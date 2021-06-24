Зачем России военные парады

24 июня 1945 года на Красной площади прошел первый Парад Победы – страна только что победила самого опасного врага за всю свою историю, и это событие надо было обязательно отметить. Впоследствии парады проводились только по большим юбилейным датам, но в 90-е они впервые в истории стали ежегодными. Каждый раз в преддверии парада инфополе заполняют находящиеся в меньшинстве, но не страдающие от недостатка громкости, голоса. Про бряцание оружием, про то, что парады стоят денег, про то, что неплохо бы их если не отменить, то хотя бы ограничить.

Парад в июне 1945-го был наполнен символизмом. Командовал им один из самых видных маршалов Советского Союза Константин Рокоссовский, принимал – еще более заслуженный и боевой полководец Георгий Жуков. По брусчатке Красной площади прошел цвет армии победителей – лучшие из лучших бойцов, отмеченные не самыми, мягко говоря, последними наградами. Но на этом символизм не заканчивался.

В СССР времен ВОВ вообще отлично придумывали красивые, символичные, жесты, причем особенно органично они смотрелись как раз во всевозможных шествиях и парадах. В декабре 1941-го вдоль кремлевских стен прошли не вышколенные парадные расчеты, а обычные, не готовившиеся к праздничной «шагистике», боевые части. Но в контексте гремевших в каких-то десятках километров боев, а также того факта, что промаршировавшие тут же, без промедления, отправились на фронт, все смотрелось совсем по-другому.

Летом 1944-го РККА повторила «22 июня наоборот», и набрала сотни тысяч пленных. Это позволило предпринять еще один символичный шаг – оборванных немцев провели по широким улицам Москвы, а сзади торжественно ехали поливальные машины, смывавшие оставленную побитым врагом грязь – не в физическом смысле слова. Но унижение поверженного противника в 1945 году было намного красивее. Ведь пешую часть июньского парада завершали бойцы, несущие захваченные знамена – и они были брошены к ногам руководителей страны, символизируя полный и безоговорочный разгром когда-то сильнейшей, но слишком самоуверенной армии.

Среди знамен, кстати, затесалось много всяких музейных реликвий кайзеровских времен, и это еще больше усиливало символичность акта на Красной площади. Ведь в последние месяцы 1945-го у немцев творился не сравнимый ни с чем хаос, новые соединения клепались из чего попало прямо на коленке, включая фольксштурмистские. И нередко в качестве боевого знамени им доставалось то, что находилось под рукой здесь и сейчас, а не то, что полагалось бы по-хорошему. Так что использованные в параде артефакты все равно были честно добыты в бою, а не в германских музеях.

В Советском Союзе

Следующий парад случился нескоро – лишь на двадцатилетие, в 1965-м. Потом пришлось ждать еще двадцать лет, до 1985 года. Власть явно не спешила делать из парада ежегодное событие.

И дело тут вовсе не в том, что русские не любят торжественные военизированные мероприятия, четкую поступь марширующих колонн и лязг военной техники. Все это в Советском Союзе как раз было, проводилось с удовольствием, но в «идеологически правильные», по меркам возглавляющих страну коммунистов, даты – на 1 мая и на 7 ноября. День трудящихся и годовщина Октябрьской революции были важнее – это были символы, стоящие в основе советского государства, а День Победы означал лишь прохождение им самого, на тот момент, серьезного экзамена на жизнеспособность.

В новой России отношение к Параду Победы было совсем другое. Во-первых, его повторили не через 20 лет, как раньше, а через 10 – в 1995 году. А с 1996-го и вовсе сделали ежегодным. Тому имелось множество сиюминутых причин, и одна, быть может, тогда еще не до конца осознанная, но куда более важная и глубокая.

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Победа в Великой Отечественной определила дальнейшее существование не только советского государства, но и русского народа. Ее цена была огромна, но ценой поражения могла быть только национальная смерть, или, в лучшем случае, отбрасывание на многие века назад. Оправиться от него, как народу, у русских бы уже, скорее всего, не получилось. И тут демонстративное отмечание каждый год, нетипичное для Советского Союза, было не только актом воздания должного героическим предкам. Это был, буквально, второй день рождения. Но – не только он.

Новое государство, построенное на самом крупном осколке старого, стояло на совершенно других принципах. Маршировать и показывать военную технику в «коммунистические» даты было идеологически шизофренично. В то же время правопреемнице СССР совсем уж рвать с прошлым было бы неразумно. Чтобы сохранить преемственность, и в то же время сделать это на «некоммунистической» основе, и была выбрана дата 9 мая – именно в нее после пятилетнего перерыва и решили возобновить старую русскую традицию военных маршей. Ведь не возобновлять ее было нельзя.

Новая страна – новые традиции

Все дело в том, что именно середина 90-х выдалась для молодой Российской Федерации самым тяжелым периодом существования. На улицах творилось черт знает что, на Кавказе шла неожиданно тяжелая война, лишь актуализировавшая вопросы сепаратизма, которые и до Чечни время от времени активно подымались то тут, то там. В такой ситуации следовало хвататься за любую соломинку, надеясь, что все вместе они дадут кумулятивный эффект. Особенно если эта соломинка несла в себе объединяющий смысл.

Великая Отечественная оказалась в этом смысле очень удобным событием – не зря до сих пор поражающий воображение размахов Центральный музей ВОВ на Поклонной горе тоже был открыт именно в 1995 году. Впрочем, с тех пор государство не бросало эту тему уже никогда. С каждым годом празднования становились все масштабнее, а праздник все более народным – «Бессмертный полк» тому яркое подтверждение. Идею спасения нации от великой катастрофы люди явно оценили. Великая Отечественная из мощнейшего, но личного опыта поколений стала носительницей святости, скрепляющим страну культом героических предков-победителей.

Хаос девяностых остался позади, но никакого смысла отказываться от того, что работает, нет – именно поэтому Великая Отечественная и дальше будет оставаться одним из главных исторических событий в истории России. Это же относится и к параду – ведь, помимо утверждения смыслов, он носит и вторую цель – продемонстрировать миру красоту и мощь российских Вооруженных сил. Плохого в этом ничего нет – в конце концов, история – это не что иное, как череда бесконечных войн и противостояний, наградой в которых было даже не место под солнцем, а право на жизнь, как таковое. Парад создает ощущение могущества, важное не только для внешнего, но и для внутреннего потребителя. А это ничуть не менее важно – в Первой мировой Россия уже имела опыт, когда пропаганда недоработала – и получила поражение в большой европейской войне, а потом еще и войну гражданскую.

Так что закладывать в сознание граждан милитаристскую составляющую очень важно – ведь серьезные испытания могут начаться для страны в любой момент. И, если мы хотим, чтобы наши дети спокойно растили внуков в приятной нам культурно-этической среде, и у тех была обоснованная надежда на достойное будущее, то надо не только держать наготове соответствующие арсеналы. Но и создавать в людях ощущение, что эти арсеналы существуют, они достаточно современны, и их никто не побоится применить. Военный парад – мощнейший, призванный укреплять эту уверенность, красивый ритуал.