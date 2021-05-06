Россия возвращается к самогоноварению

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НОВОСТЬ ЧАСА

Правительство предложило запретить жидкости для электронных сигарет

6 мая, четверг  |  Последнее обновление — 14:39  |  vz.ru
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Что ждет цены на бензин этим летом

Из-за каникул и сельхозработ Россия переживает пиковый спрос на бензин Александр Рюмин/ТАСС
Избежать топливного кризиса поможет запрет экспорта бензина из России. Таким жестким методом предлагает воспользоваться уже этим летом Минэнерго РФ. Ведомство переживает, что Россия может столкнуться с дефицитом топлива и всплеском цен на него. А это ударит абсолютно по всей экономике страны. Чем порождены опасения Минэнерго и помогут ли новые методы? Подробности...
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Что могут обсудить Путин и Зеленский

Лидеры России и Украины могут обсудить большой блок вопросов IAN LANGSDON/POOL/EPA/ТАСС
В Кремле ждут от Киева конкретных предложений к возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Москва подчеркивают, что если Киев хочет начать восстановление двусторонних отношений, то Россия будет это только приветствовать. Какие темы могли бы стоять на повестке переговоров президентов, если такие состоялись бы?  Подробности...
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Где россиянам искать защиты своих прав на работе

Больше 50% россиян уверены, что их право на труд должно защитить государство Виктор Толочко/РИА Новости
Международные структуры, отнюдь не дружественные России, признали – наша страна надлежащим образом защищает права работников. В соответствующем рейтинге мы обгоняем США и Австралию. Но опрос россиян в канун 1 Мая выявил неоднозначную закономерность: за помощью в решении конфликтных ситуаций на работе россияне практически не обращаются к профсоюзам. Нужны ли перемены в сфере труда? Подробности...
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Эстонию лишили возможности снова нахамить России

Президент Эстонии слишком часто выступает с антироссийскими заявлениями Mihkel Maripuu/imago images/Scanpix/ТАСС
В Эстонии остались очень недовольны решением России игнорировать конгресс угро-финских народов. Мероприятие должно вскоре пройти в эстонском Тарту, и приглашение участвовать в нем было отправлено в том числе в Москву. Однако винить в происходящем Эстония может только собственные власти. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Россия возвращается к самогоноварению

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Первые волны изоляции имени вируса Covid-19 принесли домашней дистилляции новый расцвет. В сферу домашней дистилляции пришла молодежь. А также женщины и девушки. Подробности...

Атаки на Москву и Минск должны стать для Запада дорогим удовольствием

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Запад переходит своего рода «красную черту», вовлекая в санкционное противостояние не только политиков и госаппарат, но и граждан Белоруссии. Расчет делается уже не на бунт элит против президента Александра Лукашенко, а на рост социального напряжения, иными словами – на развал страны Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

России нужен гибкий список недружественных стран

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
У России теперь есть список недружественных стран, который будет время от времени меняться. Однако лучше сразу сделать перечень расширенным и учесть в нём разную степень недружественности того или иного государства. Подробности...
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Россия приучает Зеленского к трем мыслям

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Таджики против киргизов: новая война?

Список врагов России

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В столице Мексики рухнул метромост с поездом

В Мехико обрушился метромост с проходившим по нему поездом. По официальным данным, в результате аварии погибли 23 человека. При этом данные о пострадавших разнятся: по меньшей мере около 70 человек госпитализированы. Также среди пострадавших и погибших есть несовершеннолетние
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Россия отпраздновала светлую Пасху

«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», – заявил президент Владимир Путин, обращаясь к россиянам. Пасхальную ночь глава государства встретил на богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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Стали известны лауреаты 93-й премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Как вы восприняли информацию об отмене выдачи виз в США?
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Как нужно решать проблему с бездомными бродячими собаками?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Правительство предложило запретить жидкости для электронных сигарет
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    Игорь Мальцев

    Россия возвращается к самогоноварению

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		6 мая 2021, 14:00

    Не знаю как у вас, а у меня первым домашним кино (это когда проектор 8 мм без звука типа «Луч») были «Самогонщики» Гайдая. Из бесконечных просмотров этой 18-минутной ленты дети могли вынести а) что гнать самодельный спирт нехорошо (почему – не объясняется), б) навеки запомнить конструкцию оборудования, необходимого для изготовления русского зернового виски типа new make без закладывания его в дубовую бочку. Кстати, бочка есть в кадре – как сейчас помню. Но не используется. А потом как-то на много лет тема самогоноварения вообще выпала из поля личного зрения.

    Первый же «Алкосаммит» в Пирогово заставил вспомнить Гайдая. Это было роскошное ежегодное мероприятие, которое проводили энтузиасты – руководители яхт- и гольф клуба, собирая новых гастрономов и производителей алкоголя на мега-праздник. Тут был и Боря Акимов (знаменитая Лавка-Лавка), и звездный шеф Максим Сырников, и Родионов со своим «Полугаром», и неизвестные, но крутые производители дистиллятов из разных городов России, и кого там только не было.

    Я-то просто журналист с двумя книгами про шотландский виски, естественно, про полугары ни сном, ни духом. Но тренд был очевиден – в стране появилось множество людей, которые занимаются дистилляцией на любительском, полулюбительском и вполне профессиональном уровне.

    Но самый шок меня поджидал от того, что, оказывается, строить, покупать и эксплуатировать самогонный аппарат в нашей стране вообще не запрещено. Запрещено без лицензии продавать продукт. А сам-то хоть упейся (но, кстати, самогонщики крайне редко становятся алкоголиками), и друзьям безвозмездно – хоть задарись. Никто больше не придет за Трусом, Балбесом и Бывалым. А все дело в том, что в 1997 году отменили советский закон, который ставил все, что касается самогона, в криминальную область.

    И фишка реально легла. На том же «Алкосаммите» были представлены совершенно фантастические, в основном, импортные, аппараты такой красоты и мощи, что хотелось бросить всё и заняться эксплуатацией этих «бентли» от самогонки. Старик Иоганн Генрих Писториус, изобретатель Brennapparat, каким мы его знаем, радостно вертится в гробу.

    Фото: Смирнов Владимир/ТАСС

    Прошло не так много лет со времен первого фестиваля и сейчас уже со всей страны идет информация – люди занимаются изготовлением собственных дистиллятов. Кто-то пытается создать водку своей мечты, заряжая свои шедевры инженерной мысли, которые называются, только не смейтесь, «Меркель», «Канцлер», «Германия» (видимо в честь Писториуса) или, скажем, «Финляндия» (видимо, в честь сухого закона наших соседей). Есть конечно и «Горыныч», и «Добрыня», и «Крестьянка» – нейминг в этой сфере не пол-угарный, а вполне угарный. И весь этот роскошный инжиниринг обойдется фанату-дистиллятору рублей так от 6000. То есть – буквально ничего.

    Не зря же, в конце концов, в стране всегда были сильные химические и технологические факультеты. И бесплатное высшее образование. Люди знают, что они делают, и хотят это делать все лучше и вкусней. Они легко покушаются на святое. Есть у меня одна супружеская пара из Сочи, которая упорно делает виски. Причем, делает и солодовый, и бурбон. Я лично опробовал их продукт на публицисте С. Яковлеве (Ортеге) и, как вы видите – он все еще пишет. То есть, жив Ортега! Сочинские победили крестьянскую лошадку.

    Первые волны изоляции имени вируса Covid-19 принесли домашней дистилляции новый расцвет. В торговых сетях и интернете зарегистрированы всплески покупок оборудования. В сферу домашней дистилляции пришла молодежь, а также женщины и девушки. Потому что это – разновидность творчества.

    Кстати, если бы я кому доверился, так это именно девушкам и женщинам – повышенная аккуратность и исполнительность в таком деле – залог качества. Появились даже стартапы, которые обслуживают новую дистиляционную волну – есть у меня парень из Фрязино в виски-канале в «Телеграме», который делает маленькие дубовые бочки, которые легко собрать дома самостоятельно. И потом уже заливать в них все, что создано вот этими руками. Многим нравится. Особенно женам – с выбором подарка настало облегчение.

    Нет, у меня лично даже искушения такого нет – связываться с технологиями и оборудованием. Я все-таки инженер, а, как известно, все инженеры в этой стране становятся певцами, композиторами, журналистами, поэтами и писателями. Тупо лень возиться с огнем, водой и медными трубами.

    Я для себя выбрал еще более геморный путь – мы со старинным другом охотимся за бочками с виски на родине их обитания, выбираем лучшие на свой вкус и разливаем. Одна бочка – примерно 250 бутылок виски, которого больше не будет никогда, и в этом есть неизбывная грусть и печаль. Русские ценители знают наши релизы под названием Maltsev Gallery Art Whisky.

    Но чем хороши домашние дистилляты – им не нужно связываться со всей этой алчностью государств – акцизами, налогами, логистикой, утверждением каждой этикетки, сертификацией каждой бутылки. Так что я душой среди фанатов селф-мейда. А телом – в хересной бочке «Линквуда».

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