Спецоперация России положила конец концу истории

Скажем прямо – многие люди в России сегодня растеряны. Я сейчас не про «либеральную элиту», для которой родина там, где вкуснее кормят. Но очень многие далекие от политики люди, особенно молодежь, воспринимают происходящее как крушение привычного им мира, надежд на завтрашний день.

Эту растерянность можно понять. Только правда в том, что февраль 2022-го случился не вдруг, не сам по себе. Перед ним был, например, март 2020-го: с объявлением ВОЗ пандемии коронавируса, революцией БЛМ и госпереворотом в Америке, сбросившим Трампа, а также – книгой Шваба о «великой перезагрузке». В которой ясно давалось понять: мировые элиты видят будущее совсем не таким, каким это представляется наивной молодежи и людям, далеким от политики. Вкратце: ковид-19 – это навсегда, новая реальность – это навсегда, локдауны – это навсегда.

Книга экономиста Клауса Шваба, основателя и президента Всемирного экономического форума в Давосе, «COVID-19: Великая Перезагрузка» рисует следующую реальность: отмена частной собственности (новый капитализм, актором которого становятся транснациональные корпорации, в котором у обычного человека не останется ничего, кроме цифрового счета, привязанного к социальному рейтингу), переход к цифровым деньгам, тотальная роботизация и введение безусловного базового дохода. Наконец, провозглашение Четвертой промышленной революции, которая должна привести к «слиянию физической идентичности человека с его цифровой и биологической идентичностью» (из выступления Шваба в Чикаго). А пандемия ковид-19 объявлялась идеальным временем, чтобы переход к новой реальности осуществить.

Кстати, сегодня появляется все больше серьезных работ в серьезных журналах, доказывающих причастие американских научных и военных структур к разработке вируса ковид-19. И все очевиднее становится то, что появился вирус в год президентских выборов в Америке совсем не случайно. Именно ковид, обнулив все достижения Трампа, и «голосование по почте», принесли победу Байдену и Демпартии, которая и сегодня остается главным идеологом ковид-реальности.

Весь 2021 год демонстрировал лавинообразное, понукаемое из США, нарастание «пандемической реальности». И мир дружно шел в направлении «великой перезагрузки» Шваба. Ровно до того момента, когда спецоперация России решительно не перечеркнула это движение. И положила конец глобализации. Иными словами, если бы не 24 февраля 2022 года, «завтрашний день» подавляющего большинства людей на Земле очень скоро предстал бы следующей реальностью: бесконечный домашний арест, тотальный цифровой контроль, базовый доход (с базовой едой и базовой койкой) плюс виртуальные очки для пожизненного обживания метавселенных. Что ж, давайте взглянем несколько шире и просто посмотрим, какие до сегодняшнего дня вообще имелись сценарии будущего у нашего мира.

Вспомним, как в 1989 году с легкой руки Фрэнсиса Фукуямы мир на короткое время поверил в «конец истории» и бесконечное (пусть и несколько скучноватое) настоящее: непрерывную репрезентацию быта уютного пансионата «Запад». Но через каких-то десять лет от этого уютного и безопасного мира не осталось следа. И вот уже энергичные толпы мигрантов штурмуют корпуса пансионата «Запад», который коллапсирует и экономически, и культурно. Население стремительно вымирает, экономика гибнет. Так что в перспективе ближайших тридцати лет социологи и экономисты уже не видят европейских стран ни среди ведущих экономик мира, ни среди стран с преимущественно белым населением. Традиционный европеец, если ему и удастся выжить в новых условиях, останется лишь в виде непомнящего родства феллаха, о котором пророчествовал Шпенглер.

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Похожие проблемы переживает и имперский центр Запада – США. Рождаемость среди белого населения здесь достигла рекордно низкой отметки, США темпами вырождения уже опережают Европу. В 2045 году белое население этой страны окажется в меньшинстве. 30% сегодняшней молодежи (поколение зумеров) готово отнести себя к ЛГБТ. Сама же страна балансирует на грани гражданской войны. Впрочем, военная и финансовая машина «локомотива Запада», работающая на пределе сил, продолжает гонять мировую кровь. А в его сознании продолжает мерцать фантазийный мир «альянса демократий», связанных воедино идеологией «квир-большевизма»: конгломерата революционных меньшинств, которые ничего не способны построить, но могут превратить мир в лучшем случае в кочевой табор, в худшем – в пространство тотальной резни (как это показали американские улицы 2020-го, захваченные активистами БЛМ).

Другая картина: в ближайшие четверть века вхождение в новый экономический уклад обещает сделать ненужными до 75% сегодняшних профессий. В книге «COVID-19: Великая Перезагрузка» Шваб, например, пишет: «До 2035 года может быть автоматизировано до 86% рабочих мест в ресторанах, 75% рабочих мест в торговле и 59% – в отраслях развлечения». Но это только начало. Подобное будущее ждет большинство профессий. К чему ни одна социальная система ни одного государства мира, естественно, не готова. Здесь, вероятно, одна из причин того, что в 2020-2021 годах все государства так жадно вцепились (несмотря на все связанные с этим риски) в эксперименты с локдаунами. По-видимому, единственной возможностью избежать социального взрыва на сегодняшний день признан переход «на удаленку» и базовый доход: рассадить максимально возможное количество граждан мирового «кондоминиума» под домашнее наблюдение, снабдив их минимумом средств к существованию и виртуальными очками.

Следующая картина: трансгуманизм, искушение которым в то же самое время предлагается национальным элитам большинства стран. Трансгуманизм – это чарующая иллюзия, обещающая сверхчеловеческие возможности и «бессмертие», основанное на сканировании сознания и распечатке белковых тел, с обещанной «точкой сингулярности» к 2045 году. Вот этими тремя сценариями, в сущности, и исчерпываются известные нам футуристические картины. Наше завтра, единственный на сегодняшний день мировой проект «светлого будущего», выглядит так: горстки элитариев-сверхчеловеков и безмолвные массы, распыленные в метавселенных.

Но февраль 2022-го положил этому сценарию конец: глобализация кончилась, постмодерн кончился, время снова пошло, история вновь началась. Можно сказать и так: 24 февраля 2022 года Россия начала борьбу за свое будущее, за свое место в XXI веке и за свое видение будущего XXI века. И это будущее сильно отличается от того, как его видят Шваб, Сорос и Демпартия США. Вот почему так внимательно наблюдают за Россией во всем мире, который отнюдь не ограничивается Западом и его СМИ, находящимися в руках горстки международных олигархов.

Россия возвращает миру будущее. Такова главная суть происходящего сегодня. Причем в видении этого иного будущего есть у нас серьезные союзники и в Европе. Это прежде всего Венгрия Орбана и Марин Ле Пен во Франции, которая прямо заявляет, что сегодняшнему Евросоюзу должен прийти конец, а Европа из бесправной колонии США должна обратиться в альянс национальных государств, обладающих суверенитетом. Не только за новый мир, но и за такую будущую Европу идет сегодня борьба. Новый отсчет истории начался.