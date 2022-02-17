Почему Россия должна вступить в НАТО, но никогда не вступит

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Америка толкает Европу и Азию к войне за газ

Новак рассказал, что ждет наивную Европу в случае отказа от российского газа в пользу СПГ REUTERS/Jean-Paul Pelissier
Искать спасения в СПГ не стоит. Рекордные январские поставки СПГ в Европу – это исключение, а не правило. Даже частичный отказ Европы от российского газа в пользу газа сжиженного способен стать причиной очередной волны газового кризиса в Азии, предупреждает вице-премьер России Александр Новак. Готова ли Азия на такие страдания ради Украины и Европы?  Подробности...
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Как Россия защитит Северный морской путь от «белой дивизии»

США планируют в перспективе развертывание «арктической дивизии» на Крайнем Севере Tech. Sgt. Efren Lopez/U.S. Air Force
Растущие аппетиты США в «оттаивающем» полярном регионе будут обеспечивать эсминцы с «Томагавками», новые военные базы и арктическая дивизия. Соединенные Штаты, которые считают себя, помимо прочего, важнейшей арктической державой, не могут смириться с российским контролем над Севморпутем. Чем Россия может защитить свою безопасность, учитывая, что через полюс пролегает и кратчайший маршрут для ракет? Подробности...
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Грандиозные учения ВМФ России привлекли внимание всего мира

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» – один из самых мощных кораблей ВМФ РФ, принимающих участие в данных учениях Минобороны РФ/ТАСС
ВМФ России проводит крупнейшие учения за много последних лет. Российские корабли вызвали бурную реакцию в Швеции, Ирландии, Великобритании и, конечно же, на Украине. Каким способом российский Военно-морской флот заставил Запад поволноваться и почему эти учения показали, что есть повод тревожиться и за сам ВМФ России? Подробности...
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Швеции вступить в НАТО мешает оружейный бизнес

Шведские и финские военные часто проводят совместные маневры forsvarsmakten.se
Швеция заявила, что вступлению в НАТО предпочтет военное сотрудничество с соседней Финляндией. Между этими двумя странами де-факто уже давно действует оборонительный альянс. Однако в условиях, когда расклад сил в Европе быстро меняется, финны и шведы уже вполне могут и узаконить свой альянс, оставаясь при этом вне НАТО. Стоит ли России опасаться появления финско-шведского боевого блока у своих границ? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Почему Россия должна вступить в НАТО, но никогда не вступит

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Вступление Москвы в Североатлантический Альянс решило бы ряд текущих российских и западных проблем. Но при этом создало бы гораздо больше новых. Подробности...

Как топливная блокада заставит Киев выполнять Минские соглашения

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Энергетическая порка Украины, вероятно, будет происходить так долго, как долго Киев будет тянуть с имплементацией Минских соглашений. У президента Зеленского просто не останется аргументов и красивых роликов для внутренней аудитории, которая потребует топлива и тепла, а не зрелищ. Подробности...

Для распространения фейков о ковиде используют котиков

Александр Малькевич
Александр Малькевич, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций
Самый опасный вид авторов дезинформации о COVID-19 – те, кто пытается не просто распространить фейки, а еще и всеми доступными способами расширить число их потенциальных жертв. Подробности...
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Бразильский «тролль» в России

Обсуждение: 5 комментариев

Как заставить Киев выполнить «Минск-2»

США предали Украину

Обсуждение: 4 комментария
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Жертвами паводка в Рио-де-Жанейро стали десятки человек

В бразильском городе Петрополис, расположенном в горных районах штата Рио-де-Жанейро, произошло наводнение. Официально известно о гибели шести человек, но, как считается, на самом деле погибло не менее 40 человек.
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Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
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Умерла актриса Евгения Брик

Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
    Геворг Мирзаян

    Почему Россия должна вступить в НАТО, но никогда не вступит

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		17 февраля 2022, 11:58

    Вот уже несколько месяцев Россия и Соединенные Штаты обсуждают возможность создания новых правил игры в Европе. Проще говоря, новую систему коллективной безопасности, которая разрешит российско-западные противоречия и сможет гарантировать принцип неделимой безопасности, а также устойчивое развитие стран региона. Стороны изобретают какие-то сложные схемы (Москва требует гарантий нерасширения НАТО, Вашингтон отвечает требованием о выводе войск из Южной Осетии, Абхазии, Приднестровья и т.п.), хотя на самом деле у этой проблемы есть очень простое и элегантное решение. А именно – включение в НАТО одной единственной страны. Не Молдавии, не Грузии и даже не Украины. России.

    И, на первый взгляд, это решение не только простое и элегантное, но еще и суперэффективное. Если рассматривать НАТО как структуру, обеспечивающую безопасность Европы, то вхождение туда России сразу же снимает все российские обеспокоенности относительно безопасности своих западных границ, а также страхи Евросоюза перед российской военной мощью. Риски начала войны в Европе резко снижаются, а российско-западные отношения начинают пробивать любые стеклянные потолки. Более того, только при этом формате возможно формирование настоящего коллективного Запада (частью которого уже много сотен лет является и Россия, что бы там кто не говорил о ее «ордынской» сути).

    Такой сценарий уже обсуждался в 90-е и даже нулевые годы – и если бы он реализовался, то сейчас европейские страны были бы избавлены от множества проблем, а мир не стоял бы на грани развязывания мировой ядерной войны из-за какой-то Украины. Однако тогда США и европейские страны не рискнули этот сценарий реализовать. А сейчас уже поздно. Россия в НАТО не пойдет, даже если ее позовут, что вряд ли.

    Почему Россию не позовут в НАТО

    Те, кто рассматривают НАТО как организацию по обеспечению коллективной безопасности в Европе, являются такими же наивными людьми, как и те, кто верит, что Альянс представляет из себя исключительно оборонительный блок. Главной функцией НАТО на сегодняшний день является легитимация американского военного присутствия в Европе и, как следствие, контроль США за военной и внешней политикой европейских государств. НАТО обеспечивает этот контроль, выстраивает вертикальные отношения в трансатлантической политике, нивелирует и размывает стремление отдельных европейских стран к суверенитету. Заставляет их привыкать и соглашаться с тем, что все глобальные вопросы за них будут решать Соединенные Штаты.

    Включение России в НАТО ломает эту схему. В Альянсе появляется мощнейший (при всем уважении к Франции) военно-политический европейский игрок, который станет центром притяжения для европейской политики. Да, Европу с США связывают общие ценности и экономические связи – однако с точки зрения понимания угроз безопасности и взгляда на общеевропейское пространство у Европы больше общего как раз с Россией. Поэтому не исключено, что Москва частично перехватит у США контроль за европейскими делами – что Вашингтон не может допустить.

    Но даже если Россия вдруг будет вести себя спокойно и не станет лезть на политический рожон, то ее включение в Альянс все равно станет проблемой для США. Дело в том, что для существования НАТО нужен глобальный враг, от которого Америка должна защищать Европу и ради защиты от которого Европа должна жертвовать своим суверенитетом. На сегодняшний день таким врагом – реальным, осязаемым и понятным – может быть только Россия. Именно поэтому США все последние годы раскручивают антироссийскую истерию, именно поэтому Россия прописана в ключевых документах НАТО как основной противник. Если же Москва из противника превратится в союзника – то против кого будет существовать НАТО? От кого оборонять Европу? От беженцев с Ближнего Востока, от Ирана, от далекого Китая? Или оно просто превратится из военно-политического блока в нормальную систему коллективной безопасности.

    Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

    Наконец, помимо политических вопросов есть и чисто оборонный. Да, Европа готова вместе с Россией обеспечивать безопасность Европы, хотела бы, чтобы РФ гарантировала безопасность европейских стран – но при этом не готова сама гарантировать безопасность России. А, точнее, ее восточных границ – среднеазиатских, китайских и даже кавказских. Это слишком далеко от Европы и европейских интересов. К тому же, западные страны привыкли видеть Россию как щит европейской цивилизации от восточных нашествий (сегодня – исламистских) – и при этом ни разу не подумали о том, чтобы вложиться в укрепление этого щита. 

    Почему Россия не пойдет в НАТО

    Однако в то же время и сама Россия не стремится в НАТО. Так уж получается, что сейчас – в отличие от ситуации 20-летней давности – это вступление принесет ей больше проблем, чем пользы.

    И дело даже не в какой-то общественной реакции. Да, многие представители провластного электората воспримут такое вхождение как пощечину со стороны власти. Но это исправимо – всегда можно сказать, что мы идем в НАТО отбирать Европу у американцев. На это россияне в массе своей согласятся. Реальные же проблемы от вступления лежат в военной и политической сферах.

    Так, в НАТО существуют четкие военные стандарты, основанные на американских схемах. Как в плане структуры войск, так и с точки зрения систем вооружений. У России же системы свои, причем недавно прошедшие модернизацию. И что с ними делать? Выбрасывать на помойку ради того, чтобы принимать американские стандарты и закупать американское вооружение? Или выторговывать себе особые права? Ведь очевидно, что перевести Европу на российское вооружение Кремль не может – даже в случае вхождения в Альянс ему это сделать не дадут, ибо слишком большие деньги на кону.

    Кроме того, как Европа не готова гарантировать безопасность восточных границ России, так и РФ не считает нужным участвовать в защите Соединенных Штатов. То есть, проще говоря, рисковать военно-политическим конфликтом с Китаем в случае, если попытки США раскачать тайваньский вопрос приведут к вторжению войск КНР на мятежный остров. Но даже без этой войны вступление РФ в Альянс повлечет резкое обострение российско-китайских отношений

    Но самым важным стоппером для России является ее многовекторная политика, а также ставка на формирование многополярного мира. На сегодняшний день коллективный Запад во главе с США нажил себе слишком много врагов. И речь не только о Китае, но также об Иране, львиной доле ближневосточных и африканских стран, Латинской Америке, части восточноевропейских государств – не говоря уже в целом о мире ислама. Идя в альянс с Западом, Россия, фактически, лишается своего внешне нейтрального статуса, а вместе с ним и значительной доли внешнеполитических инструментов. Превращается из полюса силы в часть западного полюса. Зачем ей это нужно?

    Незачем. Именно поэтому России не нужно стремиться ни в Большую Семерку, ни в НАТО. Проще, эффективнее и дешевле быть самой по себе. Великой державой, стремящейся развивать отношения со всеми, кто к этому готов – и защищаться от тех, кто является врагом. Российским врагом, а не чьим-то.

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