Русофобию надо пресекать яростно и жестко

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13 августа, пятница  |  Последнее обновление — 13:59  |  vz.ru
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Почему в России возник дефицит бензина

Цены на АЗС все растут и растут Максим Богодвид/РИА «Новости»
Правительство принимает срочные меры по борьбе с повышением цен на один из ключевых для россиян товаров – бензин. Звучала даже идея полностью запретить экспорт топлива за границу, чтобы нарастить предложение внутри страны и тем самым сбить цены. Почему в итоге эта инициатива одобрена не была, но предпосылки для роста цен все же остались? Подробности...
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Что заставляет россиян быть патриотами

Поводом для гордости за Россию стали успехи наших спортсменов на токийской Олимпиаде Виталий Тимкив/РИА Новости
Судя по опросам, у россиян в последнее время появилось достаточно новых причин быть патриотами. Свежий повод – победы наших олимпийцев в Токио, что вызвало чувство гордости за страну более чем у 70% сограждан, говорят социологи. Причем запрос общества на самоуважение растет – и политики обязаны на него ответить. Как «фактор гордости» скажется на сентябрьских выборах и президентской кампании – 2024?  Подробности...
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Комплексы С-500 получат особенные ракеты

Ракеты комплекса С-500 станут угрозой даже для космических спутников Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Перспективные зенитно-ракетные комплексы С-500 (они же – «Прометей») еще не приняты на вооружение, но выпуск ракет для них, если верить источникам, уже начался. Почему производство этих ракет началось так срочно, в чем уникальность этого вида оружия и какие регионы России ЗРК С-500 будут прикрывать в первую очередь? Подробности...
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Санду добилась прорыва в отношениях с Россией

Встреча Санду и Козака создает хорошие предпосылки для визита президента Молдавии в Москву Maia Sandu/Facebook
Кишинев отказался от блокады Приднестровья и намерен выстраивать конструктивные отношения с Москвой. Об этом заявила президент республики Майя Санду по итогам переговоров с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. О чем еще удалось договориться представителям двух стран и как прошедшая встреча отразится на самой Молдавии?  Подробности...
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Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух человек Кристина Бражникова/ТАСС
В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.  Подробности...
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Русофобию надо пресекать яростно и жестко

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Наши великие спортсмены, особенно с Кавказа, могут написать у себя в соцсетях: ты неправильно себя ведёшь, Куат. Не по-мусульмански, не по-братски. Давай-ка, извинись перед пожилой женщиной. Подробности...

Когда России станут безразличны соседи

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Мы привыкли думать, что для России главное – это чтобы у соседей все было тихо и мирно, а новости приходили только хорошие. Но это точка зрения может оказаться устаревшей. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Наша империя вдруг оказалась бессильной

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
В этот день случился «Курск». Трагедия, в которой была не только смерть многих хороших людей. «Курск» – это что-то большее. Это веха в нашей имперской истории. Подробности...
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Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 19 комментариев

За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

Обсуждение: 10 комментариев
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Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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На тушение пожаров в Якутии направили дополнительные силы МЧС

Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
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Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Русофобию надо пресекать яростно и жестко

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		13 августа 2021, 13:40

    В Казахстане, оказывается, есть движение Til Maydani, что переводится как «Волна языка». Немного созвучно с «майданом», но это, наверное, просто совпадение. Лидер этого движения Куат Ахметов недавно стал очень «популярен». Получил свои «семь минут славы». Он устраивал «языковые рейды» по магазинам и ресторанам, во время которых националисты «проверяли», чтобы обслуживание шло только на казахском языке, а тех, кто не мог говорить по-казахски, заставляли на камеру извиняться. Даже пожилую русскую женщину заставили «извиниться», забыв про собственные обычаи, про уважение к возрасту.

    И это только верхушка зловещего айсберга «борьбы с русским языком» и притеснения русскоязычных в Казахстане. Речь уже не только о бытовом национализме. Националисты и русофобы заседают в парламенте страны. В 2023-м году начнётся поэтапный перевод обучения в средней школе на латиницу. Казахстан открыто демонстрирует свой отрыв от России, от Русского мира, продолжая состоять в ЕАЭС и ОДКБ.

    Есть подозрение, что казахские элиты стремятся консолидировать общество именно на почве русофобии и национализма и повторить путь Украины. Уши украинских майданщиков торчат: владелец казахского «оппозиционного» националистического канала по имени «Ермек Нарымбай» живёт в… Киеве.  

    Российская власть на инцидент с «языковыми патрулями» отреагировала дежурной озабоченностью, казахский чиновник ответил дежурной фразой о недопустимости дискриминации по языку. Казалось бы, дело закрыто. Но, честно говоря, нам хочется, чтобы Россия, и государство и общество России, вступались за русских и за русский язык не формально, а по-настоящему, яростно и жестко. Пресекая любую гипотетическую возможность ущемления прав русскоязычных.

    Ни в коем случае мы не должны ставить под сомнение перспективы евразийской интеграции. Ведь именно этого добиваются подонки-националисты, которых в действительности ничтожное меньшинство. Но самих подонков надо наказывать точечно и больно.

    Фото: Артем Коротаев/ТАСС

    Например, «популярному» Куату Ахметову и всем его «соратникам» по майдану нужно запретить въезд в Российскую Федерацию. Объявить их персонами нон грата. При поимке на территории России – или депортация, или, ещё лучше, возбуждение дела по статье «экстремизм». Проверить, нет ли у Ахметова и его друзей бизнес-интересов в России и связей с российскими лицами. Если есть, то сделать так, чтобы не было. Всё это мы легко можем сделать сами, без ущерба для межгосударственных отношений. Это наше суверенное право.

    Российское общество тоже могло бы поучаствовать. Наши великие спортсмены, особенно с Кавказа, могут написать у себя в соцсетях: ты неправильно себя ведёшь, Куат. Не по-мусульмански, не по-братски. Давай-ка, извинись перед пожилой женщиной. Рамзан Ахматович Кадыров – большой авторитет для мусульман не только Чечни и России, но и всей Евразии. Если он вежливо попросит Куата распустить свой майдан и не заниматься больше ерундой, то Куат, возможно, прислушается.

    Даже русские националисты могли бы оказаться полезными в этом деле. Они могли бы поехать в Казахстан и культурно поговорить со своими коллегами, казахскими националистами, о том, что дружба народов сильно лучше, чем вражда. Но наши русские националисты ни на что путное не способны. Они будут только ныть, что надо распустить ЕАЭС и ОДКБ, вернуть домой русских, выгнать казахов из России, построить стену на границе с Азией (по заветам Трампа) и сидеть под берёзкой, играть на балалайке. То есть, они будут призывать ровно к тому же самому, чего добиваются казахские националисты, украинские майданщики и их зарубежные спонсоры. Настоящая цель наших врагов – дезинтеграция, изоляция наших стран, и России, и Казахстана.

    А вот этого мы как раз допустить не должны. Интеграция жизненно необходима нашим народам. Что там думает националистическая часть казахской элиты? Что без России они будут жить лучше, под крылом США? Нет Штатам никакого дела до Казахстана. Зато у Китая прямой интерес. Только Россия может строить интеграцию на условиях равноправия. Только с Россией Казахстан сохранит свой экономический и политический суверенитет. Китай медленно пережуёт Казахстан и выплюнет мелкие косточки. Никакого Казахстана не будет. 

    Однако и России нужен Казахстан, Киргизия, вся Центральная Азия нужна. Нам нужна масса, территория, население – гравитация размера, чтобы создать самодостаточный кластер, экономический и политический контур. Мы обязаны быть вместе.

    И тем более непримиримыми надо быть ко всем проявлениям национализма, русофобии, ксенофобии. Жестоко карать, любыми законными средствами. Националисты – это враги. Враги наших народов, и русского, и казахского. Они действуют в интересах наших геополитических противников, либо сознательно и за деньги, либо несознательно, по тупости. Но от этого не легче.

    Вместе с тем, надо сохранять возможность диалога. Не только на уровне чиновников, но и на уровне общественности, в форме «народной дипломатии». Мне кажется, имеет смысл организовать форум российской и казахской интеллигенции, чтобы обсудить нынешнее положение и перспективы русского языка и русской культуры в Казахстане, искать пути сотрудничества и развития. 

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