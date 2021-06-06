Пушкин – это русская победа над временем

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НОВОСТЬ ЧАСА

В Киеве анонсировали телефонный разговор Зеленского и Байдена

7 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 18:27  |  vz.ru
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Когда начнутся поставки газа по «Северному потоку – 2»

«Северный поток-2» готов принимать первый газ Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Самый страшный сон Украины стал явью. Укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Это значит, что после испытаний по ней пойдет первый российский газ в Европу и случиться это может уже в августе. Не за горами и вторая нитка. По ней газ пойдет к началу отопительного сезона, считают эксперты. Это радостная новость не только для акций Газпрома, но и для самих европейцев. Подробности...
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Сбежавшему на Украину Гудкову грозит смертельная опасность

Гудков сбежал на Украину из-за уголовного дела в России Евгений Разумный/
Ведомости/ТАСС
Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков уехал на Украину из-за возможного уголовного преследования в России. Оказавшись в Киеве, он назвал свое решение «серьезным и сложным». По мнению экспертов, такой шаг может обернуться для Гудкова не только негативными политическими последствиями, но и может стать трагическим. Почему экс-депутат отправился именно в Киев и как это повлияет на его будущее? Подробности...
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России срочно нужны военно-транспортные самолеты

Обновление Ил-76 – единственная реальная надежда российской Военно-транспортной авиации Александр Лавренко/РИА Новости
Будущее российской военно-транспортной авиации (ВТА) впервые за долгое время обсуждалось на самом высоком уровне. В каком состоянии ВТА ВКС РФ находится сегодня, почему это крайне важный вопрос для безопасности нашей страны и какие военно-транспортные самолеты нужны России для ее текущих задач? Подробности...
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Как долго продлится распря Белоруссии и Украины

В сложных ситуациях Белоруссия поддерживала Украину, напомнили в Минске Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
После значительной деградации отношений между Белоруссией и Украиной и ввода странами экономических ограничений в адрес друг друга, Минск заявил о готовности сесть за стол переговоров с Киевом ради возвращения к «партнерскому формату». Почему Лукашенко протягивает руку дружбы Зеленскому и готова ли Украина поступиться «европейской солидарностью» ради выгодных отношений с Белоруссией? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Избрание Асада выглядит более честно, чем победа Байдена

Дарья Митина
Дарья Митина, секретарь ЦК Oбъединеннoй Кoммунистическoй Партии
В то время, когда вся мировая пропагандистская машина захлебывалась лаем «Дни режима Асада сочтены», из уст сирийских министров, военачальников, самого президента мы слышали: «Время работает на нас». И оно сработало. Подробности...
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Вирус помог правительствам приземлить человечество

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
«Золотой век» свободы передвижения оказался недолгим. Но его преимущества были столь впечатляющими, что их потеря выглядит сейчас весьма трагично. Подробности...
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Пушкин – это русская победа над временем

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Сегодня день рождения одного из величайших русских людей, когда-либо живших. Он дал ответы на «проклятые вопросы» своего времени, да и всей истории в целом. Ответы, которые он завещал и всей, рожденной им, русской литературе, и русскому народу, в дух которого и его победу над временем и «тьмой низких истин», несомненно, верил. Подробности...
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Кто такой Рон Десантис

Ключи от Киева в руках у Батьки

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«Бандеровцы» против «Брата»

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В Красноярском крае в начале лета появились глубокие сугробы

В природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края установилась холодная температура и выпало большое количество снега. Отдыхающие в парке туристы фотографируют глубокие сугробы, стоя по пояс в снегу
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Пандам в пекинском зоопарке устроили райскую жизнь

К лету в Пекинском зоопарке обновился вольер для больших панд. Появились различные спортивные сооружения для того, чтобы эти милые животные могли играть, а также весело и комфортно проводить время. Большая панда является одним из наиболее посещаемых обитателей, поэтому именно эти животные получают огромное внимание со стороны работников зоопарка
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В День защиты детей в московском парке Горького прошел фестиваль «Большая перемена»

1 июня, в День защиты детей, двери парка Горького открылись для Всероссийского фестиваля «Большая перемена». Целый день для участников фестиваля проводились мастер-классы и викторины, призванные раскрыть сильные стороны и проявить таланты участников. Фестиваль завершился концертом с участием российских звезд
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В Киеве анонсировали телефонный разговор Зеленского и Байдена
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    Владимир Можегов

    Пушкин – это русская победа над временем

    Владимир Можегов
    публицист
    		6 июня 2021, 12:06

    В своих «Записках» Александра Смирнова-Россет приводит рассуждения Пушкина о роли личности в истории: «Разумная воля единиц или меньшинства управляла человечеством. В массе воли разъединены, и тот, кто владеет ею, – сольет их воедино! Роковым образом, при всех видах правления, люди подчинялись меньшинству или единицам, так что слово «демократия» в известном смысле, представляется мне бессодержательным и лишенным почвы. В сущности, неравенство есть закон природы. Ввиду разнообразия талантов, даже физических способностей, в человеческой массе нет единообразия; следовательно, нет и равенства. Все перемены к добру или худу затевало меньшинство; толпа шла по стопам его, как панургово стадо».

    Итак, великие личности – есть орудия Провидения. Интуиция этой мысли всегда была свойственна Пушкину (что и понятно, ведь и сам он был великой личностью). Отсюда его пристальное внимание к Наполеону, Петру Великому и другим великим деятелям истории. «Петр Великий есть сам всемирная история», «Ломоносов … был первым русским университетом». Если Гегель увидел в Наполеоне воплощение своего «мирового духа», то, несомненно, нечто подобное видел в Наполеоне и Пушкин. Для него это был человек, в котором воплотилась сама история, который сам стал воплощением истории. Человек, который имел волю и дал себе право двигать «двуногих тварей миллионы» в нужном себе направлении. Наполеон был тем, в ком центральная пушкинская тема – личность и свобода, личность и история – достигла своего экстремума.

    В глазах Пушкина Наполеон – безусловно, великий человек. Но насколько человек, даже самый великий, вправе распоряжаться своим гением по своему произволу? Ведь в его руках – судьбы миллионов. Корсиканец имел гений и волю встать выше всех, но имел ли он право? Совместимы ли гений и злодейство? Орудие Бога он или узурпатор и, стало быть, орудие антибога? – вот вопросы, которые ставит Пушкин, и вот как он их решает: «оставь герою сердце».

    Милосердие, милость к падшим – есть несомненный признак божественной инспирации. Сердце героя не может быть холодно и гордо до совершенного презрения ближних.

    Неким близким отражением этих вопросов и своеобразным отражением Наполеона становится и образ Онегина. «Уж не пародия ли он?» – вопрошает себя Татьяна, когда, посетив «келию» Онегина в его имении, рассматривает внешние проявления его внутреннего мира (читает подчеркнутые им места в его книгах). Там же, кстати, ее встречает и бюстик Наполеона – неслучайная, конечно, деталь. Так и есть: Онегин – пародия на Наполеона, пародия на Героя. И вот почему он терпит крах. Ибо важнейшая черта героя, по Пушкину, – наличие сердца. У Онегина же вместо сердца – бытийная скука и отвлеченная мораль. И то, и другое, согласно Пушкину – демонические инспирации. Тем предрешена и трагическая развязка. Онегин убивает на дуэли друга-поэта, по сути, от скуки и раздражения, следуя правилам света, которым сам не верит.

    Фото: Художник О.А. Кипренский

    Наполеон же, чтобы поднять дух своих солдат, заходит в чумной барак, рискуя жизнью. Следовательно, он инспирирован чем-то большим, чем эгоизм, гордыня всё презирающего ума и чувство самосохранения. Следовательно, он герой истинный: «Оставь герою сердце... что же Он будет без него? Тиран...» («Герой»).

    Но, увы, «историк строгий гонит» мечты поэта, утверждая, что сей эпизод с Наполеоном – исторический миф. И каков же ответ Пушкина? Это ответ истинного поэта, для которого высшая истина дороже правды факта. Потому что «Тьмы низких истин мне дороже Нас возвышающий обман…» – это, конечно, о высшей истине, для которой и исторический факт – вещь, в общем, второстепенная. Потому что есть правда факта, а есть факт истины, есть пространство земли, а есть – пространство идеала, у которого своя логика и свои перспективы измерения «факта». «Нас возвышающий обман» – это, можно сказать, кредо пушкинского идеализма и пушкинской философии личности. Человек «правды факта», человек «демократии» (демократия – бессодержательна) – низок по своей природе, поскольку, будучи детерминирован земной правдой факта, не в силах, сбросив узы земных представлений, подняться над страстями и слабостями, которым, конечно, подвержены даже герои и гении.

    Конечно, «нет правды на земле». Но «правды нет и выше» – пушкинский вопрос, а не ответ. Да, есть – «так было», а есть – так должно быть. Это формула высшего бытия, «золотого сечения», которую знает человеческое сердце, и на которую мгновенно откликается, как на единственно верную истину. Вот последний ответ пушкинского идеализма, который, в отличие от Онегина, свой жизненный поход (свое исследование свободного человеческого духа) кончает формулой «Памятника»: «Веленью Божию, о муза, будь послушна». Что и понятно: гений только тогда гений, когда он слышит голос Абсолюта (единственно верный) и следует ему.

    У Гегеля добро и зло – лишь разный род пищи Мирового духа на пути самопознания. У Пушкина «добру и злу внимая равнодушно» – лишь последняя объективность Духа, развязывающего сердечные привязанности и побеждающего страсти. Но само добро при этом – ценность абсолютная. Герой без сердца – только тиран. А Петр, который бражничает с недавним врагом, им прощенным, празднуя победу над собой – высшую свою победу («Пир Петра Великого», 1835) – оказывается высшим апогеем свободы. Свободы, которая находит свое разрешение, конец своих путей – в прощении и любви. Таковы последние ответы Пушкина на «проклятые вопросы» своего времени, да и всей истории в целом. Ответы, которые он завещал и всей, рожденной им, русской литературе, и русскому народу, в дух которого и его победу над временем и «тьмой низких истин», несомненно, верил.

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