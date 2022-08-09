Популяризации науки борьба с религией не поможет

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9 августа, вторник  |  Последнее обновление — 09:39  |  vz.ru
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У западного бизнеса появилась веская причина остаться в России

Россия замораживает западные активы для их же блага Сергей Бобылев/ТАСС
Россия вводит контрсанкции против недружественных стран. Теперь крупные компании из целого ряда государств не смогут ничего сделать со своими активами в России. Это касается иностранных банков и нефтегазовых компаний. Что теперь ждет активы BP, ExxonMobil и Total? И с какой целью вводятся эти контрсанкции – чтобы наказать или все-таки помочь иностранным партнерам?  Подробности...
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Война с Грузией показала России истинное лицо Европы

Важной эту годовщину войны делает исторический фон – еще одна специальная военная операция ВС РФ, на этот раз на Украине Musa Sadulayev/AP/ТАСС
Ровно 14 лет назад грузинские военные открыли огонь по российским миротворцам и гражданскому населению Южной Осетии. После этого Россия одним ударом разрешила многолетний национальный конфликт, причем в свою пользу. За прошедшее время Грузия успела доказать, что выучила горький урок. Другой горький урок пришлось усвоить самой России – урок от Евросоюза. Подробности...
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Зачем Зеленскому нужна ядерная катастрофа в Запорожье

Ядерной катастрофы на Запорожской АЭС не случилось благодаря российским военным Russian Look/Global Look Press
Начиная с пятницы ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Даже генсек ООН уже заподозрил неладное и лично взялся за отправку международных инспекторов на АЭС, несмотря на сопротивление Киева. Какую же тайну пытается скрыть Украина, отправляя снаряд за снарядом по ядерному хранилищу? Подробности...
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Когда Грузия начнет больше сближаться с Россией

Грузинское государство зависит от России, но не хочет этого признавать REUTERS/David Mdzinarishvili
Западные исследователи возмущены: Грузия погружается во всю большую зависимость от России. Тбилиси в какой-то мере даже стал инструментом преодоления антироссийских санкций и уж точно отказался к ним присоединяться. Однако на пути дальнейшего политического сближения России и Грузии есть ряд очень серьезных препятствий. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Популяризации науки борьба с религией не поможет

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Миф о борьбе науки и религии ложен – вытеснение религии освобождает место вовсе не для науки. В условиях хотя бы минимальной свободы и рынка это место заполняется самым дремучим оккультизмом и лженаукой. Подробности...

Венгрия выбрала Чака Норриса вместо трансвеститов

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
В свое время венгры стали одной из движущих сил Крестовых походов. Венгрия защитила Европу от османского нашествия. Сегодня маленькая девятимиллионная нация одна готова сражаться за то, чтобы остаться самой собой. Подробности...
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В сфере культуры не стоит копировать Украину

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Если мы хотим обновления культуры, то нужно не столько клеймить «врагов», призывая кары на их головы, сколько пропагандировать и продвигать тех, кто в это время остался со своим народом. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Новая тактика Пентагона на Украине

Дипломатию Германии губит демократия

КНР и Тайвань. Суть конфликта

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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Популяризации науки борьба с религией не поможет

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		9 августа 2022, 09:00

    Согласно недавнему исследованию ВЦИОМ, треть россиян (35%) считают, что Солнце вращается вокруг Земли, а не Земля вокруг Солнца. Это прискорбное проявление невежества вызвало определенную заочную полемику. Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин связал такую безграмотность с «религией и школьными пробелами». Ему возразил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, который «категорически не согласен с утверждениями, что вскрывшееся невежество многих соотечественников в области астрономии имеет какое-либо отношение к вере и религиозности. Верующий человек по определению не может с пренебрежением относиться к естественнонаучным знаниям».

    Действительно, печальный результат опроса еще раз указывает на необходимость научного просвещения. Можно было бы подумать, что для обычного человека не важно, как устроена Солнечная система, – ему же на Марс не лететь, но общая безграмотность в отношении устройства природного мира – вещь далеко не безобидная. Пустота легко заполняется лженаукой, паническими слухами и суевериями, когда люди несутся сжигать вышки 5G или боятся прививок больше, чем болезней.

    Важно и то, что человек, лишенный знаний о мире, в каком-то важном отношении обделен – он лишен возможности изумляться чудесам нашей вселенной. Ученые (или связанные с наукой журналисты), которые занимаются популяризацией научных знаний, делают чрезвычайно важное и общественно полезное дело, и сам Владимир Сурдин заслуживает благодарности за свои просветительские выступления в Сети.

    Однако такое важное и достойное дело, как популяризация науки, в некотором отношении загрязнено именно тем, с чем оно призвано бороться – иррациональными мифами. Главным из этих мифов является «тезис конфликта» – представление, что наука и религия противостояли исторически и продолжают противостоять на уровне принципиальных подходов к реальности.

    Этот миф весьма популярен, но, на самом деле, он еще менее научен, чем представление о том, что Солнце вращается вокруг Земли. Он возник в последней четверти XIX века и, в отличие от других мифов, корни которых теряются во тьме веков, у него есть конкретные авторы. Это Джон Уильям Дрейпер (1811 – 1882) и Эндрю Диксон Уайт (1832 – 1918). Дрейпер выступил с книгой «История конфликта между религией и наукой» (1874), Уайт со своим трудом «История борьбы науки и религии в христианском мире» (1896). Оба произведения оказались востребованными и мегапопулярными – множество легенд или, как мы бы сейчас сказали, фейков, берущих начало именно в них, вошли в общественное сознание как что-то «известное каждому образованному человеку».

    Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Причины этого понятны: в XIX веке формируется сциентизм, представление о науке как о единственном источнике истины и спасительнице человечества, а затем его подхватывают тоталитарные режимы ХХ века, которым Дрейпер и Уайт – как и сам тезис о конфликте – пришлись очень кстати. Наше поколение, учившееся в советской школе, усвоило представление о «борьбе науки и религии» на уровне рефлекса. Однако история науки – это серьезная академическая дисциплина, и нам стоит обратить внимание на то, что говорят специалисты в этой области.

    Историк науки Лоренс М. Принципе в своей серии лекций об отношениях науки и религии говорит, что книгу Дрейпера невозможно рассматривать в качестве серьезного труда по истории. Как говорит историк, «к несчастью, книга Дрейпера – одно из худших исторических сочинений, которые только могут попасть вам в руки. Исторические «факты» тенденциозно подобраны, хронология и причины событий намеренно искажены. Мы обнаруживаем ни на чем не основанные интерпретации, цитаты, зверски вырванные из контекста, и случаи, когда Дрейпер приписывает тому или иному историческому персонажу высказывания, прямо противоположные по смыслу тому, что он говорил в действительности... Большая часть книги Дрейпера настолько смехотворна, настолько мелодраматична, настолько оголтела, что трудно читать это без улыбки...». Книга Уайта, как отмечает Принципе, выглядит более солидно из-за приложенного к ней справочного аппарата, но он также впадает в логические ошибки и опирается на фальшивые источники.

    «Стэндфордская Энциклопедия философии» выражает ту же позицию: «Подавляющее большинство авторов, работающих в области отношений науки и религии, критикуют модель конфликта и полагают, что она основана на поверхностном и предвзятом прочтении исторических данных». Наука не только не развивалась «в борьбе с религией». Она была создана христианами и опиралась на специфически христианскую картину мира. Как замечает социолог религии Родни Старк, «Христианство видело Бога как разумное, реагирующее, надежное и всемогущее Существо, и Вселенную – как Его личное творение, имеющее, таким образом, рациональную, подчиненную законам, стабильную структуру, ожидающую человеческого понимания».

    Мы можем привести слова человека – Владимиру Сурдину, несомненно, хорошо знакомого – Иоганна Кеплера. Как он писал своему другу и наставнику, немецкому астроному Михаэлю Местлину, «Бог, который утвердил все в мире согласно с численными нормами, наделил человека разумом, который способен постичь эти нормы». Можно указать три причины, по которым миф о конфликте, несмотря на его очевидную ложность, проявляет определенную устойчивость. Во-первых, мы унаследовали его от советского периода, когда он был обязательной частью идеологии и провозглашался в учебниках и научно-популярных книгах. Мы обычно не ставим под вопрос то, что усвоили в детстве.

    Во-вторых, люди проявляют естественную потребность в мифах, а в мифе всегда должен присутствовать конфликт, столкновение добра и зла, участие в котором на стороне «добра» наделяет жизнь адептов смыслом. В мифологии научного атеизма «добро» в лице науки, которая ассоциируется с «разумом», «просвещением» и «гуманностью», борется со «злом» в лице религии, которая воплощает «невежество», «глупость» и «жестокость». Признать, что центрального, основополагающего конфликта атеистической мифологии просто не существует, – значит выдернуть из нее стержень.

    В-третьих, так уж устроены медиа – особенно в эпоху интернета, – что они ищут и увеличивают скандалы. Если бы Ричард Докинз писал только научно-популярные книги по биологии (к чему у него есть несомненный талант), он был бы малоизвестным автором. Яростные (и довольно безграмотные) нападки на религию сделали из него мегазвезду. В качестве спарринг-партнеров к воинствующим атеистам подбираются крайние фундаменталисты, которые желают учиться «химии по псалтыри». В результате сторонники крайних точек зрения занимают в медиасфере непропорционально много места, и у внешнего наблюдателя возникает впечатление, что ученые в целом – ярые атеисты (что на самом деле не так), а церковники учат астрономию по святым отцам (что тоже неверно).

    Миф о конфликте не просто неверен – он вреден. В советские годы была практика «продаж в нагрузку»: если вы хотели купить интересную книгу, вы должны были купить «в нагрузку» какие-нибудь идеологические издания, которые по доброй воле никто не брал. «Борьба с религией» привязывает «в нагрузку» к делу научного просвещения определенную идеологию – и люди, которые не хотят брать этой идеологии, отвращаются и от науки. Это, несомненно, вредит делу ее популяризации.

    Миф о борьбе науки и религии ложен в еще одном отношении – вытеснение религии освобождает место вовсе не для науки. В условиях хотя бы минимальной свободы и рынка это место заполняется самым дремучим оккультизмом и лженаукой.

    Поэтому для дела научного просвещения – дела, несомненно, нужного и важного – было бы очень полезно разграничить, собственно, науку и атеистическую идеологию. Разумеется, вы в полном праве быть атеистом и открыто проповедовать свои убеждения. Но вы неизбежно оказываетесь перед выбором, какую именно цель вы перед собой ставите: популяризацию науки или борьбу с религией. Эти цели не только не совпадают, но и противоречат друг другу.

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