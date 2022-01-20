К войне на Украине может привести любая провокация

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20 января, четверг  |  Последнее обновление — 13:41  |  vz.ru
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России удалось заработать в 2021 году рекордную сумму

Экономика России готова к опасностям Abdurrahman Antakyali/Keystone Press
Agency/Global Look Press
В прошлом году экспорт из России более чем в три раза превысил импортные операции. Профицит счета платежного баланса поставил новый исторический рекорд в 120 млрд долларов. Это позволило России накопить небывалые в истории резервы – еще в августе они превысили 600 млрд долларов. Сможет ли Россия продолжить макроэкономический успех в 2022 году? Подробности...
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Чем Иран будет соблазнять Россию

Президент Ирана рассчитывает на Россию во многом Sobhan Farajvan/Pacific Press/Sipa USA/Reuters
Проект масштабного стратегического соглашения везет в Москву президент Ирана Ибрагим Раиси. Почему Тегерану так важно наладить торговые связи с Москвой, в чем будут главные сложности в достижении договоренностей о продаже Ирану российских вооружений – и о чем будут говорить лидеры двух стран помимо этого? Подробности...
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Как советский моряк обхитрил фашистский «коридор смерти»

Александр Шабалин стал символом морского боя на катерах общественное достояние
Ровно сорок лет назад скончался человек, ставший легендой советского Военно-морского флота. Александр Шабалин дважды заслужил звание Героя Советского Союза. Почему его катер, несмотря на крохотные размеры, оказался грозным оружием против фашистов – и какие особые черты характера позволили моряку добиться такого успеха? Подробности...
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Жители стран Прибалтики в ужасе от счетов за услуги ЖКХ

Счета за электричество приводят в ужас жителей стран Прибалтики Zuma/ТАСС
«Такого беспредела не было еще никогда!». «Последние деньги отдаю за электричество и отопление». Все это – цитаты из высказываний жителей Прибалтики в соцсетях, такими словами они реагируют на резкое повышение цен на электроэнергию и отопление. Жители демонстрируют счета с астрономическими суммами. Как же на это реагируют власти прибалтийских стран? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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К войне на Украине может привести любая провокация

Игорь Гужва
Игорь Гужва, журналист
Означает ли крайне малая вероятность начала войны по инициативе России то, что войны не будет? К сожалению нет. Инициаторы могут быть с другой стороны. Подробности...

Американские технологии казахского протеста

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В чистом виде «цветных революций» уже не будет. Новая концепция «стратегического смешивания» западных спецслужб – это синергия социального протеста, революционного джихада и криминальных мятежей силами этнических ОПГ. Подробности...

Будет ли Индия покупать подлодки у России

Максим Климов
Максим Климов, капитан 3 ранга в запасе, военный эксперт
Какими бы хорошими ни были «ноги» подводной лодки, главным продолжают оставаться «кулаки» – реальные возможности оружия, средств защиты и обнаружения. То, что в первую очередь определяет победу в подводной войне. И именно здесь у России есть решающее преимущество перед иностранными конкурентами: антиторпеды. Подробности...
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Порошенко унизил Зеленского

Вырос риск новой войны на Украине

Обсуждение: 4 комментария

ОДКБ выводит войска из Казахстана

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Обвиняемый в терроризме Порошенко вернулся в Киев

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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Циклон завалил снегом Южно-Сахалинск

В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
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Первый российский Ту-160М поднялся в воздух

В России с аэродрома Казанского авиационного завода совершил первый полет ракетоносец Ту-160М. Этот самолет был собран с нуля. Он сможет нести новые виды вооружений, в том числе перспективные
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Игорь Гужва

    К войне на Украине может привести любая провокация

    Игорь Гужва
    журналист
    		20 января 2022, 13:36

    Ситуация вокруг раздуваемой в западных СМИ паники вокруг «российского вторжения в Украину» становится все более мутной. Зеленский вчера выступил с обращением, в котором заявил, что паника эта раздувается с целью давления на украинскую власть, чтоб вынудить ее к уступкам. Кто давит и к каким уступкам, он не уточнил. Но это и так понятно. Заявления о скором вторжении России в Украину идут исключительно с Запада (Россия такие намерения отрицает).

    А что касается уступок, то о них вчера говорил Блинкен во время визита в Киев. Это выполнение Минских соглашений. По ним госсекретарь сделал два ключевых заявления. Первое – Минские соглашения не нужно пересматривать и это единственный путь урегулирования на Донбассе. Второе – в Украине сейчас «решаются» некие действия по той части соглашений, которые Киев еще не выполнил. Под этим, очевидно, следует понимать политическую часть Минских соглашений (выборы до передачи контроля над границей, амнистия, особый статус и закрепление его в Конституции).

    При том, что украинские власти официально заявляют о нежелании выполнять политическую часть соглашений и настаивают на ее изменении. То есть госсекретарь своими заявлениями фактически посоветовал Киеву изменить свою позицию. После этого и появилось обращение Зеленского, из которого следует, что он совету Блинкена следовать не собирается, а заявления с Запада о скором вторжении воспринимает как попытку принудить Киев к уступкам, напугав угрозой войны и ослабив экономически (из-за паники инвесторы выводят деньги из Украины и гривна падает).

    Тут, конечно, многое зависит от степени давления, которое могут оказать США на Зеленского, чтоб тот передумал (то есть будет ли Вашингтон давить ещё как-то, кроме как через публикацию «карт вторжения России» в западных газетах). Однако, объективно говоря, вероятность того, что Зеленский и его власть пойдут на реализацию Минских соглашений, близка к нулю. А значит, выполнение Минска и окончание войны на Донбассе – это вопрос смены власти. Готовы ли США подключиться к этому вопросу, либо все, как это уже не раз бывало окончится уговорами и разговорами – увидим в ближайшие месяцы.

    Теперь что касается большой войны, которой пугают западные СМИ. На самом деле ответ на вопрос, будет она или нет, лишь очень косвенно связан с переговорами по безопасности между Россией и США и с реакцией Запада на требования РФ по нерасширению НАТО. Россия, даже если переговоры провалятся, вряд ли пойдет танками на Украину. Это не решит ни одной из ее задач, но создаст много проблем. Эскалация на Донбассе (как в январе-феврале 2015 года) не приведет к Минску-3 либо к краху Украины как государства (даже в случае потери новых территорий), а лишь задаст еще более антироссийский курс Киева (не исключено, что уже с новым президентом на Банковой), создаст угрозу новых санкций и «заморозки» «Северного потока – 2».

    Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

    Масштабное открытое вторжение по всей территории, даже в случае быстрого военного успеха, однозначно приведет к масштабным санкциям с огромными потерями для российской экономики. Да и вопрос, что потом делать с подконтрольной Украиной, которую придется брать на полное обеспечение (а главное – зачем). Поэтому, кстати, обсуждаемые сейчас (даже на уровне слухов) варианты реакции России на провал переговоров не включают войну в Украине. Речь идет лишь о каких-то военно-технических мерах вроде размещения ракет в Латинской Америке. И, наконец, еще один момент. Февраль 2022 года (на который большинство «прогнозистов» в западных СМИ назначают вторжение России) – это месяц зимней олимпиады в Пекине. Для КНР она очень важна с имиджевой точки зрения, чтоб перебить разгоняемую на Западе антикитайскую волну. И трудно предположить, что Россия решит крупно подставить своего ближайшего союзника, начав войну в Украине, чем полностью затмит Олимпиаду.

    Означает ли крайне малая вероятность начала войны по инициативе России то, что войны не будет? К сожалению нет. Инициаторы могут быть с другой стороны. На Западе (не говоря уже об Украине) есть немало сил, которые крайне заинтересованы в срыве диалога США и России с последующим скатыванием их отношений к масштабной конфронтации. Ну и параллельно обнулить имиджевые усилия Китая по Олимпиаде (см. выше).

    И война в Украине с открытым участием России – самый очевидный способ это сделать. Поводом может стать наступление Украины в Донбассе. Правда, чтобы Россия вмешалась, это не должны быть провокации, обстрелы или диверсии каких-то анонимных групп. Это должно быть открытое наступление официальных силовых структур Украины с официальным подтверждением. Как это сделал Саакашвили в августе 2008 года в Цхинвале.

    Готов ли на это пойти Зеленский? Я слышал версии, что это было бы ему выгодно, так как позволило бы ввести в стране военное положение и решить одним махом все проблемы с оппозицией и СМИ, фактически установив режим авторитарного правления. При этом в масштабное вторжение России даже в таком случае в Киеве не верят, а локальные поражения и потери новых территорий в Донбассе не считают критической проблемой. Удержался же Пашинян после поражения в Карабахе. Но Украина не Армения. Украинский госаппарат сейчас находится в крайне разваленном состоянии (в чем Зеленский мог уже неоднократно убедиться) и военная авантюра может привести к очень тяжелым последствиям лично для Зе.

    Поэтому вероятность того, что Зеленский решится на войну, небольшая. Да и его риторика последнего времени говорит, что он на резкие шаги на фронте идти не готов. Однако в Украине есть силовые структуры, которые Зеленский не контролирует. Это полк «Азов» Нацгвардии, который по-прежнему остался под влиянием Билецкого. А сам Билецкий сейчас ориентируется на противников Зе – Авакова и Турчинова. Азов – это вполне официальная силовая структура с тяжелым вооружением.

    Кроме того, по всей стране сейчас формируются подразделения территориальной обороны. В Минобороны им уже пообещали раздать оружие (причем как раз тем, кто находится в приграничных областях). Что там за люди, кто их контролирует – варианты могут разные. А атмосфера напряженная. И, чтоб ее взорвать, может быть достаточно и «перехода в наступление на агрессора» одного батальона – под камеры, с развернутыми знаменами и с обильным освещением в «патриотических» СМИ.

    Именно такие провокации и являются сейчас главной угрозой начала войны. Нужно быть очень бдительными.

    Источник: блог Игоря Гужвы


     
     
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