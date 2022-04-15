Спецоперация России положила конец концу истории

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Кто главный враг Европы на газовом рынке

Еврокомиссия только вредит европейской энергетике Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Еврокомиссия раскритиковала новую схему оплаты газа, предложенную Владимиром Путиным. Однако ее слабые аргументы мало должны беспокоить европейцев. Ведь на кону стоит куда более важный вопрос, чем смена банка для расчетов. За спиной ЕК уже целая серия ошибок, которые в том числе привели Европу к текущему энергетическому кризису.  Подробности...
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Как Россия нейтрализует натовскую угрозу Петербургу

Как и во времена Советско-финской войны 1939-1940 годов, Карельский перешеек рискует стать зоной конфликта Пророков Борис
Балтийское море утратит свой безъядерный статус, если финны и шведы все же решат примкнуть к НАТО. Об этом заявили в российском Совбезе. Военные эксперты предупреждают: нашим сухопутным войскам, боевой авиации и ПВО придется укрепить границу в районе Петербурга, а часть наших ядерных ракет будет перенацелена на Хельсинки и Стокгольм. Неужели финским и шведским политикам хочется жить в статусе потенциальных мишеней? Подробности...
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Россия создает уникальную авиационную технологию

Лопатки авиадвигателя устроены сложнейшим образом uecrus.com
На фоне постоянных санкций против самых важных промышленных отраслей России наша страна внедряет собственные новейшие технологии. На этот раз речь идет о новом способе производства ключевой детали современных авиадвигателей. Что именно предложено нового и почему это критически важно для всей авиационной отрасли? Подробности...
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Почему Казахстан отменил парад в честь Дня Победы

В многовекторной политике президента Токаева Москве отведено лишь четвертое место Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Казахстан в третий раз отказался от парада 9 мая. Если в предыдущие два года причиной называли пандемию, то на сей раз власти предпочли воздержаться от объяснений. Решение принято в тот момент, когда в республике гостила эмиссар Госдепа, и после того, как в администрации президента Токаева заверили: Казахстан будет соблюдать санкции против России. Спасенный от бунта союзник решил проявить неблагодарность? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Спецоперация России положила конец концу истории

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
24 февраля 2022 года Россия начала борьбу за свое будущее, за свое место в XXI веке и за свое видение будущего XXI века. И это будущее сильно отличается от того, как его видят Шваб, Сорос и Демпартия США. Вот почему так внимательно наблюдают за Россией во всем мире. Подробности...

Вики-война только начинается

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Википедия – один из мощнейших инструментов влияния на общество. Надо честно признать: свою Википедию мы в ближайшее время не создадим. А значит – надо правильно использовать существующую. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Россия снова воюет за весь мир

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
Мы не воюем с Украиной или США и Европой. Люди, заботящиеся о национальных интересах этих государств, понимают или поддерживают позицию России. Мы воюем с бесчеловечным мировым глобализмом. Подробности...
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Марин Ле Пен о России: плохое и хорошее

Финны и шведы собрались в НАТО

Итог спецоперации: Украина обеднела вдвое

Обсуждение: 5 комментариев
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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Спецоперация России положила конец концу истории

    Владимир Можегов
    публицист
    		15 апреля 2022, 12:32

    Скажем прямо – многие люди в России сегодня растеряны. Я сейчас не про «либеральную элиту», для которой родина там, где вкуснее кормят. Но очень многие далекие от политики люди, особенно молодежь, воспринимают происходящее как крушение привычного им мира, надежд на завтрашний день.

    Эту растерянность можно понять. Только правда в том, что февраль 2022-го случился не вдруг, не сам по себе. Перед ним был, например, март 2020-го: с объявлением ВОЗ пандемии коронавируса, революцией БЛМ и госпереворотом в Америке, сбросившим Трампа, а также – книгой Шваба о «великой перезагрузке». В которой ясно давалось понять: мировые элиты видят будущее совсем не таким, каким это представляется наивной молодежи и людям, далеким от политики. Вкратце: ковид-19 – это навсегда, новая реальность – это навсегда, локдауны – это навсегда.

    Книга экономиста Клауса Шваба, основателя и президента Всемирного экономического форума в Давосе, «COVID-19: Великая Перезагрузка» рисует следующую реальность: отмена частной собственности (новый капитализм, актором которого становятся транснациональные корпорации, в котором у обычного человека не останется ничего, кроме цифрового счета, привязанного к социальному рейтингу), переход к цифровым деньгам, тотальная роботизация и введение безусловного базового дохода. Наконец, провозглашение Четвертой промышленной революции, которая должна привести к «слиянию физической идентичности человека с его цифровой и биологической идентичностью» (из выступления Шваба в Чикаго). А пандемия ковид-19 объявлялась идеальным временем, чтобы переход к новой реальности осуществить.

    Кстати, сегодня появляется все больше серьезных работ в серьезных журналах, доказывающих причастие американских научных и военных структур к разработке вируса ковид-19. И все очевиднее становится то, что появился вирус в год президентских выборов в Америке совсем не случайно. Именно ковид, обнулив все достижения Трампа, и «голосование по почте», принесли победу Байдену и Демпартии, которая и сегодня остается главным идеологом ковид-реальности.

    Весь 2021 год демонстрировал лавинообразное, понукаемое из США, нарастание «пандемической реальности». И мир дружно шел в направлении «великой перезагрузки» Шваба. Ровно до того момента, когда спецоперация России решительно не перечеркнула это движение. И положила конец глобализации. Иными словами, если бы не 24 февраля 2022 года, «завтрашний день» подавляющего большинства людей на Земле очень скоро предстал бы следующей реальностью: бесконечный домашний арест, тотальный цифровой контроль, базовый доход (с базовой едой и базовой койкой) плюс виртуальные очки для пожизненного обживания метавселенных. Что ж, давайте взглянем несколько шире и просто посмотрим, какие до сегодняшнего дня вообще имелись сценарии будущего у нашего мира.

    Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Вспомним, как в 1989 году с легкой руки Фрэнсиса Фукуямы мир на короткое время поверил в «конец истории» и бесконечное (пусть и несколько скучноватое) настоящее: непрерывную репрезентацию быта уютного пансионата «Запад». Но через каких-то десять лет от этого уютного и безопасного мира не осталось следа. И вот уже энергичные толпы мигрантов штурмуют корпуса пансионата «Запад», который коллапсирует и экономически, и культурно. Население стремительно вымирает, экономика гибнет. Так что в перспективе ближайших тридцати лет социологи и экономисты уже не видят европейских стран ни среди ведущих экономик мира, ни среди стран с преимущественно белым населением. Традиционный европеец, если ему и удастся выжить в новых условиях, останется лишь в виде непомнящего родства феллаха, о котором пророчествовал Шпенглер.

    Похожие проблемы переживает и имперский центр Запада – США. Рождаемость среди белого населения здесь достигла рекордно низкой отметки, США темпами вырождения уже опережают Европу. В 2045 году белое население этой страны окажется в меньшинстве. 30% сегодняшней молодежи (поколение зумеров) готово отнести себя к ЛГБТ. Сама же страна балансирует на грани гражданской войны. Впрочем, военная и финансовая машина «локомотива Запада», работающая на пределе сил, продолжает гонять мировую кровь. А в его сознании продолжает мерцать фантазийный мир «альянса демократий», связанных воедино идеологией «квир-большевизма»: конгломерата революционных меньшинств, которые ничего не способны построить, но могут превратить мир в лучшем случае в кочевой табор, в худшем – в пространство тотальной резни (как это показали американские улицы 2020-го, захваченные активистами БЛМ).

    Другая картина: в ближайшие четверть века вхождение в новый экономический уклад обещает сделать ненужными до 75% сегодняшних профессий. В книге «COVID-19: Великая Перезагрузка» Шваб, например, пишет: «До 2035 года может быть автоматизировано до 86% рабочих мест в ресторанах, 75% рабочих мест в торговле и 59% – в отраслях развлечения». Но это только начало. Подобное будущее ждет большинство профессий. К чему ни одна социальная система ни одного государства мира, естественно, не готова. Здесь, вероятно, одна из причин того, что в 2020-2021 годах все государства так жадно вцепились (несмотря на все связанные с этим риски) в эксперименты с локдаунами. По-видимому, единственной возможностью избежать социального взрыва на сегодняшний день признан переход «на удаленку» и базовый доход: рассадить максимально возможное количество граждан мирового «кондоминиума» под домашнее наблюдение, снабдив их минимумом средств к существованию и виртуальными очками.

    Следующая картина: трансгуманизм, искушение которым в то же самое время предлагается национальным элитам большинства стран. Трансгуманизм – это чарующая иллюзия, обещающая сверхчеловеческие возможности и «бессмертие», основанное на сканировании сознания и распечатке белковых тел, с обещанной «точкой сингулярности» к 2045 году. Вот этими тремя сценариями, в сущности, и исчерпываются известные нам футуристические картины. Наше завтра, единственный на сегодняшний день мировой проект «светлого будущего», выглядит так: горстки элитариев-сверхчеловеков и безмолвные массы, распыленные в метавселенных.

    Но февраль 2022-го положил этому сценарию конец: глобализация кончилась, постмодерн кончился, время снова пошло, история вновь началась. Можно сказать и так: 24 февраля 2022 года Россия начала борьбу за свое будущее, за свое место в XXI веке и за свое видение будущего XXI века. И это будущее сильно отличается от того, как его видят Шваб, Сорос и Демпартия США. Вот почему так внимательно наблюдают за Россией во всем мире, который отнюдь не ограничивается Западом и его СМИ, находящимися в руках горстки международных олигархов.

    Россия возвращает миру будущее. Такова главная суть происходящего сегодня. Причем в видении этого иного будущего есть у нас серьезные союзники и в Европе. Это прежде всего Венгрия Орбана и Марин Ле Пен во Франции, которая прямо заявляет, что сегодняшнему Евросоюзу должен прийти конец, а Европа из бесправной колонии США должна обратиться в альянс национальных государств, обладающих суверенитетом. Не только за новый мир, но и за такую будущую Европу идет сегодня борьба. Новый отсчет истории начался.

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