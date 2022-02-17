Почему Россия должна вступить в НАТО, но никогда не вступит

Вот уже несколько месяцев Россия и Соединенные Штаты обсуждают возможность создания новых правил игры в Европе. Проще говоря, новую систему коллективной безопасности, которая разрешит российско-западные противоречия и сможет гарантировать принцип неделимой безопасности, а также устойчивое развитие стран региона. Стороны изобретают какие-то сложные схемы (Москва требует гарантий нерасширения НАТО, Вашингтон отвечает требованием о выводе войск из Южной Осетии, Абхазии, Приднестровья и т.п.), хотя на самом деле у этой проблемы есть очень простое и элегантное решение. А именно – включение в НАТО одной единственной страны. Не Молдавии, не Грузии и даже не Украины. России.

И, на первый взгляд, это решение не только простое и элегантное, но еще и суперэффективное. Если рассматривать НАТО как структуру, обеспечивающую безопасность Европы, то вхождение туда России сразу же снимает все российские обеспокоенности относительно безопасности своих западных границ, а также страхи Евросоюза перед российской военной мощью. Риски начала войны в Европе резко снижаются, а российско-западные отношения начинают пробивать любые стеклянные потолки. Более того, только при этом формате возможно формирование настоящего коллективного Запада (частью которого уже много сотен лет является и Россия, что бы там кто не говорил о ее «ордынской» сути).

Такой сценарий уже обсуждался в 90-е и даже нулевые годы – и если бы он реализовался, то сейчас европейские страны были бы избавлены от множества проблем, а мир не стоял бы на грани развязывания мировой ядерной войны из-за какой-то Украины. Однако тогда США и европейские страны не рискнули этот сценарий реализовать. А сейчас уже поздно. Россия в НАТО не пойдет, даже если ее позовут, что вряд ли.

Почему Россию не позовут в НАТО

Те, кто рассматривают НАТО как организацию по обеспечению коллективной безопасности в Европе, являются такими же наивными людьми, как и те, кто верит, что Альянс представляет из себя исключительно оборонительный блок. Главной функцией НАТО на сегодняшний день является легитимация американского военного присутствия в Европе и, как следствие, контроль США за военной и внешней политикой европейских государств. НАТО обеспечивает этот контроль, выстраивает вертикальные отношения в трансатлантической политике, нивелирует и размывает стремление отдельных европейских стран к суверенитету. Заставляет их привыкать и соглашаться с тем, что все глобальные вопросы за них будут решать Соединенные Штаты.

Включение России в НАТО ломает эту схему. В Альянсе появляется мощнейший (при всем уважении к Франции) военно-политический европейский игрок, который станет центром притяжения для европейской политики. Да, Европу с США связывают общие ценности и экономические связи – однако с точки зрения понимания угроз безопасности и взгляда на общеевропейское пространство у Европы больше общего как раз с Россией. Поэтому не исключено, что Москва частично перехватит у США контроль за европейскими делами – что Вашингтон не может допустить.

Но даже если Россия вдруг будет вести себя спокойно и не станет лезть на политический рожон, то ее включение в Альянс все равно станет проблемой для США. Дело в том, что для существования НАТО нужен глобальный враг, от которого Америка должна защищать Европу и ради защиты от которого Европа должна жертвовать своим суверенитетом. На сегодняшний день таким врагом – реальным, осязаемым и понятным – может быть только Россия. Именно поэтому США все последние годы раскручивают антироссийскую истерию, именно поэтому Россия прописана в ключевых документах НАТО как основной противник. Если же Москва из противника превратится в союзника – то против кого будет существовать НАТО? От кого оборонять Европу? От беженцев с Ближнего Востока, от Ирана, от далекого Китая? Или оно просто превратится из военно-политического блока в нормальную систему коллективной безопасности.

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Наконец, помимо политических вопросов есть и чисто оборонный. Да, Европа готова вместе с Россией обеспечивать безопасность Европы, хотела бы, чтобы РФ гарантировала безопасность европейских стран – но при этом не готова сама гарантировать безопасность России. А, точнее, ее восточных границ – среднеазиатских, китайских и даже кавказских. Это слишком далеко от Европы и европейских интересов. К тому же, западные страны привыкли видеть Россию как щит европейской цивилизации от восточных нашествий (сегодня – исламистских) – и при этом ни разу не подумали о том, чтобы вложиться в укрепление этого щита.

Почему Россия не пойдет в НАТО

Однако в то же время и сама Россия не стремится в НАТО. Так уж получается, что сейчас – в отличие от ситуации 20-летней давности – это вступление принесет ей больше проблем, чем пользы.

И дело даже не в какой-то общественной реакции. Да, многие представители провластного электората воспримут такое вхождение как пощечину со стороны власти. Но это исправимо – всегда можно сказать, что мы идем в НАТО отбирать Европу у американцев. На это россияне в массе своей согласятся. Реальные же проблемы от вступления лежат в военной и политической сферах.

Так, в НАТО существуют четкие военные стандарты, основанные на американских схемах. Как в плане структуры войск, так и с точки зрения систем вооружений. У России же системы свои, причем недавно прошедшие модернизацию. И что с ними делать? Выбрасывать на помойку ради того, чтобы принимать американские стандарты и закупать американское вооружение? Или выторговывать себе особые права? Ведь очевидно, что перевести Европу на российское вооружение Кремль не может – даже в случае вхождения в Альянс ему это сделать не дадут, ибо слишком большие деньги на кону.

Кроме того, как Европа не готова гарантировать безопасность восточных границ России, так и РФ не считает нужным участвовать в защите Соединенных Штатов. То есть, проще говоря, рисковать военно-политическим конфликтом с Китаем в случае, если попытки США раскачать тайваньский вопрос приведут к вторжению войск КНР на мятежный остров. Но даже без этой войны вступление РФ в Альянс повлечет резкое обострение российско-китайских отношений

Но самым важным стоппером для России является ее многовекторная политика, а также ставка на формирование многополярного мира. На сегодняшний день коллективный Запад во главе с США нажил себе слишком много врагов. И речь не только о Китае, но также об Иране, львиной доле ближневосточных и африканских стран, Латинской Америке, части восточноевропейских государств – не говоря уже в целом о мире ислама. Идя в альянс с Западом, Россия, фактически, лишается своего внешне нейтрального статуса, а вместе с ним и значительной доли внешнеполитических инструментов. Превращается из полюса силы в часть западного полюса. Зачем ей это нужно?

Незачем. Именно поэтому России не нужно стремиться ни в Большую Семерку, ни в НАТО. Проще, эффективнее и дешевле быть самой по себе. Великой державой, стремящейся развивать отношения со всеми, кто к этому готов – и защищаться от тех, кто является врагом. Российским врагом, а не чьим-то.