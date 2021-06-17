Россия добилась уважения США

16 июня для россиян прошло два важных события. Матч сборной России по футболу против финнов (который мы вымучили со счетом 1:0) в Питере, а также матч сборной Кремля по политике против американцев в Женеве. При всем уважении к футбольным фанатам, победа во втором была для РФ гораздо важнее. И она состоялась.

Правильный счет

Однако серьезный международный саммит – это не простой матч. В отличие от футбола, на саммитах великих держав счет 1:0 нельзя считать победой. Как и 2:0, 3:0 и даже 10:0. Если одна сторона достигает своих целей, а другая уезжает домой с «баранкой», то это означает, что она уезжает с глубокой занозой реваншизма в душе и в своей политической системе.

Да, если с этой занозой уезжает какая-нибудь украинская делегация (как это было во время обсуждения вторых Минских соглашений, где по итогам многочасового саммита Петра Порошенко его западные партнеры заставили подписать все то, что хотел Владимир Путин), то это проблема украинской делегации. Однако ни Штаты, ни Россия – это не Украина. И, учитывая специфику российско-американских отношений, это означает, что итоги саммита либо не будут реализованы полностью, либо будут пересмотрены по требованию «глубинного государства» проигравшей стороны.

Для того, чтобы не было пересмотра, уважаемый противник тоже должен что-то получить – или быть уверенным в том, что он получил. Поэтому нормальный саммит всегда заканчивается со счетом 1:1, 2:2 и т. п., успешный саммит – с разностью в один мяч без баранки у противника (2-1, 3-2), а отличный – с разницей в пару мячей (3:1, 4:2). Большая разница уже станет разгромом, который может быть воспринят оппонентами как пресловутый 3:0, со всеми вытекающими.

Что именно получили стороны?

Из драки в «прохладную войну»

Скажем сразу – полного перечня мы не знаем. Значительная часть договоренностей будет держаться в секрете, и о их существовании можно будет узнать лишь тогда, когда они будут реализовываться.

Если же говорить об очевидных моментах, то Россия, во-первых, получила уважение. Как верно пишет USA Today, «ни одна из сторон не пыталась как-то утихомиривать или же унижать другую – и это нормально в ситуации, когда взрослые профессионалы занимаются дипломатией». Тонкий намек на то, как вел демократию Дональд Трамп (хотя, справедливости ради, бывший глава Белого дома никогда не унижал оппонента, которого считал достойным и равным себе).

Многочасовое общение с российским лидером с глазу на глаз убедило многоопытного президента США в том, что он имеет дело с трезвым, умным и тонким оппонентом. А таких противников нужно уважать – и если ты их уважаешь, то обычно воздерживаешься от мелких и мелочных шагов. Тех, которые могут уничтожить остатки предсказуемости в российско-американских отношениях.

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Во-вторых, Москва получила шанс на превращение этих остатков в какое-то подобие новой основы отношений с Америкой. На пресс-конференции Владимир Путин дал понять, что договориться о новых красных линиях с наскока не удалось, однако лидеры создали переговорный формат для их формирования. Ответственные лица в рамках МИДа и других ведомств теперь будут встречаться и пытаться эти линии согласовать – по Украине, Сирии и другим важным вопросам. По словам Джозефа Байдена, в течение полугода будет понятно, удалось их согласовать или нет.

Проще говоря, российско-американские отношения получили шанс на превращение из дворовой драки без правил в контролируемую, управляемую и предсказуемую «прохладную войну» двух взрослых людей. То есть в формат, к которому наши страны более чем привыкли.

Байден хотел форму

Что же касается выгод Байдена, то, безусловно, кодификация российско-американского противостояния ему тоже нужна и выгодна. В конце концов, война между Россией и США (в которую в любой момент может перерасти дворовая драка) интересна лишь некоторым отбитым на всю голову элиткам восточноевропейских стран. Однако в то же время Байдену нужно было и другое – правильная форма саммита. Это Владимир Путин ехал в Женеву абсолютно свободным – и от внутреннего давления, и от каких-то ожиданий, и от необходимости кому-то что-то доказывать.

У Байдена же было все не так. За ним следила либеральная свора из числа представителей американского политико-академического сообщества, требовавшая от Джо «жесткости». За ним следила консервативная свора из числа республиканцев во главе с бультерьером Трампом, советовавшим Байдену хотя бы не заснуть в ходе саммита. Наконец, за ним следили и внешние враги, ждавшие от Байдена проявления слабости. Поэтому американский президент должен был пройти по очень тонкой грани – с одной стороны, договориться с Путиным, а другой – не опозориться. То есть форма была не менее важна, чем содержание.

Именно поэтому он, например, провел серьезную работу перед мероприятием – чтобы прилететь в Женеву не как президент США, а как лидер всего «свободного мира».

Встречался с союзниками по НАТО и ЕС для того, чтобы, как пишут американские журналисты, показать: «Президент США представляет гигантский альянс из почти миллиарда человек, тогда как за Кремлем стоит разношерстная конгломерация сомнительных клиентов, ненадежных партнеров и не желающих перемен субъектов». И тут по форме ему поставили галочку. «Какое облегчение видеть, что Байден снова исполняет обязательную для каждого американского президента роль – лидера демократического альянса свободных наций», – пишет USA Today.

А вот дальше с формой начались проблемы. Конечно, у любого голого короля есть придворные, восторгающиеся его нарядом. «С самого начала женевского саммита Байден выглядел расслабленным и уверенным в себе. В свою очередь Путин, который в совершенстве овладел искусством выглядеть самодовольным и скучающим, был напряженным и настороженным», – пишет CNN. И тут непонятно, то ли журналистам уважаемого издания напекло голову на женевской жаре, то ли они действительно настолько молятся на Байдена, что автоматически пишут о нем исключительно в хвалебном стиле.

На самом же деле Байден приехал на саммит уставшим. Когда его кортеж подъехал к отелю, где шли переговоры, американский президент долго не выходил из машины – то ли заснул, то ли плохо себя почувствовал. На фотосессиях американский президент стоял и сидел исключительно в «закрытых» позах.

Лидер свободного мира

После переговоров же американский президент выглядел совсем вымотанным. Казалось бы, несколько часов отдыха между дискуссиями с российским президентом и своей пресс-конференцией (которая должна была проходить исключительно в управляемом ключе – с комплементарными вопросами журналистов по заранее составленному списку) могли помочь Байдену сохранить лицо. Но они не помогли.

Российский лидер провел свое общение с прессой настолько ярко, четко и в какой-то степени даже дерзко, что задал Байдену своего рода планку.

От американского президента требовалось, проще говоря, не понижать градус, выглядеть еще ярче и четче – и Байден не смог. После молодого вина с ярким букетом, каковым выглядела пресс-конференция с Путиным, общение прессы с Байденом было самой настоящей бормотухой, где американский лидер бормотал какие-то мантры и хотелки, отвечая на заранее заготовленные вопросы.

Более того, в конце максимально комплиментарной пресс-конференции Байден даже сорвался на одну из вполне лояльных ему журналисток (корреспондентку CNN Кейтлин Коллинз, которую Трамп в свое время выгонял из пула Белого дома), всего лишь спросившую президента США о том, верит ли он в изменение Путиным своего поведения. Байден обвинил ее в том, что она занимается «не тем делом», намекая на необходимость сменить профессию. По прилету в США он, конечно, публично перед ней извинился, но осадочек остался. Для сравнения – невозможно представить ситуацию, где Владимир Путин вел бы себя таким же образом с представителями прессы. Даже после сложных переговоров, даже при ответах на сложные вопросы, даже выслушивая от них какие-то хамские замечания, облеченные в бесящие любого нормального человека ложнообъективные фразы, начинающиеся с «как всем известно» или «как вы прекрасно знаете».

С другой стороны, как любят говорить российские дипломаты, переговоры нужно вести с тем, кто есть, а не с тем, с кем ты хочешь. Сейчас у власти в США Байден, России нужны предсказуемые отношения с американцами – поэтому говорить о них нужно с уставшим американским дедушкой. Если, конечно, он сам захочет продолжить диалог. В нормальном, конструктивном, уважительном ключе.