместительница госсекретаря гражданка Нудельман воплотили в себе такую злобность, на фоне которой какой-нибудь Блинкин ангелом кротости покажется. Тоже неважный пример владетельного феминизма.

    Пример финляндской премьерки Саны Марин, ее эстонской коллеги Каи Каллас и молдавской президентши Майи Санду тоже не вдохновляет нимало. А также пример Лизаветы Трасс, Урсулы фон дер Ляйен и – страшно сказать – самой Анналены. От таких прекрасных дам и от их политической мудрости да убережет нас Господь.

    От такого списка фурий впору спасть в male pig chauvinism, но попытаемся посмотреть на дело беспристрастно.

    Отчасти фуриозная практика может быть сравнена с практикой советско-американских отношений 50-80-х гг. прошлого века (теперь все смешалось в Сияющем Городе, и прежние теории не работают). Но в раньшие времена было замечено, что доктринально-идеологически республиканцы более непримиримы к СССР, нежели демократы, однако в практическом отношении договариваться с республиканскими администрациями легче. Это объяснялось тем, что демократам все время приходилось доказывать: «Я не такая, я жду трамвая» – и они ничуть не соглашатели, а самые превосходные американцы, люто непримиримые к коммунизму. Тогда как республиканцы и так имели репутацию людей твердых, коммунизм отбрасывающих, отчего бремя доказательства на них не возлагалось. После чего поиски соглашения с ними шли легче.

    Но то же и с прекрасными дамами. Они опасаются, что в их отношении будет действовать презумпция «Женщина-жено – сосуд утлый» и стремятся смертоносной твердостью доказать, что сосуд они совсем не утлый, а очень крепкий и для врагов свободного мира страшный. И в меру своих способностей доказывают. Результаты мы видим.

    Но есть еще один нюанс, отчасти даже физиологический.

    В 1935 г., когда обвинения в свинском мужском шовинизме не были столь убийственны, Стефан Цвейг писал в книге о Марии Стюарт:

    «Блистательна эта борьба, жаль только, что презренны и мелки те средства, какими она ведется. Ибо, хоть фигуры и незаурядные, обе женщины остаются женщинами, они бессильны превозмочь свойственную их полу слабость – враждовать не в открытую, а изводя противника лукавыми происками, булавочными уколами. Будь на месте Марии Стюарт и Елизаветы двое мужчин, двое королей, не  миновать бы им кровавого  столкновения, войны. Тут притязание непримиримо встало бы против притязания, мужество против мужества. Конфликт между Марией Стюарт и Елизаветой лишен честной мужской ясности; это драка двух кошек, которые, спрятав когти, бродят вокруг да около и сторожат друг друга, – коварная и во всех отношениях нечестная игра. Эти женщины только и делали, что лгали друг другу. Льстиво и лицемерно улыбаясь, приветствуют они, и поздравляют, и улещают, и одаривают одна другую, и каждая держит за спиной отточенный кинжал».

    Впрочем, Анналена считает, что все эти претензии относятся не к женщинам, а к мужчинам, тогда как феминистская внешняя политика будет прямее телеграфного столба.

     

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