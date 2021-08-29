В России сложилось эдакое параллельное государство

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29 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:53  |  vz.ru
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За что Россия получила миллиарды долларов от МВФ

Зачем Россия получила помощь от МВФ REUTERS/Yuri Gripas
Россия получила от МВФ почти 18 млрд долларов. Это помощь нашей экономике в условиях пандемии. Проблема в том, что это, по сути, виртуальные деньги, которые перевести в реальные доллары и евро не так-то просто. Почему западный валютный фонд так щедр к России, и главное – зачем нам вообще понадобились эти деньги? Подробности...
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Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики Владимир Смирнов/ТАСС
Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, за редкими исключениями большинство из них имеют общий недостаток – невозможность реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?  Подробности...
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Российским школьникам предложили новую традицию

Путин поддержал введение традиции поднятия флага России в школах Нина Зотина/РИА Новости
В российских школах могут ввести церемонию торжественного поднятия флага. Такое предложение общественников поддержал Владимир Путин. Однако эксперты предупреждают ответственных за реализацию идеи: столь важная для патриотического воспитания процедура не должна превратиться в формальность и казенщину. Как внедрить в школы новую для современной России традицию? Подробности...
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Теракт в Кабуле нанес серьезный урон репутации Байдена

Джо Байден должен взять на себя ответственность и уйти в отставку, считают конгрессмены-республиканцы Stefani Reynolds/CNP/Global Look Press
В Кабуле произошло то, что экс-президент США Трамп назвал «самой позорной вещью, которая происходила с Америкой». За считанные дни до ухода сил западной коалиции из Афганистана ИГ совершило один из самых кровавых терактов последнего времени – погибло более ста человек, из них 13 военных США. Байден обещает нанести удар возмездия. Чем смогут ответить исламистам на пинок в спину бегущие из Афганистана американцы? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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В России сложилось эдакое параллельное государство

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Наш туземный либерализм – это уже сложившаяся, глубоко эшелонированная, хорошо институционализированная сила, параллельная нашей государственности. По сути, это либеральное государство в государстве, это некая властная вертикаль, параллельная имперской государственной вертикали. У этой силы огромное влияние. Подробности...

Только из ефремовского МХАТ вышло три монахини

Лариса Бравицкая
Лариса Бравицкая, актриса, писатель, сценарист
Все почему-то удивились, когда Екатерина Васильева ушла в монастырь. А в этом нет ничего удивительного. Довольно логичная «карьера» для актрисы. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Унизить Украину Запад поручил Эстонии

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Публичная выволочка от Эстонии демонстративно унизительна. Круче этого — только прислать извещение по почте. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
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Афганистан: что будет дальше

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Олимпиада в Токио и честь России

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За что Зеленский любит Крым

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В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Евгений Фатеев

    В России сложилось эдакое параллельное государство

    Евгений Фатеев
    Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
    		29 августа 2021, 12:05

    Не очень понимаю, почему русских либералов называют светлолицыми. На самом деле, они уже давно не такие. Тем более как-то странно воспринимать современный русский либерализм, как пестрое сборище эдаких романтичных и порывистых студентов, интеллигентствующих дяденек и тетенек, обитающих в больших городах, художников и всяческих творческих личностей.

    В сегодняшнем российском обществе уже есть, надеюсь, понимание того, что все зашло слишком далеко, но все же еще не все осознают, насколько далеко. Мне кажется, у нас не до всех дошло, что наш туземный либерализм – это уже сложившаяся, глубоко эшелонированная, хорошо институционализированная сила, параллельная нашей государственности. По сути, это либеральное государство в государстве, это некая властная вертикаль, параллельная имперской государственной вертикали. У этой силы огромное влияние. И речь даже не о стигматизации неких отступников и не о соцсетевом буллинге тех, кто решился пойти супротив либерального племени «своих».

    Необходимо признать, что в сегодняшней России сложилось эдакое параллельное государство с массой примет этого самого государства.

    У этого государства есть министерство иностранных дел, есть всяческая блуждающая по заграницам шелупонь, которая окучивает иностранные институты, составляет проскрипционные списки, требует введения санкций против собственной страны. Кое-где этих подлецов слушают. И эта их работа выливается в настоящие волны громких и негромких, но институционального значения, решений.

    У этого государства есть и свой неуловимый Минфин. В распоряжении этой либеральной невидимой институции имеется разветвленная финансовая инфраструктура. Есть постоянная подпитка донатами по сложной и густой вязи финансовых каналов. Есть даже бюджет, который слагается из всевозможных субсидий от иностранных институтов на поддержку развития демократии, общественных инициатив и прочего. Наличествуют и вложения от отечественного бизнеса. По-партизански или с открытым забралом осваиваются и бюджетные деньги.

    Фото: Paco Freire/Global Look Press

    У этого государства есть очень влиятельное министерство правды. Оно окормляет целый сонм медиа – и обычных, и социальных. У него есть важный дисциплинарный ресурс – они способны инициировать закрытие патриотических, иных каналов в YouTube и Facebook, Instagram и Twitter. Они являются держателями дискурса о современности. Нет-нет, они не сами его создали и учредили, но являются патентованными пользователями.

    У теневого либерального прокси-государства есть свой теневой Минкульт, очень сильный и влиятельный. И этот Минкульт у нас реально, последовательно реализует самую настоящую культурную политику. Теневое министерство образования буквально поработило государственную образовательную инфраструктуру. Причем очень задешево, не беря на себя издержки на ее поддержание. Странное дело, но у нас никто так и не посчитал объем экономики русского либерализма. А зря. Это могут быть весьма внушительные цифры. И эти цифры могут потянуть на некоторую долю нашего ВВП.  

    Не устаю повторять о том, что в нашей стране сложился самый настоящий рынок нелюбви. Причем главным игроком, эмитентом на этом рынке является наше государство. И этот рынок очень хорошо построен. На этом рынке случаются слияния и поглощения, внушительные эмиссии, взрывной рост и крушения капитализации. У этого рынка почти трехсотлетняя история, давно сложившиеся традиции. Эта символическая и даже монетарная экономика нелюбви к своей стране очень живучая. Сейчас в этой экономике наметился некоторый кризис, но сама она не повержена, столпы ее живы-здоровы, институциональный ландшафт ее остался.

    Необходимо крайне трезво оценивать это странное, параллельное ино-государство. Оно живет, оно пульсирует, оно строится, оно защищается, оно обрастает институтами. У этого ино-государства уже есть весьма ощутимая ино-экономика, ино-медиасреда, ино-власть, ино-культура, ино-инфраструктура признания, ино-картина социального мира.

    Не осознавать серьезность сложившейся ситуации – недальновидно, несерьезно, просто инфантильно. Можно даже говорить о том, что огромный имперский аппарат советского русского государства наша постсоветская российская государственность еще не освоила, не присвоила до конца. И ей приходится конкурировать с либеральным ино-государством за эту огромную махину. И борьба эта идет с переменным успехом.

    Номинальное государство не обладает самым важным сегодня – ценностным человеческим активом. Именно этого актива у нашего номинального государства как раз и нет, или исчезающе мало. Наше номинальное государство совершенно не умеет иметь дело с реальными людьми. Не административно описанными ненастоящими, а из крови и плоти людьми с их грехами и грешками, с их высокими и низменными мотивами, с их запросами на «хорошо» и «плохо», «красиво» и «успешно».

    Нашему номинальному государству следует осознать всю глубину и непростоту проблемы. Все это уже очень далеко зашло. Боюсь, совсем скоро просто некому будет оценить новопостроенные дороги и мосты, ракеты и ледоколы, атомные электростанции и траулеры. Просто потому, что важнейшие сферы – медиа, культура, образование – забиты нелюбовью. Уже не работает обычная экстраполяция нашей властью собственного экономического фундаментализма на всех россиян. Многие из них уже «испорчены» «снами о чем-то большем». Пора учиться работать с этими снами. Пора учиться ткать эти сны, взбивать перины, на которых эти сны рождаются.

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