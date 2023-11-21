Реакция Москвы на Майдан является стратегически правильной

За прошедшие десять лет, особенно в свете специальной военной операции, украинский кризис воспринимается как нечто самодовлеющее. Между тем перед нами в широком смысле всего лишь одно из проявлений кризиса глобальной системы безопасности, о которой Владимир Путин говорил еще в своей знаменитой Мюнхенской речи 10 февраля 2007 года.

Путин тогда предупреждал о том, что продолжение прежней политики Запада непременно приведет к дестабилизации. Запад не прислушался. 28 сентября 2015 года на сессии Генассамблеи ООН президент России задал вопрос: «Вы хоть понимаете теперь, что вы натворили?» Это касалось не только Ближнего Востока, но и Украины... Вопрос остался без ответа.

Россией с тех пор предложен список ценностей, которые позволяют преодолеть кризис глобальной безопасности и при этом служат базой для собственной российской стратегии в новых условиях.

Во-первых, это приоритет национальных интересов. Признание за каждой страной собственных интересов и права на их реализацию.

Во-вторых, это безусловная ценность национального суверенитета, без которого невозможна реализация национальных интересов.

В-третьих, международная политика и экономика – игра с ненулевой суммой. Все страны между собой связаны и всегда можно найти консенсус между разными группами интересов. Если хотите – это либерализм. Только не тот либерализм, который навязывает нам Запад и его местные доброхоты, а настоящий либерализм, идеология, в основе которой лежит понятие свободы.

Когда мы анализируем политику России в отношении украинского кризиса, мы должны исходить именно из такого понимания российских ценностей – мы не претендуем ни на чей суверенитет и признаём право любого государства на свои интересы. Даже если это Украина. Но своим суверенитетом не поступимся и свои права ограничивать не дадим.

С начала Майдана прошло десять лет. У нас могут быть основания быть недовольными развитием ситуации. Но, посмотрев на нее в контексте глобальном и в контексте развития ситуации в мире на протяжении полутора десятилетий, мы приходим к выводу, что:

– Россия действовала совершенно правильно в рамках определенной стратегии;

– несмотря на то что наши оппоненты имеют большие финансовые и медийные ресурсы, мы постепенно выигрываем;

– и теперь нейтральные страны, Украина и Запад постепенно вынуждены соглашаться с предлагаемыми Россией правилами игры.

Борьба за более справедливое мировое устройство будет длительной, но мы в ней обязательно победим, потому что за нами правда.

Реальные причины Майдана



Итак, 21 ноября 2013 года в Киеве начался Майдан. Формальным поводом для начала протестов был отказ украинского руководства от подписания соглашения об ассоциации с ЕС из-за того, что требования Европы не учитывали интересов украинской промышленности.

Надо отметить, что тут российское руководство было на стороне Виктора Януковича в обоих смыслах. С одной стороны, России даже была выгодна евроинтеграция Украины. В Москве рассматривали Украину как транзитный регион, который, будучи членом соглашения об ассоциации с ЕС и одновременно с ЕврАзЭС, поспособствует развитию торговли между двумя геоэкономическими объединениями. Это выгодно и России, и Украине.

С другой стороны, российское руководство отлично понимало, что ни о каком соглашении об ассоциации с ЕС не может быть и речи без учета экономических интересов Украины, поэтому и отказ от подписания соглашения воспринимался как обычное маневрирование в ходе сложных переговоров. Янукович, «угрожая» России подписать соглашение с ЕС, а ЕС – войти в ЕврАзЭС, торговался с обеими сторонами, но разве это плохо?

Реальной же причиной протестов был кризис, возникший в отношениях украинских олигархов (почти всех) и «семьей» Януковича. Перед выборами 2010 года условием олигархического консенсуса вокруг кандидатуры экс-премьера было, как сказал один откровенный олигарх, понимание того, что «бабки у нас у всех есть, а рейтинг – только у него». Формализованного соглашения, скорее всего, не было, но смысл сделки был в том, что Янукович получает полную политическую поддержку украинского крупного капитала, но не пытается сам создать финансово-экономическую империю.





Янукович не то чтобы нарушил это соглашение, но дал слишком много свободы своим детям, которые начали потихоньку отщипывать плохо лежащее. В условиях Украины отщипнуть можно только то, что находится в собственности или в сфере интересов того или иного олигарха. Не больно, но обидно.

Учитывая сложный анамнез Виктора Федоровича (в 2004 году он так и не стал президентом из-за Майдана), его решили припугнуть массовыми протестами. И эти протесты, покуда они оставались в рамках законного отстаивания своего мнения, должны были подтолкнуть Украину или к подписанию соглашения об ассоциации, или к дополнительным соглашениям с Россией (что в конечном итоге и произошло).

К Новому году Майдан практически рассосался, отношения между Януковичем и олигархами устаканились, можно было особенно не переживать и спокойно приступать к подготовке к Олимпиаде.

Но тут вмешались США...

В новом 2014 году ситуация поменялась. В происходящее активно вмешались США.

Изначально США планировали новый Майдан на президентские выборы 2015 года, которые должны были быть «сфальсифицированы антинародным режимом». События 2013 года, однако, убедили их в том, что, с одной стороны, украинское общество достаточно разогрето, с другой – элиты расколоты. США решили воспользоваться возникшей нестабильностью.

Россию в этой ситуации не особенно беспокоила перспектива смены власти на Украине. Объективные интересы Украины предполагали и предполагают партнерские отношения с Россией, экономическую интеграцию, как минимум – обширную торговлю. Интеграция с Россией, как ни странно, нужна и для европейской интеграции Украины – ведь об условиях сотрудничества с большим рынком, каким является ЕврАзЭС, договариваться значительно проще, а условия будут значительно выгоднее.

Соответственно, были все основания полагать, что Украина вернется к сотрудничеству с Россией независимо от того, кто придет к власти после Януковича. Новый украинский режим будет зависть от США? Зависимость эта субъективна, а интересы – объективны. Для того чтобы их отстаивать, Украине придется восстанавливать свой суверенитет.

Что Россию действительно не устраивало в 2014 году, так это форма смены власти. Россия выступала за разрешение конфликта в рамках правового поля или хотя бы мирным путем. Подписание февральских соглашений между властью и оппозицией было попыткой ввести процесс смены власти в мирное и хоть как-то законное русло.

Дальнейшие усилия российской власти были направлены на то, чтобы предотвратить, а потом прекратить гражданскую войну, разгоревшуюся на Украине. В мирных условиях Украина вынуждена была бы пойти путем, соответствующим ее национальным интересам. И такое движение вполне устроило бы Россию.

Интересным ходом были и Минские соглашения, которые были нацелены не только на Украину, но и на ЕС. Германия и Франция, заинтересованные в нормальных торгово-экономических отношениях с Россией, должны были действовать в соответствии со своими объективными интересами.

***

Но если политика России на протяжении всех этих лет была правильной, то как же мы дошли до военной операции на Украине и экономической войны с Западом?



Во-первых, государственная политика планируется на десятилетия и предполагает разное развитие ситуации. Разумеется, Россия была заинтересована в решении быстром и безболезненном. Но обострение ситуации, предпринятое не нами, тоже было предсказуемым и ведет в конечном итоге в нужном Москве направлении.

Сейчас, например, западные экономики столкнулись с кризисом, вызванным тем, что они начали экономическую войну против России. И чем дальше, тем больше этот кризис будет подталкивать Европу к суверенитету и следованию своим интересам. Мы ведь почти повсеместно наблюдаем успехи в ЕС правых политических партий, которые вовсе не дружественны России, но строят свою политику не на идеологических догмах, а на объективных интересах своих стран.

Во-вторых, мы помним главный тезис США и их союзников: нам нужен «порядок, основанный на правилах». Россия и предлагает «порядок, основанный на правилах», причем правила эти декларируются самим же Западом – суверенитет, гражданские свободы, свобода торговли, неприкосновенность частной собственности.

В-третьих, да, Украина является инструментом в руках Запада, направленным против России. Нет ничего проще, чем сломать инструмент, а заодно и руки, которые его держат. Это, однако, неприемлемо в моральном отношении – «инструмент», это все же братский народ, лишь в результате исторической случайности оказавшийся противопоставленным России. С рациональной же точки зрения лучше убедить руки выпустить орудие, а само орудие использовать в своих интересах.



Анализируя действия России в украинском конфликте, следует признать, что Россия действует в рамках долговременной стратегии, которая рано или поздно даст свой эффект. Просто потому, что следование в этом направлении объективно выгодно всем.