Раскол американского общества пролегает по Украине

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Россия и Турция разделят Европу надвое

Россия разыграет новый газовый гамбит Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Россия выдвинула идею, которая может радикальным образом повлиять на экономический ландшафт всей Европы. Речь идет о создании на территории Турции газового хаба – системы распределения и дальнейшей перепродажи российского газа. В случае реализации проект принесет одной группе стран колоссальные выгоды, а другая группа будет подсчитывать большие убытки. Подробности...
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Для дискредитации российской армии использовали «Виагру»

Спецпредставитель ООН Прамила Паттен не представила ни одного доказательства в подтверждение своих лживых обвинений Zeus/ТАСС
Изобретение фальшивок о действиях российской армии на Украине вышло на новый уровень. На этот раз заявления о «массовых изнасилованиях» и даже «использовании для этого «Виагры» прозвучали от спецпредставителя генсека ООН. Новые обвинения в адрес российских военных один в один повторяют фейки, стоившие поста одному из украинских чиновников – и даже те, что придумывались еще двести лет назад. Подробности...
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Как в России готовят операторов боевых беспилотников

В России немного вузов, где учат новой военной специальности – оператор боевого дрона Георгий Зимарев/РИА Новости
Отечественный ВПК наладит крупномасштабный выпуск БПЛА различных типов, заявили в Совбезе России. Одновременно Минобороны заявляет об особом значении массовой подготовки операторов боевых дронов. Где и как можно овладеть этой профессией, какие требования предъявляются к ее обладателям и почему операторы БПЛА настолько важны для армии?  Подробности...
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Прибалтика дерется за российский транзит

Порты Прибалтики по-прежнему зависят от российского транзита portofventspils.lv
Страны Прибалтики встали в авангарде антироссийских санкций – но в то же время, как выяснилось, отчаянно конкурируют за проходящий через их территорию транзит российских грузов. В частности, некоторые из них даже наращивают транспортировку зерна из России. Однако даже эта лазейка в ближайшее время для Прибалтики может закрыться. Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Раскол американского общества пролегает по Украине

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Если ты встроен в систему, твои возможности бунтовать против нее ограничены исключительно терпимостью этой самой системы. И быстро сдавший назад Илон Маск это правило в очередной раз подтвердил. Подробности...

Окончание мобилизации мало что меняет

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Родина – это же не только власть, это мы все. Если у вас есть мобилизованные соседи, коллеги, друзья, то поддержите семьи этих людей. Мы победим только вместе. Никак иначе не получится. Подробности...

Российские атомщики совершили «Прорыв» за всё человечество

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
У жителей Земли осталось совсем немного времени и свободного урана, его дефицит нарастает с каждым годом. Если его сжечь на Земле в ближайшее столетие, у нас не останется энергии, чтобы вырваться в дальний космос. Подробности...
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Франция прозрела и нищает

Россия превратит Турцию в Германию

Ядерный удар по Украине и ответ НАТО

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Экоактивистки в Лондоне облили консервированным супом шедевр Винсента ван Гога «Подсолнухи»

Две участницы британского экологического движения облили томатным супом картину нидерландского художника Винсента ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне. Акция была направлена против реализации в стране проектов по добыче нефти и газа. Картина стоимостью более 84 млн долларов защищена стеклом, поэтому пострадала только деревянная рама
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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    Ирина Алкснис

    Раскол американского общества пролегает по Украине

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    		17 октября 2022, 19:10

    Первоначально этот текст планировался в жанре фельетона. Фактура к тому располагала – свежая история миротворческих усилий Илона Маска выглядела то ли фарсом, то ли водевилем. Вот только последние новости по теме развеяли всякое желание шутить и смеяться.

    Сначала бизнесмен в весьма едких формулировках (что заставило аудиторию сомневаться, не сарказм ли это) сообщил, что его компания продолжит финансирование работы системы Starlink для ВСУ. А спустя несколько часов он с явной горечью написал, что его попытки добиться деэскалации конфликта на Украине провалились. И это действительно плохая новость – не для Маска, а для мира, поскольку она свидетельствует об откровенно мрачных управленческих тенденциях в США.

    Но вернемся к тому, с чего все началось.

    Спутниковая система обеспечения высокоскоростного широкополосного интернета Starlink, предоставляемого Западом в рамках помощи Киеву, по суждению, кажется, всех специалистов, является одним из важнейших преимуществ ВСУ в идущих боевых действиях. Причем еще совсем недавно можно было регулярно наткнуться на мнение, что козырь этот является для российских вооруженных сил неубиваемым на данном этапе.

    Дальше на этой теме туман войны. Никакой официальной информации нет. Имеются только слухи, утечки и намеки с самых разных сторон, однако проверить их истинность невозможно – в них можно либо верить, либо нет. Сначала пошла информация, что у ВСУ появились проблемы со Starlink, что вроде бы даже привело к чувствительным потерям из-за утраты связи с подразделениями. А затем появились версии о происхождении данных проблем. Согласно одной из них, у России все-таки имеется техническая возможность побить данный козырь – и она к ней прибегла, продемонстрировав свой потенциал по блокированию спутникового интернета. Согласно другой, трудности для украинских войск обеспечила сама компания SpaceX и лично Илон Маск, создатель и владелец системы Starlink.

    На недоуменный вопрос, а зачем Маску сначала активно помогать, а теперь ставить палки в колеса украинцам, ответ появился практически сразу. Главная причина – в углубляющемся и все более ожесточенном гражданском и общественно-политическом противостоянии, раскалывающем США. А также в ряде других, местами даже забавных, обстоятельств.

    Илон Маск – анфан террибль либеральнейшей высокотехнологичной Калифорнии. Он давно ренегатствовал в рядах демократической общественности, позволяя себе возмутительные, с точки зрения либеральной общественности, неполиткорректные выходки, а несколько месяцев назад окончательно перешел на «сторону тьмы» в лице консерваторов, трампистов и прочих реднеков.

    Фото: NTB/Carina Johansen/REUTERS

    Раскол американского общества все сильнее пролегает и по теме Украины, поскольку у людей возникают закономерные вопросы о целесообразности вливания десятков миллиардов долларов (только за этот год) в забытую богом страну на другом конце света, в то время как в США развивается тяжелейший со времен Великой депрессии экономический кризис. Не говоря уже о возрастающих рисках прямого военного столкновения России и Штатов, что неизбежно приведет к глобальному ядерному апокалипсису. На самом деле ответы на все эти упреки имеются. Для начала, Украине достается хорошо, если третья часть выделяемых средств – остальное оседает по карманам нужных людей по обе стороны Атлантики. Правда, вряд ли аргумент про дикую коррупцию и разворовывание бюджетных средств «вашингтонским болотом», а не Киевом, сильно утешает американское общество.

    Но главное иное: нынешняя позиция США в отношении Украины – не флуктуация, а последовательная политика людей, принимающих сейчас решения за океаном. Для них война на Украине – не попытка переключить внимание с больных внутренних тем (хотя и не без этого). В первую очередь для них это реально способ решения американских проблем через попытку обрушения России, ее экономики и государственно-политической системы. При этом довод, что российская экономика на данный момент демонстрирует куда большую устойчивость, чем западные, во внимание не принимается. В Вашингтоне следуют устоявшейся за последние десятилетия методе: надо просто давить сильнее – и результат обязательно будет. Ровно по тем же причинам они не воспринимают всерьез опасность ядерной войны: мол, Москва не прибегнет к такой крайней мере, как удар по Америке, так что надо просто постепенно взвинчивать эскалацию и в итоге Россия не выдержит и сломается.

    В общем, неудивительно, что такая ястребиная упоротость – которая, что характерно, за восемь месяцев не принесла никаких положительных для Запада результатов, зато стремительно усугубляющиеся проблемы там налицо – порождает все более масштабную и громогласную оппозицию. Частью которой и стал Маск, предложивший свой план мирного урегулирования. К тому же достоянием общественности стали весьма существенные личные причины, заставляющие знаменитого авантюриста от бизнеса питать все меньше желания поддерживать украинскую демократию.

    В частности, выяснилось, что он платит за украинский Starlink из своего кармана, вернее, из кармана своей фирмы. И сумма там набегает немаленькая – 120 миллионов долларов в этом году и около 400 миллионов в следующем. На фоне упомянутых грандиозных вашингтонско-украинских распилов Маск выглядит прямо-таки лохом, платящим за войну, а не зарабатывающим на ней – что, с учетом его предыдущего опыта, крайне нехарактерно.

    Ну а кроме того, украинцы, разумеется, не упустили возможности укусить руку кормящую. Особо отличился бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник, в максимально хамской и нецензурной форме оскорбивший Маска в Twitter. Но было много еще всего – и внесение предпринимателя на сайт «Миротворец» (и срочное снятие его оттуда – видимо, после получения соответствующего ЦУ), и удаление изображения бизнесмена с одесского мурала, и тысячи оскорбительных постов и комментариев в социальных сетях. В общем, украинцы сделали все от них зависящее, чтобы Илон Маск утратил всякое к ним расположение и просто сочувствие.

    Налицо внушительная совокупность причин, чтобы попытаться поднять бунт на корабле. Правда, подавлен, как мы видим, он был стремительно. Что дает повод для нескольких выводов.

    Первый вывод – банальный: если ты встроен в систему, твои возможности бунтовать против нее ограничены исключительно терпимостью этой самой системы. И быстро сдавший назад Илон Маск это правило в очередной раз подтвердил.

    Вывод второй – интригующий. По ситуативным выгодам Запад раскармливает и так безбрежное украинское эго. Вот только скандальность, громкие безапелляционные требования, посылание по матери и всем буквам алфавита людей и стран, которые оказывают огромную помощь вашей стране (а вам все мало), формируют украинцам весьма специфическую репутацию в мире. Есть даже не подозрение, а твердая уверенность, что это бумерангом им вернется, когда Украина отработает свое в борьбе с Россией – к тому моменту украинцы растеряют не только симпатии, но и остатки сочувствия, столь мощно накачанного в мировое общественное мнение за первые месяцы года. Откат обещает быть для них не просто болезненным, а катастрофическим.

    Ну и, наконец, вывод третий – пессимистичный. Фиксация американского истеблишмента на одной единственной тактике геополитической борьбы – давить до упора, пока противник не сломается – очевидно, крайне опасна для мира. Они там действительно не допускают мысли, что данный метод может не сработать, что свидетельствует как о непрофессионализме, так и просто о проблемах с восприятием реальности меняющегося на глазах мира. А это означает, что при подобной невменяемости сползающего с глобального престола гегемона надо быть готовым к любому развитию событий.

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