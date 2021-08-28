Только из ефремовского МХАТ вышло три монахини

Когда-то давно, совсем юная, я попала в еще неразделённый МХАТ, под единым руководством О.Н. Ефремова. Там, во МХАТе я познакомилась со многими великими актерами. Правда тогда великими их не называли, о них так не писали. Публика ничего не знала об их личной жизни. Оценивали исключительно по сыгранным ролям. Да они и сами были скромны, что касается такого рода публичности и славы.

Теперь, по прошествии времени, понимаю, что Ефремов в то время создал замечательную труппу, состоящую из уникальных актеров, вошедших в Золотой Фонд мирового театрального искусства.

Но сегодня, я вспоминаю трех актрис МХАТа. Нет, нет, они живы! Просто для актерства и прочей мирской суеты они умерли, чтобы возродиться в жизни новой. Екатерина Васильева, Татьяна Глебова, Любовь Стриженова. Вместе они служили в одном театре Ефремова, выходили на одни подмостки, играли и репетировали в одних спектаклях, делили гримерку. Главными ролями все три обделены не были. Востребованные актрисы, плотно занятые в репертуаре.

Если бы им тогда кто-нибудь сказал, что спустя годы, они станут монахинями и нарекут их: матушка Василиса (Васильева), матушка Тамара (Глебова) и матушка Иудифь (Стриженова), уверяю вас, они бы не поверили.

И никто бы не поверил. Настолько они жили тогда искусством, театром, ролями, спектаклями, съемками. Яркие, красивые, молодые и невероятно талантливые.

Да и театр был другой, умный, глубокий, мудрый. И кино было великим. Впрочем, время также было совсем другим. О деньгах никто и не помышлял. Искусство занималось духом. Театр назывался храмом, а работа в нем - служением.

Душа артиста тонкая, ранимая, детская. Невозможно сыграть спектакль, не перевоплотившись в роль и не поверив в предлагаемые обстоятельства пьесы или сценария.

С возрастом, получив багаж знаний и жизненный опыт, теряется непосредственность, доверчивость, свойственная детям. И как результат, обрывается незримая нить, связывающая сердце с Богом. Актрисы, о которых я здесь пишу, тоже накопили и знания, и опыт.

Было в их жизни всё: успех и трудности, радости и трагедии, любови и предательства, взлеты и падения. Но только у истинных художников, получивших дар свыше, сердечная связь с Богом не прерывается, и что касается вопросов веры – то без сомнения, как дети, с радостным замиранием сердца.

Поэтому, столько известных, талантливых, успешных актеров и актрис, неожиданно для публики, предпочли искусству - служение Богу. Из одного только ефремовского МХАТа какие три монахини вышли.

Молитвенницы.

«… если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное…» (Мф. 18:3,4)

Источник: блог Ларисы Бравицкой