Донбасс на выборах в Госдуму дошел до середины Рубикона

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Европа нашла виноватого в газовом кризисе

В Европе требуют наказать Газпром Егор Алеев/ТАСС
Европа нашла виновного в энергетическом кризисе – это Газпром. По крайней мере, так считают 43 депутата Европарламента. Даже аварию на заводе в Новом Уренгое они не считают случайной и требуют от ЕК начать антимонопольное расследование, наказав Россию. У Газпрома имеются сильные аргументы в противовес обвинениям. Однако во время прошлого антимонопольного расследования Газпрому пришлось пойти на компромисс. Подробности...
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Зачем Британии понадобился новый фигурант по делу Скрипалей

Новый подозреваемый – некто Сергей Федотов, которого называют «сотрудником ГРУ» Metropolitan Police
Лондон во вторник вновь вспомнил об инциденте с якобы имевшим место отравлением «Новичком» перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери. Там заявили, что Петрову и Боширову провести эту операцию помогал третий агент ГРУ. Впрочем, никаких доказательств этого опять не предъявлено. Решение Британии реанимировать старый скандал преследует сразу несколько внутренних и внешнеполитических целей, считают эксперты. Подробности...
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Наследие СССР прощается с родиной Ильича

Ульяновск. Инфраструктура советского времени требует обновления Serguei Fomine/Global Look Press
То, что сгнило, обветшало и не обновлялось в Ульяновской области еще с советских времен – от мостов и дорог до водоснабжения – наконец начало получать приличное финансирование. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД вместе с и. о. губернатора разбирался, как нужно решать самые больные проблемы этого региона. Подробности...
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Канада не заметила национальной катастрофы

Выборы в Канаде прошли на фоне борьбы с призраками ее прошлого REUTERS/Shannon VanRaes
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заслуживал, чтобы его Либеральная партия проиграла досрочные выборы. Проблема не только в коррупционных скандалах, но и в том, что Трюдо проявил себя как рохля и трус, когда обществу требовалась защита от экстремистов, а по стране прокатилась волна террора против христианских церквей. Однако канадцы решили иначе. С канадцами что-то не так.  Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Донбасс на выборах в Госдуму дошел до середины Рубикона

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Привычные для жителей России процедуры – получение паспорта или выборы – для людей с Донбасса в силу непрекращающейся войны, трудного экономического положения, непризнанности республик – приобретают совсем иное значение. Подробности...

Европу ставят перед выбором между США и Китаем

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
США предельно ясно показали, что их игра с Китаем идет по-крупному, и Евросоюз теперь должен решить – готов он повышать ставки или лучше спасовать. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Зачем сумасшедшим детям огнестрел

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Я не понимаю, зачем в России вообще продаются полуавтоматические помповые ружья всем, кто желает их купить, включая прыщавых «школьных стрелков». Единственная задача таких ружей – это дешевые понты. Но они иногда обходятся нам очень дорого. Чудовищно дорого. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев
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Зеленский устраняет опасного конкурента

США предали Францию

Трамп и ядерная война с Китаем

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Стрельба в Пермском госуниверситете унесла жизни шести человек

На территории Пермского госуниверситета один из учащихся открыл стрельбу по окружающим. По последним данным, погибли шесть человек, еще 24 получили ранения и травмы – в панике студенты прыгали из окон. Известно, что преступник владел оружием на законных основаниях
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Вместо «ямы на Павелецкой» появился футуристический ландшафтный парк

Перед Павелецким вокзалом в центре Москвы открылась благоустроенная территория и ландшафтный парк с амфитеатром, площадью и фонтаном. Таким образом, завершается один из самых известных столичных долгостроев. В ближайшем будущем здесь же начнет работу подземный торговый комплекс с паркингом
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С территории Украины обстрелян белорусский погранзнак

С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как вы оцениваете действия профессора Сыромятникова, который продолжил читать лекцию во время стрельбы в Пермском университете?
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    Сергей Миркин

    Донбасс на выборах в Госдуму дошел до середины Рубикона

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		22 сентября 2021, 09:02

    Более 200 тысяч жителей ЛДНР, имеющих паспорта России, проголосовали на выборах в Госдуму. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров. Большинство людей с Донбасса проголосовали онлайн, но около 50 тысяч приехали на территорию России и отдали свои голоса обычным образом, используя бумажные бюллетени.

    Для жителей региона само участие в этих выборах стало важным событием. Лднровский сегмент социальных сетей был забит сообщениями: «Я проголосовал!», или «Впервые в жизни голосовала на российских выборах!», «Наконец-то почти почувствовал себя полноценным россиянином!». Голосование, безусловно, дело интимное, но в данном случае люди хотели поделиться своей искренней радостью. Один знакомый сказал, что, проголосовав, почувствовал себя причастным к решению судьбы великой страны. А другой сказал, что на выборах в Госдуму вспомнил, как впервые ходил на избирательный участок 18-летним – еще при СССР. Было такое же ощущение радости.

    Как бы это пафосно ни звучало, но привычные для жителей России процедуры, как получение паспорта или выборы – для людей с Донбасса в силу непрекращающейся войны, трудного экономического положения, непризнанности республик – приобретают совсем иное значение. Для многих людей это не рядовые события, а возможность ощутить свою связь с Россией, а, значит, почувствовать надежду на нормальное будущее для себя и своей земли.

    Украинские и либеральные российские СМИ пытаются дискредитировать голосование жителей Донбасса. Так, им не понравилось, что некоторые автобусные рейсы из ЛДНР сначала завозили людей в отделения Миграционной службы России, где они получали паспорта, а потом их отвозили на избирательные участки. Те, кто пытается это выставить в негативном свете, как минимум, не понимают, что все жители ЛДНР получают паспорта на территории Ростовской области. Людей централизовано вывозят автобусами, а потом привозят назад в ЛДНР. И если возникла возможность «одним выстрелом убить двух зайцев», то что тут плохого? И людям по несколько раз ездить не надо, и автобусы лишний раз не гонять. Тем более, что люди получают паспорта на законных основаниях, и не все ли равно, когда? Но понятно, что украинские и либеральные журналисты в последнюю очередь думают о жителях Донбасса.

    Также противники утверждают, что в республиках граждан России голосовать заставляли. Агитация за то, чтобы дончане приняли участие в выборах, была, подтверждаю. Но заставлять – не заставляли. Тем более, как можно принудить человека к действию, если он, к примеру, говорит, что отдаст свой голос дома онлайн? Да никак. А проголосовал гражданин или нет, только ему одному известно. Все было абсолютно добровольно.

    Фото: Николай Тришин/ТАСС

    Нужно учитывать важный аспект мировоззрения жителей Донбасса. Есть такой политический афоризм: «Для арабских государств поддержка США – это вопрос выживания режима. Для Израиля – это вопрос выживания самого государства». Если перефразировать, то для ЛДНР стабильность в России – это вопрос выживания республик. Дестабилизацией и ослаблением России тут же воспользуются Украина и Запад, чтобы уничтожить республики Донбасса. И это понимание у жителей Донецкой и Луганской земли есть. Принимать активное участие в политическом процессе – один из способов не допустить катаклизмов.

    Можно предположить, что попытки очернить волеизъявление жителей Донбасса будут продолжаться. Так, в Интернете появился ролик, на котором якобы системный администратор из ЛНР голосует за весь трудовой коллектив. Во-первых, кто в здравом уме подобное деяние будет фиксировать на видео? Во-вторых, «системный администратор» активно комментирует свои действия и отпускает шутки, что придает театральность всему действу. В-третьих, Донбасс промышленный регион, и уровень технической грамотности среди работоспособного населения достаточно высокий, чтобы люди могли проголосовать онлайн сами. Для тех, кто не мог это сделать, были открыты специальные информационные центры, где граждан консультировали – не за кого голосовать, а как проголосовать.

    Все это указывает на то, что ролик – низкопробный фейк. Кто мог его сделать? Например, украинские спецслужбы. Тем более, в Киеве разразилась настоящая истерия по поводу голосования жителей ЛДНР. МИД Украины призвал не признавать выборы в Госдуму РФ, а украинское СНБО грозит карами тем людям, которые способствовали тому, чтобы жители Донбасса смогли проголосовать. Да и разные украинские политики обещают наказание тем жителям ЛДНР, которые участвовали в избирательном процессе. Также за созданием фейка могли стоять и силы в РФ, которые хотят породить сомнение в легитимности выборов. Кстати, в некоторых либеральных изданиях тоже есть намеки на то, что люди Донбасса голосовали не сами. И данный ролик им как раз очень подходит для подтверждения своих домыслов.

    После выборов Донбасс перешел свой Рубикон? Путь теперь лежит только в Россию, и назад пути нет? На эти вопросы сложно дать однозначный ответ. Вопрос Донбасса носит геополитический характер. И пока (хотя и не работающие) Минские соглашения формально существуют, говорить о том, что Донбасс избавился от угрозы опять оказаться в составе Украины, преждевременно. В то же время все переговоры о мире заходят в глухой тупик. Так, Франция и Германия предложили России самой признать себя агрессором, что равносильно предложению самой себя высечь.  Переговорный процесскак в минском, так и нормандском формате все больше похож на фарс. Встречи проходят ради самих встреч.

    А слова политиков о безальтернативности Минских соглашений сегодня напоминают молитву атеиста, который не верит в Бога, но ходит в церковь, подчиняясь общественной тенденции. Второй минский договор должен был быть реализован в течение 2015 года. Украина его саботировала тогда, саботирует сейчас и будет это делать в дальнейшем. Почему от него просто не откажутся? Политики и дипломаты в Берлине, Париже, Москве понимают, что отказ от Минских соглашений одной из сторон де-юре будет означать начало широкомасштабной войны на Донбассе. Это никому не нужно. И Украина сама не рискнет пойти на такой шаг. Поэтому минский процесс пока будет существовать, по сути, уже не существуя. И все, же если образно проводить аналогию между выборами с рекой Рубикон, то можно сказать, что Донбасс дошел до середины реки, но пока не достиг противоположного берега.

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