Как топливная блокада заставит Киев выполнять Минские соглашения

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17 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 09:09  |  vz.ru
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В США напрасно радуются прибыли от кризиса на Украине

WSJ благодарит Украину за борьбу с российским газом Jim West/imageBROKER/Global Look Press
Западные СМИ опубликовали радостную новость о том, что США обошли своих конкурентов – Саудовскую Аравию и Россию – по добыче нефти и газа. Более того, в январе впервые экспорт СПГ из США в Европу превысил поставки по трубопроводу из России. И все это произошло якобы благодаря украинскому кризису. Почему логика этих откровений страдает? Подробности...
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Как Россия защитит Северный морской путь от «белой дивизии»

США планируют в перспективе развертывание «арктической дивизии» на Крайнем Севере Tech. Sgt. Efren Lopez/U.S. Air Force
Растущие аппетиты США в «оттаивающем» полярном регионе будут обеспечивать эсминцы с «Томагавками», новые военные базы и арктическая дивизия. Соединенные Штаты, которые считают себя, помимо прочего, важнейшей арктической державой, не могут смириться с российским контролем над Севморпутем. Чем Россия может защитить свою безопасность, учитывая, что через полюс пролегает и кратчайший маршрут для ракет? Подробности...
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Грандиозные учения ВМФ России привлекли внимание всего мира

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» – один из самых мощных кораблей ВМФ РФ, принимающих участие в данных учениях Минобороны РФ/ТАСС
ВМФ России проводит крупнейшие учения за много последних лет. Российские корабли вызвали бурную реакцию в Швеции, Ирландии, Великобритании и, конечно же, на Украине. Каким способом российский Военно-морской флот заставил Запад поволноваться и почему эти учения показали, что есть повод тревожиться и за сам ВМФ России? Подробности...
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Швеции вступить в НАТО мешает оружейный бизнес

Шведские и финские военные часто проводят совместные маневры forsvarsmakten.se
Швеция заявила, что вступлению в НАТО предпочтет военное сотрудничество с соседней Финляндией. Между этими двумя странами де-факто уже давно действует оборонительный альянс. Однако в условиях, когда расклад сил в Европе быстро меняется, финны и шведы уже вполне могут и узаконить свой альянс, оставаясь при этом вне НАТО. Стоит ли России опасаться появления финско-шведского боевого блока у своих границ? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Как топливная блокада заставит Киев выполнять Минские соглашения

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Энергетическая порка Украины, вероятно, будет происходить так долго, как долго Киев будет тянуть с имплементацией Минских соглашений. У президента Зеленского просто не останется аргументов и красивых роликов для внутренней аудитории, которая потребует топлива и тепла, а не зрелищ. Подробности...

Для распространения фейков о ковиде используют котиков

Александр Малькевич
Александр Малькевич, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций
Самый опасный вид авторов дезинформации о COVID-19 – те, кто пытается не просто распространить фейки, а еще и всеми доступными способами расширить число их потенциальных жертв. Подробности...

Как зима помогла русским взять неприступную турецкую крепость

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
16 февраля 1916 года русские овладели турецкой крепостью Эрзерум. Стремительное, особенно по меркам Первой мировой, наступление проходило в тяжелейших условиях. И все-таки наши предки овладели важной вражеской крепостью. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Бразильский «тролль» в России

Как заставить Киев выполнить «Минск-2»

США предали Украину

Обсуждение: 4 комментария
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Жертвами паводка в Рио-де-Жанейро стали десятки человек

В бразильском городе Петрополис, расположенном в горных районах штата Рио-де-Жанейро, произошло наводнение. Официально известно о гибели шести человек, но, как считается, на самом деле погибло не менее 40 человек.
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Бронетехника РФ покидает Белоруссию после учений «Союзная решимость – 2022»

Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
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Умерла актриса Евгения Брик

Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
  • Признать без условий

  • В случае прямой военной агрессии Украины

  • В случае вступления Украины в НАТО

  • Не должна признавать ЛНР и ДНР
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    обзор прессы


    Западные СМИ: Мы не понимаем, что у Путина в голове

    экспорт СПГ


    В США напрасно радуются прибыли от кризиса на Украине

    планы ВСУ


    Украина готовит против Донбасса два основных удара

    Мировая экономика


    Над миром нависла угроза продуктового голода

    страна НАТО


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    «деэскалация»


    Андрей Колесник: Россия обязана защитить Донбасс

    причины слабости


    Тимофей Бордачёв: Амнезия Европы

    блестящий маневр


    Тимур Шерзад: Как зима помогла русским взять неприступную турецкую крепость

    на ваш взгляд


    При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
    Глеб Простаков

    Как топливная блокада заставит Киев выполнять Минские соглашения

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		17 февраля 2022, 09:00

    Если кратко проанализировать ситуацию, сложившуюся вокруг Украины, то в сухом остатке получим следующее. Россия отводит часть войск от границы Украины в рамках завершения учений. Это очевидная деэскалация и хорошо. Отмена анонсированного «вторжения» выставляет западные СМИ и вторящих им политиков в неприглядном виде. Сейчас пойдут оправдания и анонсы новых дат «вторжения». Глава МИД Лавров при этом заявил, что США и НАТО развернули свою позицию по ключевым для Москвы вопросам безопасности на сто восемьдесят градусов. В чем именно это выражается, пока непонятно – возможно, ситуация прояснится с публикацией ответа России на письма «уважаемых партнеров».

    Для украинских же властей проблем не убавилось, а, наоборот – прибавилось. Судя по всему, президента Зеленского вынудили дать некие гарантии подвижек в Минском процессе, в частности, ускорения принятия закона об особом статусе Донбасса. Гарантии даны лично немецкому канцлеру Шольцу и президенту Франции Макрону. При этом Киев ограничен в возможностях играть на противоречиях в стане коллективного Запада, чем пользовался до сих пор. Налицо – очевидная размолвка с Вашингтоном, который так и не дождался команды верховного главнокомандующего Украины на «освобождение» Донбасса, что с высокой степенью вероятности вовлекло бы в процесс Россию со всеми вытекающими санкциями.

    Более того, Зеленский повел себя откровенно вызывающе, пригласив Байдена в Киев в то время, как американское посольство объявило всеобщую эвакуацию из Украины американских граждан и части посольских сотрудников. Такое поведение, очевидным образом, ориентировано на внутреннюю аудиторию и призвано продемонстрировать самостоятельность Зеленского в принятии решений и оценке ситуации с возможным «вторжением». Но такие выходки не останутся незамеченным в Вашингтоне. В условиях жесткого внешнеполитического давления со стороны Запада Владимир Зеленский все больше переориентируется на внутренние ресурсы поддержки собственной легитимности в лице местных олигархов. Это еще больше укрепит его связь с Игорем Коломойским, капитуляцией президента завершилась и его недолгая размолвка с Ринатом Ахметовым. Таким образом, олигархи напомнили картонному президенту, кто в доме хозяин. Все всё поняли.

    Понятно и то, что, несмотря на данные обещания, украинские власти будут делать все возможное, чтобы подвижек в реализации Минских соглашений не было. Зеленского просто снесут местные «патриоты» во главе с Порошенко, которому нужен лишь повод для того, чтобы начать качать утлое суденышко администрации Зеленского. Киев уже уповает на признание Москвой ДНР и ЛНР, которое зафиксирует выход Москвы из Минских соглашений. Но едва ли последняя сейчас склонна к таким подаркам.

    Что в этой ситуации будет делать Россия? Во-первых, продолжит форсировать переговоры о гарантиях безопасности с США, Германией и Францией, выступающими фронтменами коллективного Запада в переговорах с Москвой. В рамках этих переговоров украинских вопрос является лишь составляющим общего меню, но при этом – одним из главных блюд. А значит, давление Запада на Украину не ослабнет. Во-вторых, с большой долей вероятности, Москва усилит экономический прессинг на Украину. В центре внимания будет сфера энергетики, а именно – поставки нефтепродуктов. К слову, лучшим маркером начала «вторжения» можно считать объемы экспорта дизельного топлива из России на Украину. Так, в январе этого года импорт дизтоплива из «страны-агрессора» вырос более чем на 30%. Учитывая, что ДТ – главное топливо для армейской боевой и вспомогательной техники, трудно представить, что Россия будет поставлять этот ресурс в таких объемах потенциальному противнику.

    Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

    На днях государственная администрация железнодорожного транспорта Украины сообщила о приостановке транзита белорусских калийных удобрений через территорию страны. Это решение было принято вслед за Литвой и бьет по «Беларуськалию» – одному из ключевых экспортеров. В ответ белорусский президент Лукашенко уже заявил о готовности перекрыть поставки нефтепродуктов на Украину. Белоруссия уже заблокировала транзит топлива с Мажейкяйского НПЗ, откуда на Украину поступало до 10% дизтоплива и бензина, а также до 15% авиакеросина. Зависимость Украины от Белоруссии и России вследствие этой блокировки еще больше выросла: страна импортирует до 75% дизеля из стран, с которыми у Киева, мягко говоря, не складываются отношения.

    Это тотальная зависимость. Ограничения поставок нефтепродуктов из стран Союзного государства могут в буквальном смысле остановить движение в целой стране. Стратегических запасов топлива у Киева нет – они не были созданы в куда более благополучные для Украины годы и вряд ли будут созданы в ближайшее время. Альтернативные поставки нефти на местные НПЗ идут по морю через Одессу. Эти маршруты также могут оказаться проблемными в случае эскалации военного напряжения в Черном море: близость территориальных вод Крыма и особые условия (глубины) для движения нефтяных танкеров усложняют такие поставки, а активность военных кораблей поблизости может и вовсе их остановить.

    Понятно, что прекращение поставок нефтепродуктов – обоюдоострый меч. Украина – важный рынок сбыта для белорусских НПЗ, фактически единственный внешний рынок сбыта после введения санкций ЕС. Однако эти потери некритичны в сравнении с масштабами потенциального топливного кризиса на Украине. На Украину приходится порядка 13% белорусского экспорта, из них половина – на нефтепродукты. О том, куда пристроить 6-7% экспортных объемов, Минск вполне может договориться с Москвой.

    Понятно и то, что блокировка экспорта нефтепродуктов – это оружие, которое можно применить лишь единожды. Рынки перестраиваются, худо-бедно Киев найдет альтернативные источники поставок, пусть даже и втридорога. Но устроить топливные качели для Украины, максимально повысив издержки экономических субъектов, страны-члены Союзного государства вполне могут себе позволить. А ведь кроме нефтепродуктов есть еще поставки электроэнергии, угля и урана, зависимость по которым Украины меньше, но тоже очень ощутима. В условиях, когда у Киева почти не осталось друзей, когда Запад дает на поддержание штанов уже не живые деньги, а лишь гарантии по коммерческим кредитам, когда растет стоимость обслуживания долгов, а президент марионеточного государства откровенно хамит главе заокеанской метрополии, стратегия экономического удушения может оказаться наиболее эффективной.

    Эта показательная энергетическая порка Украины, вероятно, будет происходить так долго, как долго Киев будет тянуть с имплементацией Минских соглашений. В конце концов, у президента Зеленского просто не останется аргументов и красивых роликов для внутренней аудитории, которая потребует топлива и тепла, а не зрелищ. И тогда украинская власть сама взмолится о «вторжении», которое станет не бичом, а избавлением, а, может быть, даже поводом сбежать за границу чуть раньше, чем в последний день, и не цепляясь за шасси взлетающих самолетов.

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