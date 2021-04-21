Дегенерация не должна быть прибыльной

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Баку разъяснил слова Алиева о Зангезуре и «Иреване»

21 апреля, среда  |  Последнее обновление — 10:07  |  vz.ru
Разделы

Отказ от Росатома бьет по карману самой Чехии

Российские атомные технологии дешевле, чем западные DPA/ЮП/ТАСС
Политический конфликт между Россией и Чехией коснулся Росатома – строительства нового энергоблока АЭС «Дукованы». Чешская оппозиция уже давно пыталась найти повод убрать Россию из этого проекта. Лучших экономических условий не могли предложить ни американские, ни французские конкуренты. Что же потеряла Чехия? Подробности...
Перейти в раздел…

Над отношениями Москвы и Берлина нависла «зеленая угроза»

Анналена Бербок является худшим кандидатом с точки зрения интересов России и российско-германского сотрудничества в целом Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
В сентябре в Германии пройдут выборы, после которых эпоха Ангелы Меркель завершится. В случае, если к тому моменту рейтинг правящей партии опустится еще ниже, канцлером может стать другая женщина, сопредседатель партии «Зеленые» Анналена Бербок. Еще больше шансов на то, что Бербок возглавит МИД страны. С точки зрения интересов России Бербок на любом из этих постов &#8722; худший кандидат из возможных. Подробности...
Перейти в раздел…

Как Сталин сделал разведку элитой советской армии

Советская разведка далеко не сразу обрела свой легендарный облик Леонид Доренский/РИА «Новости»
19 апреля 1943 года нарком обороны СССР Иосиф Сталин издал приказ, благодаря которому сложилось все современное представление о войсковой разведке времен Великой Отечественной. Почему до этого времени разведка Красной армии показывала плачевные результаты – и какими мерами это положение было исправлено? Подробности...
Перейти в раздел…

Какого будущего лишилась Украина из-за разрыва с Россией

Промышленность Украины превратилась в руины Сергей Батурин/РИА «Новости»
В Киеве снова жалуются на Москву – дескать, Россия хочет превратить Украину в «аграрную провинцию». И это при том, что своей политикой последних лет Украина сама лишила себя промышленности, которая была завязана на Россию и позволяла богатеть обеим странам. Как выглядели бы экономические отношения России и Украины сегодня, если бы не случился Майдан? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
Перейти в раздел…

Дегенерация не должна быть прибыльной

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Творчество Моргенштерна – это подражание реперам из самых унылых и безнадежных мест Америки – тех гетто больших городов, культура которых порождена поколениями нищеты и криминала и воспроизводит всю ту же нищету и криминал. Подробности...

Коллективная борьба за все хорошее похожа на групповой секс

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Манипуляторы, которые говорят: лезьте на баррикады, и будет вам свобода, лгут. В лучшем случае – искренне заблуждаются. Свобода – не манна небесная, на всех не падает. Почему-то еще ни одна революция не превратила рабов в свободных людей – скорее наоборот. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Чехия – не просто вассал США

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Чехия сама по себе представляет определенную угрозу для России, и данную угрозу необходимо брать в расчет. В то же время надо помнить, что в чешской политической элите есть противники разрыва с Россией, а кроме русофобской, в стране есть и русофильская традиция. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
Перейти в раздел…

Кто превратил Украину в аграрную провинцию

Россиян хотят лишить шенгенских виз

Украина шантажирует НАТО атомной бомбой

Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

В Великобритании похоронили принца Филиппа

В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
Подробности...

Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Французское вино спасают с помощью костров

Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
Подробности...
Перейти в раздел…
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Почувствуете ли вы себя ущемленным в случае введения запрета для россиян посещать страны ЕС?
  • Да, я планировал посетить Европу

  • Нет, я не планировал посещать Европу
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
  • Да, в ближайшей перспективе

  • Да, в среднесрочной перспективе

  • Да, в далекой перспективе

  • Нет, никогда
Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
  • Россия

  • США

  • Обе в равной степени
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Баку разъяснил слова Алиева о Зангезуре и «Иреване»
    Украина предложила увеличить объем транзита российского газа Зеленский подписал закон об ускоренном призыве резервистов Кулеба назвал возможный срок начала конфликта с Россией Все английские футбольные клубы вышли из Суперлиги
    В Чехии захотели получить от России «компенсацию» за взрывы в Врбетице США перебросят из Германии к границам Украины 2 тыс. военных На Украине предсказали «бессмысленный и беспощадный» бунт В Колумбусе полицейский застрелил 16-летнюю афроамериканку
    МИД Турции сравнил продажу БПЛА Украине со сделкой с Россией по С-400 В ПАСЕ заверили в нежелании выхода России из Совета Европы Пушков посоветовал Зеленскому прекратить обстрелы Донбасса В Нью-Йорке привившимся от коронавируса начали раздавать марихуану

    Главная тема


    Над отношениями Москвы и Берлина нависла "зеленая угроза"

    «мощная поддержка НАТО»


    Зеленский заявил о готовности к войне

    военные учения


    Адмирал объяснил закрытие Россией части акватории Черного моря

    «Не начинайте Третью мировую»


    Пентагон напугал американцев предупреждением о ядерной войне

    Видео

    взрывы на арсенале во Врбетице


    Скандал с «агентами ГРУ» подставил под удар руководство Чехии

    москва – минск


    России придется ответить США на смертный приговор Лукашенко

    автомобильный рынок


    В России исчезает дешевый заменитель бензина

    полвека «Салюту-1»


    Как Россия сохранит присутствие в космосе без МКС

    ответный шаг


    Геворг Мирзаян: Россия расчетливо ответила на американские санкции

    апгрейд бренда


    Анастасия Семенович: Как Петербург стал «столицей расчлененки»

    римский образец


    Дмитрий Грунюшкин: Правосудие англосаксов – это право сильного

    специальный репортаж


    Как советская интеллигенция хранила тайну полета Гагарина

    на ваш взгляд


    Почувствуете ли вы себя ущемленным в случае введения запрета для россиян посещать страны ЕС?
    Сергей Худиев

    Дегенерация не должна быть прибыльной

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		21 апреля 2021, 09:40

    Административное дело, возбужденное против репера с псевдонимом «Моргенштерн» привлекло внимание к тому, что рынок решает многое, но не все. Иногда очевидно плохие вещи пользуются бешеным успехом. Это верно в отношении наркотиков, которые настолько выгодны, что даже суровые кары не удерживают преступников от их распространения. Это верно в отношении определенного рода музыкального (используем этот термин за неимением более подходящего) творчества.

    Тексты Моргенштерна чрезвычайно неудобны для печати, если мы попробуем вырезать кусочек, не содержащий мата, получится примерно так: «я известен и богат в моей голове дыра я дегенерат выхожу на блок окей цепи будто лед эй у меня бабло...». Сценический образ певца примерно соответствует его творчеству.  

    Самое удивительное в этом, что он действительно известен и богат, у него миллионы просмотров в Youtube – и эта платформа, известная своей свирепой цензурой, не банит ни пропаганду наркотиков, ни, скажем, клип «феминистки», в котором исполнитель грозится расправиться с феминистками при помощи автомата и гранат.

    При этом феминистки больше озабочены борьбой с «патриархальными мужчинами», которые видят в женщине жену и мать – и как–то вяло реагируют на мужчину, который видит в женщине исключительно сексуальную работницу, а им самим грозит убийством. Сложно сказать, почему прогрессивная среда, которая восстает против традиционной семьи и Церкви как против «мизогинных», т.е. враждебных к женскому полу, в то же время довольно спокойно относится к тому крайнему презрению к женщине, которое выражает Моргенштерн. Возможно, потому что видят в нем естественного союзника в борьбе со всем этим «консервативным» и «патриархальным».

    Но в чем секрет успеха этого исполнителя? Как так получается, что человек, общественная польза которого, по меньшей мере, сомнительна – или даже измеряется отрицательной величиной – получает несравненно больше денег (и славы) чем строитель, который возводит дома, или врач, который спасает людей от смерти, или учитель, который помогает детям подготовиться к взрослой жизни? Побочный эффект рынка? Но что продает на этом рынке Моргенштерн? В каком–то смысле он выступает в качестве учителя – множество детей и подростков впускают его на свои экраны, делают его частью своей жизни и той атмосферы, которой они дышат. И, со стороны глядя, остается только признать, что это – нездоровая атмосфера. Людей, однако, никто не неволит – что может привлекать их в такого рода творчестве?

    Фото: Артем Геодакян/ТАСС

    Юность – трудное время, когда человек учится взаимодействовать с окружающими, прилагать дисциплинированные усилия, направлять свои порывы в общественно приемлемое русло. Навыки самодисциплины, готовность откладывать немедленное удовольствие ради достижения какой–то значимой цели, закладываются (или не закладываются) в этом возрасте. Цивилизованность, умение себя вести, способность терпеливо трудиться и выстраивать отношения с людьми (и с противоположным полом особенно) на основе взаимного уважения – все это необходимо для того, чтобы иметь хорошую работу и стабильную семью. Когда родители и учителя внушают юношеству, что для жизненного успеха необходимы дисциплинированные усилия и следование определенной этике, это часто воспринимается как невыносимое угнетение. Потому что это действительно трудно.

    Да и не только в юности – бывает, что и вполне взрослые люди рады сбросить с себя оковы воспитания и цивилизованности. И в этом секрет привлекательности Моргенштерна – и ему подобных. Они показывают пример успеха, которого можно добиться без видимых усилий – просто двигаясь по пути наименьшего сопротивления. Ты можешь получить все, что хочешь – богатство, известность, и сколько угодно секса, очищенного от всякого намека на малейшую человеческую привязанность – не делая ничего полезного, не прилагая никаких усилий к своему личному возрастанию, не осваивая взрослую науку упорной учебы и труда. Ты можешь оставаться даже не дикарем – у дикарей есть свои представления об этике и долге – а именно дегенератом.

    Пример Моргенштерна показывает, что так иногда бывает – но очень редко. Конечно, человек может избегать долгого и трудного процесса роста, в ходе которого обретается радость подлинных достижений, настоящей любви и дружбы, и вместо этого искать немедленных и самых простых удовольствий. Очень скоро он обнаружит, что самое простое и доступное из них – это наркотики. Как легальный алкоголь, так и менее легальные вещества. Приведет это, конечно, не к известности и богатству, а к весьма жалкой – и недолгой – жизни.

    В этой связи интересно происхождение жанра, представителем которого является Моргенштерн. Дело не в том, что этот жанр – афроамериканский; американские чернокожие – люди музыкально одаренные, спиричуэлс и джаз оказали огромное влияние на классическую и популярную музыку по всему миру. Дело в том, что творчество Моргенштерна – это подражание реперам из самых унылых и безнадежных мест Америки – тех гетто больших городов, культура которых порождена поколениями нищеты и криминала и воспроизводит всю ту же нищету и криминал.

    Как пишет об этом американец Мэтт Уолш, «дети растут в домах без отцов и с плохими матерями. Их мозги маринуются в нигилистической грязи, производимой полуграмотными социопатами вроде Cardi B и Lil Nas X (американские рэперы – прим. автора). В их жизни нет ни красоты, ни истины, ни любви. Неудивительно, что они вырастают в убийц и преступников». Американцы не знают, как помочь этим людям – потому что проблема очень запущена, а склонность политиков привлекать голоса жителей гетто, уверяя, что во всех их бедах виноват «системный расизм» едва ли помогает делу. 

    Есть определенные психологические, культурные, и рыночные механизмы, которые производят дегенерацию – и производят ее очень успешно, из поколения в поколение. Вне этой специфической культуры гетто чернокожие оказываются честными, трудолюбивыми семейными людьми, которые добиваются очевидных успехов. Дегенерация – это не расовое, а культурное явление, и оно также возможно на русской почве, как и на американской. Те же психологические механизмы, которые превращают черные гетто в такое печальное место, отлично запускаются и у нас.

    Даже не по чьему–то хитрому плану – а просто потому, что дегенерация хорошо продается. Почти как наркотики. И тут уже нельзя надеяться, что рынок сам все решит. В дело должны вступить другие соображения, кроме коммерческих.

    В идеале – взрослые люди должны отказаться от того, чтобы поддерживать и транслировать этот психологический яд. Нет, не все пиар, кроме некролога – с некоторыми знаменитостями лучше не общаться, некоторого рода известности лучше избегать. Не приглашать их на работу. Не транслировать их опусы.

    Вмешательство государства – не лучший вариант, но, когда люди в корпоративном мире (и в мире шоу-бизнеса) не проявляют чувства вкуса, меры и ответственности, все что остается – это вспомнить о законе. Продвижение интеллектуальной и нравственной дегенерации, наркотиков, свинского презрения к женщине не должно быть прибыльным делом. И государство должно об этом позаботиться.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •