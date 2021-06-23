Против ковид-диссидентов надо учинить террор

В том, что все закончится командой «Равняйсь! Смирно!», лично у меня не было ни малейших сомнений с осени прошлого года.

Вторая волна неслась по Москве, как цунами. Вокруг болели близкие, друзья и просто знакомые. Любой, кто столкнулся в это время с коронавирусом, мгновенно избавлялся от всякого ковидо-скептицизма. Больницы были переполнены и работали, как конвейер. Аренда кислородных концентраторов, которыми приходилось пользоваться множеству формально излечившихся от «короны» людей, стала популярнейшим бизнесом. Шутка ли – 25-30 тысяч в месяц с человека при гарантированном потоке клиентов.

Потом появилась вакцина и казалось, что проблема будет только в её доступности. Но, оказалось, что нет. Все разговоры, о том, что бывшие советские люди кинутся на «дефицит» – оказались полной ерундой.

Я вакцинировался в декабре, когда Собянин разрешил в первую очередь вакцинироваться «работникам культуры и торговли». Решив, что под категорию «работник культуры» я хоть и с натяжкой, но все же подхожу, я отправился в районную поликлинику. Ажиотажа не было. Ажиотаж не возник и позже, когда вакцинация стала официально доступна всем желающим. Очереди к пунктам вакцинации не выстроились ни в апреле, ни в мае, ни в июне. Лишь около 10 % населения получили оба компонента вакцины.

Я готов разговаривать и спорить про «врожденную недоверчивость русского человека», просчеты властей, отвратительную пропаганду и прочие бессмысленные вещи. Но, все это не имеет никакого значения на фоне ужасающей статистики. По официальным данным Росстата, от ковида погибло больше 160 тысяч граждан Российской Федерации. Я, честно говоря, не понимаю, какие цифры могут напугать моих соотечественников, если цифра 160000 человек не производит на них никакого впечатления. А еще – я этого и не хочу знать. Я не желаю проверять, где тот край идиотизма, за которым народ, наконец-то, должен охватывать ужас, и он будет готов отдавать любые деньги за спасительный укол.

Справедливости ради необходимо все же заметить, что антипрививочное безумие – это не сугубо российское явление. Всем государствам планеты приходилось и приходится принуждать свое население делать прививки. Если вакцина в принципе в этих государствах есть – во многих нет.

Израиль. На 19 июня 63,4% израильтян привиты хотя бы одним компонентом, а 49,5% прошли полную вакцинацию. Достичь этого удалось, за счет четырех жесточайших локдаунов и введения «зеленого пропуска» – документа, позволявшего вакцинированным посещать свадьбы, бары, кинотеатры, концерты. Для того, чтобы выйти из тюрьмы, любой вакцинируется...

В Швеции за отказ от вакцинации штрафуют на 200 крон, в Новой Зеландии – на 4000 новозеландских долларов. Во некоторых провинциях Таиланда, Индонезии и других стран отказ от вакцинации – уголовное преступление, за которое грозит реальный тюремный срок.

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Саудовская Аравия с 1 августа вводит обязательную вакцинацию: без справки о прививке посещение госучреждений, экономических, общественных, культурных мероприятий станет невозможным.

В Германии с 10 июня начал действовать цифровой сертификат вакцинации. Только полностью привитые смогут посещать рестораны, культурные и иные мероприятия. И это только некоторые примеры.

То есть, и в странах так называемой развитой демократии, и в мусульманских, и в монархиях властям пришлось прибегать к совершенно недемократическим методам для того, чтобы остановить эпидемию. А еще они разгоняли демонстрации несогласных с антиковидными ограничениями с помощью водометов и резиновых пуль. По всей Европе.

Это – правильно. Это – разумно. Я вообще уверен в том, что государство должно быть совершенно беспощадным в реализации своего главного функционала – обеспечения безопасности граждан. Любые попытки поиграть в диссидентство в такой ситуации должны заканчиваться, если необходимо, как неисполнение приказа на фронте – военно-полевым судом.

Это – метафора конечно, но все «травмированные 37-м годом» и потому, отказывающиеся исполнять непонятные и «неочевидно законные» государственные решения сегодня должны немедленно получать административку в виде 15 суток ареста. А под арестом в целях соблюдения санэпиднорм этим гражданам прививка должна делаться принудительно.

От всего. От воспаления головного мозга в том числе. Расчет на сознательность граждан оказался провальным. Хотя, я думаю, никто ни в какую «сознательность» никогда не верил. Просто власти решили, что короткого прошлогоднего локдауна будет достаточно для того, чтобы у людей выработался условный рефлекс на противоэпидемиологические меры, и они бы поняли, что с эпидемией борются либо карантинными мерами, либо вакцинацией.

Но клиповое мышление и память, словно у аквариумных рыбок, оказались сильнее. Информационная эпоха имеет свои побочные эффекты – каждая новость остается новостью максимум три дня. С локдауном было то же самое. Про него просто давно забыли. Власти этот урок, судя по всему, быстро выучили и от уговоров переходят теперь к языку декретов и ограничений.

Говорите – сегрегация? Если угодно – да. Людей, которые хотят заразить опасной болезнью меня, моих близких, моих друзей, государство просто обязано отделить и изолировать. «Мотивирующих» инструментов оказывается невероятно много. От ограничения доступа к общественно значимым институциям (включая посещение поликлиник и пользование общественным транспортом) до прямого финансового террора.

Не нравится термин «террор»? Ну, извините. Исторические аллюзии иногда являются самыми актуальными. И самыми убедительными.