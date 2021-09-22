Донбасс на выборах в Госдуму дошел до середины Рубикона

Более 200 тысяч жителей ЛДНР, имеющих паспорта России, проголосовали на выборах в Госдуму. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров. Большинство людей с Донбасса проголосовали онлайн, но около 50 тысяч приехали на территорию России и отдали свои голоса обычным образом, используя бумажные бюллетени.

Для жителей региона само участие в этих выборах стало важным событием. Лднровский сегмент социальных сетей был забит сообщениями: «Я проголосовал!», или «Впервые в жизни голосовала на российских выборах!», «Наконец-то почти почувствовал себя полноценным россиянином!». Голосование, безусловно, дело интимное, но в данном случае люди хотели поделиться своей искренней радостью. Один знакомый сказал, что, проголосовав, почувствовал себя причастным к решению судьбы великой страны. А другой сказал, что на выборах в Госдуму вспомнил, как впервые ходил на избирательный участок 18-летним – еще при СССР. Было такое же ощущение радости.

Как бы это пафосно ни звучало, но привычные для жителей России процедуры, как получение паспорта или выборы – для людей с Донбасса в силу непрекращающейся войны, трудного экономического положения, непризнанности республик – приобретают совсем иное значение. Для многих людей это не рядовые события, а возможность ощутить свою связь с Россией, а, значит, почувствовать надежду на нормальное будущее для себя и своей земли.

Украинские и либеральные российские СМИ пытаются дискредитировать голосование жителей Донбасса. Так, им не понравилось, что некоторые автобусные рейсы из ЛДНР сначала завозили людей в отделения Миграционной службы России, где они получали паспорта, а потом их отвозили на избирательные участки. Те, кто пытается это выставить в негативном свете, как минимум, не понимают, что все жители ЛДНР получают паспорта на территории Ростовской области. Людей централизовано вывозят автобусами, а потом привозят назад в ЛДНР. И если возникла возможность «одним выстрелом убить двух зайцев», то что тут плохого? И людям по несколько раз ездить не надо, и автобусы лишний раз не гонять. Тем более, что люди получают паспорта на законных основаниях, и не все ли равно, когда? Но понятно, что украинские и либеральные журналисты в последнюю очередь думают о жителях Донбасса.

Также противники утверждают, что в республиках граждан России голосовать заставляли. Агитация за то, чтобы дончане приняли участие в выборах, была, подтверждаю. Но заставлять – не заставляли. Тем более, как можно принудить человека к действию, если он, к примеру, говорит, что отдаст свой голос дома онлайн? Да никак. А проголосовал гражданин или нет, только ему одному известно. Все было абсолютно добровольно.

Нужно учитывать важный аспект мировоззрения жителей Донбасса. Есть такой политический афоризм: «Для арабских государств поддержка США – это вопрос выживания режима. Для Израиля – это вопрос выживания самого государства». Если перефразировать, то для ЛДНР стабильность в России – это вопрос выживания республик. Дестабилизацией и ослаблением России тут же воспользуются Украина и Запад, чтобы уничтожить республики Донбасса. И это понимание у жителей Донецкой и Луганской земли есть. Принимать активное участие в политическом процессе – один из способов не допустить катаклизмов.

Можно предположить, что попытки очернить волеизъявление жителей Донбасса будут продолжаться. Так, в Интернете появился ролик, на котором якобы системный администратор из ЛНР голосует за весь трудовой коллектив. Во-первых, кто в здравом уме подобное деяние будет фиксировать на видео? Во-вторых, «системный администратор» активно комментирует свои действия и отпускает шутки, что придает театральность всему действу. В-третьих, Донбасс промышленный регион, и уровень технической грамотности среди работоспособного населения достаточно высокий, чтобы люди могли проголосовать онлайн сами. Для тех, кто не мог это сделать, были открыты специальные информационные центры, где граждан консультировали – не за кого голосовать, а как проголосовать.

Все это указывает на то, что ролик – низкопробный фейк. Кто мог его сделать? Например, украинские спецслужбы. Тем более, в Киеве разразилась настоящая истерия по поводу голосования жителей ЛДНР. МИД Украины призвал не признавать выборы в Госдуму РФ, а украинское СНБО грозит карами тем людям, которые способствовали тому, чтобы жители Донбасса смогли проголосовать. Да и разные украинские политики обещают наказание тем жителям ЛДНР, которые участвовали в избирательном процессе. Также за созданием фейка могли стоять и силы в РФ, которые хотят породить сомнение в легитимности выборов. Кстати, в некоторых либеральных изданиях тоже есть намеки на то, что люди Донбасса голосовали не сами. И данный ролик им как раз очень подходит для подтверждения своих домыслов.

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После выборов Донбасс перешел свой Рубикон? Путь теперь лежит только в Россию, и назад пути нет? На эти вопросы сложно дать однозначный ответ. Вопрос Донбасса носит геополитический характер. И пока (хотя и не работающие) Минские соглашения формально существуют, говорить о том, что Донбасс избавился от угрозы опять оказаться в составе Украины, преждевременно. В то же время все переговоры о мире заходят в глухой тупик. Так, Франция и Германия предложили России самой признать себя агрессором, что равносильно предложению самой себя высечь. Переговорный процесскак в минском, так и нормандском формате все больше похож на фарс. Встречи проходят ради самих встреч.

А слова политиков о безальтернативности Минских соглашений сегодня напоминают молитву атеиста, который не верит в Бога, но ходит в церковь, подчиняясь общественной тенденции. Второй минский договор должен был быть реализован в течение 2015 года. Украина его саботировала тогда, саботирует сейчас и будет это делать в дальнейшем. Почему от него просто не откажутся? Политики и дипломаты в Берлине, Париже, Москве понимают, что отказ от Минских соглашений одной из сторон де-юре будет означать начало широкомасштабной войны на Донбассе. Это никому не нужно. И Украина сама не рискнет пойти на такой шаг. Поэтому минский процесс пока будет существовать, по сути, уже не существуя. И все, же если образно проводить аналогию между выборами с рекой Рубикон, то можно сказать, что Донбасс дошел до середины реки, но пока не достиг противоположного берега.