Лукашенко нашел слабое место ЕС

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30 июля, пятница  |  Последнее обновление — 17:52  |  vz.ru
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«Дочки» ЮКОСа замахнулись на российские миллиарды

Поживиться за счет России хотят не только основные владельцы ЮКОСа, но и дочерние структуры компании Сергей Портер/Ведомости/ТАСС
Подзаработать на России решили не только бывшие акционеры ЮКОСа. Со своими претензиями к Москве выступили и владельцы дочерней структуры обанкротившейся нефтяной компании. Они требуют от России миллиарды долларов и даже одержали победу в суде. Но будет ли Россия выполнять это решение? Подробности...
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Коронавирус поставил политиков в замешательство

Ковид-повестка остается самой актуальной темой для избирателей YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС
Пандемия спутала систему координат политических партий в России. Тем временем общество ждет от политиков четкой позиции по вопросам вакцинации и борьбы с инфекцией. Против кого на выборах в Госдуму сыграет коронавирус, а кто сможет привлечь новых сторонников из среды ковид-диссидентов и ковид-лоялистов? Подробности...
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Российский модуль проявил самодеятельность на орбите

Момент стыковки модуля с МКС NASA Video/YouTube
Драматически прошла в четверг стыковка нового российского модуля «Наука» с Международной космической станцией. Почему события сразу после стыковки заставили нервничать Центр управления полетами и экипаж МКС, почему модуль изначально создавался с большими проблемами – и причем здесь производственные сложности украинских поставщиков? Подробности...
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Как Россия проиграла Македонию

Непримиримые враги – «соросовский премьер» Зоран Заев и «прокремлевский премьер» Никола Груевский – внешне похожи друг на друга Boris Grdanoski/AP/TASS
В Северной Македонии осуждены бывшие высокопоставленные чиновники – за «попытку захвата власти», в ходе которой нынешнему премьеру страны Заеву набили лицо. В СМИ, македонских и европейских, этот процесс подается как «победа демократии» и «окончательное поражение пророссийского лобби». При том, что в самой России этого «поражения» даже не заметили, оно все-таки есть. Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Лукашенко нашел слабое место ЕС

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Минск не скрывает, что действует намеренно, приток нелегалов – специально организован, они служат инструментом политического возмездия и средством шантажа. Подробности...

Кто не в Facebook, того нет на рынке, кто не в Instagram, тот лох

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Компании и фирмочки, рестики и торговцы трусами, международные базары и даже фирма Apple загнали себя в тупик этой «обратной связью», создав себе соцсетевые толпы. Об этом все боятся говорить, но это же так. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Украина пугает жителей Донбасса лишением гражданства, а нам все равно

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Когда в течение семи лет украинские военные обстреливают твой родной город или село, когда от украинских пуль и осколков гибнут родные, близкие, соседи – невозможно сохранить симпатию и уважение к этому государству. Подробности...
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Елизавета II против Греты Тунберг

Украина шантажирует весь мир

Крым в обмен на Северный Кипр

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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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Президент принял парад в честь 325-летия флота России

В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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Броши главы Центробанка несут скрытые сигналы

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по поводу изменений ключевой ставки, надев брошь в форме тучи и дождя. Ставка была резко повышена. Использовать необычные украшения на пресс-конференциях в Центробанке Набиуллина начала с прошлого года
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Лукашенко нашел слабое место ЕС

    Федор Лукьянов
    главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
    		30 июля 2021, 17:25

    В миграционном кризисе, который возник из-за конфликта Литвы и Белоруссии, примечательнее всего индифферентное отношение Евросоюза к проблемам государства-члена. Литовские руководители подчёркивают, что проблема носит общеевропейский характер, не является продуктом исключительно белорусско-литовских отношений, и даже утверждают, что получают серьёзную поддержку от ЕС. Однако это больше похоже на сохранение лица и своего рода самовнушение. Если сравнить внимание, которое Европа уделяла проблемам Греции или Италии, когда они принимали основной миграционный удар, разница вопиюща.

    Конечно, масштабы не те. На юге Европы речь шла о десятках, а в какой-то момент и сотнях тысяч нелегалов. Но для Литвы и нынешние величины катастрофичны, к тому же премьер Шимоните, в общем, права, говоря, что это ответ на санкции всего Евросоюза. Однако в набат ни в Брюсселе, ни в Берлине с Парижем никто не бьёт, а переговоры на среднем дипломатическом уровне с Ираком едва ли хоть что-то способны дать – Багдаду сейчас точно не до этой малозначительной для него проблемы, более насущных хватает в условиях объявленного ухода американцев.

    Безучастность ЕС объяснима. В Берлине и Париже грядут свои политические баталии – осенью уходит Меркель, а весной за своё кресло будет насмерть биться Макрон. Лондон, который по ряду причин сопереживал балтийским странам (в том числе из-за больших диаспор, переехавших туда на заработки), теперь отдельно. Юг Европы поглощён экономическими бедами. Скандинавия выражает большую озабоченность, но особой активности не проявляет. Ну а институты Евросоюза сейчас должны заниматься таким количеством разных кризисных проявлений, прежде всего связанных с продолжающейся пандемией, что руки не доходят. Тем более что импульса от влиятельных стран не поступает.

    Вероятно, есть и ещё одна причина – осознанная либо рефлекторная. Лукашенко раздражает всё европейское начальство, события прошлого года, скорее всего, делают невозможным новый поворот Минска к «многовекторности», а ЕС к гибкости в отношении Белоруссии. Так что, казалось бы, чего бы не врезать по диктатору? Но общая обстановка резко изменилась, ни для Европы, ни для США экспансия на постсоветском направлении не является приоритетом, как это было ещё пять-семь лет назад. Скажем, воспрепятствовать сближению Белоруссии с Россией, в принципе, было бы хорошо, но только если для этого не надо предпринимать каких-то заметных усилий или тем более идти на любой риск. Того не стоит.

    В этом контексте активизм Вильнюса, который проводил во время белорусского политического кризиса собственную линию, заметно более радикальную, чем общеевропейская и даже американская, является действием на свой страх и риск. То есть, если бы напористость Литвы и Польши сработали, и минский начальник рухнул, это было бы воспринято благожелательно западными грандами и объявлено победой сил добра над силами тьмы. Но раз не вышло, то пусть сами энтузиасты и разбираются с последствиями, ЕС как будто бы это всё и не санкционировал в таком объёме. Соответственно, не обязан и брать на себя издержки. В общем, что-то вроде беспроигрышной лотереи для Евросоюза и рискованной азартной игры для соседей Белоруссии.

    Фото: Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС

    Правда, для Европейского союза происходящее тоже чревато. И дело не в пресловутой европейской солидарности, которую теперь не пинает разве что ленивый. С ней и так всё кисло, одним примером больше, одним меньше – непринципиально. А вот собственно проблема наплыва беженцев может быть весьма прецедентной.

    Минск не скрывает, что действует намеренно, приток нелегалов – специально организован, они служат инструментом политического возмездия и средством шантажа. Первопроходцем на этом пути был турецкий президент Эрдоган, превративший наплыв беженцев в оружие. И своего, в общем, добился – Европа начала откупаться, заключив с Анкарой соглашение. Но Эрдоган волну беженцев сам не провоцировал и не организовывал – Турция была для них транзитной страной, последней территорией на въезде в ЕС, и турецкое руководство сидело «на кране» – могло его прикрутить или открутить, чем и торговало. Лукашенко пошёл дальше – он этот кризис организовал и стимулировал.

    И если Евросоюз не найдёт эффективного способа противодействия или тем паче пойдёт на уступки, метод целенаправленного миграционного удара фактически будет признан успешным. А это означает, что он войдёт в политический арсенал и других потенциально заинтересованных стран.

    Источник: блог Фёдора Лукьянова

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