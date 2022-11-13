Как перевоспитать младенцев по разуму

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13 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:22  |  vz.ru
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Почему рынок криптовалют ждут еще большие потрясения

Экономика США бьет по биткоину Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
Крах криптовалют имеет как внутренние, так и внешние причины. И экономика США играет здесь не последнюю роль. И хотя в четверг биткоин отыграл значительную часть потерь среды, его неминуемо ждет еще большее падение, считают эксперты. Что же так сильно давит на криптовалюты и почему вложения в них становятся непривлекательными? Подробности...
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Результат выборов в США опять не совпал с прогнозом

Демократы показали результат значительно лучше того, который им предсказывали REUTERS/Tom Brenner
Формально Республиканская партия имеет право праздновать победу: по итогам выборов в Конгресс ей досталось большинство в Палате представителей. Но это будет очень грустный праздник: победа оказалась горше поражения. Особенно для Дональда Трампа, позиции которого в партии пошатнулись. Его переизбрание президентом теперь крайне сомнительно.  Подробности...
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Почему ВСУ не могут избавиться от занозы в тылу

Весь периметр Кинбурнской косы просматривается и контролируется российскими военными Станислав Красильников/ТАСС
Удерживаемая Россией Кинбурнская коса под Очаковом позволяет обстреливать Николаев и объекты вокруг него. После отвода российских войск из Херсона полуостров приобретает еще более важное значение. Это единственный участок Николаевской области под российским контролем – самая южная точка освобожденных территорий. Попытки ВСУ вернуть косу под свой контроль завершались провалом, но в том, что усилия продолжатся, сомневаться не приходится. Как им противостоять? Подробности...
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Макрон готовится к войне

«Война на Украине позволила нам значительно продвинуться вперед в вопросах европейской обороны», – сообщил военным Макрон ERIC GAILLARD/EPA/ТАСС
Президент Франции Эммануэль Макрон неожиданно признал военную слабость и несамостоятельность своей державы. Ответом на это станет новая военная доктрина, которая изменит армию и приготовит страну к актуальным вызовам, включая ядерные. Чего Макрон хочет добиться на самом деле и какова в этом роль России? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Как перевоспитать младенцев по разуму

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Тиктокер увидел не ужас механизированной войны и уж тем более не редкостное самообладание нашего солдата, поразившее многих, в том числе и на Западе, но только повод снять смешной пародийный ролик. Подробности...

Зачем нам нужна Одесса

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Вопрос об Одессе будет решаться в более широком контексте, в связи с успехами на всей протяжённости фронта в рамках третьей фазы воссоединения юго-восточных регионов с Россией. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

В СВО каждый должен выполнять свои задачи

Игорь Гарнов
Игорь Гарнов, подполковник запаса
Украинские соцсети активно рассказывают, что у России «заканчиваются ракеты», поэтому она вынуждена использовать зенитные ракеты для ударов по наземным целям. На самом деле вряд ли ВС РФ в реальности прибегают к подобной практике, и на это есть четыре причины. Подробности...
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Украина додавила Болгарию

Макрон готовит Францию к войне

Россия обязана вернуться в Херсон

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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?
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    Максим Соколов
    публицист
    		13 ноября 2022, 12:00

    Молдавский тиктокер Некоглай (Николай Лебедев) делал интернет-карьеру в России, однако кибермолдаванина сгубило забвение правила «Не шути с дамами (а также с воинами действующей армии), эти шутки глупы и неприличны».

    Он решил остроумно пошутить, сняв ролик, основанный на подлинном видео, показывающем, как наш солдат на украинском фронте отбрасывает в сторону гранаты, сбрасываемые на него с беспилотника ВСУ. Реальный солдат играл со смертью. Ошибись он или замешкайся, и граната взорвалась бы не на расстоянии броска, а у него в руках. На радость неприятелю, забавляющемуся расстрелом беспомощного с воздуха. Мой дед летом 1941 года тоже служил предметом подобной забавы немецкого «мессера» и спасся чудом.

    Но тиктокер Лебедев увидел в этом не ужас механизированной войны и уж тем более не редкостное самообладание нашего солдата, поразившее многих, в том числе и на Западе, но только повод снять смешной пародийный ролик. В котором Лебедев лежит на полу, на него что-то падает, а он это что-то отбрасывает. «Гы-гы-гы!».

    Директор Лиги безопасного интернета Е.Б. Мизулина не нашла, однако, эту пародию остроумной: «Тиктокер, вероятно, посчитал, что это смешной контент. Находясь в теплой квартире в Сити и снимая глупые видео с утра до ночи, сложно понять, что переживает человек в окопе и его близкие». И обратилась, куда следует. Там отреагировали на ее запрос с похвальной оперативностью, и на следующий день Пресненский райсуд Москвы назначил молдаванину Лебедеву административный штраф в размере 5000 рублей и принудительное выдворение за пределы РФ. Можно спорить о том, не слишком ли гуманно наказание, или юношу всё равно не переделаешь, если он сам каких-то базовых вещей не понимает – так пусть себе впредь шутит в Кишиневе или поступает на службу в ЦИПсО. Но вспомнив свое собственное розовое детство, многие ведь могут припомнить пародийные стишки, которыми мы развлекались в кругу сверстников. Типа пародии на «Катюшу» – «Расцветали веники в помойке, поплыли гондоны по реке».

    Дети, конечно, ангелы, но при этом каких-то вещей по малолетству еще не понимают. Лет в десять отчасти простительно не думать о том, что слова

    «И бойцу на дальнем пограничье
    От Катюши передай привет.
    Пусть он вспомнит девушку,
    Пусть услышит, как она поет,
    Пусть он землю бережет родную,
    А любовь Катюша сбережет» –

    они очень серьезные. На дальнем пограничье ведь всякое бывает, бойца могут убить, могут тяжело ранить (=изувечить)  и гондоны с вениками тут не слишком остроумны.

    А для того, чтобы это разъяснить глупому малолетке, есть родители и воспитатели. И как-то же происходит вразумление. Повзрослев, дитя уже не находит такую пародийную переделку особенно смешной и, может быть, даже стыдится своего былого остроумия. Хотя, конечно, не все вразумляются.

    Речь идет не только о младенцах по разуму, несмотря на уже солидный возраст. Это дело скорбное, тут остается только горевать. Но ведь инфантилизм до седых волос может быть и промыслом. Какой-нибудь театральный режиссер до старости промышляет остроумными гэгами, которые по сути своей ничем не отличаются от «поплыли гондоны по реке». Те же детские пародии, только фигляр презренный пародией бесчестит Алигьери не в качестве малолетней шалости (в десять лет оно еще простительно), но как современный способ прочтения классики. И вызывает восторг критиков, получая к тому же щедрые субсидии от Минкульта.

    Другое дело, что тут необходимо тщательное понимание конъюнктуры, а это не всякому дано. Что позволено режиссеру с гэгами, то не позволено тиктокеру Некоглаю. В чем Некоглай ныне принужден убедиться на собственном скорбном опыте.

    Впрочем, когда малолетнему пародированию подвергается смертельный бой за Родину, в котором жизнь одна и смерть одна, пародистов не больно-то и жалко.

     

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