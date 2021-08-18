Шейхи и полиаморы вряд ли поженятся

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18 августа, среда  |  Последнее обновление — 12:49  |  vz.ru
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Кто диктует Европе рекордные цены на газ

Европа страдает от дорогого газа REUTERS/ Leonhard Foeger
Газпром отказался от бронирования дополнительных транзитных мощностей на Украине, и это сразу вызвало очередной всплеск цен на газ в Европе. Они подскочили почти под 600 долларов за тысячу кубометров. Последний раз такое было 16 лет назад. Многие – и в первую очередь Украина – обвиняют в этом Газпром. Однако в реальности Россия не имеет к этому ни малейшего отношения. Подробности...
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Руцкой: Ельцин принес огромное зло нашей стране

Руцкой рассказал, что после своей отставки Ельцин прислал ему письмо, в котором признал его правоту Валентин Кузьмин, Александр Сенцов/ТАСС
«Поведение Горбачева, который не отстоял своих товарищей, заключенных в СИЗО «Матросская тишина» и не смог навести элементарный порядок в стране, привело в конечном итоге к уничтожению страны», – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший вице-президент РСФСР Александр Руцкой, комментируя 30-летие августовского путча. Подробности...
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В катастрофе Ил-112В появился главный подозреваемый

Последний полет первого Ил-112В Овчинников Дмитрий/ТАСС
Драматическая видеозапись разлетелась во вторник по соцсетям – очевидец запечатлел возгорание двигателя и падение нового военно-транспортного самолета Ил-112В. Единственный летный экземпляр машины разбился, погиб экипаж прославленных летчиков-испытателей. Некоторые обстоятельства уже позволяют выдвинуть версии о причинах этой трагедии – и внимание специалистов привлек прежде всего двигатель. Подробности...
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Кто станет лидером нового Афганистана

Гульбеддин Хекматияр (справа) и Абдулла Абдулла рассчитывают снова вернуться к власти, но уже с помощью талибов OMAR SOBHANI/REUTERS
В захваченном Кабуле нормализуется обстановка. На улицах возобновилось движение автомобилей, открываются пекарни и кафе. На этом фоне руководство «Талибана» начало консультации по формированию «инклюзивного исламского правительства». Кто может войти в его состав и что может помешать успеху переговорного процесса? Подробности...
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Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух человек Кристина Бражникова/ТАСС
В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.  Подробности...
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Шейхи и полиаморы вряд ли поженятся

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Есть потребность в картинках, на которых веганы и полиаморы взялись бы за руки с шейхами, племенными вождями и дамами в элегантных никабах, и все, кроме белого гетеросексуального мужчины, ушли бы в лучшее будущее, и там ходили бы на терапию и рассказывали друг другу о своих травмах. Подробности...

А было ли падение Римской империи?

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Своего высочайшего подъёма, взлёта, который ей уже никогда не удастся повторить, Римская империя достигла через полтора века после своего пресловутого «падения». Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Как искажаются воспоминания о Великой Отечественной

Александр Березин
Александр Березин, научный журналист
Историй «про Жукова» такого рода множество, некоторые из них – непристойного характера, некоторые – еще более фантастические, но все они объединяются одним: недостоверностью. И не только про Жукова. Подробности...
Обсуждение: 47 комментариев
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Афганистан: что будет дальше

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 20 комментариев

За что Зеленский любит Крым

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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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На тушение пожаров в Якутии направили дополнительные силы МЧС

Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Какая из двух стран – Украина и Россия – больше нуждается в другой?
  • Украина больше нуждается в России

  • Россия больше нуждается в Украине
Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?
  • Да, безусловно

  • Зависит от их действий в ближайшее время

  • В любом случае нет
Какие угрозы для России вы считаете наиболее опасными?
  • Внутренние (состояние российского общества)

  • Внешние (противодействие зарубежных стран)
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    Дмитрий Ольшанский

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    Дмитрий Ольшанский
    публицист
    		18 августа 2021, 12:00

    Примечательно, что нынешний западный мир категорически не хочет не только как-нибудь разрешить, но даже и откровенно сформулировать вопиющее противоречие в своем учении: между культом «прогресса» (специфического) и культом «разнообразия» (южного и восточного).

    С одной стороны, хочется пятьсот гендеров, психотерапию, пацифизм, жениться на своем коте, на троих сразу, краситься в фиолетовый, рожать из пробирки, запретить мужчин, запретить мясо, и еще что-то такое себе отрезать, пришивать, опять отрезать и демонстрировать все эти достижения публично.

    С другой стороны, хочется ввозить, ввозить, ввозить, и целовать, и всячески тетешкать приезжих средневековых людей, и настаивать на том, что эти средневековые люди практически святы, а святы они, поскольку они иные, другие, и в этой инаковости самая сладость, тогда как все старое-местное – фу.

    Но возникает вопрос: а что если этим вторым – все то, модное-современное, не понравится? И не просто не понравится, но они еще и начнут что-нибудь делать такое, чтобы несимпатичный им мир слегка испортить? Меж тем, никакой машины ассимиляции для них не предусмотрено, ну какая же может быть ассимиляция, если чуждость и есть добродетель и знамя, мы же хотим «разнообразия», а вовсе не единства, оно ведь какое-то фашистское, это единство, не так ли? Нечто подобное, кстати, имело место в СССР, где в 1920-е годы тоже никто не хотел, да и не мог задуматься о том, что будет, если Шариков захочет слегка загнать за Можай Швондера, и в 1937 году это и произошло.

    Но в СССР, при всей моей к нему антипатии, работала та самая машина ассимиляции, работала довольно жестко – и никаких сантиментов в жанре «ценности иных» у нее не было. Так что бывшие крестьяне, конечно, отправили на Колыму революционную интеллигенцию, ярко используя в этом деле мотивы средневековой и сельской конспирологии, но и сами уже были давно и прочно втянуты в строительство индустриального человека: ать-два, ать-два, казарма-завод-райком, который человек к 1956 году успешно и цивилизовался.

    Фото: В. В. Сачков, М. Ишматов

    Ничего подобного, однако, в англиях и америках, как и на патронируемых ими территориях, не происходит. Тут не ленинцы и сталинцы, тут римляне и готы с вандалами. Тем более что, повторюсь, невозможно никого ассимилировать, если ты сам с презрением отвергаешь собственный культурный канон: если Пушкин – это угнетатель-крепостник, а Россия – тюрьма народов, то никто не захочет стать русским, и это же касается западного мира. Если Америка – это не лэнд оф вэ фри и хоум оф вэ брэйв, а сплошное рабство, то тогда и тряпку снимать незачем, напротив, ею нужно гордиться.

    Я понимаю, что хочется создать какого-то нового, следующего, всемирного советского человека. И, как на советских пропагандистских плакатах эстонцы и туркмены, армяне и азербайджанцы, наряженные в свои фольклорные одежды, кружились в счастливом хороводе – всем хорошо, а русских не надо, – так и сейчас есть потребность в картинках, на которых веганы и полиаморы бы взялись за руки с шейхами, племенными вождями и дамами в элегантных никабах, и все, ну буквально все, кроме белого гетеросексуального мужчины, наконец-то побежденного и оплеванного, ушли бы в лучшее будущее, и там ходили бы на терапию и рассказывали друг другу о своих травмах.

    Но что-то мне подсказывает, что такого не будет. Что шейхи и полиаморы не поженятся. А кто-то кого-то, напротив, утилизирует самым печальным образом. И я даже догадываюсь, кто кого.

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    Источник: Блог Дмитрия Ольшанского


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