В неудачах «Боинга» опять виновата Россия

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31 июля, суббота  |  Последнее обновление — 12:15  |  vz.ru
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Украина провоцирует Россию применить энергетическое оружие

Украина заранее похоронила свою трубу РИА Новости
Украина обвинила Газпром в том, что он якобы намерен разобрать после 2024 года идущие на Украину трубы, чтобы полностью исключить транзит газа через эту страну. Это обвинение не имеет под собой никаких оснований. Более того – России даже выгодно будет прокачивать часть объема через Украину, если та установит разумные тарифы на транзит. Но какой цели добивается Киев, распространяя фейки о демонтаже труб? Подробности...
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Японскому бизнесу на Курилах мешают националисты

Врагом и агрессором Россию считают японские националисты, но отнюдь не бизнесмены Сергей Красноухов/ТАСС
На этой неделе Москва анонсировала уникальные предложения по вовлечению Японии в экономику Южных Курил. Сейчас вопрос территориальной принадлежности островов – единственная причина разногласий с Токио. При этом японский бизнес заинтересован в работе на Курилах. Но помешать ему могут националистически настроенные японские политики, выступающие против любого совместного использования островов. Подробности...
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Российский модуль проявил самодеятельность на орбите

Момент стыковки модуля с МКС NASA Video/YouTube
Драматически прошла в четверг стыковка нового российского модуля «Наука» с Международной космической станцией. Почему события сразу после стыковки заставили нервничать Центр управления полетами и экипаж МКС, почему модуль изначально создавался с большими проблемами – и причем здесь производственные сложности украинских поставщиков? Подробности...
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Елизавета II дала отпор Грете Тунберг

REUTERS/Toby Melville
Королева Великобритании тайно вмешалась в законодательный процесс, чтобы защитить свое имущество от посягательств со стороны поборников «зеленой энергии». Это вмешательство рискует стать историческим, и уже сейчас его превращают в скандал, хотя Елизавета II в прямом смысле слова работала по специальности и защищала интересы своей монархии в максимально тяжелое для нее время. Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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В неудачах «Боинга» опять виновата Россия

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
После неудачного полета, который закончился провалом, и полутора лет исправления ошибок, стоит обвинить во всем российский модуль «Наука», задержавший старт на двое суток. Подробности...

Россия – это последняя Европа

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Спасение Европы, являющееся одним из фундаментальных кодов Русской цивилизации, так и будет происходить: мы просто «примем на борт» тех европейцев, которые не захотят стать куском мяса на вертеле «свирепого гунна» или виртуальным файлом в трансгуманистической матрице. Подробности...
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Лукашенко нашел слабое место ЕС

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Минск не скрывает, что действует намеренно, приток нелегалов специально организован, они служат инструментом политического возмездия и средством шантажа. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Елизавета II против Греты Тунберг

Украина шантажирует весь мир

Крым в обмен на Северный Кипр

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Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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Президент принял парад в честь 325-летия флота России

В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    В неудачах «Боинга» опять виновата Россия

    Михаил Котов
    научный журналист
    		31 июля 2021, 12:00

    У компании Boeing произошел перенос старта миссии Boe OFT-2, второго испытательного полета по программе создания пилотируемого корабля. Причин несколько, начиная с плохой погоды, но в прессе упрямо пишут про модуль «Наука». Якобы старт отложен именно из-за инцидента, связанного со стыковкой «Науки» с МКС.

    Однако спекуляции на эту тему бессмысленны, и вот почему.

    От проблемы к проблеме

    Последние несколько лет для американской корпорации «Боинг» нельзя назвать очень удачными, причем как в авиационной сфере, так и в космической. После двух катастроф пассажирских самолетов Boeing 737 MAX в 2018 и 2019 годах, из-за действий системы увеличения характеристик маневрирования (MCAS), были прекращены полеты всех самолетов этого типа. Новый самолет заправщик Boeing KC-46 для американских военных тоже погряз в проблемах и переделках. Сверхтяжелая ракета SLS уже многократно переносилась по времени, ее себестоимость постоянно растет, а результатов до сих пор не видно. Цена ее стала поистине космической и составляет ориентировочно 1,5 млрд долларов за запуск.

    Проблемы эти большие и системные. Это четко видно на противостоянии Boeing с компанией SpaceX. В 2014 году обе компании устроили между собой настоящее соревнование, выйдя в финал программы по развитию частных пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов на Международную космическую станцию.

    Компания SpaceX в разработке пилотируемого космического корабля придерживалась консервативного подхода. Для создания Crew Dragon она использовала ракеты Falcon 9, к тому моменту уже многократно опробованные и постоянно использующиеся. Корабль Crew Dragon тоже создавался не с нуля, а путем глубокой модернизации транспортного корабля Dragon. SpaceX имели большой опыт работы с этим кораблем, а потому знал обо всех сложностях с которыми им придется столкнуться при превращении его в пилотируемый.

    Гонка со SpaceX

    В то же время корпорация Boeing почему-то решила, сможет за это же самое время создать практически полностью новую систему – пилотируемый корабль Starliner в связке с усовершенствованной версией ракеты Atlas-V N22. Судя по бумагам, обе компании шли практически носу к носу, но реальные полеты выявили все проблемы Boeing. Если SpaceX справилась с испытательным беспилотным полетом, а затем и первым пилотируемым полетом к Международной космической станции без проблем, то Boeing споткнулся уже на беспилотном полете, состоявшемся 20 декабря 2019 года. После вывода космического корабля на запланированную суборбитальную траекторию с апогеем 181,5 километров и перигеем 72,8 километра случилась непредвиденная ситуация.

    Бортовой компьютер космического корабля Starliner в результате программной ошибки начал маневр довыведения корабля на орбиту слишком рано, еще до того, как корабль был выведен на нужную орбиту. На это Starliner израсходовал слишком много топлива и его не хватило бы на стыковку с МКС и возвращение обратно. Поэтому миссию пришлось прервать задолго до ее окончания, посадив спустя двое суток космический корабль на полигоне Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико.

    Более того, во время полета специалисты НАСА зафиксировали еще несколько серьезных ошибок программного обеспечения корабля. Они не повлияли на тот полет, но, если бы на корабле летели астронавты все могло бы закончиться плачевно. Boeing взял время на доработку корабля и постепенно пара месяцев превратилась в полтора года. За это время SpaceX успела уже совершить несколько полетов и продолжает наращивать преимущество. Boeing серьезно проиграл соревнование, еще раз показав, что у компании очень серьезные проблемы.

    Фото: NASA/Global Look Press

    Причина и повод

    Новый испытательный запуск космического корабля Starliner CST-100 был назначен на 30 июля, причем Boeing заявила об этом лишь в мае 2021 года. Косвенно это означает, что проблемы с кораблем оказались гораздо серьезнее, чем казалось сначала, когда корпорация говорила, что для того, чтобы все исправить достаточно пары-тройки месяцев.

    И тут оказалось, что российский модуль «Наука» не отправился к Международной космической станции 15 июля, запуск был перенесен на 21 число. В результате и стыковка состоялась 29 числа, всего за сутки с лишним до старта корабля Boeing. В ночь с 29 на 30 июля НАСА заявило о переносе запуска на резервную дату – 3 августа. Тут же появились спекуляции о том, что это напрямую связано с «Наукой» и ее не совсем идеальной стыковкой, последствия которой теоретически могли бы потребовать полной проверки состояния станции.

    Причин для переноса на самом деле несколько. На 30 июля в районе космодрома ожидается плохая погода, метеорологи давали лишь 40-50-процентный шанс, что полет состоится. Это очень мало, в таких случаях, как правило, полет переносят. Согласно информации в блоге НАСА перенос связан с инцидентом, когда был запущен двигатель модуля «Наука», уже пристыкованной к МКС. Естественно, что многие СМИ поспешили обвинить в проблемах Boeing именно «Науку».

    Ну конечно, после неудачного полета, который закончился провалом, и полутора лет исправления ошибок, стоит обвинить во всем российский модуль, задержавший старт на двое суток. Почти как в спектакле «День Радио», когда руководитель радиостанции, не имея возможности справиться с большой проблемой, начинает искать пуговицу – так проще. Вот и у Boeing в том, что они опоздали на полтора года, всегда остается вариант объявить главной причиной российский модуль. Так проще.

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