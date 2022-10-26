Риши Сунак продолжит толкать Лондон к пропасти

Взгляд
26 октября, среда  |  Последнее обновление — 18:15  |  vz.ru
Разделы

Турция начинает выкручивать руки Газпрому

Анкара просит отсрочку и скидку на газ Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Идея превратить Турцию в газовый хаб сделала свое дело. Анкара уже начала просить у Газпрома и отсрочки платежей, и скидок. Хотя сам проект газового хаба находится еще в зачаточном состоянии, почему Турция верит в успех своих просьб? Подробности...
Перейти в раздел…

Идеями о Крыме Зеленский подал Европе два опасных сигнала

Зеленский прямо заявляет, что «карт-бланш» в вопросе нападения на ядерную державу, частью которой является Крым, оставляет за собой
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз дал понять миру, насколько опасен его режим. Очередное мероприятие в формате так называемой Крымской платформы отмечено предложением о коллективном разделе территорий России и напоминанием, что для Украины этот раздел не подчиняется правилам. В том числе правилам США. Подробности...
Перейти в раздел…

Новая космическая группировка должна изменить жизнь каждого россиянина

Так выглядят спутники группировки «Сфера» Гавриил Григоров/ТАСС
Россия начала реализацию колоссального космического проекта под названием «Сфера». Первый спутник этой орбитальной группировки запущен 22 октября с космодрома Восточный. Почему эти спутники настолько важны для России, какие функции они должны будут выполнять и что для полного воплощения этих задач еще придется сделать на Земле? Подробности...
Перейти в раздел…

Как этнические русские возле Зеленского превращаются в русофобов

После распада СССР западным идеологам удалось настроить часть украинского общества против русских Юрий Мохор
Если СССР удалось создать новую общность «советский человек», то современному киевскому режиму удалось вырастить свою – «политический украинец». Национальность тут тоже не важна, главное – радикальная русофобия. Именно к такой общности принадлежит глава СНБО Украины Алексей Данилов. Что заставляет уроженца Луганска, русского по происхождению человека отдавать приказы об обстреле мирных городов Донбасса? Подробности...
Перейти в раздел…

Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
Перейти в раздел…

Риши Сунак продолжит толкать Лондон к пропасти

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Риши Сунаку будет не до дальнейшей эскалации отношений с Россией. Не исключено даже, что он может их стабилизировать (перебросив вину за перегибы на Трасс и Джонсона). Речь, конечно, не о нормализации отношений, а, скорее, о переводе их в русло управляемой конфронтации. Подробности...

Пора поднять интеллектуального «Веселого Роджера»

Александр Свистунов
Александр Свистунов, Историк, журналист
Мы сели играть с профессиональными шулерами, и мы знаем, что играем с шулерами – так какой смысл пытаться играть по правилам? Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Улица русского святого в Нью-Йорке может стать тропинкой в будущее

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Во время острого противостояния легко впасть в обобщения – нас все ненавидят, и нам стоит ненавидеть всех. Нет, не все, а ненависть вообще не делает вас сильнее и не помогает добиваться ваших целей. Подробности...
Перейти в раздел…

Киев расписал трофеи за победу над Россией

Индус за рулем Великобритании

Обсуждение: 4 комментария

Зачем Зеленскому «грязная бомба»

Перейти в раздел…

Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
Подробности...

Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Швеция показала кадры разрушенного участка «Северного потока»

В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
Подробности...
Перейти в раздел…
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
  • Донбасское

  • Запорожское

  • Харьковское

  • Херсонское
Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
  • Меньше недели

  • Меньше месяца

  • Меньше полугода

  • Меньше года

  • У меня были только длительные сроки работы на одном месте
До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
  • Полностью

  • Выборочно, с минимальным ущербом для мирного населения

  • Отказаться от подобных ударов
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Следствие попросило арестовать коммерческого директора Собчак и экс-главреда Tatler
    В Минобороны раскрыли подробности тренировки ядерных сил Сальдо опроверг сообщения о «60-тысячной группировке» ВСУ для нападения на Херсон В МИД России объяснили сохранение безвизового режима для граждан Украины Добровинский рассказал, что грозит коммерческому директору Собчак
    Путин: США используют Украину как таран против России Останки князя Потемкина вывезли из Херсона Названо число прибывших в Грузию россиян СК завершил расследование уголовного дела Тесака и его соратников
    Стало известно, когда Крымский мост откроют для проезда грузовиков Столтенберг высказался о сроках конфликта на Украине Пашинян назвал сроки подписания мирного соглашения с Азербайджаном США ввели санкции против певицы Жасмин

    Главная тема


    Латвия ведет Русскую церковь к новому расколу

    «никто не летает»


    Ходаковский объяснил влияние погоды на боевые действия

    основная миссия


    Командующий авианосной ударной группы США заявил о готовности к войне с Россией

    после обысков


    Стало известно об отъезде Собчак из России

    Видео

    «политический украинец»


    Как этнические русские возле Зеленского превращаются в русофобов

    отсрочки и скидки


    Турция начинает выкручивать руки Газпрому

    директор «Мотор Сич»


    Киев выставил на обмен с Россией Героя Украины

    радиоактивный взрыв


    Киев может взорвать «грязную бомбу» в Днепре

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    польза для экономики


    Глеб Простаков: Как стать «зеленым», но не угробить экономику

    паника в Киеве


    Дмитрий Винник: Почему украинская ПВО бессильна против «воздушных мопедов»

    военная целесообразность


    Сергей Миркин: Что думают в Донецке о разрушении Украины

    на ваш взгляд


    Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
    Геворг Мирзаян

    Риши Сунак продолжит толкать Лондон к пропасти

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		26 октября 2022, 17:11

    Одной из главных тем мировых СМИ (помимо, естественно, Украины) является назначение на пост премьер-министра Великобритании этнического индийца Риши Сунака. Молодой (42 года), с блестящим образованием (Оксфорд, Стэнфорд) – Сунак получает в целом позитивную прессу.

    Что же касается России, то официально Москва смотрит на это избрание без особого оптимизма с точки зрения будущего двусторонних отношений. «В настоящий момент мы не видим ни предпосылок, ни оснований, ни надежд на то, что в обозримой перспективе будут какие-то позитивные сдвиги», – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    И, на первый взгляд, для такого пессимизма есть все основания. Во-первых, Риши Сунак практически сразу же после победы повторил символ веры нынешнего коллективного Запада, что в экономических проблемах Великобритании виновата Россия.

    Да, новый премьер – отнюдь не Борис Джонсон с его личной привязанностью к Киеву, однако можно не сомневаться, что с приходом Риши Сунака объемы выделяемой Украине помощи вряд ли будут сокращаться. Во-вторых, проблемой может стать индийское происхождение нового премьера. Учитывая его связи с Индией (как на уровне банальной этнической принадлежности, вызывающей сопричастность простых индийцев, так и на уровне семьи – тесть Сунака является одним из наиболее известных индийских бизнесменов), Сунак может повлиять на индийско-российские отношения. В частности – если, конечно, захочет – на те серые схемы торговли через Индию, которые сейчас реализует Россия.

    Однако на ситуацию можно посмотреть и через другую призму. Не через официальные заявления и позиции, а через, условно говоря, «ситуацию на земле». И тогда можно увидеть, что избрание Риши Сунака – благо для Москвы.

    Фото: Xinhua/Global Look Press

    Благо, прежде всего, потому, что российско-британские отношения – это в массе своей игры с нулевой суммой. Если, условно говоря, те же Франция, Италия и Германия все-таки являются российскими деловыми партнерами и отношения с ними можно будет восстановить, то с Англией (как, кстати, с Польшей и прибалтами) церемониться не нужно. Англия является историческим противником России – «англичанка гадила» Москве (или Петербургу) веками. Не потому, что одержима русофобией, а потому, что сама суть континентальной политики Англии заключалась в том, чтобы не допустить появление в Европе слишком могущественной державы. Отношения с Лондоном нормализовывались только тогда, когда британцы хотели руками России подавить более могущественного врага (того же Наполеона или Второй и Третий рейхи).

    Именно поэтому сейчас чем хуже Англии, тем лучше для нас. А избрание Риши Сунака – это дальнейшее движение Лондона к пропасти.

    Во-первых, из-за самого избрания. По сути, Риши Сунак стал премьер-министром Великобритании не через общенациональные выборы (как это и должно быть в нормальной демократической стране) и даже не через выборы среди пары сотен тысяч зарегистрированных членов Консервативной партии (как избиралась Лиз Трасс). Он стал премьер-министром просто потому, что был единственным, кто набрал более 100 голосов депутатов-консерваторов. Теоретически этот порог могла бы преодолеть глава Палаты общин Пенни Мордонт, после чего оба кандидата были бы выставлены на голосование членам партии – однако Мордонт неожиданно не смогла собрать голоса. По словам Пенни Мордонт, «коллеги (то есть депутаты парламента – прим. авт.) решили, что нам нужно определяться сейчас», поэтому и провели избрание Сунака по ускоренной процедуре, однако по факту разница между голосованием в парламенте и голосованием членов партии была всего лишь в несколько дней. Скорее всего, Сунака избрали для того, чтобы на партийном голосовании не было никаких неожиданностей, чтобы он был гарантированно избран – однако обратной стороной такого избрания является отсутствие всякой легитимности нового премьера. И это тем более опасно, что его партия тоже нелегитимна в глазах британцев – все рейтинги показывают, что по уровню популярности правящая Консервативная партия (которая с момента общенациональных выборов сменила уже второго премьера) находится гораздо ниже оппозиционной Лейбористской. Сам же Сунак заявил, что досрочные выборы организовывать пока не собирается.

    И вот с такой легитимностью перед Риши Сунаком стоят весьма непростые задачи. Прежде всего, внутренние. По мнению BBC, счета за электроэнергию для британцев к весне вырастут более чем в полтора раза, шотландцы требуют проведения в октябре 2023 года референдума о независимости – и это только некоторые из многих проблем, которыми придется заниматься условно легитимному премьеру.

    Кроме того, есть проблема взаимоотношений с Брюсселем. Да, ряд экспертов надеются на нормализацию британско-европейских отношений – и эти надежды связаны в том числе с личностью самого Сунака. Во-первых, по мнению журналистов, его политическая карьера схожа с карьерой Макрона, поэтому двум таким популистам и политическим выскочкам (в хорошем смысле этого слова) будет проще найти общий язык. Во-вторых, как отметил бывший посол Великобритании во Франции Питер Рикетс, у Сунака «нет привычки Бориса Джонсона высмеивать и очернять иностранных лидеров».

    Возможно, это так. Возможно, Сунак более респектабельный и прагматичный, чем Джонсон. Однако дело в том, что проблемы между Францией и Великобританией (а если шире, то между Евросоюзом и Великобританией) были связаны отнюдь не только с личностями правителей. Скорее, с разницей в интересах государств. Британия – вне зависимости от того, кто ее премьер – недовольна условиями Брекзита. В том числе тем пунктом, который касался сохранения Северной Ирландии в экономическом пространстве Евросоюза. По мнению ряда консерваторов, этот пункт разочаровал североирландских юнионистов (то есть тех, кто выступает за сохранение региона в составе Соединенного Королевства) и воодушевил ирландских националистов, которые даже смогли выиграть недавние выборы в Северной Ирландии. Поэтому Лондон категорически настаивает на пересмотре условий уже заключенного и подписанного Брекзита – против чего, естественно, выступает Брюссель.

    В этой ситуации Риши Сунаку будет не до дальнейшей эскалации отношений с Россией. Не исключено даже, что он может их стабилизировать (перебросив вину за перегибы на свою предшественницу Лиз Трасс и самого Бориса Джонсона). Речь, конечно, не идет о нормализации этих отношений, а, скорее, о переводе их в русло некой управляемой конфронтации. Большего от российско-британских отношений ждать не приходится.

    Другие материалы автора

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •