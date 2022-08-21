США пытаются лишить Россию «мягкой силы»

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21 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:42  |  vz.ru
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Новый глобальный кризис стал неизбежным

Кризисные очаги наблюдаются по всему миру REUTERS/Pavel Mikheyev
Наступления новой мировой рецессии уже практически никто не отрицает. Кризисные очаги наблюдаются в США, в Европе, в Китае. Откуда именно ждать беду, никто даже не берется предугадать. Ведь погрузить весь мир в новый экономический кризис может простая случайность. Каким он может быть и к чему готовиться России? Подробности...
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Что мешает ВМФ России исправить «ошибку Горбачева»

Решения, принятые 30 лет назад политическим руководством страны, по-прежнему ограничивают наши военные возможности Павел Львов/РИА Новости
В России предложили вернуть тактическое ядерное оружие морскому флоту. Однако такой шаг означал бы отказ Москвы от «джентельменского соглашения» между Горбачевым и Бушем-старшим. Насколько эта идея реализуема и востребована в сегодняшних реалиях? Даст ли ТЯО преимущество ВМФ России в Мировом океане? И как на такие действия отреагирует Вашингтон? Подробности...
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Киев решил досаждать крымчанам с воздуха

Боезапас, который нес украинский беспилотник, не смог повредить штаб-квартиру Черноморского флота соцсети
Последние несколько дней Крым и Севастополь отражают нападения вражеских малых беспилотников. В субботу украинские диверсанты атаковали штаб-квартиру Черноморского флота, но дрон был сбит в последний момент. Местные власти поясняют, что Киев пытается психологически воздействовать на крымчан, и призывают не поддаваться на провокации. Подробности...
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«Рыночные реформы» ввергают Литву в разорение электричеством

Цены на электричество разоряют жителей Прибалтики REUTERS/Ints Kalnins
«Биржевые механизмы», введенные не так давно Литвой в электроэнергетике, подняли в этой стране цены на электричество до невиданных ранее высот. Сотни тысяч граждан страны были обмануты поставщиками электроэнергии. В итоге даже магазины отключают холодильники и освещение, холодное пиво становится дефицитом. Как же все это произошло и что думают об этом сами литовские жители? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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США пытаются лишить Россию «мягкой силы»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Вашингтон бьет по российским инструментам «мягкой силы». Это часть его политики по выстраиванию железного занавеса и организации майданов на постсоветском пространстве. И вопрос в том, как на это будет реагировать российская власть. Подробности...

Немцы пытаются спрятаться от смерти

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Подавляющее большинство не ходит на кладбище, да и в храмы, впрочем, тоже. Всё, что связано со смертью, у них вызывает неприятное, почти брезгливое чувство, замешанное на каком-то животном страхе и непонимании. Подробности...
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Вне Русского мира Украине суждена печальная судьба

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Украина никогда в своей истории не была ни свободной, ни самостоятельной, ни суверенной, ни неделимой, ни независимой страной. В светлые дни своего недолгого детства она была одним из центров большого Русского мира. Все остальное время – диким полем, местом раздоров и склок. Подробности...
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Когда замерзнет Европа

Зачем украинцы обстреливают АЭС

За что в США ценили Гитлера

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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В Крыму открылся фестиваль «Таврида.АРТ»

В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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В России представлен макет новой орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Геворг Мирзаян

    США пытаются лишить Россию «мягкой силы»

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		21 августа 2022, 13:15

    США продолжают пополнять список юридических и физических лиц, против которых они вводят санкции. Недавно в него попали два новых россиянина и четыре организации. Среди них – организация «Креативная дипломатия» Натальи Бурлиновой, а также сама госпожа Бурлинова. Ее и ее организацию обвиняют в работе с российской разведкой и российским правительством.

    Казалось бы, ничего страшного – россияне привыкли к постоянному пополнению персональных санкций и ограничений против малоизвестных широкому кругу соотечественников организаций, а эксперты даже считают эти санкции своего рода громоотводом. В рамках нынешней логики взаимоотношений Соединенные Штаты должны вводить санкции – так лучше уж пусть вводят персональные, чем новые секторальные, которые ударят по российской экономике в целом.

    На самом деле все не так просто. «Креативная дипломатия» – одна из немногих российских НКО, работающих в области «мягкой силы» (то есть влияния на страны через культурные, образовательные и иные невоенные и не силовые механизмы), а также публичной дипломатии. Именно работающая, а не распиливающая государственные средства и не исполняющая роль синекуры для отставных чиновников и дипломатов. Целью НКО было наладить мосты и коммуникации между молодыми лидерами из России и западных стран – прежде всего США и государств Евросоюза. В рамках этих программ иностранные журналисты, политологи, научные кадры приезжали в Россию и проводили дискуссии/встречи/посиделки с российскими коллегами – что, как известно, является куда более эффективным вариантом общения, чем переброска обвинений и мифов через СМИ. И понятно, что США – заинтересованным не просто в углублении российско-западного конфликта, а в построении самого настоящего «железного занавеса» вокруг России – не нужны подобного рода программы, которые обесценивают всю работу западной пропагандистской машины по расчеловечиванию русских.

    Конечно, кто-то сейчас скажет, что внесение госпожи Бурлиновой и ее «Креативной дипломатии» в санкционный список – это признание заслуг в деле борьбы против подобного расчеловечивания. И, наверное, будет прав. Но в то же время нужно понимать, что эти санкции если не ставят крест, то резко сокращают возможности «Креативной дипломатии» – вряд ли кто-нибудь из мейнстримных или надеющихся попасть в мейнстрим молодых западных лидеров готов будет поддерживать контакт с подсанкционной российской организацией, не говоря уже об участии в ее программах.

    Еще до начала спецоперации на Украине выпускников программ «Креативной дипломатии» вызывали на допросы в ФБР и требовали рассказать о том, не были ли они завербованы российской ФСБ – а теперь, возможно, будут устраивать допросы с пристрастием. А то и с автоматической выдачей волчьего билета. Молодым лидерам это надо? И с большой долей вероятности можно предположить, что удар по «Креативной дипломатии» – это лишь начало западных санкций против российских НКО, работающих за рубежом. В том числе (а точнее, прежде всего) на постсоветском пространстве.

    Фото: Russian International Affairs Council/YouTube

    Надо разбивать замыслы

    Запад понимает, что «мягкая сила» – это самый эффективный инструмент для того, чтобы не только добиться самой настоящей изоляции России, но и выбить из-под нее постсоветское пространство. Так, как они выбили Украину и практически выбили Молдавию и Грузию. Так, как они сейчас успешно выбивают Армению и Казахстан.

    Схема и методы очень просты – Запад просто воспитывает новую элиту в этих странах. Журналистов, политологов, экспертов, ученых, да и просто лидеров общественного мнения. Навязывает через специальные программы свои ценности, проводит обучающие мероприятия со своими лекторами в «правильных» направлениях, подсаживает на гранты и иные варианты сотрудничества, вписывает в правильную среду общения из числа западных коллег. И получается ситуация, когда страны постсоветского пространства в экономическом плане и с точки зрения обеспечения безопасности полностью зависят от Российской Федерации, но при этом тамошние элиты уже во многом являются американо- и европоцентричными. А значит, через несколько лет или через поколения эти государства – с учетом их внутриполитических и внутриэкономических проблем – вполне могут стать жертвами очередных майданов.

    Предотвратить такой сценарий можно лишь проведением комплексной политики со стороны Москвы. Какие-то элементы этого комплекса Российская Федерация уже реализует – например, проводит специальную военную операцию на Украине (дабы показать всем соседям, как она будет реагировать на проекты появления «Антироссий» на границе). Однако, выражаясь словами Сунь Цзы, осаждать крепости противника – это самый затратный сценарий войны. Самый лучший же – разбить замыслы противника. То есть отвечать на западную «мягкую силу» своей. На мой вопрос, почему Россия не очень активна в этом смысле, один приближенный к власти политолог ответил: «Мы отвечаем, но об этом никто не знает» – чем поверг меня в шок, поскольку «мягкая сила» с точки зрения программ обучения лидеров и культурного влияния не может быть «неизвестной». 

    Ирония в том, что у российской «мягкой силы» потенциально есть колоссальные конкурентные преимущества перед западной (нахождение стран бывшего СССР в рамках русскоязычного и русскокультурного пространства, пресловутая экономическая зависимость этих государств от российского рынка, трудовая миграция и т. п.).

    А проблема в том, что для реализации этих преимуществ нужна целенаправленная государственная политика, осознание важнейшего значения «мягкой силы» (и того, что правильно выстроенная, профинансированная и наполненная профессионалами НКО может работать по направлению «мягкой силы» на порядок эффективнее посольства с его забюрократизированностью).

    Ну и, наконец, максимальная защита российских НКО от западных санкций и их последствий – примерно такое же внимание к их нуждам, которое государство уделяет крупному бизнесу. Вот только представители крупного бизнеса не всегда работают на интересы родной страны, ее внешней политики и безопасности – а институты «мягкой силы» работают. Если, конечно, им дать работать.

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