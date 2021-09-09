Советские Ленины были талантливее нынешних Калашниковых

Взгляд
9 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 09:38  |  vz.ru
Разделы

Биткоин посягнул на монополию доллара

Биткоин впервые стал официальной валютой государства Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE/
Global Look Press
Биткоин впервые стал официальной национальной валютой. Этот рискованный эксперимент решил поставить на своем населении 40-летний президент небогатого Сальвадора. Он даже запустил социальную рекламу, объясняющую людям плюсы от новой валюты. Какую же выгоду получат сальвадорцы со средней зарплатой в 100 долларов в месяц от валюты, одна монета которой стоит от 50 тыс. долларов? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев готовится выйти из Минских соглашений

Украина втихаря саботирует все решения парижского саммита 2019 года Алексей Никольский/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Запад, подыгрывая Украине, предпринял попытку «смягчить», а по сути выхолостить Минские соглашения в рамках подготовки саммита глав государств «нормандской четверки». Тем временем Киев открыто описал свои планы относительно Востока Украины в законопроекте «О госполитике переходного периода». Этот документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса. Подробности...
Перейти в раздел…

Внук Королева поддержал конкуренцию с Маском в космосе

Ради встречи с внуком и правнуком Королева Илон Маск внес изменения в свой сверхплотный график facebook.com/andrey.korolev.moscow
«Илон Маск уверен, что достижения корпорации SpaceX базируются на труде титанов, к числу которых он относит и Сергея Павловича Королева», – рассказал Андрей Королев, внук одного из основателей советской космонавтики. Он поделился с газетой ВЗГЛЯД впечатлениями от встречи с американским миллионером-изобретателем Маском и от посещения завода космической компании SpaceX. Подробности...
Перейти в раздел…

Ссора Польши с Евросоюзом может принести пользу России

Занимая всего лишь пост вице-премьера, Качиньский остается самым влиятельным человеком Польши Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press
Еврокомиссия ввела санкции против Польши, которая теперь будет в ежедневном режиме платить штрафы за недостаточно независимые суды. Этот конфликт назревал давно, ранее Брюссель уже грозил Варшаве карами за борьбу с «гей-пропагандой». Какой сценарий его развития был бы выгоден для России с учетом, что польские русофобы отстаивают близкие нам ценности? Подробности...
Перейти в раздел…

Каким должно быть наказание для убийц детей

Подозреваемый ранее был осужден за сексуальное насилие над детьми кадр из видео
Россию всколыхнула трагедия в Кузбассе – две десятилетние школьницы, пропавшие накануне, обнаружены мертвыми. Подозреваемый признался в их изнасиловании и убийстве на месте преступления. Подозреваемый ранее уже был судим за сексуальное насилие. Какие меры должно предпринять государство, чтобы не допустить новых убийств и изнасилований детей? Подробности...
Перейти в раздел…

Советские Ленины были талантливее нынешних Калашниковых

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Ваятель тщательно формирует задницу статуи, стоящей в нише, а на вопрос: «Зачем?» отвечает: «Бог увидит». И парадоксальным образом этому идеалу скульптора – «Бог увидит» – более соответствует советская индустрия Ильичей, нежели теперешнее вольное художество. Подробности...

Зиничев был настоящим русским спасателем

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Зиничев старался вылетать на все масштабные ЧП и ЧС, погружаясь в мельчайшие детали. Не стеснялся спрашивать у других, если чего-то не понимал. Не боялся говорить открыто, о чем другие молчали. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

За Ленинградом всегда наступает Сталинград

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Мы не простили Европу за блокаду Ленинграда. Это грех родителей, который лежит на детях. Не за войны – за геноцид мирных жителей, за ад, за расчётливо и цинично заморенных голодом ленинградских детей. Подробности...
Обсуждение: 72 комментария
Перейти в раздел…

Провал ЦРУ на Украине

День уничтожения военной игрушки

Обсуждение: 6 комментариев

Каких животных потеряла Россия

Перейти в раздел…

Трагически погиб при исполнении служебного долга глава МЧС Евгений Зиничев

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
Подробности...

В подмосковном Ногинске произошел взрыв бытового газа

Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске. Обрушились четыре этажа, погибли два человека, госпитализированы шестеро. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
Подробности...

Умер Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нейи-сюр-Сен, пригороде Парижа, в семье художницы Сары Рейно-Ришар и скульптора Поля Бельмондо, чьи статуи украшают многие парижские парки
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Что вас может побудить переехать жить в Сибирь из западной части России?
  • Высокая зарплата

  • Хорошие жилищные условия

  • Перспективы карьерного роста

  • Таежная романтика

  • Ни при каких условиях не перееду

  • Я уже живу в Сибири
Что вам ближе – коммунизм или христианство?
  • Коммунизм

  • Христианство

  • И то, и другое

  • Ни то, ни другое
Какая оценка личности Сталина преобладает в последнее время?
  • Очернение

  • Восхваление

  • Адекватная реальности оценка
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Роскосмосе разъяснили включение пожарной сирены на МКС
    Экипаж МКС сообщил о дыме и запахе гари в модуле «Звезда» США предложили Таджикистану «укрепление партнерства» На Украине объяснили важность встречи с Путиным для Зеленского В России впервые за год подешевел бензин
    На севере Красноярского края пропали две девочки Пушков заявил о распространении «афганского синдрома» на Европу На Украине посетовали на недостаточно «величественный» гимн Виновников ДТП обяжут компенсировать казне лечение пострадавших
    Подозреваемому в убийстве девочек в Кузбассе предъявлено обвинение Захарова предрекла Европе катастрофу из-за беженцев в Центральной Азии В офисе Зеленского оскорбили выступивших против переименования Украины Стало известно о новом способе кражи данных россиян на «Госуслугах»

    Главная тема


    Ссора Польши с Евросоюзом может принести пользу России

    одним ударом 30 целей


    Россия сконцентрировала в Средиземноморье пять подлодок с «Калибрами»

    выборы в фрг


    В Германии назвали последнее препятствие на пути «Северного потока – 2»

    «Время побеждать»


    Боец Емельяненко появился перед поединком в футболке с «цитатой» Лаврова

    Видео

    национальная валюта


    Биткоин посягнул на монополию доллара

    опасный сосед


    Талибы пригрозили Средней Азии дружбой

    падение продаж


    Автолюбителей заставили переплачивать за дефицит новых машин

    мост на Сахалин


    Крупнейший проект способен привлечь людей на Дальний Восток

    Трудовые мигранты


    Как остановить побоища гастарбайтеров в России

    западная поддержка


    Геворг Мирзаян: Оружейное эмбарго против Киева невыгодно России

    преклонение перед меньшинствами


    Валерий Коровин: Реклама и масскульт пытаются навязать чужую жизнь

    жизнь на островах


    Андрей Манчук: Для жителей Южных Курил вопроса: чьи острова – не существует

    на ваш взгляд


    Что вас может побудить переехать жить в Сибирь из западной части России?
    Максим Соколов

    Советские Ленины были талантливее нынешних Калашниковых

    Максим Соколов
    публицист
    		9 сентября 2021, 09:30

    Дебаты по поводу монументальной пропаганды (последние касались «Большой глины №4», воздвигнутого в столице тщанием богатого купца Михельсона) бывают столь же увлекательны, сколь и бесплодны. Ибо вопль оскорбленного эстетического чувства «Welche Scheisse!» всегда будет парироваться рассуждением об неслыханной эстетической смелости – и так ad finem saeculorum. Тут возможны разве что ремарки на полях.

    Моя ремарка пришла мне на ум на ялтинской пл. Ленина, в когдатошнем центре города – сейчас он несколько сдвинулся к западу. Тогда как в послевоенное время там была першпектива от сталинско-ампирного морского вокзала (после 1991 г. впавшего в полное запустение – ходить судам стало некуда) к зданию горкома. Першпективу держал поставленный в январе 1954 г. памятник В. И. Ленину работы скульптора-лауреата П. П. Яцыно. Белорусский скульптор ставил Ильичей в Могилеве, Курске, Москве (на ВСХВ и Октябрьском вокзале), Нарьян-Маре, Казани, Ижевске – т. е. весьма иссобачился в этом жанре.

    И если отвлечься от личности В. И. Ленина (я не являюсь его поклонником, и это еще очень мягко сказано), его роли в истории, но оценивать только профессиональную выучку ваятеля безотносительно к тому, что он ваял, то невозможно не признать того, что Яцыно был очень крепким мастером. Как статуя божественного императора, памятник сделан безукоризненно – ни к одной детали не придерешься. То, что ялтинский памятник единственный из крымских Ильичей со статусом памятника монументального искусства национального значения – вполне заслужено.

    Конечно, сама индустрия Ленинов в СССР обязывала к поддержанию достаточно высокого профессионального уровня. Если отсечь начальные 20-е гг., когда канон императорских статуй еще не отстоялся (словесная лениниана того времени тоже ведь была довольно забавной), и совсем уж поздний СССР, когда всепроникающая халтура (или художественные искания – считайте как угодно) проникла даже и на это важный фронт идеологической работы, – но брать в расчет только серьезный имперский период, то индустрия имперских Ильичей была очень даже качественной.

    К ней допускались только квалифицированные ваятели, планка поддерживалась на высоком уровне. Были, разумеется, и комические Лукичи – при огромном общем поголовье это было неизбежно, в городах и далеких станицах за всем не уследишь, – но их процент был крайне мал. Однако, в целом была школа. Шкодливая рука Остапа не проникала в лениниану.

    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

    Все это было – и прошло безвозвратно.

    Особенность постсоветского монументального ваяния и постсоветского художественного вкуса в том, что в ужас повергающие изображения стали безусловно главенствовать. И речь идет не только о «Говне №4» – тем более говне швейцарском.

    Монументы, в том числе и вполне фигуративные, сваянные не какими-нибудь обстракцистами и – но скрашиваю речь, вырастающие по лицу страны родной – один ужаснее другого. Вспомним хоть памятники М. Т. Калашникову, С. А. Есенину и если бы только им. «Это, казалось, не были вовсе труды ребенка-самоучки. Иначе в них бы, при всей бесчувственной карикатурности целого, вырывался острый порыв. Но здесь было видно просто тупоумие, бессильная, дряхлая бездарность, которая самоуправно стала в ряды искусств, тогда как ей место было среди низких ремесл, бездарность, которая была верна, однако ж, своему призванию и внесла в самое искусство свое ремесло. Те же краски, та же манера, та же набившаяся, приобыкшая рука, принадлежавшая скорее грубо сделанному автомату, нежели человеку!» (Гоголь Н. В.).

    И не только в России. Монументальные изображения Бандеры и Петлюры столь же ужасны. Не злодействами персонажей – мы заранее выносим их за скобки, – но чудовищным уровнем ваяния. Уровнем, на фоне которого казенный советский Лукич представляется гениальным творением художества.

    Наверное, это общемировая беда. Падение художественного образования, ваятельной школы и не могло привести к иным последствиям. Равно, как и невостребованность добротно-скрупулезного искусства, когда ваятель тщательно формирует задницу статуи, стоящей в нише, а на вопрос: «Зачем?» отвечает: «Бог увидит». И парадоксальным образом этому идеалу скульптора – «Бог увидит» – более соответствует советская индустрия Ильичей, нежели теперешнее вольное художество. Такие странные мысли посетили меня при виде ялтинского Ленина.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •