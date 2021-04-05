Вакцинные паспорта в Европе введут летом

Смысл вакцинных паспортов в Европе – прежде всего психотерапия. Та истерия, в которую мир погрузился год назад, не может пройти бесследно.

При этом необходимо оживить ряд наиболее пострадавших областей экономики и стран – прежде всего завязанных на туризм стран Южной Европы. И брюссельским гениям пришла в их бюрократическую голову гениальная мысль – создать супермегасправку. Как в «Собачьем сердце»: «Чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к двери моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая! Настоящая!! Броня!!!».

Единственная проблема с этой броней – это то, что она фундаментально нарушает права человека и законодательства государств, собирающихся ее внедрить. Медицинская информация – конфиденциальна. Никто не вправе заставлять пациента ее раскрывать. И этому есть причины – прежде всего печальный европейский опыт не просто дискриминации людей по медицинским принципам, а физического уничтожения граждан с какими-либо – генетической, например, природы – дефектами.

Очевидно, что сейчас, когда у европейцев нет свободного доступа к прививкам, дискриминация по принципу «привит – не привит» будет неизбежна. При этом дискриминированными окажутся молодые производительные группы населения.

Поэтому моя версия развития событий такова. Паспорта эти в Европе введут ближе ко второй половине лета. Когда привитых будет все-таки значимая часть популяции. Свою психотерапевтическую роль они сыграют. Спасут осколки турсезона и возобновят деловой и политический туризм. Задачу решат. А потом, через годик, их втихую отменят. Причем скорее на практике – просто перестанут их проверять и администрировать выдачу.

Теперь Россия. У нас доминирующее отношение к пандемии более спокойное. Мер ограничительных кратно меньше, чем в Европе, как и общественной истерии. Курорты полны, все работает – мы в такой психотерапии не нуждаемся. А так как инструмент этот не только антиконституционен по сути, но и затратен в смысле администрирования – наше руководство смотрит на него скептически.

И – закончу на этом – правильно делает. Никакой пользы, кроме денег производителям тестов, понимание IgG-статуса того или иного гражданина в мир не несет.

Источник: Блог Глеба Кузнецова