Россия возвращается к самогоноварению

Не знаю как у вас, а у меня первым домашним кино (это когда проектор 8 мм без звука типа «Луч») были «Самогонщики» Гайдая. Из бесконечных просмотров этой 18-минутной ленты дети могли вынести а) что гнать самодельный спирт нехорошо (почему – не объясняется), б) навеки запомнить конструкцию оборудования, необходимого для изготовления русского зернового виски типа new make без закладывания его в дубовую бочку. Кстати, бочка есть в кадре – как сейчас помню. Но не используется. А потом как-то на много лет тема самогоноварения вообще выпала из поля личного зрения.

Первый же «Алкосаммит» в Пирогово заставил вспомнить Гайдая. Это было роскошное ежегодное мероприятие, которое проводили энтузиасты – руководители яхт- и гольф клуба, собирая новых гастрономов и производителей алкоголя на мега-праздник. Тут был и Боря Акимов (знаменитая Лавка-Лавка), и звездный шеф Максим Сырников, и Родионов со своим «Полугаром», и неизвестные, но крутые производители дистиллятов из разных городов России, и кого там только не было.

Я-то просто журналист с двумя книгами про шотландский виски, естественно, про полугары ни сном, ни духом. Но тренд был очевиден – в стране появилось множество людей, которые занимаются дистилляцией на любительском, полулюбительском и вполне профессиональном уровне.

Но самый шок меня поджидал от того, что, оказывается, строить, покупать и эксплуатировать самогонный аппарат в нашей стране вообще не запрещено. Запрещено без лицензии продавать продукт. А сам-то хоть упейся (но, кстати, самогонщики крайне редко становятся алкоголиками), и друзьям безвозмездно – хоть задарись. Никто больше не придет за Трусом, Балбесом и Бывалым. А все дело в том, что в 1997 году отменили советский закон, который ставил все, что касается самогона, в криминальную область.

И фишка реально легла. На том же «Алкосаммите» были представлены совершенно фантастические, в основном, импортные, аппараты такой красоты и мощи, что хотелось бросить всё и заняться эксплуатацией этих «бентли» от самогонки. Старик Иоганн Генрих Писториус, изобретатель Brennapparat, каким мы его знаем, радостно вертится в гробу.

Прошло не так много лет со времен первого фестиваля и сейчас уже со всей страны идет информация – люди занимаются изготовлением собственных дистиллятов. Кто-то пытается создать водку своей мечты, заряжая свои шедевры инженерной мысли, которые называются, только не смейтесь, «Меркель», «Канцлер», «Германия» (видимо в честь Писториуса) или, скажем, «Финляндия» (видимо, в честь сухого закона наших соседей). Есть конечно и «Горыныч», и «Добрыня», и «Крестьянка» – нейминг в этой сфере не пол-угарный, а вполне угарный. И весь этот роскошный инжиниринг обойдется фанату-дистиллятору рублей так от 6000. То есть – буквально ничего.

Не зря же, в конце концов, в стране всегда были сильные химические и технологические факультеты. И бесплатное высшее образование. Люди знают, что они делают, и хотят это делать все лучше и вкусней. Они легко покушаются на святое. Есть у меня одна супружеская пара из Сочи, которая упорно делает виски. Причем, делает и солодовый, и бурбон. Я лично опробовал их продукт на публицисте С. Яковлеве (Ортеге) и, как вы видите – он все еще пишет. То есть, жив Ортега! Сочинские победили крестьянскую лошадку.

Первые волны изоляции имени вируса Covid-19 принесли домашней дистилляции новый расцвет. В торговых сетях и интернете зарегистрированы всплески покупок оборудования. В сферу домашней дистилляции пришла молодежь, а также женщины и девушки. Потому что это – разновидность творчества.

Кстати, если бы я кому доверился, так это именно девушкам и женщинам – повышенная аккуратность и исполнительность в таком деле – залог качества. Появились даже стартапы, которые обслуживают новую дистиляционную волну – есть у меня парень из Фрязино в виски-канале в «Телеграме», который делает маленькие дубовые бочки, которые легко собрать дома самостоятельно. И потом уже заливать в них все, что создано вот этими руками. Многим нравится. Особенно женам – с выбором подарка настало облегчение.

Нет, у меня лично даже искушения такого нет – связываться с технологиями и оборудованием. Я все-таки инженер, а, как известно, все инженеры в этой стране становятся певцами, композиторами, журналистами, поэтами и писателями. Тупо лень возиться с огнем, водой и медными трубами.

Я для себя выбрал еще более геморный путь – мы со старинным другом охотимся за бочками с виски на родине их обитания, выбираем лучшие на свой вкус и разливаем. Одна бочка – примерно 250 бутылок виски, которого больше не будет никогда, и в этом есть неизбывная грусть и печаль. Русские ценители знают наши релизы под названием Maltsev Gallery Art Whisky.

Но чем хороши домашние дистилляты – им не нужно связываться со всей этой алчностью государств – акцизами, налогами, логистикой, утверждением каждой этикетки, сертификацией каждой бутылки. Так что я душой среди фанатов селф-мейда. А телом – в хересной бочке «Линквуда».