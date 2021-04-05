Вакцинные паспорта в Европе введут летом

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НОВОСТЬ ЧАСА

Эрдоган: Турция не имеет планов выходить из конвенции Монтре

5 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 19:36  |  vz.ru
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Европа неистово скупает российский газ даже весной

Газпром настроен на новый рекорд экспорта в 2021 году Zamir Usmanov/Global Look Press
Потепление не стало помехой для роста спроса на российский газ в Европе. В первый месяц весны экспорт Газпрома оказался выше, чем в феврале. Это крайне необычная ситуация. Она напоминает холода 2018 года, когда российская компания поставила рекорд по поставкам топлива в Европу. Получится ли теперь этот рекорд побить? Подробности...
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Как обломки российских «Искандеров» оказались в Карабахе

В Баку утверждают, что нашли в Карабахе обломки «Искандера-М» – не экспортного варианта комплекса Минобороны России/ТАСС
Азербайджанские саперы предъявили найденные в Карабахе осколки ракет. В Баку утверждают, что залпы были сделаны армянами из «Искандеров», причем не в экспортном, а внутрироссийском варианте этих комплексов. Москва настаивает на том, что армянская сторона не использовала «Искандеры», в то время как Ереван хранит молчание. Если находка обломков ракет была постановкой, то кому она выгодна? Подробности...
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В Благовещенске под огнем врачи явили русское чудо

Хирург Александр Филиппов обнимает жену после операции и успешной эвакуации Владимир Воропаев, "Амурская правда",
специально для газеты ВЗГЛЯД
Клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии теперь известна всей стране. В пятницу днем в ней произошел большой пожар – как раз в то время, когда бригада врачей оперировала пациента. Эвакуировать его было невозможно – и операцию провели до конца, явив всей стране русское чудо. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал на месте событий и познакомился с героической бригадой. Подробности...
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США встали на защиту «идеальной монархии»

Король Абдалла II и королева Рания олицетворяют собой западный идеал власти для Ближнего Востока Royal Court Of Jordan/dpa/
Global Look Press
В Иордании предотвратили дворцовый переворот, направленный на человека-легенду – короля Абдаллу II. Монарх, которого называют «ближневосточной иконой стиля», рисковал стать жертвой интриг со стороны менее удачливого брата. Впрочем, на ситуацию можно посмотреть иначе – как на попытку демократической оппозиции свергнуть авторитарный и коррумпированный режим. Какая оценка ближе к истине? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Вакцинные паспорта в Европе введут летом

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Единственная проблема с вакцинными паспортами – это то, что они фундаментально нарушают права человека и законодательства государств, собирающихся их внедрить. Медицинская информация конфиденциальна. Никто не вправе заставлять пациента ее раскрывать. Подробности...

А про любовь кина нет

Сергей Лукьяненко
Сергей Лукьяненко, писатель
Ну вы снимите кино про любовь. Такое, чтобы женщины плакали у экрана, а мужики бежали за цветами. Нет, будет про страсти и истерики. Я представляю, как бы снимали в СССР с таким подходом! Подробности...
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России пора «бить» Запад первой

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Россия начала жестко отвечать Западу. Сергей Лавров признал, что классическая дипломатия с Европой и США больше не работает. Однако теперь пора переходить от жестких ответов к тому, чтобы поставить на поток критику действий Запада и даже вводить санкции первой. Подробности...
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Русских разбавят казахами

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За что интеллигенция любит Грузию

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В Карабахе нашли «Искандеры»

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В Москве открылись две новые станции метро

На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
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Протесты в Мьянме привели к гибели более 500 человек

Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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    Глеб Кузнецов

    Вакцинные паспорта в Европе введут летом

    Глеб Кузнецов
    политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
    		5 апреля 2021, 18:30

    Смысл вакцинных паспортов в Европе – прежде всего психотерапия. Та истерия, в которую мир погрузился год назад, не может пройти бесследно.

    При этом необходимо оживить ряд наиболее пострадавших областей экономики и стран – прежде всего завязанных на туризм стран Южной Европы. И брюссельским гениям пришла в их бюрократическую голову гениальная мысль – создать супермегасправку. Как в «Собачьем сердце»: «Чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к двери моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая! Настоящая!! Броня!!!».

    Единственная проблема с этой броней – это то, что она фундаментально нарушает права человека и законодательства государств, собирающихся ее внедрить. Медицинская информация – конфиденциальна. Никто не вправе заставлять пациента ее раскрывать. И этому есть причины – прежде всего печальный европейский опыт не просто дискриминации людей по медицинским принципам, а физического уничтожения граждан с какими-либо – генетической, например, природы – дефектами.

    Очевидно, что сейчас, когда у европейцев нет свободного доступа к прививкам, дискриминация по принципу «привит – не привит» будет неизбежна. При этом дискриминированными окажутся молодые производительные группы населения.

    Поэтому моя версия развития событий такова. Паспорта эти в Европе введут ближе ко второй половине лета. Когда привитых будет все-таки значимая часть популяции. Свою психотерапевтическую роль они сыграют. Спасут осколки турсезона и возобновят деловой и политический туризм. Задачу решат. А потом, через годик, их втихую отменят. Причем скорее на практике – просто перестанут их проверять и администрировать выдачу.

    Фото: imago-images.de/Global Look Press

    Теперь Россия. У нас доминирующее отношение к пандемии более спокойное. Мер ограничительных кратно меньше, чем в Европе, как и общественной истерии. Курорты полны, все работает – мы в такой психотерапии не нуждаемся. А так как инструмент этот не только антиконституционен по сути, но и затратен в смысле администрирования – наше руководство смотрит на него скептически.

    И – закончу на этом – правильно делает. Никакой пользы, кроме денег производителям тестов, понимание IgG-статуса того или иного гражданина в мир не несет.

    Источник: Блог Глеба Кузнецова


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