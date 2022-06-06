Украина Мазепы против Украины Пушкина

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Проблемы с российским газом вернули Европу к древним способам отопления

Дрова стали последней надеждой европейцев не замерзнуть зимой Norbert Michalke/imagebroker/
Global Look Press
Колоссальный рост цен на газ и электричество породил в Европе интерес к давно забытому виду топлива – обыкновенным дровам. Ажиотажный спрос на дрова накрыл весь континент – от Прибалтики до Великобритании. Дрова превращаются для европейцев в «новую нефть», и это породило в ЕС целый ряд новых социальных явлений. Подробности...
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Германия сделала фокусы своей тактикой на Украине

Бербок поддержала предоставление Киеву статуса кандидата в члены ЕС Zuma/ТАСС
Вопреки ожиданиям, глава МИД Германии поддержала предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Однако поводов для радости у Киева нет. Во-первых, это не то, чего на самом деле просил от Европы Зеленский. Во-вторых, тактика Германии в отношении Украины окончательно оформилась – это тактика уличного фокусника.  Подробности...
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Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений

Мариупольский порт обещают превратить в базу торгового флота ДНР Владимир Гердо/ТАСС
«Первый вопрос, который задавался после освобождения: «А Россия здесь надолго? Вы уйдете или нет?». Такими словами эксперты описывают главные вопросы, которыми сейчас задаются миллионы жителей Херсонской и Запорожской областей. Какими действиями и примерами Россия доказывает, что эти освобожденные территории теперь навсегда вернулись в ее состав? Подробности...
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На Западе стали готовить Украину к «зраде»

США уходят с курса поддержки Украины Ron Adar/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
На Западе все громче слышны голоса о неотвратимости поражения Украины и необходимости для киевских властей идти на уступки России. Пока эти заявления звучат на уровне экспертного сообщества, но и отражают настроения во многих правящих кругах, считают политологи. Почему политики и аналитики в США и Европе изменили риторику по Украине и что это значит для Москвы и Киева? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Украина Мазепы против Украины Пушкина

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Украина, больная своим опоздавшим родиться и оформиться национализмом (в самой Европе давно разрушенным), сама готова уничтожить свою культуру. Сама готова вырвать свой последний глаз (если только ей пообещают, что соседу вырвут оба). Подробности...

Почему Кремль не ускоряет спецоперацию на Украине

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Люди в России жаждут скорейшего освобождения Харькова, Одессы и даже Киева. При этом они не понимают, какую цену придется заплатить за их нетерпение. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Как в Китае работает «культура отмены»

Вадим Чекунов
Вадим Чекунов, писатель, литературный критик (Шанхай)
Судьба подарила мне шанс своими глазами наблюдать совсем иную жизнь и видеть, как реагирует общество, защищая себя. И на бытовом уровне, и на уровне культуры. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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Кто впервые поссорил Россию и США

Зачем России нужна Африка

Как бороться с украинскими диверсантами

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Великобритания празднует 70-летие пребывания на троне Елизаветы II

Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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В ДНР появится собственный торговый флот

У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Владимир Можегов

    Украина Мазепы против Украины Пушкина

    Владимир Можегов
    публицист
    		6 июня 2022, 09:06

    «Ленинопад» на Украине ни у кого в России, думаю, не вызывает сегодня больших эмоций. Можно сказать, что сносом памятников своему отцу-основателю украинцы сами расчистили дорогу российской бронетехнике. Ну да бес с ним, с Ильичом. А вот что касается борьбы с Пушкиным, то здесь все гораздо печальней. То есть, самому Пушкину, конечно, ничего не угрожает, а вот Украине… Народу Украины последнее грозит потерей не только государственности, но и культуры. А это гораздо серьезней. 

    Историческое дело империй – расширяться за счет периферийных национальных образований. Так вели себя все империи: Персия, Македония, Рим. Но при этом, как правило, национальным образованиям после неизбежной и проигранной ими войны становилось лучше. Сохранив свое национальное лицо, и даже, как правило, национальную власть, они получали при этом самую развитую цивилизацию и самую высокую на тот момент мировую культуру. Получали новые векторы развития и точки роста.

    Не только демилитаризация и денацификация, но восстановление Российской Империи – вот то великое историческое событие, которое происходит на наших глазах в результате трагических во многом событий. Причем, империя возрождается не ради «имперских амбиций», а ради защиты христианской европейской традиции и культуры, которые активно уничтожаются на бывшем Западе, на глазах превращающемся в бессмысленное мультикультурное месиво.

    Но что может ожидать нацию, которая сознательно уничтожает свои точки роста? Уничтожает свои горизонты культуры? Такую нацию ждет только распад. Увы, украинцы, в силу своего несчастного национального характера, упорно движутся именно в этом направлении.

    Нападки на Пушкина начались задолго до 2022 года. Вскоре после Майдана, 6 июня 2014 г., в Харьковском сквере поэзии вандалы осквернили памятник Пушкину, нарисовав на нем тризуб и оставив надписи: «Слава Украине», «Вате собираться тута», «Место авиаудара» (незадолго до авиаудара ВСУ по Луганску). В Чернигове зимой 2017 г. обезглавили памятник Пушкину, установленный еще в 1900-м г. (в память о пребывании здесь поэта). Во Львове дважды уничтожали бюст Александра Сергеевича у здания Русского культурного центра. В 2019 в Золодчеве в городском сквере ночью сбросили бюст Пушкина с пьедестала. В Тернополе переименовали сквер им. Александра Пушкина, дав ему имя Чорновила, одного из организаторов украинского РУХа. В Ивано-Франковске Северный бульвар имени Александра Пушкина стал просто Северным бульваром. Все это постигло Пушкина за то, что он «занимал антиукраинскую позицию».

    С началом спецоперации историк Владислава Осьмак из Киево-Могилянской академии заявила: «Никто не будет скучать по памятникам Пушкину». Один из инициаторов переименования улиц Львова, политолог Тарас Рад проясняет свою позицию: «Дерусификация – это концептуальный термин, нас же больше волнует деколонизация… Советский Союз считал русскую культуру, так сказать, высшей культурой, а культуру других народов принижал как провинциальную».

    Но с хуторским сознанием, как выяснилось за тридцать лет «независимости», государства не построишь. А вот потерять последние связи с большой культурой – можно. Вообще, ничего удивительного в позиции Украины нет. Именно так всегда и везде ведет себя местечковое сознание. Пушкин же – истинно имперский поэт, воспевший славу русского оружия. Отношение к нему украинского националиста сродни отношению какого-нибудь бывшего карфагенского сателлита к Вергилию. Едва ли ему могут прийтись по нраву такие, например, строки: 

    …Но вы, мутители палат,
    Легкоязычные витии;
    Вы черни бедственный набат,
    Клеветники, враги России!
    Что взяли вы?.. Еще ли росс
    Больной, расслабленный колосс?
    Еще ли северная слава
    Пустая притча, лживый сон?
    Скажите: скоро ль нам Варшава
    Предпишет гордый свой закон?
    Куда отдвинем строй твердынь?
    За Буг, до Ворсклы, до Лимана?
    За кем останется Волынь?
    За кем наследие Богдана?
    Признав мятежные права,
    От нас отторгнется ль Литва?
    Наш Киев дряхлый, златоглавый,
    Сей пращур русских городов,
    Сроднит ли с буйною Варшавой
    Святыню всех своих гробов?»

    Или о Мазепе в знаменитой «Полтаве»:

    …далеко преступны виды
    Старик надменный простирал;
    Что он не ведает святыни,
    Что он не помнит благостыни,
    Что он не любит ничего,
    Что кровь готов он лить как воду,
    Что презирает он свободу,
    Что нет отчизны для него…

    В предисловии к первому изданию «Полтавы» Пушкин высказывается еще определеннее: «Мазепа есть одно из замечательнейших лиц той эпохи. Некоторые писатели хотели сделать из него героя свободы, нового Богдана Хмельницкого. История представляет его честолюбцем, закоренелым в коварствах и злодеяниях, клеветником Самойловича – своего благодетеля, губителем отца несчастной своей любовницы, изменником Петра перед его победою, предателем Карла после его поражения; память его, преданная церковью анафеме, не может избегнуть и проклятия человечества».

    Реальный Мазепа, имея (в дружбе и союзе с Петром) к старости всё, что только можно пожелать, буквально за один год все же и потерял, предав и Петра, и веру (связавшись с иноверцем Карлом), и свой народ (который в большинстве своем за Мазепой не пошел). Поистине, печальная и удивительная судьба, какое-то невероятное в своей бессмысленности легкомыслие убеленного сединами старца. И – многими своими чертами высвечивающее национальный характер украинца.

    Причины предательства обласканного Петром гетмана до сих пор ставят в тупик исследователей. Пушкин же, своим поэтическим гением, угадывает – если не фактически, то психологически – точно. Пушкинский Мазепа глубоко в сердце затаил обиду на Петра, за неосторожное слово оттаскавшего его когда-то на пиру за усы. Состарившаяся вместе с гетманом тяжкая обида побеждает здравый смысл, мутит ум старика и бросает его в гибельную авантюру.

    Здесь, как в капле росы, являет себя и весь украинский национализм. Тяжкая обида на прозорливого поэта разрешается в сносах памятников и учреждением «Серебряного креста Мазепы» – нелепейшей награды обер-предателя, сумевшего одним разом всего лишиться, все проиграть, и все погубить. У Пушкина последнее усугубляется еще и безумием юной возлюбленной Мазепы Марии, в которой можно видеть персонификацию души украинского народа.

    Затаенная обида, коварное предательство, помутнение рассудка. В конечном счете – слабость духа национального эгоизма, которому не на что внутри себя опереться. Но слабый духом в конечном счете всегда будет побежден сильным – таков генезис украинской трагедии в описании Пушкина. Но, конечно, никакой неприязнью к украинскому народу, тем паче ненавистью, Пушкин не страдал. Лирические строки «Полтавы»: «Тиха украинская ночь…» не просто хрестоматийны, это одни из лучших поэтических строк об Украине. 

    Конечно, Пушкин любил Украину, и притом хорошо знал ее, объездив немало малоросских сел и городов в годы пребывания в «южной ссылке» (1820-1824) и в 1829 году: Чернигов, Нежин, Прилуки, Пирятин, Лубны, Кременчуг, Перекоп, Чаплинка, Каховка, Херсон… Один или два раза поэт бывал в Киеве, подолгу жил в совсем молодой тогда Одессе (фактически – его ровеснице) и Днепропетровске (тогда – Екатеринославе). По подсчетам пушкинистов, за четыре года Пушкин проехал по Украине не менее 5700 верст, побывав более чем в 120 населенных пунктах Черниговской, Полтавской, Екатеринославской, Таврической, Херсонской, Подольской, Киевской и Волынской губерний. Поэт прекрасно знал природу, быт, живую украинскую речь и украинские песни. С удовольствием пользовался малороссийскими оборотами речи (например, в «Борисе Годунове», сцена у литовской границы) и сюжетами («Казак», «Русалка»). Пушкин намеревался даже написать историю Малороссии (о чем 28 апреля 1829 г. М.П. Погодин сообщает в письме С.П. Шевыреву). Правда, успел написать лишь небольшой очерк и составить общий план работы. В его кругу общения было немало людей с украинскими корнями, например, лицеист Илличевский, Иван Малиновский, декабрист Рылеев, Федор Глинка, Анна Керн, и, конечно, Гоголь.

    Конечно, идея «независимой Украины» никому во времена Пушкина в голову не приходила. Резко негативно об «украинстве» высказывался и родившийся и выросший в Киеве Михаил Булгаков. Да, для большой русской культуры идея самостийности Украины всегда была нонсенсом и глупостью, за которой ничего, кроме местечкового хуторского упрямства, нет. Удивительным и трагическим образом эти непреодолимые моменты в характере украинца выражаются сегодня. Украина рвется в Европу, высокая культура которой перемалывается под знаменами мультикультурализма. Сегодняшнюю Европу, потерявшую все свои национальные смыслы, разрушающую свои церкви, переставшую читать Данте, Гете, Шекспира, заливает новое варварство.

    Но Украина, больная своим опоздавшим родиться и оформиться национализмом (в самой Европе давно разрушенным), сама готова уничтожить свою культуру. Сама готова вырвать свой последний глаз (если только ей пообещают, что соседу вырвут оба). Печальная судьба, которую прозорливо провидел другой большой русский поэт, Иосиф Бродский:

    С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи!
    Только когда придет и вам помирать, бугаи,
    будете вы хрипеть, царапая край матраса,
    строчки из Александра, а не брехню Тараса. 

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