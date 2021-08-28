Только из ефремовского МХАТ вышло три монахини

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За что Россия получила миллиарды долларов от МВФ

Зачем Россия получила помощь от МВФ REUTERS/Yuri Gripas
Россия получила от МВФ почти 18 млрд долларов. Это помощь нашей экономике в условиях пандемии. Проблема в том, что это, по сути, виртуальные деньги, которые перевести в реальные доллары и евро не так-то просто. Почему западный валютный фонд так щедр к России, и главное – зачем нам вообще понадобились эти деньги? Подробности...
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Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики Владимир Смирнов/ТАСС
Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, за редкими исключениями большинство из них имеют общий недостаток – невозможность реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?  Подробности...
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Российским школьникам предложили новую традицию

Путин поддержал введение традиции поднятия флага России в школах Нина Зотина/РИА Новости
В российских школах могут ввести церемонию торжественного поднятия флага. Такое предложение общественников поддержал Владимир Путин. Однако эксперты предупреждают ответственных за реализацию идеи: столь важная для патриотического воспитания процедура не должна превратиться в формальность и казенщину. Как внедрить в школы новую для современной России традицию? Подробности...
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Теракт в Кабуле нанес серьезный урон репутации Байдена

Джо Байден должен взять на себя ответственность и уйти в отставку, считают конгрессмены-республиканцы Stefani Reynolds/CNP/Global Look Press
В Кабуле произошло то, что экс-президент США Трамп назвал «самой позорной вещью, которая происходила с Америкой». За считанные дни до ухода сил западной коалиции из Афганистана ИГ совершило один из самых кровавых терактов последнего времени – погибло более ста человек, из них 13 военных США. Байден обещает нанести удар возмездия. Чем смогут ответить исламистам на пинок в спину бегущие из Афганистана американцы? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Только из ефремовского МХАТ вышло три монахини

Лариса Бравицкая
Лариса Бравицкая, актриса, писатель, сценарист
Все почему-то удивились, когда Екатерина Васильева ушла в монастырь. А в этом нет ничего удивительного. Довольно логичная «карьера» для актрисы. Подробности...

Унизить Украину Запад поручил Эстонии

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Публичная выволочка от Эстонии демонстративно унизительна. Круче этого — только прислать извещение по почте. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

Талибам важно показать беспомощность Байдена

Александр Баунов
Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru
Талибы много раз повторяли, что против массовой эвакуации афганцев. Это утечка мозгов, бегство специалистов (и денег), которые им нужны самим. К тому же паника возле аэропорта поддерживала образ ужасных талибов, от которых люди бегут любой ценой. Подробности...
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Афганистан: что будет дальше

Обсуждение: 6 комментариев

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 19 комментариев

За что Зеленский любит Крым

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В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Лариса Бравицкая

    Только из ефремовского МХАТ вышло три монахини

    Лариса Бравицкая
    актриса, писатель, сценарист
    		28 августа 2021, 19:01

    Когда-то давно, совсем юная, я попала в еще неразделённый МХАТ, под единым руководством О.Н. Ефремова. Там, во МХАТе я познакомилась со многими великими актерами. Правда тогда великими их не называли, о них так не писали. Публика ничего не знала об их личной жизни. Оценивали исключительно по сыгранным ролям. Да они и сами были скромны, что касается такого рода публичности и славы.

    Теперь, по прошествии времени, понимаю, что Ефремов в то время создал замечательную труппу, состоящую из уникальных актеров, вошедших в Золотой Фонд мирового театрального искусства.

    Но сегодня, я вспоминаю трех актрис МХАТа. Нет, нет, они живы! Просто для актерства и прочей мирской суеты они умерли, чтобы возродиться в жизни новой. Екатерина Васильева, Татьяна Глебова, Любовь Стриженова. Вместе они служили в одном театре Ефремова, выходили на одни подмостки, играли и репетировали в одних спектаклях, делили гримерку. Главными ролями все три обделены не были. Востребованные актрисы, плотно занятые в репертуаре.

    Если бы им тогда кто-нибудь сказал, что спустя годы, они станут монахинями и нарекут их: матушка Василиса (Васильева), матушка Тамара (Глебова) и матушка Иудифь (Стриженова), уверяю вас, они бы не поверили.

    И никто бы не поверил. Настолько они жили тогда искусством, театром, ролями, спектаклями, съемками. Яркие, красивые, молодые и невероятно талантливые.

    Фото: Vladimir Myshkin/<br>Russian Look/<br>Global Look Press

    Да и театр был другой, умный, глубокий, мудрый. И кино было великим. Впрочем, время также было совсем другим. О деньгах никто и не помышлял. Искусство занималось духом. Театр назывался храмом, а работа в нем - служением.

    Душа артиста тонкая, ранимая, детская. Невозможно сыграть спектакль, не перевоплотившись в роль и не поверив в предлагаемые обстоятельства пьесы или сценария.

    С возрастом, получив багаж знаний и жизненный опыт, теряется непосредственность, доверчивость, свойственная детям. И как результат, обрывается незримая нить, связывающая сердце с Богом. Актрисы, о которых я здесь пишу, тоже накопили и знания, и опыт.

    Было в их жизни всё: успех и трудности, радости и трагедии, любови и предательства, взлеты и падения. Но только у истинных художников, получивших дар свыше, сердечная связь с Богом не прерывается, и что касается вопросов веры – то без сомнения, как дети, с радостным замиранием сердца.

    Поэтому, столько известных, талантливых, успешных актеров и актрис, неожиданно для публики, предпочли искусству - служение Богу. Из одного только ефремовского МХАТа какие три монахини вышли.

    Молитвенницы.

    «…  если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное…» (Мф. 18:3,4)

    Источник: блог Ларисы Бравицкой


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