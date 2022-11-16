Торжество киевских клоунов в Херсоне временно

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16 ноября, среда  |  Последнее обновление — 16:45  |  vz.ru
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Польша строит газовую империю за счет грабежа России

«Ямал – Европа» строился русскими, а использовать газопровод будут поляки Mateusz Wlodarczyk/Reuters
Польша заявила о национализации российских газовых активов на своей территории. В частности, Варшава экспроприирует пролегающую по польской земле часть газопровода «Ямал – Европа». Построенную россиянами газотранспортную структуру Польша намеревается использовать в интересах собственной «энергетической мини-империи». Подробности...
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Ради Украины власти Болгарии пошли против народа

Более 70% болгар выступают против поставок оружия ВСУ Христо Владев/РИА Новости
Количество болгар, которые против членства их страны в НАТО, превысило количество сторонников альянса. Опросы также показывают, что население Болгарии всё чаще и охотнее соглашается с российским видением конфликта на Украине. Но парламент абсолютным большинством принял решение о поставках оружия ВСУ.  Подробности...
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Уничтожение военной техники ВСУ принесет материальное удовлетворение

Практика платить деньги за подбитый самолет или танк пошла с Великой Отечественной Минобороны РФ/ТАСС
Стали известны размеры выплат участникам спецоперации за уничтожение украинской техники. Они составляют от 300 тыс. рублей за самолет до 50 тысяч за БТР или САУ. Если оценить все потери ВСУ с начала СВО, то сумма премий за них составила бы уже около 1,5 млрд рублей. Подобная поощрительная практика существовала в годы Великой Отечественной войны. Станет ли нынешнее премирование дополнительным стимулом для участников СВО? Подробности...
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Как Украина нанесла ракетный удар по Польше

Даже для одного «Калибра» разрушения маловаты – неглубокая воронка и перевернутый прицеп. А ведь боевая часть (БЧ) этой ракеты 450 кг Reuters
Всю ночь Варшава проводила экстренные консультации внутри страны и среди НАТО в связи с ракетой, упавшей в приграничном с Украиной районе. Сразу были сделаны заявления, что ракета «российская». Однако уже к утру о происхождении ракеты стали говорить более неопределенно. И в Польше, и в НАТО явно пришли к трем очевидным выводам – как минимум с технической точки зрения. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Торжество киевских клоунов в Херсоне временно

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Хочется верить в то, что в Херсоне будет организовано настоящее пророссийское подполье. Херсонцы должны знать, что за их словами и делами наблюдают. Подробности...

Россия добилась успеха не грабежом, а трудом

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Главная заслуга в национальном успехе России принадлежит российскому народу. Мы, россияне, пахали, как немцы и японцы после Второй мировой войны и примерно за аналогичный срок отстроили успешную страну. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Анкара и Вашингтон снимают союзнические маски

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Необходимость во взаимных реверансах отпала. Как и в случае с заявлением президента Путина, который прямо обвинил англосаксов в подрыве «Северных потоков», Анкара без обиняков говорит США, что знает, кто и зачем устроил кровавый теракт в Стамбуле. Подробности...
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Украина додавила Болгарию

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Макрон готовит Францию к войне

Россия обязана вернуться в Херсон

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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – трое российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Торжество киевских клоунов в Херсоне временно

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		16 ноября 2022, 16:22

    За последние девять месяцев Херсон пережил разные периоды. Как мы помним, поначалу российские войска не снимали украинских флагов, а сторонники Украины устраивали уличные акции и запугивали местных жителей, которые приходили за российской гуманитарной помощью. Потом жовто-блакитные цвета сменил российский триколор, а проукраинские протесты постепенно рассосались.

    С началом осени события стали развиваться стремительно. Был объявлен и проведен референдум, на котором 87% проголосовавших херсонцев выбрали присоединение к России. Затем, в начале октября, Херсонская область вместе с Запорожской областью, ДНР и ЛНР официально стала частью Российской Федерации. Но вскоре генерал Сергей Суровикин намекнул на грядущие «непростые решения» по Херсону и правобережью в целом, затем была эвакуация населения и отвод войск.

    Теперь в русский город Херсон вошли ВСУ. Их встречают, пусть и не очень внушительными толпами, но с флагами и кричалками «Слава ВСУ» – словом, местные стремятся продемонстрировать лояльность. Одни говорят, что это так называемые ждуны – затаившиеся на время сторонники Украины, которые терпеливо ждали прихода своих и вот теперь дождались. Другие полагают, что это те же самые граждане, которые раньше радовались России, просто теперь они перекрасились, переобулись.

    Думаю, были в этих толпах и первые, и вторые. Что касается вторых, то многие просто боятся, что украинцы будут им мстить, и на всякий случай энергичнее всех размахивают жовто-блакитными флагами. Ведь дела-то в оккупированном Украиной Херсоне пошли серьезные. Первый признак украинского порядка – несчастные люди, примотанные к столбам или деревьям. И этот признак уже появился в Херсоне. Идут суды Линча. Идут «стабилизационные мероприятия», то есть сбор доносов на всех, кто подозревается в симпатии к России, с последующими варварскими репрессиями. Можем ли мы осуждать людей, которые вынуждены просто спасать свою жизнь? Тем более что речь идет о мирном населении. Да, всем была предоставлена возможность эвакуироваться, но по разным причинам не каждый решил ею воспользоваться.

    Надо сказать, что у населения Украины, которая веками была полем битвы между большими державами и ареной междоусобиц, могло сложиться особое отношение к государственной лояльности. Власть переменчива, а кушать хочется всегда, поэтому свой садик, своя хата, своя семья – это первичная, устойчивая ценность, а к переменам нужно относиться философски.

    Не раз менялась власть в любом населенном пункте Украины во время гражданской войны, что нашло отражение в знаменитом фильме «Свадьба в Малиновке». В годы Великой Отечественной некоторые города, такие как Харьков, дважды были под оккупацией и дважды освобождались Красной армией. И в наши дни происходит то же самое. Так, Павловка в ДНР была уже освобождена нашими войсками, потом потеряна и на днях освобождена вновь. При перемене власти население страдает и от боевых действий, и от последующей «перенастройки» своей жизни, включая банальное сведение счетов между соседями.

    Горько видеть, как столица российского региона находится под контролем ВСУ. Но этот опыт мы тоже должны переварить, как переваривали его наши предки. Но остались ли еще у России средства, чтобы побороться за херсонцев? Думаю, что да. Во-первых, российская Конституция – это твердое обязательство России вернуть себе Херсон и все правобережье области. Это обязательство не может быть предметом торга или компромисса. Поэтому херсонцы должны четко знать: торжество киевских клоунов временно, Россия свое возьмет. Но в первую очередь в этом должны быть уверены мы сами.

    Затем важна судьба десятков тысяч эвакуированных жителей Херсонской области. Россия должна проявить максимальную заботу о них, показать, что мы своих не бросаем. Те, кто остался под оккупацией, должны понимать, что их соседям, выбравшим эвакуацию в большую Россию, повезло больше.

    Наконец, хочется верить в то, что в Херсоне будет организовано настоящее пророссийское подполье. Херсонцы должны знать, что за их словами и делами наблюдают. 

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