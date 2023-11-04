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    Единство – главный фактор победы России

    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    4 ноября 2023, 13:05 Мнение

    Единство – главный фактор победы России

    Кто-то ругается, что Россия из века в века вынуждена жить, сталкиваясь с тяжелыми испытаниями, сложными вызовами и смертельными врагами, и лучшие качества наш народ проявляет именно в такие моменты. На самом деле наш народ проявляет их всегда – просто в трудные времена мы сами в себе их наконец замечаем.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис

    обозреватель РИА «Новости»

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    За последние почти двадцать лет только ленивый не высказался об искусственности сегодняшнего праздника, о его политической сконструированности. Мол, где Россия 1612 года и где современная Россия? В 2005 году, когда День народного единства и был установлен в качестве государственного праздника, в этом доводе, казалось, была своя сермяга.

    Правда, теперь выяснилось, что это тогда именно что казалось. Нулевые ощущались нашим народом – и большей частью власти – безвременьем. Страшные девяностые остались уже за спиной, но отпечаток их отчаяния и неизбежного полного краха продолжал жить в чувствах и мыслях людей и в период, который теперь принято называть путинской стабильностью или сытыми нулевыми.

    Понимания, что страна не просто отползла от края пропасти, но и закладывает фундамент собственного будущего возрождения, тогда не было почти ни у кого: ни у врачей и учителей, продолжавших честно делать свое дело в поликлиниках, больницах и школах; ни у военных и спецслужбистов, высочайшей ценой, ценой собственных жизней боровшихся с бандитизмом на Кавказе и с терроризмом по всей стране; ни у спецов, работавших над сложнейшими задачами в Росатоме, Газпроме, ВПК и десятках структур поменьше; ни у волонтеров, спасавших животных, искавших потерявшихся людей и помогавших детским домам (ведь именно в нулевые волонтерское движение в России твердо встало на ноги); ни у дворников, ни у чиновников, ни у офисного планктона.

    Выглядело так, что страна была охвачена лихорадкой безудержного потребления, коррупции и разграбления – «один раз живем», «кто останется последним, выключает свет». Ведь высоких целей, глобальных смыслов и великих идеалов – как у наших предков в 1612-м, 1812-м или 1941-м – у нас, у страны, у народа просто не было. Мы их не видели, не чувствовали, а многие, наверное, даже и не хотели. Праздник-напоминание об изгнании из Москвы польских интервентов почти четыреста лет назад выглядел для одних топорной госпропагандой, а для других – посыпанием солью раны от утраты державы.

    Но сейчас, спустя полтора десятилетия с хвостиком, стало очевидно, насколько сильно мы тогда ошибались, причем самую большую ошибку мы допустили, недооценив самих себя. Потому что не было бы ни 2014 года, ни нынешнего 2023-го, если бы тогда, в девяностые и нулевые, большинство нашего народа в самом главном не сохранило верность себе и не держалось упорно старого принципа «делай, что должно, и будь, что будет».

    Но сейчас, в последние годы – и особенно с начала СВО – наконец явственно проявилось то, что было скрыто от нас самих очень долго.

    Оказалось, что мир не изменился – и Россия не изменилась, что самые важные и главные вещи в нашем народе и для нашей страны остаются незыблемыми столетия. Мы – как наши предки в XVII, XIX и XX веках, и только Бог знает сколько раз кроме этого – оказались лицом к лицу со смертельной, экзистенциальной угрозой, на карте стоит судьба и выживание страны. И мы отвечаем на вызов так же, как и они в свое время – единением народа.

    Страна живет. Армия воюет – и побеждает. Народ прикрывает ей спину и поддерживает, как может. Заводы на армейские нужды работают в три смены. Волонтеры помогают фронту как бытовыми, так и военными поставками. Народ закупает нужные приборы, шьет экипировку, плетет маскировочные сети – и да, это нормально и правильно для любой страны.

    Общество находится в состоянии сосредоточенного спокойствия, готовности к действию и уверенности в своих силах – без впадения как в панику, так и в лихорадочную истерическую активность. Даже вечно являющиеся объектом насмешек изнеженные московские хипстеры, обитающие в «Москва-Сити», продемонстрировали впечатляющее хладнокровие во время летних прилетов БПЛА в столицу. Стойкость же жителей приграничных территорий, которые постоянно находятся под угрозой ударов, вызывает самое глубокое уважение.

    Кому-то наверняка захочется в сердцах выругаться, что Россия из века в века вынуждена жить, а зачастую выживать, сталкиваясь с тяжелыми испытаниями, сложными вызовами и смертельными врагами, в результате чего свои самые лучшие качества наш народ проявляет именно в такие моменты.

    На это хотелось бы ответить, что на самом деле наш народ проявляет свои лучшие качества всегда – просто в трудные времена мы сами в себе их наконец замечаем. А вот это неправильно. Мы такие, какие есть – всегда, и надо об этом помнить. 

    А что касается смертельных врагов и тяжких испытаний – с этим не поспоришь. Видимо, такова судьба нашей страны и нашего народа, чему пока нашлось единственное противодействие – время от времени давать настолько мощный отпор, чтобы эффекта и исторической памяти хватило на как можно дольше. Памяти о Красной армии и Второй мировой войне Западу хватило почти на восемьдесят лет – на самом деле ой как немало для человеческой жизни. Теперь пришла наша очередь сделать то же самое для будущих поколений.

    И нет сомнений, что у нас получится. Потому что когда мы вместе, нас не остановить и не победить. А значит главный фактор победы у нас уже есть.

    С Днем народного единства! 

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