Против ковид-диссидентов надо учинить террор

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НОВОСТЬ ЧАСА

В Бундестаге обвинили власти Германии в подготовке к войне с Россией

23 июня, среда  |  Последнее обновление — 09:16  |  vz.ru
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Автомобили Lada станут престижнее и дороже

Автомобили Lada выходят в более дорогой сегмент Сергей Мальгавко/ТАСС
Уже через два года «АвтоВАЗ» обещает продавать Lada «намного выше миллиона рублей». Исторически этот бренд был символом доступного массового автомобиля для простых россиян. Однако западные акционеры хотят не просто обновить модельный ряд Lada, но увеличить рентабельность российского завода. Смогут ли они продать россиянам отечественный автомобиль за полтора миллиона рублей? Подробности...
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«Скучно не будет». Чего ждать от будущей Госдумы

Политологи предсказывают существенное обновление состава Госдумы после выборов facebook.com/CIKRussia
В России официально стартовала кампания по выборам в Госдуму. Она будет сильно отличаться от привычных избирательных кампаний. Среди причин – общий запрос избирателей на обновление и фактор пандемии. И хотя партии еще официально не озвучили списки своих кандидатов, политологи прогнозируют серьезное изменение «политического контура» в стране по итогам выборов. Подробности...
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Трагедия советских подводников опровергает миф о начале Великой Отечественной

Главными жертвами начала Великой Отечественной на море стали советские подводные лодки navy.su
Даже сейчас, в день 80-летия начала Великой Отечественной, ведутся споры о том, насколько внезапным было нападение Германии на СССР – и насколько были готовы советские вооруженные силы к его отражению. Крупные потери советского Балтийского флота уже в первые дни войны ставят под сомнение очень распространенный миф о начале Великой Отечественной. Подробности...
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«Друзья Донбасса» отомстили премьеру Швеции

Стефана Лёвена испортил «квартирный вопрос» NILS PETTER NILSSON/ЕРА/ТАСС
В Швеции произошло историческое событие &#8722; впервые в истории страны парламент вынес вотум недоверия премьер-министру. На Стефана Лёвена, давнего и последовательного критика России, ополчились местные ультралевые и ультраправые, в первую очередь партия «Шведские демократы», выступавшая в защиту Донбасса. Как произошедшее изменит шведскую политику и отношения Стокгольма с Москвой? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Против ковид-диссидентов надо учинить террор

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Государство должно быть совершенно беспощадным в реализации своего главного функционала – обеспечения безопасности граждан. Любые попытки поиграть в диссидентство в такой ситуации должны заканчиваться, как неисполнение приказа на фронте – военно-полевым судом. Подробности...

Россиянам стоит быть менее радушными

Анастасия Семенович
Анастасия Семенович, журналист, искусствовед
Мы, вообще-то, не самая футбольная страна. Собираясь на европикник на футбольном газоне, мы мечтаем выйти из группы и вспоминаем, как сказку, бронзу Евро-2008. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Заповедь «не убий» требует прививаться

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Государство, медицинское сообщество, Церковь – все одобряют вакцинацию. Либо все они являются частью глобального преступного заговора, либо паникеры, которые пытаются отговорить вас от прививки, говорят неправду. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
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Пашинян опять всех победил

Футбол и «война напитков»

Обсуждение: 8 комментариев

Как запретить женщинам пить

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В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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Умер дважды Герой Советского Союза космонавт Шаталов

Дважды Герой Советского Союза, совершивший три космических полета, Владимир Шаталов ушел из жизни на 94-м году жизни. Во время одного из его полетов впервые в мире была осуществлена ручная стыковка космических кораблей
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В Бундестаге обвинили власти Германии в подготовке к войне с Россией
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    Сергей Мардан

    Против ковид-диссидентов надо учинить террор

    Сергей Мардан
    публицист
    		23 июня 2021, 09:04

    В том, что все закончится командой «Равняйсь! Смирно!», лично у меня не было ни малейших сомнений с осени прошлого года.

    Вторая волна неслась по Москве, как цунами. Вокруг болели близкие, друзья и просто знакомые. Любой, кто столкнулся в это время с коронавирусом, мгновенно избавлялся от всякого ковидо-скептицизма. Больницы были переполнены и работали, как конвейер. Аренда кислородных концентраторов, которыми приходилось пользоваться множеству формально излечившихся от «короны» людей, стала популярнейшим бизнесом. Шутка ли – 25-30 тысяч в месяц с человека при гарантированном потоке клиентов.

    Потом появилась вакцина и казалось, что проблема будет только в её доступности. Но, оказалось, что нет. Все разговоры, о том, что бывшие советские люди кинутся на «дефицит» – оказались полной ерундой.

    Я вакцинировался в декабре, когда Собянин разрешил в первую очередь вакцинироваться «работникам культуры и торговли». Решив, что под категорию «работник культуры» я хоть и с натяжкой, но все же подхожу, я отправился в районную поликлинику. Ажиотажа не было. Ажиотаж не возник и позже, когда вакцинация стала официально доступна всем желающим. Очереди к пунктам вакцинации не выстроились ни в апреле, ни в мае, ни в июне. Лишь около 10 % населения получили оба компонента вакцины.

    Я готов разговаривать и спорить про «врожденную недоверчивость русского человека», просчеты властей, отвратительную пропаганду и прочие бессмысленные вещи. Но, все это не имеет никакого значения на фоне ужасающей статистики. По официальным данным Росстата, от ковида погибло больше 160 тысяч граждан Российской Федерации. Я, честно говоря, не понимаю, какие цифры могут напугать моих соотечественников, если цифра 160000 человек не производит на них никакого впечатления. А еще – я этого и не хочу знать. Я не желаю проверять, где тот край идиотизма, за которым народ, наконец-то, должен охватывать ужас, и он будет готов отдавать любые деньги за спасительный укол.

    Фото: diego cervo/YAY/ТАСС

    Справедливости ради необходимо все же заметить, что антипрививочное безумие – это не сугубо российское явление. Всем государствам планеты приходилось и приходится принуждать свое население делать прививки. Если вакцина в принципе в этих государствах есть – во многих нет.

    Израиль. На 19 июня 63,4% израильтян привиты хотя бы одним компонентом, а 49,5% прошли полную вакцинацию. Достичь этого удалось, за счет четырех жесточайших локдаунов и введения «зеленого пропуска» – документа, позволявшего вакцинированным посещать свадьбы, бары, кинотеатры, концерты. Для того, чтобы выйти из тюрьмы, любой вакцинируется...

    В Швеции за отказ от вакцинации штрафуют на 200 крон, в Новой Зеландии – на 4000 новозеландских долларов. Во некоторых провинциях Таиланда, Индонезии и других стран отказ от вакцинации – уголовное преступление, за которое грозит реальный тюремный срок.

    Саудовская Аравия с 1 августа вводит обязательную вакцинацию: без справки о прививке посещение госучреждений, экономических, общественных, культурных мероприятий станет невозможным.

    В Германии с 10 июня начал действовать цифровой сертификат вакцинации. Только полностью привитые смогут посещать рестораны, культурные и иные мероприятия. И это только некоторые примеры.

    То есть, и в странах так называемой развитой демократии, и в мусульманских, и в монархиях властям пришлось прибегать к совершенно недемократическим методам для того, чтобы остановить эпидемию. А еще они разгоняли демонстрации несогласных с антиковидными ограничениями с помощью водометов и резиновых пуль. По всей Европе.

    Это – правильно. Это – разумно. Я вообще уверен в том, что государство должно быть совершенно беспощадным в реализации своего главного функционала – обеспечения безопасности граждан. Любые попытки поиграть в диссидентство в такой ситуации должны заканчиваться, если необходимо, как неисполнение приказа на фронте – военно-полевым судом.

    Это – метафора конечно, но все «травмированные 37-м годом» и потому, отказывающиеся исполнять непонятные и «неочевидно законные» государственные решения сегодня должны немедленно получать административку в виде 15 суток ареста. А под арестом в целях соблюдения санэпиднорм этим гражданам прививка должна делаться принудительно.

    От всего. От воспаления головного мозга в том числе. Расчет на сознательность граждан оказался провальным. Хотя, я думаю, никто ни в какую «сознательность» никогда не верил. Просто власти решили, что короткого прошлогоднего локдауна будет достаточно для того, чтобы у людей выработался условный рефлекс на противоэпидемиологические меры, и они бы поняли, что с эпидемией борются либо карантинными мерами, либо вакцинацией.

    Но клиповое мышление и память, словно у аквариумных рыбок, оказались сильнее. Информационная эпоха имеет свои побочные эффекты – каждая новость остается новостью максимум три дня. С локдауном было то же самое. Про него просто давно забыли. Власти этот урок, судя по всему, быстро выучили и от уговоров переходят теперь к языку декретов и ограничений.

    Говорите – сегрегация? Если угодно – да. Людей, которые хотят заразить опасной болезнью меня, моих близких, моих друзей, государство просто обязано отделить и изолировать. «Мотивирующих» инструментов оказывается невероятно много. От ограничения доступа к общественно значимым институциям (включая посещение поликлиник и пользование общественным транспортом) до прямого финансового террора.

    Не нравится термин «террор»? Ну, извините. Исторические аллюзии иногда являются самыми актуальными. И самыми убедительными.

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