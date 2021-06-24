Зачем России военные парады

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НОВОСТЬ ЧАСА

ВОЗ пересмотрела позицию по вакцинации детей от коронавируса

24 июня, четверг  |  Последнее обновление — 09:23  |  vz.ru
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На Западе готовятся к быстрому росту российской экономики

Запад ждет восстановления российской экономики Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Российская экономика может полностью восстановиться уже во втором полугодии этого года. Столь оптимистичные прогнозы делают представители европейского бизнеса. Они уже готовы нарастить объемы инвестиций в Россию и увеличить здесь число рабочих мест. Что же помогает российской экономике так быстро преодолеть последствия накрывшей мир пандемии и в чем заключается главный драйвер ее роста?  Подробности...
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Британский эсминец проверил боеготовность Крыма

Эсминец британских ВМС Defender вторгся в территориальные воды России royalnavy.mod.uk
Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы его выдворить из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер Подробности...
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Трагедия советских подводников опровергает миф о начале Великой Отечественной

Главными жертвами начала Великой Отечественной на море стали советские подводные лодки navy.su
Даже сейчас, в день 80-летия начала Великой Отечественной, ведутся споры о том, насколько внезапным было нападение Германии на СССР – и насколько были готовы советские вооруженные силы к его отражению. Крупные потери советского Балтийского флота уже в первые дни войны ставят под сомнение очень распространенный миф о начале Великой Отечественной. Подробности...
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Что Госдеп прячет за радужным флагом

Еще недавно в США судили геев, теперь США будут судить гомофобов REUTERS/Carlo Allegri
Впервые в истории внешнеполитическое ведомство США будет отмечать так называемый месяц гордости, ради чего поднимет над зданием Госдепартамента гей-флаг. Отбросив все шутки, которые могут возникнуть по этому поводу, перейдем сразу к сути: права ЛГБТ превращаются в важный внешнеполитический принцип Америки. Его будут использовать против нелояльных стран, в том числе для создания в них «пятой колонны». Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Зачем России военные парады

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В этот день 76 лет назад на Красной площади состоялся первый Парад Победы. Ежегодным он стал только через 50 лет – уже в новой России. Подробности...

Умершие от коронавируса не оценят «актерской находки» Бероева

Алексей Свет
Алексей Свет, главный врач Первой городской больницы имени Н. И. Пирогова в Москве
Я предлагаю открыть в наших «красных зонах» рестораны для непривитых, очень удобно: мы в СИЗ принимаем заказ, потом, если что, и гормоны дадим, и интубируем, главное, чтоб свобода была, чтоб, значит, в ресторан. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Футбол в России надо заменить лаптой и городками

Илья Переседов
Илья Переседов, журналист-аналитик
На мой внешний взгляд не-болельщика, увлечение футболом в России стало национальной вредной привычкой, наравне с курением, алкоголизмом и злоупотреблением пищей. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария
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Кого в России чаще обманывают

Новые ограничения для непривитых

Пашинян опять всех победил

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В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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Умер дважды Герой Советского Союза космонавт Шаталов

Дважды Герой Советского Союза, совершивший три космических полета, Владимир Шаталов ушел из жизни на 94-м году жизни. Во время одного из его полетов впервые в мире была осуществлена ручная стыковка космических кораблей
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Тимур Шерзад

    Зачем России военные парады

    Тимур Шерзад
    журналист
    		24 июня 2021, 09:00

    24 июня 1945 года на Красной площади прошел первый Парад Победы – страна только что победила самого опасного врага за всю свою историю, и это событие надо было обязательно отметить. Впоследствии парады проводились только по большим юбилейным датам, но в 90-е они впервые в истории стали ежегодными. Каждый раз в преддверии парада инфополе заполняют находящиеся в меньшинстве, но не страдающие от недостатка громкости, голоса. Про бряцание оружием, про то, что парады стоят денег, про то, что неплохо бы их если не отменить, то хотя бы ограничить.

    Парад в июне 1945-го был наполнен символизмом. Командовал им один из самых видных маршалов Советского Союза Константин Рокоссовский, принимал – еще более заслуженный и боевой полководец Георгий Жуков. По брусчатке Красной площади прошел цвет армии победителей – лучшие из лучших бойцов, отмеченные не самыми, мягко говоря, последними наградами. Но на этом символизм не заканчивался.

    В СССР времен ВОВ вообще отлично придумывали красивые, символичные, жесты, причем особенно органично они смотрелись как раз во всевозможных шествиях и парадах. В декабре 1941-го вдоль кремлевских стен прошли не вышколенные парадные расчеты, а обычные, не готовившиеся к праздничной «шагистике», боевые части. Но в контексте гремевших в каких-то десятках километров боев, а также того факта, что промаршировавшие тут же, без промедления, отправились на фронт, все смотрелось совсем по-другому.

    Летом 1944-го РККА повторила «22 июня наоборот», и набрала сотни тысяч пленных. Это позволило предпринять еще один символичный шаг – оборванных немцев провели по широким улицам Москвы, а сзади торжественно ехали поливальные машины, смывавшие оставленную побитым врагом грязь – не в физическом смысле слова. Но унижение поверженного противника в 1945 году было намного красивее. Ведь пешую часть июньского парада завершали бойцы, несущие захваченные знамена – и они были брошены к ногам руководителей страны, символизируя полный и безоговорочный разгром когда-то сильнейшей, но слишком самоуверенной армии.

    Среди знамен, кстати, затесалось много всяких музейных реликвий кайзеровских времен, и это еще больше усиливало символичность акта на Красной площади. Ведь в последние месяцы 1945-го у немцев творился не сравнимый ни с чем хаос, новые соединения клепались из чего попало прямо на коленке, включая фольксштурмистские. И нередко в качестве боевого знамени им доставалось то, что находилось под рукой здесь и сейчас, а не то, что полагалось бы по-хорошему. Так что использованные в параде артефакты все равно были честно добыты в бою, а не в германских музеях.

    Фото: mil.ru

    В Советском Союзе

    Следующий парад случился нескоро – лишь на двадцатилетие, в 1965-м. Потом пришлось ждать еще двадцать лет, до 1985 года. Власть явно не спешила делать из парада ежегодное событие.

    И дело тут вовсе не в том, что русские не любят торжественные военизированные мероприятия, четкую поступь марширующих колонн и лязг военной техники. Все это в Советском Союзе как раз было, проводилось с удовольствием, но в «идеологически правильные», по меркам возглавляющих страну коммунистов, даты – на 1 мая и на 7 ноября. День трудящихся и годовщина Октябрьской революции были важнее – это были символы, стоящие в основе советского государства, а День Победы означал лишь прохождение им самого, на тот момент, серьезного экзамена на жизнеспособность.

    В новой России отношение к Параду Победы было совсем другое. Во-первых, его повторили не через 20 лет, как раньше, а через 10 – в 1995 году. А с 1996-го и вовсе сделали ежегодным. Тому имелось множество сиюминутых причин, и одна, быть может, тогда еще не до конца осознанная, но куда более важная и глубокая.

    Победа в Великой Отечественной определила дальнейшее существование не только советского государства, но и русского народа. Ее цена была огромна, но ценой поражения могла быть только национальная смерть, или, в лучшем случае, отбрасывание на многие века назад. Оправиться от него, как народу, у русских бы уже, скорее всего, не получилось. И тут демонстративное отмечание каждый год, нетипичное для Советского Союза, было не только актом воздания должного героическим предкам. Это был, буквально, второй день рождения. Но – не только он.

    Новое государство, построенное на самом крупном осколке старого, стояло на совершенно других принципах. Маршировать и показывать военную технику в «коммунистические» даты было идеологически шизофренично. В то же время правопреемнице СССР совсем уж рвать с прошлым было бы неразумно. Чтобы сохранить преемственность, и в то же время сделать это на «некоммунистической» основе, и была выбрана дата 9 мая – именно в нее после пятилетнего перерыва и решили возобновить старую русскую традицию военных маршей. Ведь не возобновлять ее было нельзя.

    Новая страна – новые традиции

    Все дело в том, что именно середина 90-х выдалась для молодой Российской Федерации самым тяжелым периодом существования. На улицах творилось черт знает что, на Кавказе шла неожиданно тяжелая война, лишь актуализировавшая вопросы сепаратизма, которые и до Чечни время от времени активно подымались то тут, то там. В такой ситуации следовало хвататься за любую соломинку, надеясь, что все вместе они дадут кумулятивный эффект. Особенно если эта соломинка несла в себе объединяющий смысл.

    Великая Отечественная оказалась в этом смысле очень удобным событием – не зря до сих пор поражающий воображение размахов Центральный музей ВОВ на Поклонной горе тоже был открыт именно в 1995 году. Впрочем, с тех пор государство не бросало эту тему уже никогда. С каждым годом празднования становились все масштабнее, а праздник все более народным – «Бессмертный полк» тому яркое подтверждение. Идею спасения нации от великой катастрофы люди явно оценили. Великая Отечественная из мощнейшего, но личного опыта поколений стала носительницей святости, скрепляющим страну культом героических предков-победителей.

    Хаос девяностых остался позади, но никакого смысла отказываться от того, что работает, нет – именно поэтому Великая Отечественная и дальше будет оставаться одним из главных исторических событий в истории России. Это же относится и к параду – ведь, помимо утверждения смыслов, он носит и вторую цель – продемонстрировать миру красоту и мощь российских Вооруженных сил. Плохого в этом ничего нет – в конце концов, история – это не что иное, как череда бесконечных войн и противостояний, наградой в которых было даже не место под солнцем, а право на жизнь, как таковое. Парад создает ощущение могущества, важное не только для внешнего, но и для внутреннего потребителя. А это ничуть не менее важно – в Первой мировой Россия уже имела опыт, когда пропаганда недоработала – и получила поражение в большой европейской войне, а потом еще и войну гражданскую.

    Так что закладывать в сознание граждан милитаристскую составляющую очень важно – ведь серьезные испытания могут начаться для страны в любой момент. И, если мы хотим, чтобы наши дети спокойно растили внуков в приятной нам культурно-этической среде, и у тех была обоснованная надежда на достойное будущее, то надо не только держать наготове соответствующие арсеналы. Но и создавать в людях ощущение, что эти арсеналы существуют, они достаточно современны, и их никто не побоится применить. Военный парад – мощнейший, призванный укреплять эту уверенность, красивый ритуал.

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