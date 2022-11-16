Торжество киевских клоунов в Херсоне временно

За последние девять месяцев Херсон пережил разные периоды. Как мы помним, поначалу российские войска не снимали украинских флагов, а сторонники Украины устраивали уличные акции и запугивали местных жителей, которые приходили за российской гуманитарной помощью. Потом жовто-блакитные цвета сменил российский триколор, а проукраинские протесты постепенно рассосались.

С началом осени события стали развиваться стремительно. Был объявлен и проведен референдум, на котором 87% проголосовавших херсонцев выбрали присоединение к России. Затем, в начале октября, Херсонская область вместе с Запорожской областью, ДНР и ЛНР официально стала частью Российской Федерации. Но вскоре генерал Сергей Суровикин намекнул на грядущие «непростые решения» по Херсону и правобережью в целом, затем была эвакуация населения и отвод войск.

Теперь в русский город Херсон вошли ВСУ. Их встречают, пусть и не очень внушительными толпами, но с флагами и кричалками «Слава ВСУ» – словом, местные стремятся продемонстрировать лояльность. Одни говорят, что это так называемые ждуны – затаившиеся на время сторонники Украины, которые терпеливо ждали прихода своих и вот теперь дождались. Другие полагают, что это те же самые граждане, которые раньше радовались России, просто теперь они перекрасились, переобулись.

Думаю, были в этих толпах и первые, и вторые. Что касается вторых, то многие просто боятся, что украинцы будут им мстить, и на всякий случай энергичнее всех размахивают жовто-блакитными флагами. Ведь дела-то в оккупированном Украиной Херсоне пошли серьезные. Первый признак украинского порядка – несчастные люди, примотанные к столбам или деревьям. И этот признак уже появился в Херсоне. Идут суды Линча. Идут «стабилизационные мероприятия», то есть сбор доносов на всех, кто подозревается в симпатии к России, с последующими варварскими репрессиями. Можем ли мы осуждать людей, которые вынуждены просто спасать свою жизнь? Тем более что речь идет о мирном населении. Да, всем была предоставлена возможность эвакуироваться, но по разным причинам не каждый решил ею воспользоваться.

Надо сказать, что у населения Украины, которая веками была полем битвы между большими державами и ареной междоусобиц, могло сложиться особое отношение к государственной лояльности. Власть переменчива, а кушать хочется всегда, поэтому свой садик, своя хата, своя семья – это первичная, устойчивая ценность, а к переменам нужно относиться философски.

Не раз менялась власть в любом населенном пункте Украины во время гражданской войны, что нашло отражение в знаменитом фильме «Свадьба в Малиновке». В годы Великой Отечественной некоторые города, такие как Харьков, дважды были под оккупацией и дважды освобождались Красной армией. И в наши дни происходит то же самое. Так, Павловка в ДНР была уже освобождена нашими войсками, потом потеряна и на днях освобождена вновь. При перемене власти население страдает и от боевых действий, и от последующей «перенастройки» своей жизни, включая банальное сведение счетов между соседями.

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Горько видеть, как столица российского региона находится под контролем ВСУ. Но этот опыт мы тоже должны переварить, как переваривали его наши предки. Но остались ли еще у России средства, чтобы побороться за херсонцев? Думаю, что да. Во-первых, российская Конституция – это твердое обязательство России вернуть себе Херсон и все правобережье области. Это обязательство не может быть предметом торга или компромисса. Поэтому херсонцы должны четко знать: торжество киевских клоунов временно, Россия свое возьмет. Но в первую очередь в этом должны быть уверены мы сами.

Затем важна судьба десятков тысяч эвакуированных жителей Херсонской области. Россия должна проявить максимальную заботу о них, показать, что мы своих не бросаем. Те, кто остался под оккупацией, должны понимать, что их соседям, выбравшим эвакуацию в большую Россию, повезло больше.

Наконец, хочется верить в то, что в Херсоне будет организовано настоящее пророссийское подполье. Херсонцы должны знать, что за их словами и делами наблюдают.