От блэкаутов Центральную Азию может спасти только Россия

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Кто устроил блэкаут в Центральной Азии

По одной из версий, виноваты майнеры, сбежавшие из Китая в Центральную Азию Станислав Красильников/ТАСС
Три страны – Казахстан, Узбекистан и Киргизия – остались во вторник без электричества. В причинах произошедшего еще предстоит детально разобраться. По одной из версий, причиной блэкаута могли стать майнеры криптовалют. Однако, по другой версии, к отключению света в трех странах привел несанкционированный отбор электроэнергии двумя странами у третьей. Что же могло произойти? Подробности...
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Лондон предложил на роль диктатора Украины негодного кандидата

45-летний экономист Евгений Мураев очень хочет понравиться России Евгений Мураев/Youtube
Благодаря заявлению МИД Великобритании украинский политик из третьего ряда Евгений Мураев проснулся знаменитым на весь мир. Теперь его сватают в главы правительства Украины в случае, если она, как обещают англосаксы, будет оккупирована российской армией. Почему именно Мураев назначен на роль «пророссийского диктатора» и кому это может быть выгодно? Подробности...
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Как русские генералы нашли секрет победы над Наполеоном

Французский император в битве при Прейсиш-Эйлау чудом избежал попадания в русский плен «Наполеон на поле битвы при
Прейсиш-Эйлау», Антуан-Жан Гро
Ровно 215 лет назад, 26 января 1807 года, началось одно из самых кровопролитных сражений наполеоновской эпохи – битва при Прейсиш-Эйлау. «Я подобного побоища не видывал», – вспоминал потом участник событий Денис Давыдов. Почему именно эта битва стала для русской армии предвестником сражения при Бородино – и каким образом она могла переменить ход мировой истории? Подробности...
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Определен главный русофил среди президентов Евросоюза

Миланович назвал политику Байдена «опасной», а Украину – «самой коррумпированной страной Европы» Marko Lukunic/PIXSELL/PA Images/ТАСС
Президент Хорватии Зоран Миланович выступил с резкой отповедью в адрес Украины и той политики, которую проводят в отношении нее США. Это уже не первый случай, когда Миланович бросает вызов американской гегемонии в Европе. Можно сказать, что в его лице Москва почти нашла себе друга, но чем может быть полезен этот друг? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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От блэкаутов Центральную Азию может спасти только Россия

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Ситуация, как в басне Крылова про лебедя, рака и щуку. Север Казахстана энергетически дружит с Россией и не имеет электропроблем. Юг Казахстана, Узбекистан и Киргизия связаны энергокольцом, но его возможности крайне невелики. Подробности...

Наступил конец дипломатии

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Поскольку нет и не предполагается взаимопонимания, отсутствуют схожие культурные ценности, то невозможна и классическая дипломатия, принявшая свой нынешний вид в 1970-х. Подробности...

Байден предостерег Зеленского от нападения на Донбасс

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сценарий срыва российско-американских переговоров очевиден – Украина организует попытку блицкрига в Донбассе, Россия в ответ вводит туда войска для защиты мирных жителей и своих граждан, мир трактует это как вторжение на Украину. Подробности...
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    Владимир Прохватилов

    От блэкаутов Центральную Азию может спасти только Россия

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		26 января 2022, 12:32

    25 января в 11.59 по времени Нур-Султана (08.59 мск) в трех республиках Центральной Азии произошло массовое отключения электричества. Перебои с подачей электроэнергии были зафиксированы на юге Казахстана, а также в Киргизии и Узбекистане. В Киргизии свет отключили в Оше, Джалал-Абаде, Караколе, а также в Баткенской, Чуйской, Таласской областях.

    В Узбекистане отключения электроэнергии затронули Ташкент и Ташкентскую область, Ферганскую долину, Сырдарьинскую, Джизакскую, Самаркандскую, Бухарскую и Кашкадарьинскую области. На юге Казахстана отключения произошли в Алма-Ате, Шымкенте, Тарасе, Туркестанской области и прилегающих районах.

    Из-за отключения электричества во многих регионах случились перебои с отоплением и водоснабжением, отключились светофоры, остановили работу метро и аэропорты, на горнолыжном курорте Амирсой в Узбекистане люди зависли над пропастью – там встала канатная дорога. Кое-где также отключился интернет и не работала мобильная связь.

    Минэнерго Узбекистана считает, что массовое отключение электроснабжения произошло из-за крупной аварии в сетях Казахстана. Она повлекла за собой веерные отключения уже в Узбекистане. На Ташкентской и Сырдарьинской ТЭЦ сработали средства аварийной защиты, из-за чего они отключились. «Узбекская электросеть, которая подключена к единой электрической сети региона, была повреждена в результате аварии, в результате которой произошли внезапные изменения напряжения и частоты на 530 линиях из Казахстана», – сообщила пресс-служба ведомства.

    Мэрия Алма-Аты подтвердила, что 25 января на линии «Казахстанской компании по управлению электросетями» (KEGOC) произошла авария. По словам городских властей, напряжение в сети резко упало, в результате чего на подстанциях сработали системы автоматической частотной загрузки. Однако причиной этого, по мнению энергетиков Казахстана, стал аварийный дисбаланс, созданный Узбекистаном и Киргизией. «Ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Киргизия), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ «Север – Восток – Юг Казахстана». В результате произошло аварийное разделение транзита «Север – Восток – Юг Казахстана» с погашением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана. Объем ограничений составляет порядка 1500 мегаватт», – говорится в заявлении управляющей казахстанскими энергосетями компании KEGOC.

    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

    Аварийный дисбаланс между производством и потреблением электроэнергии в каком-то регионе может возникнуть, помимо прочего, из-за резкого повышения потребления электроэнергии, например слишком активного использования кондиционеров летом и электрических обогревателей зимой, что перегружает электросети, создавая тот самый аварийный дисбаланс, который приводит к блэкаутам. Что касается наброса мощности (быстрого роста нагрузки при отключении мощных генерирующих энергоисточников) на транзит электроэнергии 500 кВ «Север – Восток – Юг Казахстана», то его причиной может быть как банальное короткое замыкание, так и тот самый аварийный дисбаланс из-за массового включения электрических обогревателей в республиках Центральной Азии.

    Энергоснабжение в трех республиках Центральной Азии сейчас постепенно восстанавливается, местные специалисты пытаются разобраться в причинах блэкаута, парализовавшего регион. К слову сказать, повышенная аварийность энергосетей здесь наблюдается давно и стала чуть ли не дурной традицией. Есть ли способ избежать таких масштабных аварий? Есть.

    Заметим, что север Казахстана, связанный с российской энергосистемой, случившегося 25 января блэкаута не почувствовал. Энергосети на севере Казахстана, ранее импортировавшие энергию из России, переключились на экспорт, так как юг страны отрубился, а электроэнергию надо было куда-то девать. В советские времена все пять республик Центральной Азии входили в Единую энергетическую систему СССР и проблем с электроснабжением не было. Своевременные перетоки электроэнергии гарантировали бесперебойную работу всех энергосетей региона.

    Сегодня только Узбекистан, Киргизия и юг Казахстана объединены в энергетическое кольцо (ОЭС ЦА). Но оно оказалось нежизнеспособным в критических условиях. Об этом говорит сам факт, что при возникновении аварийного дисбаланса обеспечение электроэнергией региона оказалось в зависимости от транзита электричества с Северного Казахстана по ЛЭП 500 кВ. Потери в энергосетях Казахстана составляют примерно 10%. Если бы переброска электроэнергии с севера на юг Казахстана осуществлялась по ультравысоковольтным сетям постоянного тока ЛЭП 1150 кВ (технологией строительства и эксплуатации которых обладает только Россия), то этих потерь не было бы и возникший в регионе аварийный дисбаланс, скорее всего, не повлиял бы на транзит электроэнергии «Север – Восток – Юг Казахстана».

    Однако в декабре 2018 года правительство Казахстана построило линию электропередачи «Север – Восток – Юг Казахстана» всего лишь на 500 кВ, а предложения российских энергетиков построить ультравысоковольтные ЛЭП услышаны не были. Не ведется речь и об интеграции энергетических систем всех пяти республик Центральной Азии. В 2003 году Туркменская энергосистема вышла из состава ОЭС ЦА и работает параллельно с энергосистемой Ирана. В 2009 году Таджикская энергосистема отделилась от ОЭС ЦА. С ОЭС ЦА работает Северо-восточная энергосистема Афганистана, которая получает электроэнергию из Узбекистана по двухцепной высоковольтной линии (ВЛ) 220 кВ Сурхан – Наибабад и из Таджикистана по двухцепной линии 220 кВ Сангтуда – Кундуз.

    Ситуация, как в басне Крылова про лебедя, рака и щуку. Север Казахстана энергетически дружит с Россией и не имеет электропроблем. Юг Казахстана, Узбекистан и Киргизия связаны энергокольцом, но его возможности крайне невелики. Туркмения и Таджикистан ориентируются на сотрудничество с южными соседями, Ираном и Афганистаном, что не спасает их от дефицита воды в Туркмении и электроэнергии в Таджикистане.

    Кстати, все перспективные проекты новых линий электропередачи в регионе основаны на строительстве ЛЭП 500 и даже ЛЭП 110, что гарантирует по-прежнему высокие потери в энергосетях и не спасает от возможных блэкаутов. Только сотрудничество с российскими энергетиками, владеющими технологиями ультравысоковольтных ЛЭП, которые соединят регион с энергосистемой России, может спасти Центральную Азию от очередного конца света.

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